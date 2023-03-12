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Новым министром обороны Китая назначен находящийся под американскими санкциями генерал Ли Шанфу

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Новым министром обороны Китая назначен находящийся под американскими санкциями генерал Ли Шанфу

В Китае сменился министр обороны, новым главой военного ведомства КНР назначен генерал Ли Шанфу, сменивший на этой должности генерал-полковника Вэй Фэнхэ, возглавлявшего Министерство обороны с 2018 года. Примечательно, что новый министр обороны Китая находится под американскими санкциями из-за сотрудничества с Россией.


Всекитайское собрание народных представителей, являющееся высшим законодательным органом КНР, утвердило на посту главы военного ведомства 65-летнего генерала Ли Шанфу. Назначение состоялось сегодня, 12 марта, в ходе пятого пленарного заседания ВСНП 14-го созыва. По мнению экспертов, назначение на такой высокий пост генерала, находящегося под американскими санкциями из-за сотрудничества с Россией, означает продолжение сотрудничества с Москвой и охлаждение отношений с Вашингтоном.

Согласно открытым источникам, Ли Шанфу родился в 1958 году в городе Чэнду в юго-западной провинции Сычуань в семье высокопоставленного военного Ли Шаочжу. После окончания Оборонного научно-технического университета НОАК работал в Центре запуска спутников Сичан. В 45 лет стал директором космодрома и руководил им до 2013 года, в 2016-2017 годах занимал должность заместителя командующего Силами стратегического обеспечения НОАК. В 2017-2022 годах возглавлял департамент подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая.

В 2018 году Ли Шанфу попал под санкции США. В сообщении американского Минфина говорилось, что санкции в отношении Департамента подготовки войск и снабжения КНР и его руководителя Ли Шанфу были введены в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (так называемый пакет CAATSA). Эти санкции стали реакцией США на приобретение КНР 10 истребителей российского производства Су-35 в 2017, а также ЗРК С-400 в начале 2018 года.

Имеет звание генерала, присвоенное в 2019 году. Звание "генерал" в НОАК соответствует "генерал-полковник" в российской армии.
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5 комментариев
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  1. Аргон
    Аргон Сегодня, 08:30
    +5
    Вот. Так и надо назначать всех, кто под санкциями! Они то вряд-ли будут договариваться
  2. svp67
    svp67 Сегодня, 08:35
    +7
    "Хороший" такой знак для американцев...
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 08:47
      +4
      "Положит"он на них,наложенные на него санкции laughingНе буди лиха..
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:39
    +5
    Всекитайское собрание народных представителей, являющееся высшим законодательным органом КНР
    Перед этим Си Цзиньпин сделал очень правильную вещь - зачистил политическое поле КНР от прозападников. Теперь все посты займут люди преданные Генсеку КП КНР. Нам бы тоже не помешало провести чистку в верхних эшелонах власти от прозападных "либералов" и проукраинских саботажников.
  4. Silver99
    Silver99 Сегодня, 09:32
    0
    Китай еще раз доказал, что ведет самостоятельную политику и ему наплевать на гангстеров из-за лужи. Возможно это еще и вызов в решении вопроса Тайваня.