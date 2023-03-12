Военное обозрение
Войти Регистрация

Штурмовые подразделения ЧВК «Вагнер» освободили от ВСУ Ореховов-Васильевку и вышли на окраины Зализнянского

11
Штурмовые подразделения ЧВК «Вагнер» освободили от ВСУ Ореховов-Васильевку и вышли на окраины Зализнянского

Наступающие к северу от Артемовска штурмовые отряды ЧВК "Вагнер" взяли под свой контроль населенный пункт Орехово-Василевка, расположенный всего в 15 км от Часового Яра. На данный момент идет зачистка села. Однако информация не официальная, подтверждения ни от "Оркестра", ни от Пригожина не поступало.


По имеющимся данным, которые подтверждают сразу несколько независимых источников, штурмовики "музыкантов" вошли в Орехово-Васильевку сегодня ночью. Кроме того, подразделения "Оркестра" вышли на окраины Зализнянского, расположенного чуть северо-восточнее. Сейчас в обоих населенных пунктах идут бои. Как пишет в своем ТГ-канале Юрий Подоляка, Орехово-Васильевка, по сути, является укрепрайоном второй линии обороны, построенной по водоразделу между Славянско-Краматорской и Бахмутско-Соледарской агломераций.

Кроме успехов на севере от Артемовска, у "Оркестра" имеются успехи и в районе Хромово. Как сообщается, накануне вечером "музыканты" физически вышли на трассу Артемовск - Часов Яр, идущую через данное село, окончательно ее перерезав. Теперь у ВСУ не осталось дорог с твердым покрытием для эвакуации и переброски резервов. Имеется еще сеть полевых дорог, но распутица ставит на их использовании большой крест.


В самом Артемовске "вагнеровцы" продолжают выдавливать противника из города. Сейчас наступление идет с двух направлений, основные усилия брошены на освобождение территории завода АЗОМ. "Музыканты" зашли на него сразу и севера и с юга, пытаясь взять в клещи оставшиеся там подразделения ВСУ. Отмечается, что продвижение идет и на юге, между стеллой "самолет", подорванной украинскими националистами, и Ивановским, несмотря на ожесточенное сопротивление ВСУ.
Использованы фотографии:
ТГ-канал ЧВК "Вагнер"
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
11 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:04
    -1
    То,что "пишет"Ю.Подоляка,это похлеще вангователей всех времен и народов.Но то,что там идут ожесточенные встречные бои,это точно
    1. Aleksandr21
      Aleksandr21 Сегодня, 11:11
      -2
      Цитата: dmi.pris1
      То,что "пишет"Ю.Подоляка...


      Это хорошо патриотичная пропаганда, которая нравится всем, от проправительственных кругов, СМИ (куда стали приглашать этого эксперта), до патриотичной части аудитории... но вот на аналитику увы не тянет, я сам помню, на Ютубе в начале его смотрел.... радужные прогнозы (2022 г.), как мы наступаем, а как понял что реальность далека от этих прогнозов, то попрощался с этим "экспертом".
    2. Жопир Туманов
      Жопир Туманов Сегодня, 11:13
      0
      По имеющимся данным, которые подтверждают сразу несколько независимых источников, штурмовики "музыкантов" вошли в Орехово-Васильевку сегодня ночью.

  2. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 11:09
    +3
    Вагнеру - честь и слава! Ночь зря не теряли. К артёмовской группировке ВСУ медленно, но уверенно, приближается известный пушной зверёк.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 11:22
      +3
      Удачи бойцам.Только в своиз действиях надо оглядываться на соседей на флангах,тылы.В этом случае торопиться нельзя.Там серьезная группировка всук
  3. Керенский
    Керенский Сегодня, 11:14
    -4
    вышли на окраины Зализнянского, расположенного чуть северо-восточнее. Сейчас в обоих населенных пунктах идут бои.

    Куда вышли?! На карту посмотрите! 1.5 дома там. Ещё в процентах посчитайте, корреспонденты, блин!
  4. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 11:14
    +3
    Источник в лице Юрия Подоляки точно не вызывает доверия, он полгода назад Нью-Йорк "брал". Но, если взятие Орехово-Васильевки действительно подтвердится, то это означает что музыканты вышли на новые рубежи обороны противника. Посмотрев на карту, становится очевидно, что при благоприятном раскладе речь уже будет идти не только об окружении Артемовска, но и окружении Часова Яра с выходом к Дружковке и Краматорску. А трасса М-03 это вообще дорога на Славянск, по которой можно организовать грамотное продвижение техники, это не поставка боеприпасов по раскисшим полям...
    Повторюсь, но сейчас принципиально важно укрепить фланги силами МО. Возможно, Вагнеру удастся повторить маневр "Цветок Попасной", который в итоге позволил освободить целый ряд крупных населенных пунктов в ЛНР.
    1. Жопир Туманов
      Жопир Туманов Сегодня, 11:22
      +1
      Источник в лице Юрия Подоляки точно не вызывает доверия, он полгода назад Нью-Йорк "брал". 


      А Стрелков вызывает доверие? Вот он пишет, что Орехово-Васильевкой уже овладели
  5. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 11:15
    +2
    ИМХО нациков не выдавливать надо. Их надо давить и утилизировать.
  6. Митирофан
    Митирофан Сегодня, 11:33
    +1
    Прут музыканты "черти" ..!!! Молодцы ..Хорошие командиры у них видать и дисциплина ..Спасибо им и низкий поклон от всей России (особенно из провинции) .. hi

    Крутые чуваки !!!! Но и гибнут их много Вечная им память безымянным солдатам России ! soldier
  7. monetam
    monetam Сегодня, 11:35
    +1
    Погодите радоваться, пусть Пригожин подтвердит. Хорошо, конечно, если так, но все же лучше не налетать на риск разочарования.