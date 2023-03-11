Иран запустил производственную линию по сборке нового учебно-тренировочного самолёта Yasin собственной разработки

Теперь благодаря этому самолету курсы обучения будут более полными и короткими

Иран приступил к серийному производству нового учебно-тренировочного самолета Yasin собственной разработки. Сегодня, 11 марта, была открыта первая производственная линия по сборке нового УБС. Об этом сообщает Mehr.Церемонию посетил министр обороны Ирана Мохаммад Реза Аштиани, а также командующий бригадой ВВС иранской армии генерал Хамид Вахеди. Высший командный состав ознакомился с этапами проектирования, производства и постройки перспективного учебно-тренировочного реактивного самолета, а также с самим истребителем. Как заявил министр, самолет будет использоваться для подготовки пилотов иранских ВВС. В ближайшее время Иран планирует приступить к массовому производству самолета.- заявил Мохаммад Реза Аштиани.Новый учебно-тренировочный самолет, получивший название Yasin, был представлен 17 октября 2019 года. Свой первый полет он совершил над авиабазой Нодже в западной провинции Хамадан.Самолет имеет 12 м в длину и 4 м в высоту. Он весит 5,5 тонн. Высота полета составляет до 12 км. Силовая установка представлена двумя турбореактивными двигателями, созданными в результате модернизации модели General Electric J85 американского производства. В ходе церемонии показали и два варианта иранских турбореактивных двигателей созданных на базе копирования американского двигателя. Благодаря конструкции крыла, самолет имеет возможность приземляться и взлетать со скоростью не менее 200 километров в час. Специфическое хвостовое оперение с вращающимися горизонтальными элементами (цельноповоротное горизонтальное оперение) позволяет пилоту выполнять разнообразные маневры.