Опыт Украины: эволюция артиллерийских боеприпасов

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Малокалиберная артиллерия



«Деривация» с 57-мм пушкой – мощность избыточная, а боекомплект мал. Источник: mavink.com

Крупные калибры



203-мм снаряд. Источник: yuripasholok.livejournal.com

Ключевые проблемы эволюции артиллерийских систем достаточно подробно обозначены в публикации «Некоторые перспективные направления развития боеприпасов и выстрелов» (журнал «Известия Российской академии ракетных и артиллерийских наук») ещё в 2021 году. Многие положения материала, казавшиеся ещё недавно лишь перспективными, в реалиях специальной военной операции становятся особенно актуальными.В первую очередь, это касается главного малого калибра российской армии – 30 мм. С одной стороны, широкое распространение снаряда заметно упрощает логистику и снабжение войск. С другой, бронепробиваемость снаряда явно недостаточная для поражения некоторых даже устаревших образцов натовской техники. Так, бронебойный боеприпас 3УБР6 на полутора километрах способен поразить лишь 25 мм брони, чего недостаточно для уверенной работы по Warrior, CV90 и даже Marder. То есть операторам знаменитой БМПТ «Терминатор» против таких, казалось бы, безобидных целей придётся применять противотанковые ракеты. Которых, к слову, не так много на борту. Мощности штатных 30-мм снарядов не хватит для работы по всему спектру танкоопасных целей.Сомнений в том, что Запад в случае продолжения конфликта на Украине продолжит поставлять современные образцы техники, не должно быть. А значит, со временем на полях появятся и вполне современные бронемашины, пусть и в небольших количествах. Весомого аргумента против таких зверей у российской мотопехоты фактически нет. За исключением 100-мм орудия БМП-3. Но этой дорогой и сложной техникой ещё только предстоит насытить большую часть подразделений.Вполне удачной альтернативой выглядит 57-мм пушка, например, в составе модернизированных БМП-3 «Манул» или «Деривация». Как утверждают СМИ, доработка нового «Манула» велась как раз под впечатлением от спецоперации. Всем хороша 57-мм пушка, только вот боезапас тает всего за минуту. 80 снарядов, пусть и достаточно мощных, недостаточно для серьёзных сражений. Сравните с пятью сотнями 30-мм снарядов в боеукладке классической БМП-3. Артиллерия правит бал на спецоперации, в том числе и артиллерия легких бронемашин. А разместить больший боекомплект габаритных и увесистых снарядов не позволит стеснённый внутренний объём БМП.В этой связи справедливым выглядит возврат к 40-45-мм калибрам, представляющим разумный компромисс между классикой в 30-мм и 57-мм авангардом. Новый боеприпас позволит не только увеличить могущество по цели (вплоть до пробивания 60-75-мм брони на дистанции до 1,5 км), но и заметно увеличит боезапас. Особенно, как предполагают авторы статьи «Некоторые перспективные направления развития боеприпасов и выстрелов», в случае применения патронов телескопической конструкции. Например, данным типом снарядов оснащается франко-германская 40-мм пушка 40CTWS (Case Telescoped Weapon System).В питерском «Военмехе» (Балтийский государственный технический университет «Военмех» им. Д. Ф. Устинова) создан прототип 40-мм боеприпаса телескопической компоновки, позволяющий добиться внушительной бронебойности. По данным авторов, подкалиберный снаряд пробивает на дистанции до 2 км около 150 мм брони. Интересен принцип действия боеприпаса. Высокой начальной скорости снаряда (очевидно, выше 1500 м/с) невозможно добиться без критического увеличения давления в канале ствола. Частично избежать этого позволит двухкамерная телескопическая гильза, обеспечивающая «». Это, в свою очередь, позволит применить более жёсткий и короткий ствол, что увеличит кучность боя орудия.Калибры 40-45-мм позволят успешнее нейтрализовать ещё один минус классической пушки – недостаточную эффективность против хорошо «закопанной» пехоты. В сети достаточно роликов, демонстрирующих, как малокалиберная пушка практически без последствий обстреливает окопы и блиндажи противника. А если эффект и проявляется, то после отстрела половины боекомплекта. Здесь на помощь придут знаменитые и пока мало где применяемые снаряды с дистанционным подрывом. Осколочно-фугасные и осколочно-пучковые. В упоминаемом «Военмехе» разработан осколочно-пучковый программируемый снаряд, накрывающий осколками до 125 квадратных метров. Немало подобных боеприпасов и у стран Запада. В этой связи наблюдается интересный парадокс. Почему в ВСУ до сих пор нет пушек, использующих снаряды с дистанционным подрывом? Кроме зенитных Gepard с 35-мм программируемыми снарядами Oerlikon Contraves AHEAD. Секрет прост – расход снарядов украинскими формированиями настолько высок, что ни одна экономика НАТО не способна будет вывезти подобные нагрузки.Перевод военной техники на 40-45-мм калибры телескопической компоновки с дистанционно подрываемыми снарядами – это дело уже постукраинского будущего. Сейчас слишком долго и затратно. Качественный рывок в могуществе малокалиберной артиллерии невозможен без полной перестройки орудий. Ленточное питание придётся отбросить как неэффективное – требуется селективный выбор типа боеприпаса. Это снизит скорострельность, но и позволит впустую не расходовать дорогостоящие снаряды с дистанционным подрывом.Ни для кого не секрет, что у российской армии на Украине есть проблемы с артиллерией большой дальности. В диапазоне 25-35 км работает только 2С7М «Малка», но точность орудия заставляет желать лучшего. Отсюда и повышенной расход боеприпасов. Решением может стать корректируемые боеприпасы наподобие «Краснополя», но всё портит необходимость лазерной подсветки цели. Сколько будет идти к цели условный «Орион» с лазером? И долетит ли вообще, учитывая уровень работы РЭБ и ПВО противника?Вариантом может стать использование специальных пристрелочных снарядов, позволяющих «прощупывать» ситуацию на всей траектории полёта. Что-то подобное реализовано уже на российской САУ «Коалиция-СВ» – пара доплеровских радаров отслеживает траекторию полёта первого выпущенного снаряда, и бортовая система управления огнём на основании данных корректирует наводку орудия. Пристрелочный снаряд должен быть лишён боевой начинки, но нашпигован техникой для отслеживания изменения атмосферных условий на всей траектории полёта. Обратная связь организуется либо посредством спутниковых каналов, либо через сверхширокополосную радиосвязь.Вся проблема в начинке такой техники. При стрельбе на большие дальности снарядам в стволе приходится очень несладко из-за рекордных перегрузок. Причём не только при выходе из ствола, но и на траектории от бешеного вращения. Неслучайно для стрельбы «хрупкими» кассетными снарядами 203-мм «Малке» приходится уменьшать массу заряда. Для сравнения, осколочно-фугасный 3ВОФ34 летит более чем на 37 километров, а кассетный 3ВО16 всего на тринадцать. Устойчивая к перегрузкам электроника на данный момент одна из главных проблем дальнобойных корректируемых снарядов, в том числе и перспективных пристрелочных.Впрочем, вопрос точности авторы материала «Некоторые перспективные направления развития боеприпасов и выстрелов» (Известия РАРАН) предлагают решить нетривиальным способом. Раз уж не может «Малка» бить точно на 30-40 км, придётся приспосабливать для таких дистанций кассетные боеприпасы. Стрелять полным зарядом пороха такими снарядами нельзя, поэтому к каждому «кассетнику» следует пристроить РПДПТ – ракетно-прямоточный двигатель на пастообразном топливе. По расчётам, такой снаряд может уйти и на 70 км. Сейчас подобные дальности на СВО российским военным доступны только для крылатых ракет и БПЛА-камикадзе. Несколько 203-мм кассетных боеприпасов на такой дальности способны натворить много бед в тылу врага.Главное преимущество такого ускорителя заключается в использовании кислорода воздуха в качестве окислителя. Традиционные активно-реактивные снаряды несут в донной части пороховые или иные пиротехнические заряды, то есть одновременно и горючее вещество, и окислитель для него. Ракетно-прямоточный двигатель, с одной стороны, устроен просто, а с другой – требует нетривиальных конструкторских решений. Одна из главных проблем – как обеспечить устойчивую работу устройства при гигантских продольных перегрузках при выстреле и последующих центробежных силах при вращении около 10 тысяч оборотов в минуту. Есть вопросы и к горению топлива в камере сгорания в таких условиях. Лучше всего в таких экстремальных условиях работают пастообразные топливные смеси. По-научному они обозначаются как «». Главное преимущество пастообразного топлива перед твёрдым состоит в высокой скорости горения. Горит в среднем в 2-10 раз быстрее. Впрочем, детальный разбор проблемы ракетно-прямоточных двигателей оставим для отдельной публикации.Несмотря на всю сложность и дороговизну, ракетно-прямоточные двигатели являются одним из действенных средств увеличения дальности отечественных артиллерийских систем. Это практически не потребует изменений в конструкции артиллерийских орудий, но позволит работать по целям глубоко в тылу противника, не подвергая установки опасности. А это одна из ключевых проблем на полях сражений СВО.