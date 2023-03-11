Пентагон запросит 170 миллиардов долларов для восполнения отправленных Киеву боеприпасов и на случай конфликта с Китаем

Пентагон намерен запросить у Конгресса США 300 миллиардов долларов, из них 170 миллиардов для восполнения отправленных Киеву боеприпасов и на случай конфликта с Китаем. Для подготовки к военному противостоянию с КНР армии США необходимы, в частности, ракеты большой дальности. О запросе Министерства обороны США, который, помимо всего прочего, фактически подтверждает истощение арсеналов БК в связи с поставками на Украину, сообщает со ссылкой на «внутренний бюджетный документ» Пентагона агентство Bloomberg.
По данным агентства, 76,8 млрд долларов предусмотрены для ВМС и морской пехоты. Из них 32,8 млрд долларов пойдет на строительство новых военных судов. Военно-воздушные и Космические силы США получат из этого транша, если он будет утвержден, 61 миллиард долларов. Сухопутным войскам достанется 24,4 миллиарда американских рублей.
Согласно смете Пентагона, на исследования и разработку новой межконтинентальной баллистической ракеты LGM-35 Sentinel корпорации Northrop Grumman уйдет 3,7 миллиарда. Данная МБР должна заменить ракеты Minuteman III, предположительно, в 2029 году.
На разработку перспективного стратегического бомбардировщика нового поколения В-21 в рамках программы Long Range Strike Bomber для ВВС США той же корпорации Northrop Grumman предназначается три миллиарда.
На продолжение программы «Господство в воздухе следующего поколения» (NGAD), в рамках которой идет работа по замене истребителей F-22 на новые боевые самолеты Penetrating Counter-Air (PCA)/F-X, Пентагон планирует потратить 2,3 миллиарда долларов.
Запрос на выделение дополнительных средств Министерство обороны США направит в Конгресс в понедельник, 13 марта. При этом общая сумма запроса составит более 300 миллиардов долларов. На остальные средства Пентагон собирается закупить 541 ПТРК Javelin, 28 РСЗО HIMARS и 5016 ракет к ним, 831 ракету класса «воздух — воздух» для истребителей, 91 противокорабельную ракету большой дальности для ВМС и новую версию американского ПЗРК Stinger для поражения беспилотников и других низколетящих воздушных целей.
Общий оборонный бюджет США на 2023 финансовый год, проект которого был одобрен Конгрессом в декабре прошлого года, составляет рекордные 858 долларов. В нем, в частности, предусмотрено выделение шести млрд долларов на сдерживание России в Европе и дополнительные 800 миллионов на помощь Украине.