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ВВС США выдали контракт на производство первой партии вертолётов MH-139A Grey Wolf

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ВВС США выдали контракт на производство первой партии вертолётов MH-139A Grey Wolf

Американская компания Boeing приступила к серийному выпуску нового многоцелевого вертолета MH-139A Grey Wolf. Первая партия будет включать 13 винтокрылых машин, предназначенных для ВВС США.


ВВС США и Boeing заключили контракт стоимостью 285 млн долларов, предусматривающий производство, поставку и техническое обслуживание многоцелевых вертолетов MH-139A Grey Wolf. Первые вертолеты военные получат в 2024 году.

Новый многоцелевой вертолет Leonardo (Agusta Westland) AW139, получивший официальное обозначение MH-139A Grey Wolf, был принят на вооружение ВВС США в декабре 2019 года, официальная церемония наименования вертолета прошла на авиабазе Дьюк-Филд (штат Флорида).

Первый вертолет для войсковых испытаний стратегическое авиационное командование ВВС США (Air Force Global Strike Command) получило 19 декабря 2019 года. Он поступил на вооружение базирующейся на Дьюк-Филд 413-й испытательной эскадрильи ВВС США, еще три вертолета МН-139А прибыли на базу в январе-феврале 2020 года.

Вертолеты МН-139А Grey Wolf заменят парк устаревших вертолетов Bell UH-1N Huey, используемых для обеспечения безопасности американских наземных стратегических МБР шахтного базирования. В настоящее время стратегическое авиационное командование ВВС США использует 59 устаревших винтокрылых машин, которые прикрывают шахты МБР в штатах Монтана, Северная Дакота и Вайоминг. Всего ВВС США намерены получить 84 новых вертолета.

Boeing, предложивший военную версию коммерческого вертолета AW139 производства итальянской фирмы Leonardo, выиграл контракт на замену Huey на сумму 2,38 млрд в сентябре 2018 года, опередив Lockheed Martin Sikorsky и Sierra Nevada Corp. с UH-60 Black Hawk.
Использованы фотографии:
https://www.boeing.com/
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3 комментария
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  1. д^Амир
    д^Амир Сегодня, 18:14
    0
    т.е там где появились эти вертолеты, там и пусковые???? очень занимательно...
    1. ColdWind
      ColdWind Сегодня, 18:46
      0
      Нет, там где пусковые там и появятся эти вертолеты laughing
  2. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 18:17
    0
    Ну что сказать, у нас на каждого серого волка найдётся своя красная шапочка. Красная она потому, что мясом наружу...