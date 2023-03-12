Штурмовые подразделения ЧВК «Вагнер» освободили от ВСУ Ореховов-Васильевку и вышли на окраины Зализнянского

Наступающие к северу от Артемовска штурмовые отряды ЧВК "Вагнер" взяли под свой контроль населенный пункт Орехово-Василевка, расположенный всего в 15 км от Часового Яра. На данный момент идет зачистка села. Однако информация не официальная, подтверждения ни от "Оркестра", ни от Пригожина не поступало.По имеющимся данным, которые подтверждают сразу несколько независимых источников, штурмовики "музыкантов" вошли в Орехово-Васильевку сегодня ночью. Кроме того, подразделения "Оркестра" вышли на окраины Зализнянского, расположенного чуть северо-восточнее. Сейчас в обоих населенных пунктах идут бои. Как пишет в своем ТГ-канале Юрий Подоляка, Орехово-Васильевка, по сути, является укрепрайоном второй линии обороны, построенной по водоразделу между Славянско-Краматорской и Бахмутско-Соледарской агломераций.Кроме успехов на севере от Артемовска, у "Оркестра" имеются успехи и в районе Хромово. Как сообщается, накануне вечером "музыканты" физически вышли на трассу Артемовск - Часов Яр, идущую через данное село, окончательно ее перерезав. Теперь у ВСУ не осталось дорог с твердым покрытием для эвакуации и переброски резервов. Имеется еще сеть полевых дорог, но распутица ставит на их использовании большой крест.В самом Артемовске "вагнеровцы" продолжают выдавливать противника из города. Сейчас наступление идет с двух направлений, основные усилия брошены на освобождение территории завода АЗОМ. "Музыканты" зашли на него сразу и севера и с юга, пытаясь взять в клещи оставшиеся там подразделения ВСУ. Отмечается, что продвижение идет и на юге, между стеллой "самолет", подорванной украинскими националистами, и Ивановским, несмотря на ожесточенное сопротивление ВСУ.