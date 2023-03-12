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Американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress отработал нанесение ракетного удара по Санкт-Петербургу

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Американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress отработал нанесение ракетного удара по Санкт-Петербургу

США продолжают практику провокаций у российских границ, на этот раз американцы отработали нанесение ракетного удара по Санкт-Петербургу с помощью стратегического бомбардировщика B-52H Stratofortress. Данные о маршруте полета американского стратега предоставил сервис Flightradar.


Стратегический бомбардировщик ВВС США B-52H отработал атаку российской северной столицы, зайдя на город со стороны Балтийского моря в районе острова Гогланд, при этом находясь в нейтральном воздушном пространстве. По данным сервиса, американский бомбардировщик вылетел с территории Польши, после чего проследовал над Балтийским морем в сторону российского города, над Финским заливом сымитировал ракетную атаку, после чего развернулся и ушел на базу через воздушное пространство Прибалтики. Во время "атаки" американский стратег находился на расстоянии 200 км от Санкт-Петербурга.

Как считают эксперты, США с помощью B-52H Stratofortress отработали сценарий прорыва противоракетной и противовоздушной обороны Северо-Западной группировки российской армии с нанесением ракетно-ядерных ударов по военным и промышленным объектам в данном районе.


Стоит отметить, что это не первый инцидент такого рода у российских границ в общем, и у Санкт-Петербурга, в частности. Американские стратеги B-52H уже имитировали атаку города, благо возможностей у них для этого полно, учитывая, что Прибалтика с радостью предоставляет американцам свое воздушное пространство. Отрабатывались атаки такого рода и на Калининград, а также на Крым. На Дальнем Востоке американцы продолжают периодически беспокоить ПВО Камчатки, пытаясь вскрыть схему противовоздушной обороны.

Последняя "атака" американских стратегов прошла в конце февраля этого года, когда два бомбардировщика вышли на Санкт-Петербург со стороны Эстонии.
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10 комментариев
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:05
    +1
    над Финским заливом сымитировал ракетную атаку,
    Наш ПВО очевидно сопровождало B-52H и в нужный момент (до имитации удара американцами) тоже сымитировало уничтожение цели. Пока взаимные тренировки, но при возрастающей наглости американцев не известно чем в один "прекрасный" момент все это может закончиться.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 07:11
      +1
      Цитата: rotmistr60
      тоже сымитировало уничтожение цели

      Хорошо если так, а могли бы и уронить ! am
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 07:28
        0
        Тренировка для обеих сторон.Впрочем,и у нас подобные удары отрабатывают
  2. Керенский
    Керенский Сегодня, 07:06
    +4
    "- Хороший самолёт!

    - Вам понравился? Почему хороший?
    - За такой точно Героя дадут!" (с)
    1. Б-15
      Б-15 Сегодня, 07:13
      +1
      Вроде самая большая отметина на радарах. Промахнуться невозможно.
      Но, эта труба несёт много неприятных сюрпризов для борьбы с нашими РЛС.
      Сильно спасает многоэшелонированность, многоярусность и единство нашей ПВО.
      Дежурные, не бойтесь брать на себя ответственность за принятие решений. Ошибка будет стоить дороже.
      1. Митяша
        Митяша Сегодня, 07:26
        0
        Нейтральные воды, он там рыборазведку вел, скандинавы просили кильку поискать .. yes
  3. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 07:15
    0
    У меня там сестра жены живет, очень хорошая девочка. Ну и что теперь делать?
  4. Митяша
    Митяша Сегодня, 07:24
    -1
    Когда ждать нашей ответочки полетом пары Ту-160 с имитацией атаки с какой-нибудь базы Кубы или Венесуэллы по фашингтону? Может на дежурство там посадить? Или Посейдоны уже лежат в готовности на дне морском!!!
    Хотя я вчера ждал тоже от Петра Яна большего, так он четко ткнул ладонью. Думал грузин даже не выйдет после этого... lol
  5. sergo1914
    sergo1914 Сегодня, 07:25
    0
    МИД уже выразил озабоченность? Маша уже плоско пошутила в телеге?
  6. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 07:35
    0
    Почему бы нашим стратегам не имитировать нанесение ударов по Польше с нейтральной территории...
    Пока не нарушают, пусть мечутся. Если нарушат, - долго думать не надо. Сбить, как давеча в СССР с Боингом...
    После разного рода провокаций с подрывом небоскребов и прочих лунных афер, нет никакой гарантии, что этот «пассажирский» Боинг не загрузили невостребованными трупами из морга...
    * * *
    Самый лучший и доступный вариант - распространение видео (художественного ли, анимационного ли) с результатами нанесения Россией ракетных ударов по территориям, где эта плесень произрастает (для повышения образованности проживающего там европейского населения).