Командующий сухопутными войсками ВСУ Сырский пятый раз с начала марта посетил Артёмовск

Необходимо выиграть время для накопления резервов и начала весеннего контрнаступления, которое уже не за горами

Отвечающий за оборону на Бахмутском направлении командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский зачастил в Артемовск. Украинский генерал уже в пятый раз с начала марта посетил город.Прибывший в Артемовск Сырский провел очередное совещание с командным составом подразделений ВСУ, обороняющих город. Что именно обсуждалось на совещании, украинские источники не сообщают, но на один вопрос генерал все ответил. По словам командующего сухопутными войсками, сдачи города не будет, части и формирования украинской армии, задействованные в обороне, выводиться из Артемовска не будут. Все это делается для того, чтобы якобы сковать здесь силы российской армии, а в это время подготовить весеннее контрнаступление. Т.е. выиграть время.- заявил генерал.В Генштабе ВСУ заявили, что Сырский отправился на важнейший участок фронта готовить его к обороне. При этом о формировании трех ударных кулаков в районе Часова Яра, Славянска и Северска в Минобороны Украины пока молчат, хотя о планах отбить Артемовск в Киеве заявлялось уже не раз.Между тем штурмовые отряды ЧВК "Вагнер" продолжают наступление как в самом городе, так и вокруг него, при этом сразу создавая глубоко эшелонированную оборону на случай наступления ВСУ. Как сегодня заявил основатель "Оркестра" Евгений Пригожин, если военные прикроют фланги "Вагнера", то ВСУ ничего не светит, контрнаступление будет отбито. В противном случае, "музыканты" могут попасть в окружение.