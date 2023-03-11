Благодаря высоким инвестициям в защиту климата Германия сможет в течение некоторого времени достичь таких темпов роста, как в 1950-1960-х годах

Канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал немцам повторить экономическое чудо. Он верит в него и ждет его прихода.Об этом глава немецкого правительства рассказал журналистам ряда СМИ Германии.Шольц отметил, что для успеха любого дела решения обычно следует принимать быстро. Это, по его мнению, касается и правительственных решений. И если начать действовать по намеченному плану, считает канцлер, то немецкая экономика способна достичь темпов роста, которые наблюдались в Германии в 50-е и 60-е годы.Но чтобы этого добиться, по мнению Шольца, Берлин должен вложить серьезные средства в развитие программ по защите климата. Таким образом, немецкая промышленность сможет совершить энергетический переход.- утверждает немецкий канцлер.Глава правительства Германии утверждает, что данная стратегия попутно будет способствовать решению еще одной проблемы. По его мнению, такие действия правительства приведут не только к снижению уровня безработицы, но даже к возникновению дефицита рабочей силы. Таким образом, у немцев, считает Шольц, больше не будет проблем с трудоустройством.В прошлом году был отмечен даже небольшой рост немецкой экономики, составивший 1,9 процента. Но с учетом удорожания энергоресурсов и связанного с ним сокращения производства не исключено, что размер ВВП страны скоро начнет снижаться.