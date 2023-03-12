The Telegraph: Польша строит самую сильную армию в Европе

В Польше заявили о революции в польской армии. Публикация при этом сделана в издании The Telegraph со ссылкой на польские источники в военном ведомстве. В сообщении говорится, что Польша строит «самую сильную армию в Европе».
Британские журналисты, продолжая ссылаться на польские военно-политические элиты, сообщают, что Варшава собираются вывести расходы на военные нужды на рекордный для НАТО уровень – 4% от ВВП. Например, Германия тратит на оборону на данный момент менее 1,5% ВВП.
Польша собирается обзавестись более 1,2 тыс. танков, включая танки американской и корейской разработки, свыше полутысячи САУ, 18 HIMARS и еще 288 корейских реактивных систем залпового огня. По авиации поляки собираются модернизировать армию более чем 150 вертолётами и самолётами, включая почти полсотни самолётов FA-50 производства Республики Корея.
Общая сумма польских заказов составляет более 115 млрд долларов. При этом важно отметить, что для такой масштабной сделки у Варшавы нет свободных средств. Дело в том, что эта сумма превосходит даже рекордный польский военный бюджет более чем в 4 раза. Покрывать военные расходы польское правительство собирается внешними заимствовании, причём на фоне того, что именно Польша является главным должником среди всех стран Восточной Европы, входящих в блок НАТО.
Одно из новшеств польской армии – планы по её удвоению в течение 12 лет.
Всё это способно привести к невозможности Польши обслуживать свой выросший внешний долг.