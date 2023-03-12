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Марочко: На Купянском направлении потерявшие боеспособность подразделения ВСУ заменяются на мобилизованных

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Марочко: На Купянском направлении потерявшие боеспособность подразделения ВСУ заменяются на мобилизованных

Командование ВСУ начало ротацию украинских подразделений на Купянском направлении, отводя в тыл обескровленные и потерявшие боеспособность части. Об этом в своем ТГ-канале сообщает полковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.


На Купянском направлении противник начал ротацию подразделений, находящихся на передовой. Разбитые в последних боестолкновениях и понесшие большие потери части ВСУ отводятся в районы Стельмаховки и Розовки, туда же прибывают резервы, набранные из мобилизованных последних призывов. Именно они будут держать оборону на данном участке, обороняя Купянск и прикрывая Харьков.

По имеющейся информации украинские боевики возобновили проведение ротаций своих подразделений на линии соприкосновения. Отмечается вывод обескровленных и прибытие новых подразделений в районы населенных пунктов Стельмаховка и Розовка

- пишет Марочко.

О том, что в Купянск перебрасываются резервы, сообщалось уже не раз. Передвижение украинских войск происходит, в основном, в ночное время и небольшими колонами, чтобы избежать больших потерь в случае накрытия российской артиллерией или авиацией. Но и это не всегда помогает, очень хорошо работает российская разведка, после чего по резервам прилетает. По данным украинских источников, в самом Купянске и в его окрестностях наши артиллеристы несколько раз накрывали украинские резервы, даже не успевшие вступить в бой.

Также имеется информация, что примерно 80% перебрасываемых на Купянское направление резервов состоят из мобилизованных "новой волны", почти не имеющих военной подготовки. Как заявил один из пленных украинцев, все обучение продлилось всего три дня, в течении которых была проведена одна стрельба боевыми патронами. При этом мобилизованным не сообщают, куда они будут направлены, зачастую они вообще не знают, куда их перебросили.
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4 комментария
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  1. seregatara1969
    seregatara1969 Сегодня, 09:24
    +1
    На Купянском направлении противник начал ротацию подразделений

    ротация=ротор=вращение. и зачем вращать их? в ссср такого небыло.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 09:30
      +1


      ВС РФ в ходе стремительного наступления освободили стратегически важный населенный пункт Красногоровка на Авдеевском направлении.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 09:26
    +1
    Да саолько можно про этого Марочко..Они постоянно так делают.А не НАЧАЛИ заменять на мобилизованных.Так же и у нас,людям надо отдохнуть,доукомплектоваться..
  3. frruc
    frruc Сегодня, 09:32
    0
    При этом мобилизованным не сообщают, куда они будут направлены......

    Куда их кроме Донбасса могут отправить. Не думаю, что комплектование и пополнение мобилизованными идет большим количеством людей, максимум 20-25 % от общей численности подразделения.