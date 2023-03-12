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Белорусские пограничники фиксируют неадекватное поведение военнослужащих ВСУ на границе с Украиной

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Белорусские пограничники фиксируют неадекватное поведение военнослужащих ВСУ на границе с Украиной

Белорусские пограничники, несущие службу на границе с Украиной, отмечают неадекватное поведение украинских военнослужащих. Оскорбления в адрес белорусов звучат ежедневно, представители ВСУ пытаются провоцировать пограничников. Об этом сообщает Государственный пограничный комитет Белоруссии.


Опасения Киева в том, что Россия начнет очередное наступление с территории Белоруссии и прямо на украинскую столицу, заставило командование группировки "Север" ВСУ создать линию обороны вдоль границы с республикой. Для усиления на северное направление украинские генералы перекинули дополнительных пограничников, кадровые части ВСУ, тероборону и Нацгвардию. И теперь эта сборная солянка провоцирует белорусских пограничников.

Как сообщают в Минске, в последне время количество провокаций значительно возросло. Со стороны украинской территории несутся словесные оскорбления и угрозы, показываются непристойные жесты, а также наводится оружие. Время от времени раздаются выстрелы, заставляя реагировать наряды белорусской погранслужбы. Украинские военные засвечивают лазерным лучом видеокамеры наблюдения, устанавливают фотоловушки и т.д.

На участке ответственности Мозырского пограничного отряда у неадекватов из ВСУ новое "развлечение" - они повесили на дерево самодельно изготовленный макет человека, одетого в военную форму российского образца, назвали его "Валерой" и заявили, что это якобы убитый под Киевом российский военнослужащий. Уровень умственного развития у данных индивидов явно не высокий.

Белорусские пограничники отмечают низкий уровень дисциплины с украинской стороны, появление большого количества военных без знаков различия и неизвестной принадлежности. Боевые столкновения могут произойти в любой момент, в Киеве явно готовят очередную провокацию.

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31 комментарий
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  1. Грац
    Грац Сегодня, 10:18
    +7
    Я думаю Лукашенко надо мобилизовывать не 250 офицеров из запаса, тут пожалуй минимум тысяч 30 хотя бы на полгода призвать
    1. Митирофан
      Митирофан Сегодня, 10:20
      +4
      Цитата: Грац
      Я думаю Лукашенко надо мобилизовывать не 250 офицеров из запаса, тут пожалуй минимум тысяч 30 хотя бы на полгода призвать

      Я думаю уже все получили мобилизационные предписания ,куда явится в случае чего ..США что то готовят в Польше !
      1. megadeth
        megadeth Сегодня, 10:42
        0
        Да, с большой вероятностью, в случае организованной ФША военной провокации укрофашистов против белорусов, не раз нами драная шляхта, влезет в конфликт...
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 10:27
      +11
      По поводу непристойных жестов с сопредельной стороны есть эффективное средство, достаточно поставить портрет Байдена обращенный ликом в сторону Украины, уверяю вас они прекратятся.
  2. _Ugene_
    _Ugene_ Сегодня, 10:26
    -14
    непонятно какая из сторон нагнетает, укропии война на 2 фронта явно не выгодна, с чего бы им провоцировать белорусов? может это батька информационный фон подготавливает?
    1. lwxx
      lwxx Сегодня, 10:30
      +6
      Цитата: _Ugene_
      непонятно какая из сторон нагнетает, укропии война на 2 фронта явно не выгодна,

      А кто их спрашивает? Команда : ФАС! И откроют второй фронт.
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 10:32
      +11
      Вот кому кому, а Лукошенко это свара точно не нужна. Спрашиваете кому выгодго ? Да тем же США, втянуть в большую драку Польшу или Прибалтов, а чем их тушки лучше украинских.
      1. _Ugene_
        _Ugene_ Сегодня, 10:39
        +5
        втянуть в большую драку Польшу или Прибалтов
        втянуть белорусов, а потом на подмогу позвать Польшу? вполне возможно, им, как всегда, выгодно развязать заварушку посерьёзнее в другой части света что бы свои экономические проблемы решить, а они у них назрели, уже крупные банки банкротиться начали
        и такой вариант нам очень не выгоден, армия польши в разы сильнее белорусской, такую войну обычным конвенциональным оружием нам уже не потянуть, и что тогда, ядерная война в европе? на такой заварушке американцы точно из своего надвигающегося экономического кризиса выберутся
    3. Илия
      Илия Сегодня, 10:51
      +4

      _Ugene_ (_Ugene_)
      Сегодня, 10:26
      НОВЫЙ
      -5
      непонятно какая из сторон нагнетает, укропии война на 2 фронта явно не выгодна, с чего бы им провоцировать белорусов? может это батька информационный фон подготавливает?
      Если бы укронацисты воевали сами, без запада и американцев - Вы правы. А с другой стороны, они ведь просто расходный материал для осуществления своих планов тех же американцев. Потому их и будут толкать на всё тяжкое, на кон поставлена война двух мировых систем. Минус Вам не ставила, каждый может выражать свою точку зрения.
    4. antiaircrafter
      antiaircrafter Сегодня, 11:04
      0
      Цитата: _Ugene_
      непонятно какая из сторон нагнетает

      Украинцам просто скучно вдали от БД, вот и развлекаются.
      Наверняка в далёком тылу не самые дисциплинированные ошиваются.
    5. qqqq
      qqqq Сегодня, 11:05
      +1
      Цитата: _Ugene_
      укропии война на 2 фронта явно не выгодна

      Украине много чего не выгодно, однако ведь делают. Украина - это секта в размере государства. А у сектантов своя логика, она есть, но в понимании нормального человека, да и по факту, дикая и ущербная. Поэтому абсолютно убеждён в неадекватности украинских пограничников и военных.
    6. ЕVPATIY878
      ЕVPATIY878 Сегодня, 11:13
      +1
      так укропия не самостоятельна в своих действиях,что хозяин скажет то и делать будут,а уж сколько укропапуасов сдохнет "шерифа"не волнует.
  3. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 10:29
    +3
    Со стороны украинской территории несутся словесные оскорбления и угрозы, показываются непристойные жесты, а также наводится оружие.
    Очень большая вероятность провокаций со стороны укронцистов.
  4. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 10:31
    +15
    Ну обоссыте портрет бандеры в ответ, чтоб с той стороны видели. Хоть развлечетесь.
    1. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 10:44
      +4
      Не выйдет. ЦИПСО скажет, что это божья роса.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 11:11
        0
        Тогда накакайте на портрет Бандеры -
        пусть шароварные нацики смотрят.
  5. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 10:35
    0
    Пора уже было провести полную мобилизацию в союзном государстве и упредить готовящееся «22 июня»...
    Цель нацистам поставлена недвусмысленная - уничтожение России! Такое выжидание может привести к значительным жертвам граждан обеих республик. К чему готовится МО РФ? К милости Божьей?
    1. Artunis
      Artunis Сегодня, 10:55
      -2
      К очередной красной линии, ждёт доставки с алиэкспрес красных фломастеров, а то закончились.
  6. General_Hammel1
    General_Hammel1 Сегодня, 10:50
    +1
    Лукашенко с ними долго церемониться не будет, так что нагнетать с другой стороны не стоит
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 11:07
      +1
      Ляксандра Грыгорычь просто понимает - сломают нас, его Белоруси конец. Сожрут и не поперхнутся. Никто за сябров впрягаться кроме нас не станет.

      Потому и начал он готовится и гайки закручивает - за измену смертную казнь объявил и прочее.
  7. tun5t
    tun5t Сегодня, 10:53
    +1
    и чего у нас боятся? ноту пишите, полегчает! А враги наглеют не зря - народу у европитеков в разы больше нашего, если Кремль будет тянуть с применением мощных вооружений, на нас пойдут всей толпой, чуствуя безнаказанность. Ну и в итоге дотянем до ядрён батона. По факту мы теперь не Советский Союз и никто на наши "обеспокоинности" внимания обращать не будет - мы на деле в 2022-ом показали слабость.
    Вывод прост - ядерная война неизбежна и как многие "не от мира сего" сказали - бегом бежать из крупных городов, пока живы. А у американцев с этим всё ОК - половина населения штатов рассеена по деревням, а это как раз всё население России - примерно 150 млн. человек.
    1. _Ugene_
      _Ugene_ Сегодня, 11:20
      +1
      и ведь все всё понимают, но ситуация продолжает развиваться по этому сценарию, видимо, действительно, всё всегда происходит так как должно происходить, а свобода выбора и возможность изменить ход событий это иллюзия
  8. carpenter
    carpenter Сегодня, 10:54
    0
    Выражение - "Украина" останется в истории (если будет кому читать), как искусственно созданное государство развязавшее 3-ю Мировую и ядерную войну.
    Сейчас две искусственно созданных популяции укров и янки, ведут мир к уничтожению. И они это сделают.
  9. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 10:56
    0
    Со стороны украинской территории несутся словесные оскорбления и угрозы, показываются непристойные жесты, а также наводится оружие
    Безвыходность ситуации, от того и необдуманность действий...
    они повесили на дерево самодельно изготовленный макет человека, одетого в военную форму российского образца, назвали его "Валерой" и заявили, что это якобы убитый под Киевом российский военнослужащий
    Практика "Вуду", любителей аккультизма вна Украине бесчисленное множество, особенно среди лиц женского пола.
    Уровень умственного развития у данных индивидов явно не высокий.
    Мутация сознания вызванная мощными социальными потрясениями. Частично непрогнозируемая мутация вызвана техногенной аварией на ЧАЭС.
  10. Теренин
    Теренин Сегодня, 10:59
    0
    Белорусские пограничники фиксируют неадекватное поведение военнослужащих ВСУ

    России уже дофиксировалась на Донбассе 9 лет, до сих пор не можем их с места сдвинуть.
    Хотя, на выдачу наград генералам это не мешает.
    1. tun5t
      tun5t Сегодня, 11:06
      0
      lol а вы в чём то и правы, хоть и в итоге мы их, а не они нас winked
  11. antiaircrafter
    antiaircrafter Сегодня, 11:02
    +1
    Ну и повесили бы ответное чучело Тарасик.
  12. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:05
    0
    отмечают неадекватное поведение украинских военнослужащих
    Было бы странно если украинские пограничники вели себя адекватно. А все, что вытворяют, как раз укладывается в рамки сегодняшней Украины. Не исключено, что скоро могут последовать и вооруженные провокации. С одной стороны кажется, что Киеву не выгодно открыть второй фронт с Белоруссией, а с другой им нужен повод для того, чтобы НАТО, в лице той же Польши, ввело "миротворческие силы" на украинскую территорию. Одним словом от них можно ожидать всего даже во вред себе же. Если вся Европа во вред себе влезла в конфликт пока поставками оружия и финансовой помощи, то что говорить о "свидомых".
    1. B44
      B44 Сегодня, 11:19
      0
      Польские войска только и ждут, чтобы войти во Львов с «братской помощью». Протестов не будет, там встретят с цветами.
  13. axe1stoyn
    axe1stoyn Сегодня, 11:20
    0
    Я не понимаю порой. Ну не будет уже адекватной границы. Берем кирпичи или еще что и забор 2-3м лепим.
    Но лепим так, чтобы в случае чего только наши могли пройти техникой, но не украинцы
  14. igorlvov
    igorlvov Сегодня, 11:31
    0
    там наша группировка(по оценкам нато -30 000) по оф данным 9 тыщ, итого 39))) хватит для первого удара