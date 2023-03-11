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Сотрудник украинского военкомата отправлен на фронт за танец под ритмы российской эстрады

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Сотрудник украинского военкомата отправлен на фронт за танец под ритмы российской эстрады

Владимир Руснак, сотрудник украинского военкомата, отправлен на фронт за танец под ритмы российской эстрады. Хуже того, вечеринка с его участием была посвящена Международному женскому дню 8 марта, который вышестоящее начальство офицера сочло «русским праздником».

О «непозволительном проступке» военнослужащего и последовавшем за ним наказании сообщили в пресс-службе Оперативного командования «Юг» Вооруженных сил Украины.

Командование решительно осуждает случаи легкомысленного безответственного поведения должностных лиц сил обороны в условиях военного положения

- говорится в сообщении.

Зажигательный танец украинского офицера под композицию российского эстрадного исполнителя и шоумена Александра Реввы «Алкоголичка», выложенный кем-то из участников вечеринки в соцсетях, «прославил» Руснака на всю страну и стал причиной серьезного разбирательства со стороны его начальства.

Хотя расположенный вблизи молдавской границы городок Болград, где происходили описанные выше события, небольшой, он известен тем, что является центром болгарской диаспоры на Украине. Помимо этого, здесь родился бывший президент страны, олигарх и военный преступник Петр Порошенко.

Заслуживает также пары слов и личность Александра Реввы, под песню которого танцевали участники вечеринки в Болграде. Хотя шоумен и является уроженцем Донецка, после 2014 года в родной город он ни разу не приезжал и со своим отцом не общается. Неоднократно негативно высказываясь о российской спецоперации, он покинул территорию РФ и по последней информации находится в Испании.

Использованы фотографии:
https://vk.com/aleksandrrevva
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24 комментария
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 19:02
    +9
    А подо что ему плясать?Под афроамериканскую эстраду,или немецкий тяжелый рок(на своем родном,как у "Рамштайна"?).Ну,пострадал.Милости просим в плен..У нас даже за песни Пугачевой не наказывают.. what
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 19:33
      +3
      А под такое? Или они уже и In Extremo занесли за это в зрадники?

      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 19:44
        +2
        Цитата: paul3390
        Или они уже и In Extremo занесли за это в зрадники?

        Ну этих поющих про ворона, раньше чем Ревву занесли, хотя Ревва за укроп.
    2. Петр_Колдунов
      Петр_Колдунов Сегодня, 19:40
      +3
      Цитата: dmi.pris1
      А подо что ему плясать?

      Ну как это подо что? Вясна, вясна - придэ.... ну или купыва мама коныка - а конык без нохги...
    3. 30 вис
      30 вис Сегодня, 20:23
      +3
      Цитата: dmi.pris1
      А подо что ему плясать?Под афроамериканскую эстраду,или немецкий тяжелый рок(на своем родном,как у "Рамштайна"?).Ну,пострадал.Милости просим в плен..У нас даже за песни Пугачевой не наказывают.. what

      Его наказали не за русскоязычные песни . А за блевотное поведение во время войны . У свидомых можно поучиться скорости наказания и её публичности . Среди нашей " боевой босоты " таких танцюристов тоже не мало . А вот оперативности и публичности наказания не видно ... А жаль ... Не буду проводить аналогии с самыми высокими и их блевотными дитятками . Наверное даже наши бомжи в курсе . hi
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 19:08
    +7
    Презерватива Ревву вообще не уважаю.В паспорте у меня стоит место рождения : Сочи.Многое об нём известно в Сочи.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 19:12
      +2
      Каков "шомен"такие и танцоры..Штопанные изделия.. hi
  3. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 19:11
    +5
    какая гламурняшка у них в военкомате служит
  4. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 19:12
    +10
    Странно, разве на Украине отправка на фронт наказание, а не оказание высокого доверия?
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 19:15
      +9
      на Украине отправка на фронт наказание
      " На Восточный фронт!!!" в качестве наказания и проклятия уже звучало в одном государстве...
  5. polpot
    polpot Сегодня, 19:14
    +3
    Пусть"Калинку" учит , если в плен повезёт попасть .
  6. anjey
    anjey Сегодня, 19:16
    +8
    am Болград никогда не был бандеровским краем,к слову,там и молдоване,гагаузы,болгары,русские,кроме украинцев и хохлонационализм должен быть там дикостью,но в наше время ,если уж и еврей -нацист на Краине, это уже видимо норма для определеной части населенияhi ....
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 19:24
      +3
      anjey hi, Одесса тоже никогда ранее в любви к этому контрацептиву замеченна не была как и многие другие города Украины, однако активное меньшинство как всегда сломало пассивное большинство.
  7. Арбайтернегаст
    Арбайтернегаст Сегодня, 19:18
    +3
    Прикольно!!! Вот уж топят!!! Ужо и поплясать нельзя?)))
  8. Лешак
    Лешак Сегодня, 19:28
    +2
    У нас блохеру и по совместительству зятю министра можно писать всякую фигню и ни кто на фронт не отправляет ( хотя возраст вполне соответствует). А тут не в тот день и не под ту песню потанцевал и на фронт... И это демократическая страна... what
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 19:34
      +1
      Лешак hi, так у НИХ война и за токое предательство одно искупление рядовым да на Восточный фронт. А у нас СВО так что выводы сами собой.
    2. Егоза
      Егоза Сегодня, 20:06
      +2
      Цитата: Лешак
      А тут не в тот день и не под ту песню потанцевал и на фронт...

      Да уж "танцевал" как "танцевал"!!! С такими телодвижениями его как раз на фронт и надо. Там "девочек" не хватает!
      1. Reptiloid
        Reptiloid Сегодня, 20:40
        0
        Цитата: Егоза
        .....Там "девочек" не хватает!

        hi в Думу Украины внесён законопроект о разрешении однополых браков в ВСУ. А то были жалобы crying от желающих
  9. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 19:37
    +2
    8 марта, который вышестоящее начальство офицера сочло «русским праздником»

    Боже, какие идиоты! Кто-нибудь им объяснит, что это праздник МЕЖДУНАРОДНЫЙ (!), а появился он вообще в Германии! И в половине стран Европы мужчины поздравляют своих женщин...
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 20:32
      +1
      Цитата: Петр_Колдунов
      Кто-нибудь им объяснит, что это праздник МЕЖДУНАРОДНЫЙ (!), а появился он вообще в Германии! И в половине стран Европы мужчины поздравляют своих женщин...

      На Украине как в Америке или в Англии - "День матери". По сути День прислуги, когда служанки раз в год в село могли поехать мать повидать. А 8 марта - побоку. Там же Россия, а в Германии - Клара Цеткин...не не пойдет!! )))
      1. Reptiloid
        Reptiloid Сегодня, 20:45
        0
        Цитата: Егоза
        ...в Германии - Клара Цеткин...не не пойдет!! )))

        Да, Елена love Клара Цеткин и Роза Люксембург. На старой открытке было написано, что Международный праздник 8 Марта. Получается, что это не так.
  10. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 19:51
    +4
    Как бы не смешно это выглядело, но надо отдать должное орковской элите, общество фарматируют под одну гребёнку и ведь никто не вякает. Если у наших спецлужб после таких чисток не появляются добровольные помощники на окраине, то нам стоит перенять такой опыт о то все нянчиемся с нашими любителями врагов, люди бояться букву зет на машинах рисовать.
  11. Ретвизан 8
    Ретвизан 8 Сегодня, 20:21
    +2
    Не долго музыка играла , не долго фраер танцевал....
    fool
  12. Glock-17
    Glock-17 Сегодня, 20:26
    +1
    На Украине похоже работает принцип: «Сегодня слушаешь ты джаз, а завтра родину предашь». Все по законам тоталитаризма.