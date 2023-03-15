Россия в 2023 году: смена политических элит

Прошедший 2022 год завершился с целым ворохом остро стоящих перед отечественным социумом проблем. Главная из которых напрямую была связана с тем, что после распада СССР доминировала идеология стяжательства. Помноженное на идеализацию Запада, западной культуры и техносферы это привело к фактическому игнорированию процессов внутри самого российского общества и социума стран бывшего СССР. Меж тем там укрепилась основная идеология местного, крайне русофобского национализма.
Возвращение Москвы
В условиях постепенного восстановления российской экономики все попытки руководства РФ возродить при помощи больших интеграционных проектов (СНГ, зона свободной торговли СНГ, Таможенный союз ЕврАзЭС, ЕАЭС) свой контроль над постсоветским пространством зачастую приводили к столкновению с местными национальными элитами. Являясь в массе своей детищем советской государственной системы, последние смогли получить максимальный профит от распада СССР.
Поэтому любое возвращение Москвы стало автоматически рассматриваться как прямая угроза потери власти, контроля над финансами и основными ресурсами. Поэтому для баланса, как правило, сознательно выбиралось заигрывание с другими геополитическими игроками Евразийского континента (с США, Евросоюзом, Китаем, арабскими мусульманскими странами, Ираном, Турцией).
На ход исторического процесса или геополитического противостояния всегда оказывала влияние сила культуры. Чем выше был уровень культуры, тем привлекательнее для местного населения становились носители этой культуры. Если в случае культурной экспансии на постсоветском пространстве Китая и исламских стран опасность для интересов России скорее носила гипотетический характер, то западная экспансия в наиболее экономически развитые республики экс-СССР очень скоро приобрела экзистенциальный характер.
Наиболее болезненно эти процессы проявились на Украине, которая из-за многочисленных семейных контактов между гражданами, языковой и культурной близости, практически не воспринималась россиянами враждебной территорией или даже просто другим государством. Сама независимость Украины большинством жителей России, как правило, воспринималась исключительно как временное явление, возникшее вследствие недальновидности украинской национальной и советской партийной элит. В то же время в самой Украине, как и в большинстве союзных республик, получение в 1991 году независимости стало восприниматься по сравнению с периодом вхождения в СССР как большой шаг вперед в национальном развитии.
Поэтому перевод идеологического диспута с советской планетарности к национализму стал в этих странах логическим результатом. Не отказываясь от показавшей в советский период свою эффективность методологии выстраивания информационной кампании, государственные структуры новых стран стали активно проводить для закрепления своей власти крайне русофобскую и антисоветскую политику.
В конечном итоге это привело к тому, что выросшее уже в новое время молодое поколения людей стало рассматривать дальнейшее развитие собственных стран исключительно через призму национальной культуры и национального самосознания.
Именно это и было отмечено западными спецслужбами, усмотревшими в этом очень эффективный инструментарий для установления контроля над новыми территориями.
Поэтому зачастую многие молодежные национальные движения в бывших советских республиках с самого своего основания автоматически попадали под крыло западных кураторов. Посредством специально подготовленных учебных материалов за кратчайший временной промежуток удалось превратить данные объединения в достаточно сплочённую, организованную и агрессивную структуру, способную при возможности к вооружённому свержению постсоветской власти.
Последующие действия уже новой власти должны были окончательно привести к установлению абсолютно зависимого от Запада политического колониального режима. Единственно, что оставалось сделать – дождаться, когда будут исчерпаны остававшиеся со времен СССР ресурсы и достигнут предел прочности советской техносферы. Именно это на конечном этапе, по замыслу Запада, и должно было привести к возникновению социального недовольству среди основного населения этих стран.
В ухудшающейся социально-политической обстановке целиком и полностью коррумпированная, старая власть, оказавшись под сильным внутренним давлением возмущённых масс граждан, вынуждена будет согласиться на передачу власти предложенным Западом фигурам и группам лиц. Данный проект в целом был успешно реализован в 2000-е годы в Грузии, Кыргызстане и на Украине.
Не последнюю роль в этом процессе сыграло то, что Россия, опиравшаяся на внешнеполитическую доктрину Андропова (вхождения в мир, но на своих условиях), для консолидации ресурсов плоть до 2008 года планомерно проводила геополитическое отступление. Однако даже после озвученной даты плоть до 2014 года российское руководство продолжало ограничивать себя в проведении активной политики на постсоветском пространстве, так как опасалось, что это может повредить активно начавшейся модернизации промышленности страны.
Неудача из-за украинского майдана 2014 года робких попыток при помощи экономического объединения (зона свободной торговли СНГ) начать восстановление в близком приближении СССР лишь подтвердила правильность этих выводов. Хотя успех с воссоединением Крыма и начавшейся гражданской войне на Украине стали требовать незамедлительного перехода к геополитическому наступлению России.
Однако расхождение сформировавшейся в постсоветское время совершенно иной структуры российского социума (корпоративистской) и управленческой системы (либерального коллаборационизма/компрадорства) при продолжающемся военно-технологическом превосходстве основных геополитических соперников становилось очень серьезной преградой на пути к реализации намеченных планов по восстановлению на постсоветском пространстве некого наднационального объединения бывших союзных республик. Это стало очевидно, когда на Украине в 2014 году последовательно произошла смена политического режима, а на востоке страны разгорелся масштабный кровавый конфликт.
Анализ косвенной информации, представленной в открытом доступе, свидетельствует о запрограммированности этого политического кризиса. Поэтому высшему руководству России приходилось очерчивать видимые рамки присутствия РФ в данном конфликте, то есть, прибегая к силовым методам лишь тогда, когда украинский кризис мог достигнуть своей кульминационной точки в виде массовых этнических чисток русскоязычного населения Донбасса.
При этом, вследствие наличия у российского олигархата и политических кругов РФ многочисленных родственных связей и бизнес-интересов на территории Украины, возобладала иная точка зрения. Согласно ей разрешение украинского кризиса возможно только при сохранении власти украинского олигархата в рамках существующих на середину 2014 года государственных границ украинского государства. Именно поэтому вопрос о включении Крыма в состав России был очень быстро снят с внутриполитической повестки.
В то время как признание ДНР и ЛНР в качестве независимых политических субъектов или их вхождение по примеру Крыма в состав Российской Федерации до февраля 2022 года зачастую рассматривалось под влиянием позиции части российских элитариев как очень нежелательный сценарий событий, с возникшими вследствие обострения с Западом масштабными финансовыми издержками. Вплоть до ухода с должности президента Украины, имеющего очень тесные контакты с российскими бизнес-элитами и политическими либеральными кругами представителя украинского олигархата, крупнейшего бизнесмена страны П. А. Порошенко, общая стратегия России в украинском конфликте в целом базировалась на этой точки зрения.
Запрос российского общества на активизацию по украинскому направлению требовал скорейшего изменения этой позиции. Это стало понятно, когда выбранный украинцами в середине 2019 года на очередных выборах представитель совершенного нового поколения комик и крупный продюсер В. А. Зеленский фактически продолжил на Украине крайне русофобскую внутреннюю политику своего предшественника. Однако, в отличие от П. А. Порошенко, который хоть и был финансово зависим от западных кураторов, старался всё же сохранить определенную независимость в проведении политики, новый украинский президент более чем за год своего президентства полностью превратил свою страну в западную колонию.
Главной целью существования подобной конструкции являлась исключительно война с Россией. При этом его основной задачей стало не нанесение военного поражения с последующим территориальным разделом РФ на части, а создание удобной для глобальных структур в западной части афроевразийского пространства ситуации перманентного кризиса.
Судя по озвученным на протяжении последних после распада СССР десятилетий точкам зрения различных специалистов в области экономики, политики, геополитики и политэкономии, сценаристов голливудских фильмов или конспирологов, в условиях наступившего кризиса одной из главных задач лидеров англосаксонского мира США и Великобритании становится концентрация ресурсов. Этого можно достичь комбинацией создания в оставляемых регионах перманентного хаоса с последующей передачей на баланс своим геополитическим соперникам на Евразийском континенте (России, Китаю и Ирану).
Параллельно с этим было намечено усиление своего технологического превосходства путем фактического технологического разграбления основного экономического конкурента Европейского союза. Исходя из логики событий, именно государство Украина и её территория должны были стать тем детонатором, который запустит данный план. Главным образом речь шла об отвлечении внимания Европы и России. Именно поэтому в феврале 2014 года под лозунгами «Украина – це Европа» был организован националистический переворот. Однако в полную силу данный проект был запущен, только после прихода к власти В. А. Зеленского.
Фантомные боли от распада СССР
Для российского руководства такой ход событий стал очевиден ещё в 2004 году, когда американцам удалось путем первого майдана утвердить в должности президента Украины их ставленника В. А. Ющенко и впоследствии связанного с американской агентурой якобы пророссийского В. А. Януковича. Именно поэтому президент РФ и его близкое окружение начало планомерно готовиться к предстоящему противостоянию со всем Западом.
Однако в условиях фактической капитуляции в холодной войне и засилья агентов влияния во властных структурах достичь своих целей только путем планомерного скрытого установления государственного контроля над ресурсной базой страны, ускоренной модернизацией собственной промышленности, армии и флота – не удалось.
При этом зачастую публично было заявлено о полной или частичной поддержке западных инициатив в области социальной и образовательной политики внутри самой России. В свою очередь это означало принятие западных стандартов в качестве доминирующих. Такой подход можно считать положительным для реализации тактических целей. Однако для достижения стратегических задач такой подход может в конечном итоге привести в лучшем случае к большим имиджевым потерям.
Это и показал закончившийся в апреле 2022 года первый этап СВО на Украине. Заточенная на проведение быстрых специальных военных операций, Российская армия в целом смогла разгромить довоенную армию Украины. Однако справиться с главной политической задачей – утверждением пророссийского режима в Киеве – она так и не сумела.
Одними из главных сюрпризов для российского руководства стали как консолидированная позиция украинского общества, так и наличие протестной массы среди самых широких слоев российских граждан. Поэтому последующий переход к патриотической риторике времен Великой Отечественной войны (борьба с фашистами, освобождение оккупированных территорий, «Всё для фронта, всё для победы») стал закономерным результатом.
Такой поворот в целом соответствовал запросу российского общества. Победа в Великой Отечественной войне в условиях доминирования корпоративных отношений оставалась, пожалуй, единственным связующим звеном различных слоёв российского социума. Поэтому когда в начале сентября 2022 года стали появляться кадры наступления в Харьковской области украинской бронетехники, украшенной крестами вермахта, в целом реакция российского общества оказалась предсказуемой – подъем патриотизма и консолидация вокруг руководства страны.
Нечто подобное только в меньшем масштабе уже наблюдалось, когда в августе 1999 года чеченские боевики под руководством иностранных террористов вторглась в Дагестан. В результате чего российское общество при снижении порога боли от потерь предоставило полный карт-бланш руководству для достижения всех целей. Чем больнее бил противник, тем жёстче был ответ и сильнее было стремление достичь общей победы. Вполне очевидно, что именно это, только в больших масштабах, но куда за более длительный срок произойдет и сейчас.
Сам ход боевых действий Украины указывает на наступление перелома на фронте и в общественном сознании россиян. Исторический опыт указывает, что именно фронтовики в России становятся новыми носителями морали и начинают через вхождение в элиту формировать новую имперскую парадигму. Именно так было, начиная с Куликова поля в 1380 году.
С учетом с того, что основную массу на украинском фронте составляют представители последнего советского поколения 40-летних мужиков, для которых распад СССР, последующее разграбление в межвременье 1990-х годов, личное обогащение государственных чиновников путем торговли государственной собственностью и государственными интересами – стали плевком в душу. Поэтому участие в военных действиях многие из них рассматривается как реализация заложенной ещё в советской школе программы защиты интересов и величия Отечества.
Попытка втоптать память о Победе 1945 года у воспитывавшихся в детстве в деревнях и на дачах внуков фронтовиков сформировала тот запал ярости, который позволяет через боль и препятствия достигать поставленной цели с максимальным результатом. Причем происходить это будет с явным идеалистическим взглядом на достижения СССР в науке и экономике, но с учетом уважения к свободе и частной собственности.
Поэтому уже в 2023 году будут явно наблюдаться усиленные требования по возврату символов СССР. В частности, возврат Красного Знамении в качестве национального знамении России и проведения Парада Победы на фоне мавзолея, возврат Волгограду, Донецку и Луганску старых названий (Сталинград, Сталино и Ворошиловград). Возможно, возвращения 7 ноября в качестве одного из важнейших национальных праздников.
Правда, с кардинальным изменением всей смысловой нагрузки. Скорее, именно 7 ноября может быть объявлен Днём национальной независимости, так как именно на эту дату реально приходится освобождение в 1612 году от поляков Вторым ополчением Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского Москвы и Московского Кремля, в 1917 году произошла Великая Октябрьская социалистическая революция, а в 1941 году состоялся первый Парад Победы в Великой Отечественной войне.
Именно отсутствие понимания этих сюжетов проявилось в воззрениях основной массы отечественной и западной элит. Даже те из представителей политических кругов, кто официально приветствовал начало СВО, не были уверены в том, что по завершению определённого временного промежутка времени Россия не превратится по аналогии с Северной Кореей в военизированную диктатуру с технологически неразвитой экономикой. Многие отечественные интеллектуалы до сих пор считают, что продолжающаяся СВО может в итоге привести к общему геополитическому проигрышу с последующим территориальным разделом.
Всё это фактически может свидетельствовать о продолжающемся доминировании у большинства представителей вышеназванных кругов фантомных болей от распада СССР. Именно поэтому отъезд большинства алармистов из страны уже в 2023 году может сыграть положительную роль, так как это позволит населению страны избавиться от неверия в собственные силы. Позитивные моменты отъезда наиболее одиозных личностей за границу уже сейчас прослеживаются в массовой культуре, что в условиях частичной блокады западной кино- и медиапродукции приведет к открытию новых имен и формированию новых идей.
Ротация элит
Вполне очевидно, что одним из главных событий мировой и внутриполитической повестки дня станет смена политических лидеров. И если для России этот процесс будет носить постепенно-эволюционный характер, вызванный в целом уходом в мир иной представителей позднесоветской элиты и приходом фронтовиков украинской СВО, то на Западе это будет носить явно революционный характер.
Очевидным детонатором станет уход с поста президента США, вследствие своей недееспособности, Джо Байдена, что, скорее всего, повлечёт запуск нового избирательного цикла. В условиях обостряющегося противостояния, как между демократами и республиканцами, так и между действующими внутри обеих политических партий различными межфракционными группировками, это может резко ускорить процесс избавления американцев от непрофильных активов (территорий). Зачастую это будет проявляться в предварительном накачивании этих территорий списываемой с военных складов залежавшейся военной техникой. Именно таким профилем для американцев и являлись республики бывшего Советского Союза.
Европейские элиты вследствие обострения из-за Украины отношений с Российской Федерацией оказались лишенными дешёвых природных ресурсов. В условиях углубления мирового экономического кризиса это чревато ввиду резкого роста цен на готовую продукцию потерей конкурентоспособности экономиками европейских стран и, как следствие, ростом там социальной напряжённости и протестных явлений.
В конечном итоге это может привести если не к смене европейских лидеров, то, по крайней мере, к началу после ухода в отставку нынешних составов правительств стран ЕС новых избирательных циклов. Одним из главных результатов станет приход к власти евроскептиков и последующий постепенный развал Европейского союза как единого политико-экономического пространства на несколько враждующих между собой государственных объединений. Поэтому замещение на территории бывшего СССР представителями Европейского союза уходящих американцев будет прогнозироваться крайне маловероятным. Аналогичные выводы были сделаны американцами и в отношении представителей арабо-мусульманских стран и КНР.
Единственными серьезными игроками на постсоветском пространстве, которые могли бы оказывать серьезное влияние на местное население наравне с Россией, американцы стали рассматривать Иран и Турцию. Поэтому для скорейшего достижения целей (создание дуги хаоса на Евразийском пространстве) для американцев важно было вовлечь эти указанные страны в крупный конфликт. Выбор пал в пользу военного обострения с традиционными противниками (украинские нацисты и еврейские сионисты).
Итоги СВО
Если анализировать ситуацию на фронтах СВО на 1 февраля 2023 года, а это, я замечу, примерно без трех недель год, как идут боевые действия, то можно в определённом смысле найти аналогии с ходом боевых действий во время советско-финских войн 1939–1940 и 1941–1944 гг. Как и тогда, отечественным Вооруженным силам и флоту пришлось преодолевать активно поддерживаемую извне армию страны, входившую в прошлом в состав Российского государства. Как и тогда, конфликт разгорелся примерно через порядка 20–25 лет после того, как произошло отмежевание данных государственных образований от России.
И, пожалуй, главным фактом, объединяющим ход обоих конфликтов – центральная роль линии укреплений. Причем в обоих случаях и Украина, и в своё время Финляндия старались сконцентрировать основные резервы именно на этой линии. Поэтому России как наступающей стороне приходится уделять в первую очередь внимание на штурмовых действиях данных укреплений с постоянным привлечением дополнительных ресурсов.
Такой алгоритм ведения боевых действий, хотя и чреват допущениями на флангах болезненных тактических ударов обороняющейся стороны, однако о полном нанесении поражения наступающей стороне речи не идет. Исходя из этого, можно говорить, что на передний план выйдет ресурсная обеспеченность промышленности и близость ремонтной базы. Именно в этих вещах Россия значительно превосходила Финляндию, а теперь и Украину. Несмотря на понесенные потери, вследствие введения боевых действий или простой поломки во время передвижения вооружения, Российская армия при содействии промышленности смогла нарастить к февралю 2023 года свои ударные возможности.
В то время как украинская сторона, несмотря на большую поддержку Запада, по мере прорыва донбасской оборонительной линии начинает терять возможность даже проведения любого наступления. Главным образом – это связано с массовым выбиванием подготовленных кадров, неспособностью восстановления и обслуживания имеющейся в наличии техники.
В таких условиях проигрыш украинского государства становится лишь вопросом времени. К такому выводу пришли в российском руководстве уже октябре-ноябре 2022 года, когда было принято решение по отмене проведения быстрого зимнего наступления. В январе 2022 года сразу же после взятия ЧВК «Вагнер» Соледара – это стало очевидно и командованию стран НАТО. Это становится понятно, когда на фоне репортажей про отправку танков на Украину в западных СМИ появляется целый шквал статей, авторы которых очень негативно отзываются об украинской армии.
Для самих же украинцев это станет очевидно, когда падут возведенные в Славянско-Крамоторской агломерации укрепления, а в степях Запорожья в районе конца апреля – начале мая 2023 года будут разгромлены последние подготовленные при помощи НАТО ударные части. Именно после этого и начнется проведение масштабных операций по отрезанию Украины и Киева от западных поставок.
Фактически речь идет о трех отдельных крупных операциях Российских войск (освобождение Левобережья, десантная Одесско-Николаевская и Центрально-украинская). После чего станет возможным установление контроля над 2/3 территории бывшей Украины.
Однако даже после этого для Российского Правительства в конце 2023 года будет остро стоять вопрос по налаживанию мирной жизни на освобожденной территории. Главным образом это будет чревато обилием террористических актов и вылазок вооруженных банд. Именно поэтому произойдёт замена на Украине частей Минобороны РФ на Росгврадию.