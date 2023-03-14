Финские ВМС в преддверии вступления в НАТО

Финляндия по экономическим и политическим причинам никогда не имела сильного военного флота. Однако страна, имеющая протяженность береговой линии около 1 100 км, так или иначе была вынуждена содержать минимальную численность морских сил, необходимых для охраны морской границы и защиты прибрежных районов.
Согласно справочным данным, в финских ВМС служит около 6 700 человек (вместе с гражданским персоналом). Из них до 1 600 человек непосредственно на кораблях и в портовой инфраструктуре. Примерно столько же – это силы береговой обороны и морская пехота. Около половины личного состава на кораблях являются кадровыми военными моряками. Береговые части укомплектованы призывниками на 70 %. В угрожаемый период и в военное время могут быть призваны более 30 000 резервистов, которых в основном планируется использовать в береговой обороне.
Штаб финского флота расположен в городе Турку, ему подчиняются два военно-морских командования: командование Архипелагового моря и командование Финского залива, на которые в мирное время возложены задачи охраны территориальных вод, побережья и защиты судоходства.
Основными местами базирования финских кораблей являются порты Турку, Пансио, Упинниеми и Эспоо. В составе надводных сил три боевых эскадры и эскадра обеспечения.
В целом относительно малочисленные ВМС Финляндии имеют на вооружении достаточно современные и эффективные боевые корабли и катера, а также береговые артиллерийские и ракетные комплексы. Личный состав высоко мотивирован и хорошо подготовлен.
Морская пехота и войска береговой обороны
В распоряжении командования ВМС Финляндии имеется Нюландская бригада береговой обороны, известная также как бригада «Уусимаа», в составе которой два батальона. До 1998 года эта воинская часть подчинялась командованию Сухопутных сил. Штаб бригады размещён в городе Драгсвик.
В Прибрежном егерском батальоне «Ваасы» имеется рота «береговых егерей» (морских пехотинцев), оснащённых стрелковым оружием и ручными гранатомётами, а также рота тяжелого вооружения с противотанковыми комплексами и 81-мм миномётами. В состав этого батальона также входят разведывательно-диверсионные группы.
Береговой батальон «Таммисаари» – это батальон тяжелого вооружения, инженерного обеспечения и связи. Для огневой поддержки морских пехотинцев имеются 120-мм миномёты, против бронетехники и надводных целей могут применяться дальнобойные ПТРК.
Основной задачей «береговых егерей» является активная оборона финского побережья. Для переброски личного состава и вооружения используются быстроходные десантные катера и надувные лодки.
В прошлом финские части береговой обороны в основном полагались на хорошо оборудованные в инженерном отношении долговременные огневые точки и артиллерию. Например, широкое распространение получили башенные установки со 100-мм орудием Д-10, известные как 100 56 TK.
Башенная артиллерийская установка 100 56 TK на острове Куйвасаари
Во второй половине 1960-х Финляндия приобрела в СССР 56 башен танков Т-55 без стабилизаторов. После чего финские специалисты оснастили их дополнительным оборудованием для ведения огня по ненаблюдаемым визуально целям, а сами башни установили на бетонных основаниях, под которыми находились погреба со снарядами и жилые помещения. Здесь же имелись дальномерные посты и средства связи. Первая артиллерийская батарея вступила в строй в 1969 году. Всего было возведено 14 батарей, в каждой имелось четыре башенные установки 100 56 TK.
Для предотвращения водяного конденсата и вызванной им коррозии металла, внутреннюю поверхность башен обрабатывали специальной асбесто-пробковой смесью. В середине 1980-х началась программа модернизации стационарных башенных установок 100 56 TK, в ходе которой их оснастили лазерными дальномерами, новыми баллистическими вычислителями и приборами ночного видения. Некоторые башни получили полимерное теплоизоляционное покрытие, делающее их похожими на прибрежные валуны.
В данный момент все установки 100 56 TK демонтированы или законсервированы. Последние учебно-боевые стрельбы батареи, прикрывающей подходы к военно-морской базе Упинниеми, состоялись в 2012 году.
В 1984 году на вооружение поступила стационарная 130-мм артиллерийская установка финского производства 130 53 TK, разработанная под боеприпасы от советского буксируемого орудия М-46.
130-мм береговая артиллерийская установка 130 53 TK
В 130-мм береговой башенной установке использовались передовые на тот момент технические решения: автоматизированное заряжание, лазерный дальномер, компьютерная система управления огнём и тепловизионный прицел.
На первом этапе использовался финский вариант советской осколочно-фугасной гранаты 53-ОФ-482 массой 33,4 кг, снаряженной 3,64 кг тротила, с дальностью стрельбы более 26 км. В 1990-е годы в боекомплект ввели полубронебойный снаряд, способный поражать цели на дистанции 30 км, а также осколочные снаряды с воздушным подрывом. Боевая скорострельность составляет 6 выстр./мин. Расчёт – 10 человек. По информации, опубликованной в открытых источниках, по состоянию на 2016 год в строю находилось три десятка установок 130 53 TK.
Помимо стационарных артиллерийских башенных установок, в береговой обороне под обозначением 130 K 54 использовались буксируемые 130-мм орудия советского производства М-46, которые, кроме морских целей, могли наносить удары по противнику, высадившемуся на сушу. Финляндия купила в Советском Союзе 144 130-мм орудия в 1965 году, и ещё 166 таких артиллерийских систем она получила от Германии в 1993 году.
130-мм орудие 130 K 54
В 1960-е годы М-46 являлось одним из наиболее дальнобойных буксируемых орудий среднего калибра. Корпусная пушка массой около 7 700 кг могла забросить 33,4-кг снаряд на 27 км. По состоянию на 2016 год в эксплуатации находилось 36 орудий 130 K 54, которые вывели в резерв в 2019 году.
Для радиолокационной разведки, руководства стрельбой артиллерии и выдачи целеуказания беговым ракетным комплексам используются компактные радиолокаторы BOR-A 550 производства Thales Group, с дальностью обнаружения надводных целей до 40 км.
Эта станция, предназначенная для обнаружения наземных и надводных целей, совмещенная с оптоэлектронной системой наблюдения, может перевозиться легкими автомобилями повышенной проходимости и переноситься на небольшое расстояние силами личного состава.
В 1988 году Финляндия для своих ракетных катеров и комплексов береговой обороны приобрела в Швеции ракеты RBS 15SF с дальностью стрельбы более 70 км. Затем были получены усовершенствованные ракеты RBS 15SFII. Финские ПКР в 2002 году доведены до стандарта RBS 15SFIII, после чего существенно увеличилась дальность поражения целей. Также была осуществлена модернизация аппаратной части систем боевого управления, а также радаров, и обновлённые они получили обозначение MtO 85М.
Макет ПКР RBS 15
Эксперты отмечают хорошую помехозащищённость активных радиолокационных головок самонаведения ракет, разработанных компанией Saab Bofors Dynamics, изначально предназначенных для использования в специфичных условиях Балтийского моря. ПКР RBS 15 Mk3 способна поражать скоростные малоразмерные надводные цели в открытом море, шхерах, базах и вблизи берега. Снаряженная масса ракеты со стартовыми ускорителями составляет 800 кг. Масса боевой части – 200 кг. Длина – 4 350 мм. Диаметр корпуса – 500 м. Дальность стрельбы – до 200 км. Турбореактивный двигатель Microturbo TR60-5 обеспечивает скорость до 960 км/ч.
Самоходная пусковая установка берегового противокорабельного комплекса MtO 85М
Батарея MtO 85М состоит из шести взводов: штабного, управления, двух огневых, охраны, ремонта и обслуживания. Батарея оснащена БИУС 9CSI 600 STINA, а также РЛС обнаружения и слежения за целями 9KR 400. Огневой взвод включает: секцию управления (в фургоне на трёхосном грузовом шасси), РЛС и три огневые секции (по одной ПУ с четырьмя ПКР на четырёхосном автомобиле Sisu).
Для борьбы с катерами и амфибийными десантными средствами в войсках береговой обороны Финляндии имеется два десятка ПТРК Spike-ЕR с дальностью стрельбы 8 000 м.
Этот израильский комплекс является достаточно тяжелым и обычно перевозится на квадрациклах. Пусковая установка с блоком управления весит 30 кг. Ракета массой 34 кг снабжена мощной кумулятивно-осколочной боевой частью с бронепробиваемостью более 1 000 мм.
Надводные силы
После окончания Второй мировой войны Финляндии было запрещено иметь подводные лодки и торпедные катера, а количество орудий в береговой обороне ограничили 140 единицами. В 1950-е годы были сделаны некоторые послабления, после чего вновь усилилась береговая артиллерия, на национальных предприятиях велась постройка катеров, тральщиков и малых артиллерийских кораблей, также осуществлялись закупки кораблей в СССР и Великобритании.
В настоящее время основным ударным потенциалом в ВМС Финляндии обладают ракетные катера, вооруженные ПКР RBS 15. В строю числятся четыре катера типа Rauma и четыре катера типа Hamina.
Ракетный катер Rauma
Катера типа Rauma строились на верфи Finnyards в период с 1990 по 1992 год. Катера с корпусом из алюминиевого сплава обладают хорошей манёвренностью и способны действовать на мелководье.
Водоизмещение катера составляет 210 т, длина – 48,5 м, ширина корпуса – 8 м, осадка – 1,5 м. Скорость – более 30 узлов. Основное вооружение корабля – шесть ПКР шведского производства. Для самообороны на катере имеется 40-мм автомат и два зенитных пулемета. Есть эхолот и два реактивных бомбомёта Elma ASW-600, также возможна загрузка сбрасываемых глубинных бомб.
Ракетные катера типа Rauma прошли модернизацию в 2010–2013 гг. Однако вскоре после этого в корпусах катеров были обнаружены трещины, что связывают с усталостью металла. В настоящее время катера данного типа всё ещё числятся в составе финских ВМС, но их планируется списать в ближайшее время.
Катера типа Hamina были сданы заказчику в 1998–2006 гг. Как и на предыдущей модели, корпус катера выполнен из алюминиевых сплавов. Верхние конструкции из композитных материалов, армированных углеволокном, что позволяет снизить радиолокационную заметность. Водоизмещение составляет 250 т, длина – 51 м, ширина – 8,5 м, осадка – 1,7 м. Скорость – более 30 узлов.
Ракетный катер Hamina
Управление вооружением и контроль за надводной, подводной и воздушной обстановкой осуществляется БИУС TACTICOS производства Thales Nederland. Катера типа Hamina оснащены РЛС управления огнем TRS-3D, морской РЛС ARPA и РЛС морского наблюдения Signal Scout I. Для поиска подводных лодок может использоваться активный высокочастотный эхолот Simrad Subsea Toadfish и буксируемый эхолот Sonac.
Основное оружие – четыре ПКР RBS 15 Mk3. Кроме того, имеется 57-мм автоматическая пушка, два 12,7-мм пулемета и зенитные ракеты Umkhonto южноафриканского производства, с дальностью стрельбы до 14 км.
Финские флотоводцы большое внимание уделяют защите побережья и блокированию путей подхода вражеских боевых кораблей при помощи морских мин. Для этого предназначены три минных заградителя типа Pansio и два Hämeenmaa, построенные в начале 1990-х.
Корабли типа Pansio водоизмещением 608 т имеют длину 43 м, ширину – 10 м, осадку – 2 м. Скорость – 11 узлов. На борту есть кран грузоподъёмностью 15 т. Всего корабль может принять 50 морских мин или другой груз, что позволяет использовать его для воинских перевозок и снабжения кораблей. Оборонительное вооружение представлено 40-мм автоматом (по другим данным – 23-мм спаркой) и пулемётами калибра 7,62–12,7 мм.
Минный заградитель типа Pansio
Корабли этого типа были капитально отремонтированы в 2015–2017 гг. После чего срок их службы продлили на 15 лет.
Минные заградители типа Hämeenmaa способны действовать при наличии в акватории льда, а головной корабль является флагманом финского флота.
Минный заградитель Hämeenmaa
Наряду с постановкой мин они способны выполнять функции эскорта, транспорта и снабжения. При длине 77,8 и ширине 11,5 м минный заградитель Hämeenmaa имеет водоизмещение 1 450 т. Осадка – 3 м. Скорость хода – 20 узлов. Корабль может взять до 150 морских мин. Для борьбы с подводными лодками имеется два реактивных бомбомёта РБУ-1200 и возможность использования сбрасываемых глубинных бомб.
Оба минзага были модернизированы в 2006–2008 гг. При модернизации корабли получили новые системы управления огнём Saab 9LV325E, обзорный радар EADS TRS3D-16ES, ГАС Kongsberg ST240 и Simrad SS2030. 40-мм артиллерийская установка Bofors была заменена 57-мм АУ той же фирмы, на смену контейнерной пусковой установке на 6 зенитных ракет Mistral пришла УВП на 8 ЗУР Umkhonto.
После модернизации финские минные заградители способны выполнять широкий спектр задач: разведку, минные постановки, противолодочную оборону. В рамках европейского военного сотрудничества эти корабли ведут слежение за Балтийским флотом РФ.
Наиболее возрастными в финском флоте являются шесть минных тральщиков типа Kuha, построенные в 1974–1975 гг.
Тральщик типа Kuha
Эти тральщики водоизмещением 90 т выполнены из армированного стеклопластика, что снижает вероятность подрыва на минах, реагирующих на магнитное поле корабля. Длина тральщика – 26,6 м, ширина – 6,9 м, осадка – 2 м, скорость – 11 узлов. Для расстрела всплывших мин имеется 23-мм автомат. Дополнительно может устанавливаться 12,7-мм пулемёт. Тральщики типа Kuha прошли модернизацию в конце 1990-х, когда их удлинили и обновили противоминное оборудование.
Шесть более новых тральщиков типа Kiiski со стеклопластиковым корпусом переданы флоту в период с 1983 по 1985 год. Они предназначены для обеспечения минной безопасности военно-морских баз.
Тральщик типа Kiiski
При водоизмещении 20 т их длина составляет 16 м, ширина – 4 м, осадка – 1,3 м. Скорость – 11 узлов. Вооружение – один 12,7-мм пулемёт.
Самыми молодыми противоминными кораблями в финском флоте являются три тральщика типа Katanpää, построенные в Италии за 245 млн евро и поступившие в эксплуатацию в 2012–2016 гг. Вскоре после передачи кораблей ВМС Финляндии были выявлены технические недостатки, которые фирма Intermarine S.p.A устраняла за свой счёт.
Тральщик Katanpää
Корабль с водоизмещением 680 т имеет длину 57 м, ширину – 9,87 м, осадку – 3,1 м. Скорость – 13 узлов. Вооружение – 40-мм пушка.
Благодаря хорошей мореходности и автономности, тральщики типа Katanpää способны действовать на значительном удалении от места базирования. Они оснащены оборудованием для обезвреживания самых современных мин и могут обследовать морское дно.
В ВМС Финляндии также эксплуатируется более 30 учебных, вспомогательных судов и относительно крупных катеров различного назначения. Например, в распоряжении командующих эскадр находятся четыре разъездных катера типа Syöksy водоизмещением 19 т, длиной 14 м и шириной 4,5 м, которые способны развивать скорость до 30 узлов. Для самозащиты на катере может устанавливаться 12,7-мм пулемёт.
Катер типа Syöksy
В интересах войск береговой обороны работают три самоходные плоскодонные баржи типа Kampela, способные перевозить лёгкую бронетехнику, автомобили и различные грузы.
Судно с полным водоизмещением 260 т имеет длину 32,5 м, ширину – 8 м, осадку – 1,5 м. Скорость – 9 узлов.
С начала 1970-х по конец 1990-х компания Marine Alutech несколькими сериями выпустила 24 десантных катера типа Uisko. Катера первых серий имели корпус из фанеры и уже списаны.
Десантный катер типа Uisko
Водоизмещение катера – 10,5 т. Длина – 11 м. Ширина – 3,5 м. Осадка – 1 м. Скорость – до 35 узлов. На катере можно разместить 30 полностью экипированных морских пехотинцев. При необходимости монтируется 81-мм миномёт, 40-мм автоматический гранатомёт или 12,7-мм пулемёт.
Достаточно современными являются 38 десантных катеров типа Jurmo (другое обозначение – Uisko 600), построенных компанией Marine Alutech.
Десантные катера типа Jurmo
Катер водоизмещением 14,5 т имеет длину 14,2 метра, ширину – 3,65 метра и способен перевозить 20 человек. Скорость – 35 узлов. Для огневой поддержки десанта может монтироваться 12,7-мм пулемёт или 40-мм автоматический гранатомёт.
В 2012 году был оформлен заказ на 12 многоцелевых катеров типа Jehu, общей стоимостью 34 млн евро. Длина катера составляет 19,9 м, ширина – 4,3 м, осадка – 1,1 м. Полное водоизмещение – 32 т. Максимальная скорость – более 40 узлов.
Корпус катера выполнен из коррозионно-стойкого лёгкого сплава, а палубные конструкции изготовлены из композитных материалов, что обеспечивает уровень баллистической защиты, который соответствует защищённости БТР Patria Pasi.
Имеется возможность перевозки 25 полностью экипированных бойцов. Помимо десантных действий, катер типа Jehu может быть переоборудован в штабной командный пункт или использован для эвакуации раненых.
В 2022 году компания Kewatec AluBoat поставила первый многоцелевой катер типа Utö, предназначенный для обеспечения деятельности ВМС и переброски сил береговой обороны.
Катер типа Utö
При водоизмещении около 22 т катер может перевозить груз массой 14 т. Длина – 19,2 м. Ширина – 5,3 м. Осадка – 0,8 м. Скорость – 25 узлов.
Перспективы развития ВМС Финляндии и сил береговой обороны
В преддверии вступления в НАТО в Финляндии принята программа усиления флота и сил противодесантной обороны. В ближайшей перспективе на вооружение береговых частей могут поступить ракетные комплексы Spike NLOS с дальностью действия 25 км на самоходном шасси, что позволит заполнить брешь между дальнобойными ПКР RBS 15 Mk3 и ПТРК Spike-ЕR, основным назначением которых является борьба с десантными катерами и амфибиями.
Также Финляндия ведёт поиск новой противокорабельной ракеты с загоризонтной дальностью стрельбы, которая будет иметь существенно большую скорость полёта, чем RBS 15, и возможность размещения как на кораблях, так и на суше. Однако выбор до сих пор не сделан.
В рамках проекта Laivue 2020 планируется построить четыре многоцелевых корвета типа Ostrobothnia, которые заменят ракетные катера типа Rauma и тральщики типа Hämeenmaa, а также уже списанный тральщик Ostrobothnia. Новые корабли должны быть введены в строй в период с 2022 по 2027 год. Общая стоимость проекта Laivue 2020 составляет 1,2 млрд евро. По графику испытания головного корвета должны начаться в 2024 году. В 2022–2024 гг. для ВМФ также будет закуплено девять многоцелевых катеров типа Utö.