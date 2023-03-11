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Иран запустил производственную линию по сборке нового учебно-тренировочного самолёта Yasin собственной разработки

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Иран запустил производственную линию по сборке нового учебно-тренировочного самолёта Yasin собственной разработки

Иран приступил к серийному производству нового учебно-тренировочного самолета Yasin собственной разработки. Сегодня, 11 марта, была открыта первая производственная линия по сборке нового УБС. Об этом сообщает Mehr.


Церемонию посетил министр обороны Ирана Мохаммад Реза Аштиани, а также командующий бригадой ВВС иранской армии генерал Хамид Вахеди. Высший командный состав ознакомился с этапами проектирования, производства и постройки перспективного учебно-тренировочного реактивного самолета, а также с самим истребителем. Как заявил министр, самолет будет использоваться для подготовки пилотов иранских ВВС. В ближайшее время Иран планирует приступить к массовому производству самолета.

Теперь благодаря этому самолету курсы обучения будут более полными и короткими

- заявил Мохаммад Реза Аштиани.

Новый учебно-тренировочный самолет, получивший название Yasin, был представлен 17 октября 2019 года. Свой первый полет он совершил над авиабазой Нодже в западной провинции Хамадан.

Самолет имеет 12 м в длину и 4 м в высоту. Он весит 5,5 тонн. Высота полета составляет до 12 км. Силовая установка представлена двумя турбореактивными двигателями, созданными в результате модернизации модели General Electric J85 американского производства. В ходе церемонии показали и два варианта иранских турбореактивных двигателей созданных на базе копирования американского двигателя. Благодаря конструкции крыла, самолет имеет возможность приземляться и взлетать со скоростью не менее 200 километров в час. Специфическое хвостовое оперение с вращающимися горизонтальными элементами (цельноповоротное горизонтальное оперение) позволяет пилоту выполнять разнообразные маневры.
Использованы фотографии:
Tasnim
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8 комментариев
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  1. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 20:13
    +1
    Главного не написали, сколько штук в год смогут выпускать...
    И возможно ли в штурмовичок лёгкий переделать...
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 20:21
      +4
      Вопрос даже не в том.Страна,долгое время находящаяся под санкциями выпускает современное вооружение.Да,копирует.И правильно делает
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 20:22
      -2
      с 200 км/ч он станет легкой добычей против тех армий для которых его в штурмовичек переделают, для этого Иран у России посерьезней прикупит авиацию.
      1. Deadушка
        Deadушка Сегодня, 20:32
        +1
        200 км/ч это взлетно-посадочная, а не крейсерская и то в статье ачепятка "менее 200".
        Он около 1000(с хвостиком) выжимает, а могут и форсажные движки поставить.
      2. Luminman
        Luminman Сегодня, 20:37
        0
        Цитата: Silver99
        с 200 км/ч он станет легкой добычей

        Это не боевой, а учебно-тренировочный самолет...
      3. Адриан28
        Адриан28 Сегодня, 20:37
        0
        Это скорость взлета и посадки. Комментарий по мнению сайта бесполезный
      4. Ratmir_Ryazan
        Ratmir_Ryazan Сегодня, 20:44
        0
        После 200 км/ч он взлетает, а максимальная скорость у него до 1000 км/час.

        В общем у Ирана появился свой вполне современный учебно-боевой самолёт, да не лучший в мире, но вполне на уровне, чтобы готовить на нем летчиков.

        Мы вон до сих пор ещё L-39 из 60-х годов используем для обучения летчиков и ничего.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 20:19
    0
    Двигатель Дженирал Электрик J85,двигатель 60 ых годов ,лучшие модификации.Двигатель стар как хобот мамонта.Кто первоисточник информации,опять какой нибудь Йеруссалим.