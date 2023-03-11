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Шольц пообещал немцам повторить экономическое чудо

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Шольц пообещал немцам повторить экономическое чудо

Канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал немцам повторить экономическое чудо. Он верит в него и ждет его прихода.


Об этом глава немецкого правительства рассказал журналистам ряда СМИ Германии.

Шольц отметил, что для успеха любого дела решения обычно следует принимать быстро. Это, по его мнению, касается и правительственных решений. И если начать действовать по намеченному плану, считает канцлер, то немецкая экономика способна достичь темпов роста, которые наблюдались в Германии в 50-е и 60-е годы.

Но чтобы этого добиться, по мнению Шольца, Берлин должен вложить серьезные средства в развитие программ по защите климата. Таким образом, немецкая промышленность сможет совершить энергетический переход.

Благодаря высоким инвестициям в защиту климата Германия сможет в течение некоторого времени достичь таких темпов роста, как в 1950-1960-х годах

- утверждает немецкий канцлер.

Глава правительства Германии утверждает, что данная стратегия попутно будет способствовать решению еще одной проблемы. По его мнению, такие действия правительства приведут не только к снижению уровня безработицы, но даже к возникновению дефицита рабочей силы. Таким образом, у немцев, считает Шольц, больше не будет проблем с трудоустройством.

В прошлом году был отмечен даже небольшой рост немецкой экономики, составивший 1,9 процента. Но с учетом удорожания энергоресурсов и связанного с ним сокращения производства не исключено, что размер ВВП страны скоро начнет снижаться.
Автор:
Использованы фотографии:
https://t.me/s/olafscholz
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56 комментариев
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  1. FIR FIR
    FIR FIR Сегодня, 17:13
    +11
    Он верит в него и ждет его прихода.

    Господин Шольц, этого мало. А никаких других предпосылок, кроме веры Шольца нет и не будет в ближайшие годы.
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 17:15
      +4
      Он верит в то что сможет на этом закопать часть финансов. Не более того.
      1. Влодек
        Влодек Сегодня, 17:32
        0
        Шольц поверил что его чудо сможет удержать экономику Германии. Но наутро после этой попытки чудо сильно опухло и мешало ему ходить
      2. кредо
        кредо Сегодня, 18:34
        0
        Чтобы добиться роста экономики Германии как в 1950-60 годах прошлого века или как в Китае века нынешнего надо сначала посмотреть на то какими способами она достигалась.
        Насколько можно судить в обоих странах рост экономики отталкивался не от успехов в сохранении климата а совсем наоборот.
        Если же этот "великий стратег" решил на дорогих экоресурсах поднять экономику своей страны, то это будет действительно новое слово в достижении экономического чуда при условии что он достигнет такого уровня при котором чем дороже будет товар из Германии тем охотнее его будут покупать как местные аборигены так и сторонние обыватели из других стран мира.
    2. Alien From
      Alien From Сегодня, 18:12
      +1
      Точно, точно! Обещать не значит жениться lol
    3. Хагалаз
      Хагалаз Сегодня, 18:50
      0
      Естесственно.Господин Шольц скармливает тупому электорату вместо еды жвачку. Электорату ведь невдомёк, что эуономическое чудо 50-60х основано в первую очередь на инвестициях извне и врамках борьбы с СовСоюзом. Теперь же, конкурента опустили и подняться не позволят.
  2. Загребун
    Загребун Сегодня, 17:13
    +1
    Жарить ливерную колбасу. Призыв. Экономическое чудо возможно при наличии дармовых ресурсов. Кепочку капитана можно не высылать. Долбанный популист.
    1. Azim77
      Azim77 Сегодня, 18:21
      +1
      Один такой призывал к перестройке в сторону гласности, либерализма, а этот такой же призывает к перестройке в сторону защиты климата.. Капут видимо теперь настанет индустрии Германии.
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 17:14
    0
    Главное в ...ждет прихода..Да уж Ливерный Шольц подсажен Зелей..
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 17:26
      +2
      dmi pris 1 hi, там до Зеленского, посол так ПОТОПТАЛСЯ))) что нормальный мужчина либо лицо набил за слова такие либо вздернулся, а этот взглотнул по приказу ХОЗЯИНА и делает вид что до сих пор в уважухе. Впрочем ЛИВЕР он и в Африке всего лишь ЛИВЕР.
  4. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 17:15
    +6
    ну бесноватый ефрейтор тоже обещал немцам чудо... и ведь почти выполнил обещание - дал работу немцам, повысил зарплаты, выгнал евреев-ростовщиков и торгашей, поднял престиж армии.....
    Ливерный всерьез считает что ему удастся второй раз провернуть подобное???? Чет сомневаюсь... Фигура то явно не того масштаба.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 17:18
      +1
      Просто надо напомнить ,чем закончил этот "подниматель нации"
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 17:19
        +1
        ну вот Ливерный как раз похоже и забыл чем история закончилась....

        Лопата чтобы выкопать канаву, пара старых одеял и две канистры с бензином - всегда найдутся.
    2. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 17:29
      +3
      Nexcom hi, дело ещё в том что за последние лет 20 дойче выродились как люди старого воспитания, нация размякла и разбодяжилась благодаря политике мультикультурализьма) и тьфу ты толерантности, поэтому ЛИВЕРУ не светит.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 17:35
        +2
        да, Ропот55 hi , Вы правы. и по этой причине тоже. Размякли немцы, заметросексуалились и переборщили с толерантностью.
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 17:46
          +5
          А давайте серьезно посмотрим на этот бред...Экономическое чудо в Германии в 50-х годах было основано на необходимости поднять страну из разрухи войны.Американская помощь,дешевые энергоносители,правильно выстроенная экономическая политика..Сейчас идет разрушение экономики.Рынки теряются,энергоносители дороги,пресловутый энергопереход-дорогая лажа..Осталось только..Уколоться и забыться
          1. Ропот 55
            Ропот 55 Сегодня, 18:03
            0
            dmi.pris 1, тут и спорить не очем, Вашинготу необходимо максимально осадить Е. С. и ослабить Р. Ф. поэтому проэкт Украина до сих пор существует.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:17
    +4
    Неужели Шольца Зе на что то тяжёлое подсадил?Зачем надо Шольцу было начинать против России и потом ждать чуда ,сидя у разбитого "корыта".А могла быть ванна полная горячей воды без всяких субсидий.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 17:24
      0
      ванна в доме социальной защиты и обеспечения ?
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 17:38
        +1
        Конечно ,Россия могла социально защитить энергетический сектор Германии.А теперь бидон ,выбрал любимой женой Польшу.ВПК ЮК перейдёт на трёхсменную работу ради Польши.У поляков ядерной бомбы нет у немцев тоже нет,значит поляки всей бронированной армадой за репарациями пойдут у кого бонбы нет.А электриков мы им найдём,для верного направления .
    2. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 17:33
      +3
      tralflot1832 hi, а Ливер и не хотел, тупо заставили, причём грубо и не эстетично. А он как "гордый и независимый" лидер утерся и сделал вид что ничего и не случилось.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 18:21
        0
        Вот мне интересно,где они возьмут деньги и рабсилу на производство "продукта " ,чтобы он был дешевле чем в КНР и России. hi Я в смысле пожрать,на голодный желудок мерседес не вояется.А если желудок полон ,зачем этот мерседес ,если китаец намного дешевле и все равно через 5 лет от него надо избавлятся.
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:19
    +1
    Канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал немцам повторить экономическое чудо. Он верит в него и ждет его прихода.
    . Ещё б его фирменную улыбочку и... к 1 апреля, самый раз.
    1. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 17:41
      +3
      Цитата: rocket757
      ...чудо.....Он верит в него и ждет его прихода.......

      Приветствую Виктор hi Может это секта такая появилась?? Ждут чуда и верят lol wassat что оно придёт?? Само, само. И немецкая экономика чудесным образом из-за защиты климата вдруг.......
  7. parabyd
    parabyd Сегодня, 17:22
    +4
    То есть наворотить проблем, чтобы их преодолевать не только российская чёрта?

    Или скучно было бы творить экономические чудеса с ценой на газ в 200 долларов и прочими недемократическими преимуществами?
  8. Ильнур
    Ильнур Сегодня, 17:23
    +5
    Олаф Шольц пообещал повторить экономическое чудо.

    А этот Шольц разве не понимает, что Германия свое нынешнее развитие получил благодаря поставкам из России дешёвых энергоносители и других ресурсов. Посмотрим как у них это получится, если теперь ресурсов из России нет, а капитал в СШП убегает....
  9. Ратник-80
    Ратник-80 Сегодня, 17:24
    +6
    Полный бред , я ещё в году 2008 предсказывал что европе кабздец в долгосрочной преспективе , ресурсов мало , технологически они уже отстают , вязались в противостояние даже не с Россией а с развивающемся миром , европе уготована печальная участь в современном мире , конечно не сразу но она будет спадать
    1. Diger
      Diger Сегодня, 17:45
      -1
      Цитата: ратник
      Полный бред , я ещё в году 2008 предсказывал что европе кабздец в долгосрочной преспективе , ресурсов мало , технологически они уже отстают

      belay
      Чего серьёзно? Это в какой реальности?



      В международной торговле Германия уверенно занимает лидерские позиции в наукоемкой сфере. Немецкие производители успешно конкурируют с японскими и американскими фирмами, занимаясь поставками технологий, которые помогают в защите и охране природы, окружающей среды, воды.
      В этом направлении ФРГ принадлежит 20 % в мировой экспортной структуре.
      Во внешних отношениях Германии наблюдается дефицит торгового баланса с Японией и Китаем. При этом Австрия и Швейцария полностью зависят от торговли с ФРГ. Меньше влияние Дании, Франции и Нидерландов, каждая из которых потребляет около 20 % немецкой продукции.

      Внешняя торговля Германии дважды с 2014 по 2023 г. достигала пика. Так, по итогам 2014 г. доходы от экспорта составили 1,133 трлн евро, а импорт достиг почти 917 млрд евро.
      В 2022 г. экспорт позволил наполнить бюджет на 1,279 трлн евро. Импорт вырос до 1,034 трлн евро. Благодаря этому произошло сокращение профицита внешней торговли.
      Основными партнерами ФРГ были и остаются:
      Европейский Союз, куда отправляется почти 58 % (в целом в Европу уходит 68 % продукции из Германии).
      Азия — около 17 %.
      Южная и Северная Америка — 12 %.
      Африка — 2 %.
      Австралия и Океания — почти 1 %.
      recourse
      1. Петр_Колдунов
        Петр_Колдунов Сегодня, 18:14
        +1
        Все эти диаграммки (верхняя вообще почему-то от 2008 года laughing ) - это хорошо. Но просто не забывайте, что всё это было возможно для Германии, пока у нее был российский газ по 100-200 евро! Конечно, на почти бесплатной энергетике можно растить экономику, фигли...
        А сейчас газ у них в десять раз дороже. И можно быть каким угодно наукоемким - но когда социальная реклама по телевизору призывает отапливаться цветочными горшками, а промежность мыть только раз в месяц в течение 2 минут - то так или иначе, но уровень наукоемкости и технологичности уже не так становится важен.
        А еще для Германии закончились дешевые металлы, удобрения, зерно и т.д. Всё по рыночным ценам.
        А еще капитал водопадом утекает в Штаты.
        А Союз германской промышленности (аналог нашего РСПП) вообще предрекает деиндустриализацию. Просто так наверное, да?
        Вот закончится этот год - вы сами для себя составьте такие же диаграммки и посмотрите, как разнятся цифры по сравнению с 2008, 2017 годами.... Себе ведь врать не станете, наверное? :))
      2. Беринговский
        Беринговский Сегодня, 18:20
        +3
        Это все так, но проблема в перспективе, вернее ее отсутствии. Да экономика Германии сильна, но она сильно ориентированна на экспорт продукции машиностроения, химии и т.д., а на этом же поле играют и другие быстрорастущие игроки, в первую очередь такие как Китай. Уровень их продукции быстро догоняет немецкий. Немцы неизбежно будут терять рынки. Да, свой рынок они наверно смогут защитить, европейский тоже отчасти. Но что делать с остальным? Китай их будет теснить и теснить, чем дальше тем сильней.
        1. Беринговский
          Беринговский Сегодня, 18:40
          0
          Добавлю, с одной стороны немцев будут теснить конкуренты, особенно из ЮВ Азии. С другой подпирать неизбежно дорожающее сырье. Конечно Германия вряд ли обанкротится, но жить немцы станут гораздо беднее. Если чудо, которое собирается им показать Шольц, состоит именно в этом, то у него есть все шансы на успех.
  10. rotfuks
    rotfuks Сегодня, 17:24
    +6
    Финансовые вложения в дело защиты климата мо мнению немецкого правительства это утыкать всю Германию не европейскими ветрогенераторами и и азиатскими солнечными батареями. Каким образом в этом случае получится экономическое чудо и как это утыкание Германии китайским девайсами повлияет на занятость населения никто пока не может обьяснить.
    1. Aken
      Aken Сегодня, 17:36
      +3
      А монтаж, ремонт, снос, замена? У немцев будет очень много очень интересной работы.
      1. Ратник-80
        Ратник-80 Сегодня, 17:41
        +2
        Так снос и замена и кпд будет ниже чем у конкурентов , просто в лужу сядут , как завод может работать на солнечных батареях и ветреках , ни как , только частный сектор , а промышленость забирает львиную долю энергии
  11. Ратник-80
    Ратник-80 Сегодня, 17:34
    +2
    Немцы уже губят свою авиационную промышленность , вроде приняли решение закупать F-35 , это просто позор и крах ещё продержатся на тяжёлой промышленности и автомобилях , остольное всё в китае
  12. Aken
    Aken Сегодня, 17:34
    +4
    Шольц обязательно повторит экономическое чудо. Только в США на деньги Германии.
  13. Aleksandral
    Aleksandral Сегодня, 17:41
    +1
    Ну ну пусть ждет у моря погоды!!!!! Ага!
  14. nellyjuri
    nellyjuri Сегодня, 17:42
    0
    Что то напоминает анекдот про чудо у Штирлица, которым он зацепился, но оно зато распухло и мешало ходить. Нет. Я не пошлости говорю. Я не знаю какое чудо было у Исаева, но у Шольца это явно задница.
  15. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 17:44
    +3
    Кроме обещаний шольц больше ни на что не годен.
    Никита jопоголовый обещал в 1980 году коммунизм. Восьмидесятый прошел. Нет ни никиты, ни коммунизма. И что? а ничего. Народ про коммунизм уже не вспоминает, а вот то, что никита- jопоголовый кое кто еще помнит. feel
  16. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 17:47
    +3
    Экоромическое чудо 50-х гг прошлого века это план Маршала: вливание млрд $ в экономику тех стран Европы, которые пошли антисоветским курсом. Сейчас у янки другой трэнд: перенос европейского производства на территорию США.
  17. Митирофан
    Митирофан Сегодня, 17:51
    -1
    ГДР фрицы вернете ! Ваш горбач ....И ЕБН
  18. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 17:57
    +3
    То есть с газом по 200 евро - чуда не получалось... а с газом по 1500 евро, уехавшими в США системообразующими немецкими компаниями и спусканием огромных миллиардов, вместо своей страны, в бездонную бочку под названием Украина - сейчас как экономика рванёёёт!
  19. Дмитрий Карабанов
    Дмитрий Карабанов Сегодня, 17:58
    +2
    Наконец-то и на Западе к власти пришли никчёмные "ливерные колбасы" типа нашего мишки-меченого! Трындец гэУропе, эти её точно доведут. Главное, что наша армия была готова, когда эти орды вновь на Россию полезут. Фашизм - обычная история для европейцев,они при нём прекрасно себя чувствуют.
  20. Простой
    Простой Сегодня, 18:02
    +3
    Дослушал канцлера до его слов о экологии и больше слушать желания не стало.
    Можно залить деньги в ВПК - бывают такие времена - допустим можно получить выгоду на разных уповнях, но экология wassat - экология нас погубит в прямом и переносном смысле.
    ..............
    Борьба с экологией становится обычной политтехнологией - это все, что нужно об этой "борьбе" знать.
  21. Кок_Иванов
    Кок_Иванов Сегодня, 18:06
    -1
    Шольц пообещал немцам повторить экономическое чудо

  22. Васян1971
    Васян1971 Сегодня, 18:08
    -1
    Германия сможет в течение некоторого времени достичь таких темпов роста, как в 1950-1960-х годах
    - утверждает немецкий канцлер.

    "Некоторого времени"? Вот бы мне денег одолжить, с обещанием отдать в течении "некоторого времени". wassat
  23. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 18:10
    0
    Идиот. В условиях дорогой первичной энергии рассуждать о радужных перспективах производных от неё?
  24. Романенко
    Романенко Сегодня, 18:13
    0
    Так не было никакого экономического чуда в Германии, причем никогда не было. Все чудеса там происходили исключительно за счет внешних инвестиций, помноженных на немецкую дисциплину и работоспособность. Но инвестиции всегда стояли во главе.
    Сначала это были англоамериканские вливания в Гитлера, потом план Маршалла, а чуть позже средства и энергоресурсы СССР, потом России.
    Вот и все германские чудеса.
    Сейчас будет план Маршалла 2?
  25. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 18:14
    -1
    Шольц пообещал чудо!?-ну или в отставку уйти или....других чудес с нынешней политикой и любви со штатами непредполагается.
  26. Hwostatij
    Hwostatij Сегодня, 18:15
    -1
    Благодаря высоким инвестициям в защиту климата Германия сможет в течение некоторого времени достичь таких темпов роста, как в 1950-1960-х годах

    Интересно, много в фатерлянде альтернативно одарённых людей, которые верят в этот дикий бред.
  27. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 18:19
    -2
    Что так скромно?
    Почему не пообещал коммунизм через пару лет.
    Врать так с размахом.
    А тем пременем запасы газа в европейских ПГХ опустились ниже 60%.
    Напомню, что закачивали в них газ ещё по дешёвой цене.
    Халява заканчивается.
    1. Ulan.1812
      Ulan.1812 Сегодня, 18:39
      -1
      Цитата: Ulan.1812
      Что так скромно?
      Почему не пообещал коммунизм через пару лет.
      Врать так с размахом.
      А тем пременем запасы газа в европейских ПГХ опустились ниже 60%.
      Напомню, что закачивали в них газ ещё по дешёвой цене.
      Халява заканчивается.

      Интересно какой-то... Я от минус поставил. Ципсошник за фашистов переживает. Поневоле Лаврова вспомнишь-д... лы.
  28. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 18:24
    -1
    Шольц сам по себе чудо, да и все немцы тоже. Они страна проигравшая. Шевство было за СССР и США, мы устранились, США остались. Но посмотрим что будет дальше. Хотя дальше в исторической, даже в краткосрочной перспективе я не доживу. Но я все расскажу своим внукам.
  29. Александр Х
    Александр Х Сегодня, 18:37
    +1
    Шольц, похоже, немецкий Горби. Разрушает свое государство и кормит электорат красивыми байками. Защита экологии и одновременно индустриальный скачек на данном этапе человечества невозможен. Или зеленая энергетика и отмерзшие когечности или смог и могучие заводы... Китай не даст соврать
  30. faiver
    faiver Сегодня, 18:43
    0
    Так он уже совершил чудо - преуспевающую экономику, первую в Европе, ухандокал. Об него вытерли ноги все кто только смог - от посла Украины и дальше. Кайзер с Бисмарком от стыда бы застрелились....
  31. sifgame
    sifgame Сегодня, 18:53
    0
    Схема стандартная, обещать , но не жениться, обещать, но не "успеть" выполнить обещания. Политики одни из из самых известных социально не ответственных людей