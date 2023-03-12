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The Telegraph: Польша строит самую сильную армию в Европе

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The Telegraph: Польша строит самую сильную армию в Европе

В Польше заявили о революции в польской армии. Публикация при этом сделана в издании The Telegraph со ссылкой на польские источники в военном ведомстве. В сообщении говорится, что Польша строит «самую сильную армию в Европе».


Британские журналисты, продолжая ссылаться на польские военно-политические элиты, сообщают, что Варшава собираются вывести расходы на военные нужды на рекордный для НАТО уровень – 4% от ВВП. Например, Германия тратит на оборону на данный момент менее 1,5% ВВП.

Польша собирается обзавестись более 1,2 тыс. танков, включая танки американской и корейской разработки, свыше полутысячи САУ, 18 HIMARS и еще 288 корейских реактивных систем залпового огня. По авиации поляки собираются модернизировать армию более чем 150 вертолётами и самолётами, включая почти полсотни самолётов FA-50 производства Республики Корея.

Общая сумма польских заказов составляет более 115 млрд долларов. При этом важно отметить, что для такой масштабной сделки у Варшавы нет свободных средств. Дело в том, что эта сумма превосходит даже рекордный польский военный бюджет более чем в 4 раза. Покрывать военные расходы польское правительство собирается внешними заимствовании, причём на фоне того, что именно Польша является главным должником среди всех стран Восточной Европы, входящих в блок НАТО.

Одно из новшеств польской армии – планы по её удвоению в течение 12 лет.

Всё это способно привести к невозможности Польши обслуживать свой выросший внешний долг.
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9 комментариев
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  1. polinet
    polinet Сегодня, 01:04
    +2
    Самая сильная армия мира, которая не воевала последние 50 лет laughing
    1. bayard
      bayard Сегодня, 02:13
      0
      Цитата: polinet
      Самая сильная армия мира

      Пока нет , но цель им поставлена .
      На какие злотые такая роскошь ?
      На немецкие , разумеется . Они уже и счёт гансам выставили , и во всех международных инстанциях оплаты этих счетов и претензий , добиваются .
      При этом сразу бросается в глаза , что поляки намерены резко нарастить именно СУХОПУТНУЮ часть своих вооруженных сил . И я вовсе не о их небрежении к флоту . Я о авиации . Амбиции по авиации у них довольно скромные для "самой сильной армии Европы" .
      Откуда же будет авиация для столь грозной сухопутной силы ?
      НАТО .
      И США .
      Кстати , изначально их планы на "самую сильную" были на гораздо более ранний срок . Но ... у них сейчас и из имеющейся (довольно скромной по численности) армии народ увольняется , а новых набрать не могут ... Помирать как украинцы им совсем не улыбает . Кроме "солдат удачи" разумеется . По скорректированным планам у них за 12 лет вырастет новое поколение с промытыми мозгами и вуаля - есть из кого "самую сильную" формировать .
  2. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 01:04
    +5
    Как раз место освободилось. Предыдущих самых сильных в Европе, как раз сейчас, вагнера в Артемовске на удобрения перерабатывают.
  3. Vasia
    Vasia Сегодня, 01:13
    -1
    Польша в НАТО, все будет по-другому. Совсем по-другому.
  4. Умник_
    Умник_ Сегодня, 01:14
    +1
    Интересно, а как они собираются вести боевые действия, если всё оружие и боеприпасы Корейского и Американского производства?
    Там плыть по 8тыс километров от Польши
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 01:18
    +3
    The Telegraph: Польша строит самую сильную армию в Европе
    . Очередной бзик, который закончится... как обычно.
  6. Dmitrii
    Dmitrii Сегодня, 01:35
    +2
    По ВВП сравнение с Германией вообще не уместно, так как ВВП крайне разный. Германия на 4 месте примерно, а Польша на 54 примерно. Причём население Германии в 2 раза больше Польши. Так как Польша экономически слабая страна ЕС, то она существует на деньги более сильных партнёров по ЕС, например той же Германии. А теперь о ВПК Польши - его вообще нет. Их максимум - это переделка чужих старых танков на заводе Bumar. У Германии же есть свой ВПК, есть технологии. А Польша может только купить необходимое ей вооружение и то, только на чужие деньги.
  7. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 01:50
    +1
    Поляки расчитывают, что война спишет долги?
    Главное им помнить, что ядерная война спишет и кредиторов.
  8. DIM(a)
    DIM(a) Сегодня, 02:24
    0
    Любопытно... польша усиливает мощь внутри нато, против кого... будет кроить ЕС под себя