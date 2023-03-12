Белорусские пограничники фиксируют неадекватное поведение военнослужащих ВСУ на границе с Украиной

Белорусские пограничники, несущие службу на границе с Украиной, отмечают неадекватное поведение украинских военнослужащих. Оскорбления в адрес белорусов звучат ежедневно, представители ВСУ пытаются провоцировать пограничников. Об этом сообщает Государственный пограничный комитет Белоруссии.
Опасения Киева в том, что Россия начнет очередное наступление с территории Белоруссии и прямо на украинскую столицу, заставило командование группировки "Север" ВСУ создать линию обороны вдоль границы с республикой. Для усиления на северное направление украинские генералы перекинули дополнительных пограничников, кадровые части ВСУ, тероборону и Нацгвардию. И теперь эта сборная солянка провоцирует белорусских пограничников.
Как сообщают в Минске, в последне время количество провокаций значительно возросло. Со стороны украинской территории несутся словесные оскорбления и угрозы, показываются непристойные жесты, а также наводится оружие. Время от времени раздаются выстрелы, заставляя реагировать наряды белорусской погранслужбы. Украинские военные засвечивают лазерным лучом видеокамеры наблюдения, устанавливают фотоловушки и т.д.
На участке ответственности Мозырского пограничного отряда у неадекватов из ВСУ новое "развлечение" - они повесили на дерево самодельно изготовленный макет человека, одетого в военную форму российского образца, назвали его "Валерой" и заявили, что это якобы убитый под Киевом российский военнослужащий. Уровень умственного развития у данных индивидов явно не высокий.
Белорусские пограничники отмечают низкий уровень дисциплины с украинской стороны, появление большого количества военных без знаков различия и неизвестной принадлежности. Боевые столкновения могут произойти в любой момент, в Киеве явно готовят очередную провокацию.