Иран объявил о завершении сделки по закупке российских многоцелевых истребителей Су-35

Истребители Sukhoi-35 технически одобрены Ираном. После октября 2020 года, когда запрет на продажу обычных вооружений Ирану был снят в соответствии с резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН, Иран, наконец, согласился их приобрести

Иран завершил сделку по закупке российских многоцелевых истребителей Су-35, об этом сообщает агентство IRNA со ссылкой на заявление постоянного представительства страны при ООН.Тегеран подписал контракт на закупку российских истребителей Су-35, количество самолетов не называется. Уточняется, что соглашение подписано после окончания оружейного эмбарго ООН, никаких нарушений со стороны Ирана нет. Ранее в Израиле сообщали, что Россия поставит иранским ВВС 24 истребителя Су-35, изначально предназначавшихся Египту. По мнению западных экспертов, именно Су-35 является единственным истребителем, способным бороться с американскими F-35, стоящими на вооружении ВВС Израиля.- говорится в заявлении постпредства Ирана при ООН.Впервые в Иране официально признали закупку российских истребителей в середине января этого года, когда член комиссии по национальной безопасности и внешней политике Меджлиса Ирана Шахрияр Хейдари заявил о скором поступлении самолетов на вооружение иранских ВВС. По его словам, Россия поставит истребители в начале следующего года по иранскому календарю, т.е. в конце марта 2023 года.Кроме того, Россия поставит Ирану вертолеты, а также некие оборонительные системы и ракеты, подробностей нет. В России никак не комментируют поставку вооружений Ирану, в том числе продажу Су-35.Ранее ряд западных изданий утверждал, что контракт на поставку российских истребителей Ирану якобы был подписан еще в прошлом году, взамен Россия получила иранские ударные беспилотники и технологии их производства.