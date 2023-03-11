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Немецкая газета: Все более сомнительной кажется версия подрыва газопроводов «Северные потоки» украинскими диверсантами

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Немецкая газета: Все более сомнительной кажется версия подрыва газопроводов «Северные потоки» украинскими диверсантами

В западной прессе, со ссылкой на предварительны выводы немецких следователей, продолжают муссировать тему диверсии на «Северных потоках», произошедшую 26 сентября прошлого года в территориальных водах Дании и Швеции. Пока в тренде версия, поддерживаемая Вашингтоном, согласно которой подрыв осуществила некая группа из шести украинцев, причем без определенного гражданства. Для этого они якобы использовали парусную яхту и ни много ни мало полторы тонны взрывчатки.


В то же время, ряд экспертов и журналистов считают, что при таких вводных столь сложная операция технически невыполнима, тем более, чуть ли не аквалангистами-любителями. Вот и немецкая газета Bild выражает сомнения в состоятельности версии подрыва газопроводов украинскими диверсантами.

Считается, что 15-метровая парусная лодка «Андромеда» класса Bavaria 50 Cruiser была зафрахтована яхтенным агентством Mola Yachting на курорте Бреге, который расположен на крупнейшем немецком острове Рюген в Балтийском море. Затем яхта была арендована группой из пяти мужчин и одной женщины, якобы украинцами, на которой они и совершили теракт на нитках газопроводов «СП-1,2».

Утверждается, что предполагаемые диверсанты отплыли из немецкого Ростока и через Рюген прибыли на датский остров Бронхольм. По фигурирующей в СМИ версии, на борту яхты находилось аж полторы тонны взрывчатки неустановленного типа, которую «украинские» водолазы умудрились разместить точно на трубопроводах, находящихся на глубине восемьдесят метров. После чего и был совершен подрыв.

Не вдаваясь в возможность проведения глубоководной операции частными аквалангистами, Bild крайне скептически оценивает то, что прогулочное парусное судно водоизмещением 1,3 тонны, оснащенное двигателем мощностью 75 л.с., могло проделать такой маршрут. Тем более, с полуторатонным балластом на борту. Немецкое издание называет лодку «скорлупой» и делает вывод, что она вообще не могла справиться с такой задачей.



Яхта класса Bavaria 50 Cruiser
Автор:
Использованы фотографии:
Сайт Mola Yachting
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2 комментария
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 18:42
    +1
    Ну и пусть теперь с этими "водолазами"немцы разбираются.Это их головная боль
  2. МВГ
    МВГ Сегодня, 18:49
    0
    Вот что у американцев не отнять, так это умение дичайшую дичь подавать со всей серьезностью, да так, что этот дрек начинают бесконечно жевать - пережевывать все, кому не лень, а в результате объявляют истиной в последней инстанции.