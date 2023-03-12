Главком ВСУ Залужный провёл второй за три дня телефонный разговор с главой комитета начальников штабов США Марком Милли

ВСУ готовятся к какой-то военной операции, которая может начаться уже в ближайшее время, украинские генералы начали бегать и суетиться. Командующий сухопутными войсками ВСУ Сырский пять раз с начала марта посетил Артемовск, главком ВСУ Залужный второй раз за три дня созвонился с Пентагоном.Киев явно готовит военную операцию под Артемовском, в рамках которой будет пытаться выбить подразделения ЧВК "Вагнер" из города. Для этого уже сформированы три ударных кулака в Славянске, Часовом Яре и в районе Северска. Накануне отвечающий за оборону Артемовска командующий СВ ВСУ Сырский пятый раз посетил город, проведя совещание с командирами подразделений. По крайней мере, так заявили в Генштабе. А вот другие украинские источники сообщают, что генерал до Артемовска не добрался, совещание прошло в Часовом Яре. Впрочем, пусть это останется на совести Сырского, важен сам факт его появления на данном направлении.В то же время главком ВСУ Валерий Залужный снова набирает номер Пентагона и связывается с главой комитета начальников штабов США Марком Милли. В Генштабе ВСУ пытаются подать это как обычный разговор о нуждах ВСУ, сам главком заявляет, что обсуждал с американцем вопросы поставок боеприпасов и техники, а также необходимость усиления ПВО. Заодно и о ситуации на поле боя рассказал. И это второй раз за три дня.Между тем, движение вокруг Артемовска подтверждают и наши ресурсы, противник явно готовит удар по городу. Как заявил куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, "музыканты" знают о подготовке контрнаступления ВСУ и готовы встретить украинские подразделения. Сейчас "Оркестр" продолжает выбивать противника из города, организуя эшелонированную оборону. Основной удар "вагнеровцы" готовы принять на себя, подразделения российской армии должны удержать фланги. В этом случае противник будет разбит.