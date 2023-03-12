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Главком ВСУ Залужный провёл второй за три дня телефонный разговор с главой комитета начальников штабов США Марком Милли

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Главком ВСУ Залужный провёл второй за три дня телефонный разговор с главой комитета начальников штабов США Марком Милли

ВСУ готовятся к какой-то военной операции, которая может начаться уже в ближайшее время, украинские генералы начали бегать и суетиться. Командующий сухопутными войсками ВСУ Сырский пять раз с начала марта посетил Артемовск, главком ВСУ Залужный второй раз за три дня созвонился с Пентагоном.


Киев явно готовит военную операцию под Артемовском, в рамках которой будет пытаться выбить подразделения ЧВК "Вагнер" из города. Для этого уже сформированы три ударных кулака в Славянске, Часовом Яре и в районе Северска. Накануне отвечающий за оборону Артемовска командующий СВ ВСУ Сырский пятый раз посетил город, проведя совещание с командирами подразделений. По крайней мере, так заявили в Генштабе. А вот другие украинские источники сообщают, что генерал до Артемовска не добрался, совещание прошло в Часовом Яре. Впрочем, пусть это останется на совести Сырского, важен сам факт его появления на данном направлении.

В то же время главком ВСУ Валерий Залужный снова набирает номер Пентагона и связывается с главой комитета начальников штабов США Марком Милли. В Генштабе ВСУ пытаются подать это как обычный разговор о нуждах ВСУ, сам главком заявляет, что обсуждал с американцем вопросы поставок боеприпасов и техники, а также необходимость усиления ПВО. Заодно и о ситуации на поле боя рассказал. И это второй раз за три дня.

Между тем, движение вокруг Артемовска подтверждают и наши ресурсы, противник явно готовит удар по городу. Как заявил куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, "музыканты" знают о подготовке контрнаступления ВСУ и готовы встретить украинские подразделения. Сейчас "Оркестр" продолжает выбивать противника из города, организуя эшелонированную оборону. Основной удар "вагнеровцы" готовы принять на себя, подразделения российской армии должны удержать фланги. В этом случае противник будет разбит.
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24 комментария
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 07:42
    +6
    Пожелать удачи воинам нашим.Бандерлоги будут из всех сил пытаться верруть Артемовск.Для них это важно в плане политики и возможных дальнейших действий Запада
    1. Военком77
      Военком77 Сегодня, 07:47
      -7
      Цитата: dmi.pris1
      Бандерлоги будут из всех сил пытаться верруть Артемовск.Для них это важно в плане политики и возможных дальнейших действий Запада


      Чтобы что-то возвращать, надо это сначала потерять. Разве были новости что Артемовск/Бахмут был сдан всу? Или я что-то пропустил? Куда там Сырский вчера ездил? Речь шла о Вагнере в восточной части города, так называемой забахмутке. Сам город контролируется всу, хоть и не 100%
      1. Аргон
        Аргон Сегодня, 07:50
        0
        Трупы америкосов считать ездил. Видать кого то важного завалило там.
        1. Военком77
          Военком77 Сегодня, 07:55
          -12
          Все может быть, может и трупы. Но все это подтверждает факт что город в основном контролируется всу.
        2. Ilya-spb
          Ilya-spb Сегодня, 08:41
          -1
          Наверное, пара генералов из США "скоропостижно скончаются в автомобильной катастрофе на Техасщине". Точно, генералов откинжалили.
    2. Федор Соколов
      Федор Соколов Сегодня, 07:50
      +1
      Да даром им не нать этот Артёмовск! Для киевского режима и его покровителей генеральное сражение будет проходить на юге, стратегическая цель выйти к Керченскому проливу и восстановить контроль над всем азово-черноморским регионом.
    3. svp67
      svp67 Сегодня, 08:49
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Бандерлоги будут из всех сил пытаться верруть Артемовск.

      Они его пока не потеряли.
      Цитата: dmi.pris1
      Для них это важно в плане политики и возможных дальнейших действий Запада

      Это сейчас более важно для США и ЕС.
      Цитата: dmi.pris1
      Пожелать удачи воинам нашим.

      Присоединяюсь. Ясно, что до дня "Д" возможно остались часы...
  2. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:50
    +3
    Видимо американец давал инструкции Залужному по деблокаде Бахмута, возможно по отвлекающим ударам.
    Все планы наступа и контраступа планируют в Пентагоне...Залужный лишь исполнитель.
  3. Митяша
    Митяша Сегодня, 07:59
    +1
    Булки сжать, закрепляться! И самое главное разведка, разведка и еще раз разведка! Что делать, там знают, главное не ошибится!
  4. JonnyT
    JonnyT Сегодня, 08:03
    0
    Украинцы попопали в цугцванг - в какую сторону не атакуй, будет все равно хуже.....Милли не поможет
  5. Scaffold
    Scaffold Сегодня, 08:05
    +6
    Только и читаем в последние недели, что ВСУ планируют наступление там, ВСУ планируют наступление здесь... Один вопрос повисает в воздухе: а ВС РФ планируют свое наступление? Или наш Генштаб решил выиграть войну обороной?
    1. DefenderofTruth
      DefenderofTruth Сегодня, 08:09
      +2
      Генштаб РФ рассчитывает тупо пересидеть врага в окопах, пока ВСУ не перевооружатся и не начнут наносить удары по Москве.
    2. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 08:53
      +1
      Цитата: Scaffold
      Или наш Генштаб решил выиграть войну обороной?

      И руководством из Кремля?
  6. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 08:08
    +4
    Пока не нарушена вся логистика Украины - все мосты через Днепр, железные дороги Украины, все электростанции Украины в пыль - ВСУ мотивированы поддержкой США и НАТО и будут воевать вечно.
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 08:12
      +2
      Согласен с вами. Укропы кроме препаратов ещё и доблестными "победами" пичкаются. Февраль - март прошлого года их так окрылил , что до сих пор верят в свою мощь. Мощь "всего мира" и ТД. Вот и дохнут в разных котлах. Да и Мариуполь показал, что им ещё и айфоны могут подарить и домой героями попадут. Надо что то менять в нашей тактике.
      1. ROSS 42
        ROSS 42 Сегодня, 08:51
        +2
        Цитата: Аргон
        Да и Мариуполь показал, что им ещё и айфоны могут подарить и домой героями попадут. Надо что то менять в нашей тактике.

        Отправлять их «героями» посмертно...
    2. сайгон
      сайгон Сегодня, 08:56
      0
      Ну сколько укронацисты смогут воевать вопрос большой и страсть какой склизский . А вот по что формат прости господи СВО на войнну с нацистами не меняют тут вопрос .
      Хотя все это ерунда и говорить о тупости нашего ГШ есть не правильно руки политикой связаны .
      Любой не самый умный енерал первым делом примет решение подавит и уничтожить , сейчас пока такого не видим то есть воли енералам не дают.
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:19
    +2
    украинские генералы начали бегать и суетиться.
    Забегаешь когда хозяин требует результатов и намекает, что от этого будут зависеть следующие поставки, а результат ни как не складывается. Вот и суетятся и вопреки военной науки объявляют, что скоро начнут контрнаступление.
  8. Konnick
    Konnick Сегодня, 08:26
    -1
    Основной удар "вагнеровцы" готовы принять на себя, подразделения российской армии должны удержать фланги. В этом случае противник будет разбит.

    Похоже единого командования у нас нет, если это слова Пригожина. ЧВК сами по себе, МО со своими "тактическими группами" само по себе, причем эти БТГ тоже сами по себе, судя по событиям на СВО.
  9. GELEZNII_KAPUT
    GELEZNII_KAPUT Сегодня, 08:29
    -1
    Я всё ни как не могу уловить, ВСУ готовится, ЧВК "Вагнер" готовится, а где армия России, где инфа о её готовности?! what
    1. cniza
      cniza Сегодня, 09:04
      0
      Та информация , которую нам подают , она отвлекающая...
  10. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 08:48
    -1
    Сейчас "Оркестр" продолжает выбивать противника из города, организуя эшелонированную оборону. Основной удар "вагнеровцы" готовы принять на себя, подразделения российской армии должны удержать фланги. В этом случае противник будет разбит.

    Может быть в МО и ГШ пора перераспределить обязанности? belay Зря что ли на Руси князья набирали дружины и учили их воевать? Настала пора либо учиться воевать у профессионалов, либо освобождаться от «паркетных», «свадебно-парадных» и прочих «номенклатурных» генералов, которым не даётся наука побеждать...
  11. cniza
    cniza Сегодня, 09:03
    0
    Между тем, движение вокруг Артемовска подтверждают и наши ресурсы, противник явно готовит удар по городу.


    Моё мнение , что отвлекающий сценарий , ударят совсем в другом месте...
  12. Wolfskin1993
    Wolfskin1993 Сегодня, 09:08
    -1
    Ждать надо пакости к 18.03.23 в Приднестровье. Давеча Б-52 над румынией кружили , буквально в считаных километрах от границы с Рени и Измаилом. Да и группировку ПВО украинцы там наращивают. Десанта опасаются.