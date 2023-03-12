На 103-м бронетанковом ремонтном заводе показали модернизацию танков Т-62М для применения в зоне спецоперации

Специальная военная операция российских войск, проводимая на Украине, показала необходимость применения в боевых действиях танков, а также недостаточное их количество. Производственные мощности "Уралвагонзавода", выпускающего современные Т-90М и модернизирующего Т-72 и Т-80, полностью загружены. На этом фоне было принято решение о проведении модернизации танков Т-62, имеющихся на хранении.
В прошлом году 103-й бронетанковый ремонтный завод, расположенный в поселке городского типа Атамановка под Читой в Забайкальском крае, получил контракт на модернизацию 800 танков Т-62М, работы ведутся уже несколько месяцев. На сегодняшний день предприятие уже отправило в зону СВО несколько партий обновленной техники.
Как пояснили на заводе, танки поступают с хранения в не боеготовом состоянии, после чего полностью разбираются, на них заменяются детали и устройства, происходит сборка уже с учетом проведенной модернизации. Обновленные Т-62 получают модули дополнительного многослойного бронирования корпуса и башни, навесную динамическую защиту "Контакт", противокумулятивные решетчатые экраны.
Кроме того, на модернизированные Т-62М устанавливают новую систему управления огнем, значительно повышающую эффективность применения 115-мм пушки 2А20 (У-5ТС) "Молот", получившей возможность применять дальнобойные ракеты. Также на танки устанавливают электромеханическую мачту с многоспектральной гиростабилизированной оптико-электронной системой, тепловизорами, телевизионной камерой и лазерным дальномером, меняют двигатель, устанавливая новый дизель мощностью 780 л.с.
Заявляется, что обновленные Т-62М соответствуют уровню стоящих на вооружении российских танков Т-72 и Т-80. В первую очередь модернизированные танки идут на вооружение подразделений, формируемых на новых российских территориях.