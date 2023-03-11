Ирландский депутат Европарламента: в создании предпосылок для конфликта на Украине виновно НАТО

Североатлантический альянс не стремится к установлению митра и безопасности на планете. Он лишь расширяет свои границы, разжигает конфликты и вмешивается в чужие дела.
Об этом написал на своей странице в соцсети депутат Европейского парламента от Ирландии Мик Уоллес.
Ирландский депутат Европарламента считает, что в создании предпосылок для конфликта на Украине виновно НАТО.
Расширение НАТО, вмешательство в дела Киева и провокации заложили основу для конфликта между Россией и Украиной, но ЕС отрицает это
- считает политик.
По его мнению, деятельность Североатлантического альянса никогда и никак не была связана с мирными инициативами.
Депутат выразил опасение по поводу того, что Вашингтон старается поссорить европейские страны с Пекином. Он считает, что если ему это удастся, Европе и миру грозят непредсказуемые последствия.
Штаты пытаются вбить клин между Китаем и Европой, и если мы пойдем по этой дорожке – Боже, спаси Европу. Боже, спаси нас всех
- отметил Уоллес.
Он считает абсурдными утверждения о том, что Пекин якобы представляет угрозу для мировой безопасности. Он отметил, что за последние сорок дет Китай не участвовал ни в одном вооруженном конфликте и не бомбардировал другие страны, в отличие, к примеру, от тех же Соединенных Штатов.
Сейчас Вашингтон вынуждает страны Евросоюза передавать Киеву оружие и боеприпасы даже в ущерб собственной безопасности, опустошая собственные арсеналы. Такая ситуация выгодна американскому ОПК, который в связи с этим получает новые заказы и наращивает объемы производства военной продукции.