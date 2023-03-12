Американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress отработал нанесение ракетного удара по Санкт-Петербургу

США продолжают практику провокаций у российских границ, на этот раз американцы отработали нанесение ракетного удара по Санкт-Петербургу с помощью стратегического бомбардировщика B-52H Stratofortress. Данные о маршруте полета американского стратега предоставил сервис Flightradar.Стратегический бомбардировщик ВВС США B-52H отработал атаку российской северной столицы, зайдя на город со стороны Балтийского моря в районе острова Гогланд, при этом находясь в нейтральном воздушном пространстве. По данным сервиса, американский бомбардировщик вылетел с территории Польши, после чего проследовал над Балтийским морем в сторону российского города, над Финским заливом сымитировал ракетную атаку, после чего развернулся и ушел на базу через воздушное пространство Прибалтики. Во время "атаки" американский стратег находился на расстоянии 200 км от Санкт-Петербурга.Как считают эксперты, США с помощью B-52H Stratofortress отработали сценарий прорыва противоракетной и противовоздушной обороны Северо-Западной группировки российской армии с нанесением ракетно-ядерных ударов по военным и промышленным объектам в данном районе.Стоит отметить, что это не первый инцидент такого рода у российских границ в общем, и у Санкт-Петербурга, в частности. Американские стратеги B-52H уже имитировали атаку города, благо возможностей у них для этого полно, учитывая, что Прибалтика с радостью предоставляет американцам свое воздушное пространство. Отрабатывались атаки такого рода и на Калининград, а также на Крым. На Дальнем Востоке американцы продолжают периодически беспокоить ПВО Камчатки, пытаясь вскрыть схему противовоздушной обороны.Последняя "атака" американских стратегов прошла в конце февраля этого года, когда два бомбардировщика вышли на Санкт-Петербург со стороны Эстонии.