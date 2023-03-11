Расширение НАТО, вмешательство в дела Киева и провокации заложили основу для конфликта между Россией и Украиной, но ЕС отрицает это

Штаты пытаются вбить клин между Китаем и Европой, и если мы пойдем по этой дорожке – Боже, спаси Европу. Боже, спаси нас всех