Яхта класса Bavaria 50 Cruiser

В западной прессе, со ссылкой на предварительны выводы немецких следователей, продолжают муссировать тему диверсии на «Северных потоках», произошедшую 26 сентября прошлого года в территориальных водах Дании и Швеции. Пока в тренде версия, поддерживаемая Вашингтоном, согласно которой подрыв осуществила некая группа из шести украинцев, причем без определенного гражданства. Для этого они якобы использовали парусную яхту и ни много ни мало полторы тонны взрывчатки.В то же время, ряд экспертов и журналистов считают, что при таких вводных столь сложная операция технически невыполнима, тем более, чуть ли не аквалангистами-любителями. Вот и немецкая газета Bild выражает сомнения в состоятельности версии подрыва газопроводов украинскими диверсантами.Считается, что 15-метровая парусная лодка «Андромеда» класса Bavaria 50 Cruiser была зафрахтована яхтенным агентством Mola Yachting на курорте Бреге, который расположен на крупнейшем немецком острове Рюген в Балтийском море. Затем яхта была арендована группой из пяти мужчин и одной женщины, якобы украинцами, на которой они и совершили теракт на нитках газопроводов «СП-1,2».Утверждается, что предполагаемые диверсанты отплыли из немецкого Ростока и через Рюген прибыли на датский остров Бронхольм. По фигурирующей в СМИ версии, на борту яхты находилось аж полторы тонны взрывчатки неустановленного типа, которую «украинские» водолазы умудрились разместить точно на трубопроводах, находящихся на глубине восемьдесят метров. После чего и был совершен подрыв.Не вдаваясь в возможность проведения глубоководной операции частными аквалангистами, Bild крайне скептически оценивает то, что прогулочное парусное судно водоизмещением 1,3 тонны, оснащенное двигателем мощностью 75 л.с., могло проделать такой маршрут. Тем более, с полуторатонным балластом на борту. Немецкое издание называет лодку «скорлупой» и делает вывод, что она вообще не могла справиться с такой задачей.