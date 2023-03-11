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Командующий сухопутными войсками ВСУ Сырский пятый раз с начала марта посетил Артёмовск

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Командующий сухопутными войсками ВСУ Сырский пятый раз с начала марта посетил Артёмовск

Отвечающий за оборону на Бахмутском направлении командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский зачастил в Артемовск. Украинский генерал уже в пятый раз с начала марта посетил город.


Прибывший в Артемовск Сырский провел очередное совещание с командным составом подразделений ВСУ, обороняющих город. Что именно обсуждалось на совещании, украинские источники не сообщают, но на один вопрос генерал все ответил. По словам командующего сухопутными войсками, сдачи города не будет, части и формирования украинской армии, задействованные в обороне, выводиться из Артемовска не будут. Все это делается для того, чтобы якобы сковать здесь силы российской армии, а в это время подготовить весеннее контрнаступление. Т.е. выиграть время.

Необходимо выиграть время для накопления резервов и начала весеннего контрнаступления, которое уже не за горами

- заявил генерал.

В Генштабе ВСУ заявили, что Сырский отправился на важнейший участок фронта готовить его к обороне. При этом о формировании трех ударных кулаков в районе Часова Яра, Славянска и Северска в Минобороны Украины пока молчат, хотя о планах отбить Артемовск в Киеве заявлялось уже не раз.

Между тем штурмовые отряды ЧВК "Вагнер" продолжают наступление как в самом городе, так и вокруг него, при этом сразу создавая глубоко эшелонированную оборону на случай наступления ВСУ. Как сегодня заявил основатель "Оркестра" Евгений Пригожин, если военные прикроют фланги "Вагнера", то ВСУ ничего не светит, контрнаступление будет отбито. В противном случае, "музыканты" могут попасть в окружение.
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25 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 19:14
    +2
    В новостях передают.Идут встречные бои в центре города
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 20:16
      +2
      Что-то не понятно, город отрезан, все дороги под огневым контролем ВС РФ, а этот туда сюда мотается, он что такой безстрашный ? Может его пора уже пленить, вроде в нашей коллекции еще не было генералов. В годы ВОВ разведгруппы таких на раз-два брали за воротник.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 19:15
    0
    Когда такие люди ездят ,где их могут убить их служба безопасности работает круглосуточно.Зачем эти вбросы ," 28 раз " Сырский ездил в Артёмовск.Я чуть чуть знаю как эти люди себя не жалея работают.И вообще держитесь подальше от таких статей по безопасности первых лиц государства
    1. SSR
      SSR Сегодня, 20:17
      0
      Цитата: tralflot1832
      круглосуточно.Зачем эти вбросы ," 28 раз " Сырский ездил в Артёмовск.

      А вдруг готовят "героического" генерала, за которым могут пойти военные, что бы свергнуть власть кровавого нарокамана с фашистским окружением?
      Ну я это так, помечтать.
  3. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 19:23
    0
    Сырский упорно стремится умереть что-ли?
    1. Pharmacist
      Pharmacist Сегодня, 19:31
      +2
      Да прям. Не бывает он в Артёмовске, на видео аналитики указывали разные фейки. Где-то в районе Часова Яра тусуется.
    2. Dinamo
      Dinamo Сегодня, 20:11
      -1
      Надо признать,что он храбрый генерал
    3. ishinmaikl
      ishinmaikl Сегодня, 20:44
      0
      Сырский то наверно получше вас знает какая там обстановка
  4. Арбайтернегаст
    Арбайтернегаст Сегодня, 19:25
    +3
    Обалдеть! Рогозина чуть химарсом не выпилили, а тут который раз ездит и все побоку... Неприкасаемый? Все же дороги простреливаются, в новостях сказали. Или того не трогаем, того можно...
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 19:30
      0
      Рогозин на это время ,когда осколок словил был частным лицом и ФСО его не охраняли,был бы он под охраной было-бы по другому.
      1. Егоза
        Егоза Сегодня, 20:12
        +1
        Цитата: tralflot1832
        Рогозин на это время ,когда осколок словил был частным лицом и ФСО его не охраняли,был бы он под охраной было-бы по другому.

        Все-таки в словосочетании "кривошипно-шатунный механизм" есть что-то истинно российское". Здесь охраняем, здесь не охраняем, здесь рыбу заворачиваем.
    2. Петр_Колдунов
      Петр_Колдунов Сегодня, 19:32
      +2
      Возможно, Рогозин действительно приехал на ЛБС, а Сырский доезжает до Часова Яра - и там снимает в подвале свой "приезд в Бахмут".
      Обратите внимание, что ни одного кадра этих "героических поездок" Сырского, по которым можно было бы идентифицировать Артемовск - пресс-служба укрорейха не предъявляет.
      1. Никанор1993
        Никанор1993 Сегодня, 20:03
        +3
        Эмм... Им нужно сфотографировать его на фоне их штаба или по дороге к нему в Бахмуте ради пиара? Я вроде слышал, что сейчас так делать не стоит, была история про отделение ВСУ, там солдатик фотку в легко опознаваемом подвале выложил, потом её выложили на один популярный ресурс и туда неплохо прилетело. Может не стоит уповать на столь откровенный идиотизм от противника?
    3. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 20:20
      0
      се же дороги простреливаются, в новостях сказали.

      ну по нашим новостям мы почти победили окраену
  5. nik-mazur
    nik-mazur Сегодня, 19:25
    0
    Необходимо выиграть время для накопления резервов и начала весеннего контрнаступления
    Имело бы смысл, если бы в этом Бахмуте была непробиваемая оборона с минимальными потерями. А угробить 50 тысяч в обороне, что бы создать группировку для наступления в 60 тысяч – это какой-то сомнительный план.
    1. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 19:37
      +3
      Угробить бесплатных мобилизованных тероборонцев с лёгким оружием и регулярных кадровых прошедших подготовку в Европе и вооружённых натовским оружием по штатному расписанию - это совсем разное.
  6. мерцание
    мерцание Сегодня, 19:37
    0
    По словам командующего сухопутными войсками, сдачи города не будет, части и формирования украинской армии, задействованные в обороне, выводиться из Артемовска не будут.

    Вот и Пригожин не советовал им оттуда выходить. Похоже знает что то важное.
    Пригожин заявил, что самолет «отбомбил по Бахмуту» и вызвал президента Украины Владимира Зеленского на дуэль. «Завтра сажусь на МиГ-29. Если будет желание — встретимся в небе. Если ваша возьмет — забирайте Артемовск, если нет - то идем до Днепра», — заявил он.

    Ранее Пригожин призвал Зеленского не выводить войска из Артемовска (украинское название Бахмут) и продолжать борьбу за город. По его словам, это сражение является одним из ключевых событий военной спецоперации на Украине.
  7. monetam
    monetam Сегодня, 19:44
    +4
    Как-то у Сырского получается ни два, ни полтора. Если начальник приехал с инспекцией, и он доверяет подчиненным командирам, то нужно приехать и дать ценные указания один раз. Если требуется постоянное ручное управление - то тогда не надо уезжать, а постоянно находиться в штабе обороны. А тут какое то неудачное смешение этих двух стилей управления. Высокий начальник, который постоянно приезжает -уезжает, управление скорее дезорганизует.
  8. Dart2027
    Dart2027 Сегодня, 19:47
    +1
    Вот не надоело повторять эти фейки? В Яр он ездит, если вообще ездит, что не факт.
  9. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 19:49
    +1
    При этом о формировании трех ударных кулаков в районе Часова Яра, Славянска и Северска в Минобороны Украины пока молчат
    Если разведка знает, то нужно "долбить" места сосредоточения так, чтобы и дальше молчали навсегда.
  10. sdivt
    sdivt Сегодня, 19:50
    +6
    Цитата, за 26 февраля этого года, topwar.ru:
    "В настоящее время у ВСУ остается всего одна трасса, идущая через Хромово, но и она уже находится под огневым контролем российских войск" (с)
    Но, тем не менее, пятое посещение за март... у него пропуск, что ли?
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 19:57
      +2
      Цитата: sdivt
      Цитата, за 26 февраля этого года, topwar.ru:
      "В настоящее время у ВСУ остается всего одна трасса, идущая через Хромово, но и она уже находится под огневым контролем российских войск" (с)
      Но, тем не менее, пятое посещение за март... у него пропуск, что ли?

      Абонемент или проездной сложно сказать.
  11. Tagan
    Tagan Сегодня, 20:11
    +1
    Цитата: sdivt
    Цитата, за 26 февраля этого года, topwar.ru:
    "В настоящее время у ВСУ остается всего одна трасса, идущая через Хромово, но и она уже находится под огневым контролем российских войск" (с)
    Но, тем не менее, пятое посещение за март... у него пропуск, что ли?

    Города путает. Человек рассеянный с улицы Бассейной.
  12. Ретвизан 8
    Ретвизан 8 Сегодня, 20:17
    0
    Да , понятно что это всё "духоподьёмные фейки" для внутреннего потребления свидомитов. Ни куда он дальне Часова Яра не суётся.
    У них же постмайданная параллельная действительность, где весь мир покрашен в жовто блакитные цвета, "весь мир с нами" , "Укро-ина це европа " , "где они уже отвоевали Крым" , там же "хиборги" , "призрак Куёва " и избушка там на курьих ножках...
    fool
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 20:23
      -1
      это всё "духоподьёмные фейки" для внутреннего потребления свидомитов

      как бы не оказалось наоборот, что это мы в параллельной реальности существуем (по докладам известного генерала)