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Иран объявил о завершении сделки по закупке российских многоцелевых истребителей Су-35

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Иран объявил о завершении сделки по закупке российских многоцелевых истребителей Су-35

Иран завершил сделку по закупке российских многоцелевых истребителей Су-35, об этом сообщает агентство IRNA со ссылкой на заявление постоянного представительства страны при ООН.


Тегеран подписал контракт на закупку российских истребителей Су-35, количество самолетов не называется. Уточняется, что соглашение подписано после окончания оружейного эмбарго ООН, никаких нарушений со стороны Ирана нет. Ранее в Израиле сообщали, что Россия поставит иранским ВВС 24 истребителя Су-35, изначально предназначавшихся Египту. По мнению западных экспертов, именно Су-35 является единственным истребителем, способным бороться с американскими F-35, стоящими на вооружении ВВС Израиля.

Истребители Sukhoi-35 технически одобрены Ираном. После октября 2020 года, когда запрет на продажу обычных вооружений Ирану был снят в соответствии с резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН, Иран, наконец, согласился их приобрести

- говорится в заявлении постпредства Ирана при ООН.

Впервые в Иране официально признали закупку российских истребителей в середине января этого года, когда член комиссии по национальной безопасности и внешней политике Меджлиса Ирана Шахрияр Хейдари заявил о скором поступлении самолетов на вооружение иранских ВВС. По его словам, Россия поставит истребители в начале следующего года по иранскому календарю, т.е. в конце марта 2023 года.

Кроме того, Россия поставит Ирану вертолеты, а также некие оборонительные системы и ракеты, подробностей нет. В России никак не комментируют поставку вооружений Ирану, в том числе продажу Су-35.

Ранее ряд западных изданий утверждал, что контракт на поставку российских истребителей Ирану якобы был подписан еще в прошлом году, взамен Россия получила иранские ударные беспилотники и технологии их производства.
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21 комментарий
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 06:25
    +4
    Ирану ,безусловно надо продавать авацию.Только сейчас идет война,и она без потерь не бывает.Как у нас сейчас с производством?Если перекрываем потери-замечательно,можно и продать
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 06:30
      +7
      Евреи будут биться в истерике в Израиле. what
      1. DMFalke
        DMFalke Сегодня, 06:38
        +2
        Истерики евреев обычно заканчиваются неконтролируемыми ракетными ударами. Как бы не сожгли их прямо на аэродроме через неделю после доставки.
        1. ROSS 42
          ROSS 42 Сегодня, 07:19
          0
          Цитата: DMFalke
          Истерики евреев обычно заканчиваются неконтролируемыми ракетными ударами. Как бы не сожгли их прямо на аэродроме через неделю после доставки.

          Как бы, да кабы...
          Ракеты Ирана с боеголовками до 1000 кг тоже могут долететь до Израиля...А Су-35 может побороться за превосходство в небе с F-35i.
      2. sergo1914
        sergo1914 Сегодня, 06:40
        +1
        Цитата: Леха с Андроида.
        Евреи будут биться в истерике в Израиле. what


        А евреи в других странах? Что будет с ними?
        1. Леха с Андроида.
          Леха с Андроида. Сегодня, 06:48
          +2
          Цитата: sergo1914
          А евреи в других странах? Что будет с ними?

          Эти будут вести произраильскую политику...то есть антииранскую...они одобрят любой удар по Ирану для безопасности Израиля.
          Для нас же имеет значение только политика Израиля в отношении России...на данный момент Израиль нам не друг, но и не враг в прямом понимании этого слова.
          Руководство Израиля ведет политику хитрого одесского еврея.

          Сразу вспоминается как американские
          Хасиды требовали от Путина наши музейные реликвии.
      3. Сергей Аверченков
        Сергей Аверченков Сегодня, 06:45
        +2
        Да, будут. Это одна из основных причин почему мы туда не поставляли. Но все пройдет, пройдет и это.
    2. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 06:44
      +1
      Цитата: dmi.pris1
      Как у нас сейчас с производством?Если перекрываем потери-замечательно,можно и продать

      смаолёт сделать быстрее чем пилота.
    3. KCA
      KCA Сегодня, 07:09
      0
      Так это уже произведённые или заказанные экспортные версии, зачем они нашим ВКС? Да и про потери СУ-35С что-то не слышал
  2. bandabas
    bandabas Сегодня, 06:32
    +4
    Надеюсь иранских летчиков и технарей в наших училищах тоже подготовили в обход эмбарго и санкций. И будут обучать дальше.
    1. Klaus8691
      Klaus8691 Сегодня, 06:35
      0
      Сколько у нас авиационных училищ осталось?! Своих летчиков и технарей в достатке для армии готовят?
      1. мордвин 3
        мордвин 3 Сегодня, 07:29
        0
        Цитата: Klaus8691
        Своих летчиков и технарей в достатке для армии готовят?

        Да, даже женский выпуск в этом году вроде должен пополнить ряды ВКС. Если в декрет не уйдут.
    2. Pytnik
      Pytnik Сегодня, 06:59
      +2
      Вчера вбил в поисковик, Иран получит Су-35, и на Дзене есть интересная статья на эту тему, в кратце, 40 лучших пилотов в течении 10 месяцев прошли подготовку на Дальнем Востоке, если интересно то поищите, там и про аэродромы будущего базирования есть, Иранцы уже всё подготовили
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:42
    +4
    Кроме того, Россия поставит Ирану вертолеты, а также некие оборонительные системы и ракеты
    Почему бы не продать стране, которая настроена против западной коалиции и поддерживает Россию по определенному кругу вопросов. Тем более, что нашей стране необходим союзник на БВ и желательно, чтобы был неплохо вооружен.
  4. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 06:50
    +2
    Россия поставит истребители в начале следующего года по иранскому календарю, т.е. в конце марта 2023 года.
    В принципе, и не так растянуто по времени. Надо, надо поставлять Ирану, в противовес зарвавшимся от безнаказанности. Надеюсь, пока безнаказанности.
  5. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 07:06
    0
    Ну вот. Всё как и должно быть. Это не значит что мы все примем ислам, это значит, что любая страна может жить как захочет...
  6. Rostislav
    Rostislav Сегодня, 07:14
    +1
    Хорошая новость. И союзника поддержать, и свои финансы поправить. Надеюсь, там без продовольственной бартера обошлись, во время войны деньги нужны.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 07:20
      0
      Цитата: Rostislav
      без продовольственной бартера обошлись,

      У нас появились иранские финики.....
      1. Sergey39
        Sergey39 Сегодня, 07:34
        0
        С санкциями, начали завозить продукцию, ранее не попадавшую на Наш рынок из- за доминирования Запада. А, финики были и Египетские и Иранские и Сирийские. За финики самолет не купишь.
        На Наш рынок активно везут фруктовую группу из Балканских государств( Сербия, Македония.)
      2. мордвин 3
        мордвин 3 Сегодня, 07:34
        0
        Цитата: Uncle Lee
        У нас появились иранские финики.....

        А это что такое, и где? Вот помню вьетнамские сушеные бананы (редкостная пакость, как по мне), а про финики - даже не знаю, с чем их едят.
  7. Sergey39
    Sergey39 Сегодня, 07:28
    0
    Эффективность Иранских Су-35, будет зависеть от ракет, которыми будут укомплектованы самолеты.