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Ирландский депутат Европарламента: в создании предпосылок для конфликта на Украине виновно НАТО

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Ирландский депутат Европарламента: в создании предпосылок для конфликта на Украине виновно НАТО

Североатлантический альянс не стремится к установлению митра и безопасности на планете. Он лишь расширяет свои границы, разжигает конфликты и вмешивается в чужие дела.


Об этом написал на своей странице в соцсети депутат Европейского парламента от Ирландии Мик Уоллес.

Ирландский депутат Европарламента считает, что в создании предпосылок для конфликта на Украине виновно НАТО.

Расширение НАТО, вмешательство в дела Киева и провокации заложили основу для конфликта между Россией и Украиной, но ЕС отрицает это

- считает политик.

По его мнению, деятельность Североатлантического альянса никогда и никак не была связана с мирными инициативами.

Депутат выразил опасение по поводу того, что Вашингтон старается поссорить европейские страны с Пекином. Он считает, что если ему это удастся, Европе и миру грозят непредсказуемые последствия.

Штаты пытаются вбить клин между Китаем и Европой, и если мы пойдем по этой дорожке – Боже, спаси Европу. Боже, спаси нас всех

- отметил Уоллес.

Он считает абсурдными утверждения о том, что Пекин якобы представляет угрозу для мировой безопасности. Он отметил, что за последние сорок дет Китай не участвовал ни в одном вооруженном конфликте и не бомбардировал другие страны, в отличие, к примеру, от тех же Соединенных Штатов.

Сейчас Вашингтон вынуждает страны Евросоюза передавать Киеву оружие и боеприпасы даже в ущерб собственной безопасности, опустошая собственные арсеналы. Такая ситуация выгодна американскому ОПК, который в связи с этим получает новые заказы и наращивает объемы производства военной продукции.
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2 комментария
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  1. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 20:35
    0
    деятельность Североатлантического альянса никогда и никак не была связана с мирными инициативами.

    Неужели стало доходить?
    Им бы ещё разобраться с тем, с какой целью США содержат военные базы в Европе (например) ,а Европа на территории США содержит только свой золотой запас...
  2. Егоза
    Егоза Сегодня, 20:38
    0
    Есть еще трезвомыслящие депутаты. А вот то, что открыто говорят - радует вдвойне. Ирландцы явно прислушаются, особенно на фоне разногласий Ирландии и Англии