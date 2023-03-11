Командование решительно осуждает случаи легкомысленного безответственного поведения должностных лиц сил обороны в условиях военного положения

Владимир Руснак, сотрудник украинского военкомата, отправлен на фронт за танец под ритмы российской эстрады. Хуже того, вечеринка с его участием была посвящена Международному женскому дню 8 марта, который вышестоящее начальство офицера сочло «русским праздником».О «непозволительном проступке» военнослужащего и последовавшем за ним наказании сообщили в пресс-службе Оперативного командования «Юг» Вооруженных сил Украины.- говорится в сообщении.Зажигательный танец украинского офицера под композицию российского эстрадного исполнителя и шоумена Александра Реввы «Алкоголичка», выложенный кем-то из участников вечеринки в соцсетях, «прославил» Руснака на всю страну и стал причиной серьезного разбирательства со стороны его начальства.Хотя расположенный вблизи молдавской границы городок Болград, где происходили описанные выше события, небольшой, он известен тем, что является центром болгарской диаспоры на Украине. Помимо этого, здесь родился бывший президент страны, олигарх и военный преступник Петр Порошенко.Заслуживает также пары слов и личность Александра Реввы, под песню которого танцевали участники вечеринки в Болграде. Хотя шоумен и является уроженцем Донецка, после 2014 года в родной город он ни разу не приезжал и со своим отцом не общается. Неоднократно негативно высказываясь о российской спецоперации, он покинул территорию РФ и по последней информации находится в Испании.