Марочко: На Купянском направлении потерявшие боеспособность подразделения ВСУ заменяются на мобилизованных

Командование ВСУ начало ротацию украинских подразделений на Купянском направлении, отводя в тыл обескровленные и потерявшие боеспособность части. Об этом в своем ТГ-канале сообщает полковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.
На Купянском направлении противник начал ротацию подразделений, находящихся на передовой. Разбитые в последних боестолкновениях и понесшие большие потери части ВСУ отводятся в районы Стельмаховки и Розовки, туда же прибывают резервы, набранные из мобилизованных последних призывов. Именно они будут держать оборону на данном участке, обороняя Купянск и прикрывая Харьков.
По имеющейся информации украинские боевики возобновили проведение ротаций своих подразделений на линии соприкосновения. Отмечается вывод обескровленных и прибытие новых подразделений в районы населенных пунктов Стельмаховка и Розовка
- пишет Марочко.
О том, что в Купянск перебрасываются резервы, сообщалось уже не раз. Передвижение украинских войск происходит, в основном, в ночное время и небольшими колонами, чтобы избежать больших потерь в случае накрытия российской артиллерией или авиацией. Но и это не всегда помогает, очень хорошо работает российская разведка, после чего по резервам прилетает. По данным украинских источников, в самом Купянске и в его окрестностях наши артиллеристы несколько раз накрывали украинские резервы, даже не успевшие вступить в бой.
Также имеется информация, что примерно 80% перебрасываемых на Купянское направление резервов состоят из мобилизованных "новой волны", почти не имеющих военной подготовки. Как заявил один из пленных украинцев, все обучение продлилось всего три дня, в течении которых была проведена одна стрельба боевыми патронами. При этом мобилизованным не сообщают, куда они будут направлены, зачастую они вообще не знают, куда их перебросили.