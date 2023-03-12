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На 103-м бронетанковом ремонтном заводе показали модернизацию танков Т-62М для применения в зоне спецоперации

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На 103-м бронетанковом ремонтном заводе показали модернизацию танков Т-62М для применения в зоне спецоперации

Специальная военная операция российских войск, проводимая на Украине, показала необходимость применения в боевых действиях танков, а также недостаточное их количество. Производственные мощности "Уралвагонзавода", выпускающего современные Т-90М и модернизирующего Т-72 и Т-80, полностью загружены. На этом фоне было принято решение о проведении модернизации танков Т-62, имеющихся на хранении.


В прошлом году 103-й бронетанковый ремонтный завод, расположенный в поселке городского типа Атамановка под Читой в Забайкальском крае, получил контракт на модернизацию 800 танков Т-62М, работы ведутся уже несколько месяцев. На сегодняшний день предприятие уже отправило в зону СВО несколько партий обновленной техники.

Как пояснили на заводе, танки поступают с хранения в не боеготовом состоянии, после чего полностью разбираются, на них заменяются детали и устройства, происходит сборка уже с учетом проведенной модернизации. Обновленные Т-62 получают модули дополнительного многослойного бронирования корпуса и башни, навесную динамическую защиту "Контакт", противокумулятивные решетчатые экраны.

Кроме того, на модернизированные Т-62М устанавливают новую систему управления огнем, значительно повышающую эффективность применения 115-мм пушки 2А20 (У-5ТС) "Молот", получившей возможность применять дальнобойные ракеты. Также на танки устанавливают электромеханическую мачту с многоспектральной гиростабилизированной оптико-электронной системой, тепловизорами, телевизионной камерой и лазерным дальномером, меняют двигатель, устанавливая новый дизель мощностью 780 л.с.

Заявляется, что обновленные Т-62М соответствуют уровню стоящих на вооружении российских танков Т-72 и Т-80. В первую очередь модернизированные танки идут на вооружение подразделений, формируемых на новых российских территориях.

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90 комментариев
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  1. _Ugene_
    _Ugene_ Сегодня, 12:00
    -11
    Т-62 с хранения снимем, это сколько же тысяч Т-72 мы уже потеряли?
    1. Комментарий был удален.
    2. B44
      B44 Сегодня, 12:09
      -8
      Может быть, вам лучше не упоминать об этом. Один источник уже подтвердил 2000, но вслух об этом лучше не говорить.
      1. Синоид
        Синоид Сегодня, 12:59
        +2
        Да все знают этот источник - наркоман всея окраины, он ещё на пасе блокнот показывал расчёта РПГ, в котором описывается подвиг уничтожения десятью гранатами - две тысячи танков (причём это только Арматы). Или про его стаю гиен, которые обогащаются выполняю приказ англосаксов по уничтожению украинцев?
    3. Fitter65
      Fitter65 Сегодня, 12:09
      +5
      Цитата: _Ugene_
      Т-62 с хранения снимем, это сколько же тысяч Т-72 мы уже потеряли?

      Сотни, сотни тысяч. И танкистов уже для Т-72 нет. Берут трактористов, пока правда с гусеничных экскаваторов, тракторов и бульдозеров. Кто будет дороги чистить, рыть котлованы и проводить вспашку полей под яровые? Если так дело пойдёт, то скоро и операторов погрузчиков, автогрейдеров и прочей колёсной сельхозтехники призовут. fellow laughing laughing ( это сарказм если что) Почитать статью до конца не судьба? Там ведь русским по экрану написано
      В первую очередь модернизированные танки идут на вооружение подразделений, формируемых на новых российских территориях.
      А не на передовую линию...
      1. Охсетин
        Охсетин Сегодня, 12:16
        +2
        Цитата: Fitter65
        Почитать статью до конца не судьба? Там ведь русским по экрану написано

        А проанализировать реалии? Мобиков тоже в охранение призывали, учили на артилеристов, а они укрепы штурмуют. Так же и с остальным, Т-62М не исключение.
        Цитата: Fitter65
        А не на передовую линию...

        И да, передовая "на новых российских территориях" (и кое где и на старых) может образоваться в любом месте и ничего кроме Т-62М (и Т-14 ;-) там не будет).
        1. Leontrotsky
          Leontrotsky Сегодня, 12:34
          0
          Откуда данные что мобики укрепы штурмуют? А про Т-62м уже писали, что планируют их использовать более в качестве гаубиц, ибо они всяко лучше буксируемых пушек. Конечно, на войне как на войне, и то, что планировалось использовать во второй линии может оказаться на первой. Но те выводы, котопые делаете Вы уже сейчас , еще до того, как данных нет в использовании Т-62 для прорыва- преждевременны.
          1. Кронос
            Кронос Сегодня, 12:53
            +6
            Танки не предназначены для использования вместо пушек, если их используют как пушки значит большие проблемы с артиллерией.
        2. Labrador
          Labrador Сегодня, 12:44
          0
          Мобиков тоже в охранение призывали

          Ч.м.обики и мобики у вас хохлостане и на руине.
        3. Синоид
          Синоид Сегодня, 13:06
          +3
          "А проанализировать реалии? Мобиков тоже в охранение призывали, учили на артилеристов, а они укрепы штурмуют. Так же и с остальным, Т-62М не исключение."
          И винтовку одну на троих дают, без патронов. Любите классику своих кумиров перепечатывать?
      2. Комментарий был удален.
      3. Никанор1993
        Никанор1993 Сегодня, 12:51
        +3
        А на видео говориться, что эти танки пойдут на фронт. Забавно, что ссылка дана на ярко патриотический паблик, но даже там подобную тему восприняли с сарказмом.
        1. НДР-791
          НДР-791 Сегодня, 13:10
          +1
          Цитата: Никанор1993
          Забавно, что ссылка дана на ярко патриотический паблик, но даже там подобную тему восприняли с сарказмом.

          Да, а может мы их вообще для Китая модернизируем, так сказать по месту службы? Они же все с китайской границы в Атамановку привезены. Таскать через всю страну не то что накладно, а просто ж.д. не вывезет. Вон Трансмаш в Омске не парится никакими модернизациями, тихо клепает "Буратины"
      4. KCA
        KCA Сегодня, 12:57
        +1
        А какие проблемы мобиков на Т-72 научить? Я вообще без прав, даже на мотоцикл, гонял на Урале и БТР-60 и БТР-80, и не только в поле, но и по трассе, на гусянке, правда, не рулил, меня вообще никто ни как не обучал на БТР-60ПБ, но я легко мог залезть в двигатели Р-145, начальником которой служил, и починить
      5. Евгений Иванов_5
        Евгений Иванов_5 Сегодня, 13:05
        0
        Если уже даже не т-72 с хранения снимают, значит они уже кончились и в ход пошли последние загашники. Дальше Т-62 и Т-55 пойдут?
      6. штурм
        штурм Сегодня, 13:06
        0
        В первую очередь модернизированные танки идут на вооружение подразделений, формируемых на новых российских территориях.
        А не на передовую линию...


        Если ВСУ начнут обещанное наступление на Мелитополь то эти подразделения окажутся на передовой.
        Поражает, что в самых сильных военных округах ЮВО и ЗВО отсутствуют заводы по ремонту и модернизации бронетехники.
        Эффективные манагеры из РОСТЕХА все прихватизировали и разрушили.
        Куда смотрели в МО непонятно, похоже кроме бестолковых танковых игрищ да строительства церквей их в вопросах обороны мало что волновало...
      7. Diger
        Diger Сегодня, 13:11
        0
        Цитата: Fitter65
        А не на передовую линию.

        Подскажите целевое применение Т-62М на новых русских территориях?
        1. болгарин
          болгарин Сегодня, 13:21
          0
          На блокпостах. А чтобы ответ опуюликовали пишу что угодно, а то не нравится, что короткий
    4. ЖЭК-Водогрей
      ЖЭК-Водогрей Сегодня, 12:10
      +6
      Цитата: _Ugene_
      Т-62 с хранения снимем, это сколько же тысяч Т-72 мы уже потеряли?

      Украинцам дают Леопард-1А5 разработанный в 60х, наши достают Т-62М. Т-62 был запущен в серийное производство в 1961 году и производился до середины 1970-х. Эти танки должны были встретиться в Фульдском коридоре.

      1. Woroshilow
        Woroshilow Сегодня, 12:38
        +4
        Т-62 можно использовать как огневое средство поддержки пехоты, у танка хорошее круговое противоснарядное бронирование, мощное артиллерийское орудие 115мм, есть ОФ снаряды ковырять окопы и дзоты в отличие от первых леопардов. Второй плюс если что его не жалко бросить, у Украины всё ровно нет к этим танкам снарядов и зап. частей, те же БМП-3 которые они затрофеили у них возникли такие же проблемы с ними, часть пришлось каннибалить что бы хоть штото поставить на ход, снарядов и ПТУРов к 100мм пушке нет.
      2. Diger
        Diger Сегодня, 13:19
        0
        Украинцам дают Леопард-1А5 разработанный в 60х

        belay
        Leopard 1A5 производился с 1987 года.
        1А5-модернизация 1225 танков Леопард А1А1. Была установлена новая СУО EMES 18 на основе EMES 15, созданной для танка Leopard 2, а прицел командира TRP-1A и резервный TZF-1A сохранились.
        Вы путаете с Leopard I ( в простонародье Kampfpanzer Leopard), поступивший на вооружение в 1965
        А Leopard 1A1A1 с 1974
    5. nik-mazur
      nik-mazur Сегодня, 12:11
      0
      Цитата: _Ugene_
      сколько же тысяч Т-72 мы уже потеряли?
      Ну, по логике всепросральщиков, видимо, все десять с половиной тысяч...
    6. ИВЗ
      ИВЗ Сегодня, 12:12
      0
      Т-62 с хранения снимем, это сколько же тысяч Т-72 мы уже потеряли?
      Может быть есть понимание, что Украина не последний и не самый главный противник. Поэтому более - менее новое вооружение в резерве? Т-90 правда сюда не вписывается.
      1. paul3390
        paul3390 Сегодня, 12:18
        +5
        Т-90 правда сюда не вписывается.

        Его позарез надо было опробовать в реальных боях. Ибо судя по всему - основной наш танк на ближайшие лет 20 именно он..
      2. Аль Манах
        Аль Манах Сегодня, 12:27
        0
        Чем будем танки перекидывать через лужу к главному сопернику?
        1. bandabas
          bandabas Сегодня, 12:50
          -1
          Что касается "главного соперника" -на плавленный грунт ничего перекидывать не придется. Не до этого будет.
        2. Ил-18
          Ил-18 Сегодня, 12:53
          -1
          Цитата: Аль Манах
          Чем будем танки перекидывать через лужу к главному сопернику?

          От Польши до Португалии огромное количество судостроительных заводов. Просто восстановление Варшавского Договора произойдет не в рамках восточной Европы, а всей.
          1. dmi.pris1
            dmi.pris1 Сегодня, 13:00
            +1
            Вы бы смайлик поставили..А то непонятно,шутите или серьезно.И первой пойдет гданьская верфь,ныне имени одного польского электрика.А бывшая им .В.И.Ленина.. what
        3. Бек69
          Бек69 Сегодня, 12:55
          +1
          Дык, гусеницы зимние тоже пропали? А то ведь от России да Матрасовки один пролив замерзающий. И если наши чукчи в 20 веке за зипунами на Аляску шмыгали, то танку туда 1,5 часа хода. Лишь бы морозец был.
        4. Синоид
          Синоид Сегодня, 13:10
          +1
          К залужникам танки перекидывать, что за безумные идеи? Если уж приключиться биться сними, - то перекидывать совсем другие изделия будем.
      3. spektr9
        spektr9 Сегодня, 12:37
        -3
        Может быть есть понимание, что Украина не последний и не самый главный противник. Поэтому более - менее новое вооружение в резерве?

        А кто будет воевать на резерве, когда всех танкистов на т62 перемолят ?
        1. Бек69
          Бек69 Сегодня, 13:02
          +1
          А почему их перемолят? Противник на лео1 , лео2 не последних версий сильно крут? Тогда понял, давайте вместе:"ВСЕЕЕЕ ПРОПАААААЛООО!!!!!" Вот интересно, как лео и абраша переживут встречу с нашими ПТРК?
      4. Pete Mitchell
        Pete Mitchell Сегодня, 12:50
        0
        Если позволите, то
        Цитата: ИВЗ
        есть понимание, что Украина не последний и не самый главный противник
        , никакого может быть, достаточно посмотреть на "гиену европы" и заявления эуропэйских "политиков": им хозяин на позволяет готовиться к смерти в постели - интересы хозяина превыше всего.
      5. Пузотер
        Пузотер Сегодня, 12:50
        -1
        Не доходит до дураков, что пока просто разминка идёт, а на очереди Польша, Прибалтика и не только. Просто так что-ли в Британии подняли тему прямого вмешательства НАТО? Поэтому и выгребают всё из хранилищ.
    7. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 12:13
      +3
      Потеряно, примерно, 1.5 тыс. ОБТ всех типов. Включая 200-300 взятые в трофеи ВСУ (большинство уже подбито или вышло из строя).
      На хранение есть еще много Т-72. Но их тех.состояние гораздо хуже, чем у Т-62 с хранения. Поэтому взялись вводить в строй Т-62. Как более быстрый вариант.
      1. ЖЭК-Водогрей
        ЖЭК-Водогрей Сегодня, 12:28
        +2
        Цитата: voyaka uh
        На хранение есть еще много Т-72. Но их тех.состояние гораздо хуже, чем у Т-62 с хранения.

        В распоряжении РФ в общей сложности сохранилось около 900 танков Т-62, из которых 150, по данным на конец 2011 года, находились в войсках. В Забайкалье будут капиталить и модернизировать 800 единиц. Танки Т-62М попавшие на СВО прямо с хранения часто бросались экипажами по причине неисправностей. Поэтому нужно танки капиталить и ставить новые прицелы с тепловизором.


      2. Diger
        Diger Сегодня, 13:26
        0
        На хранение есть еще много Т-72. Но их тех.состояние гораздо хуже, чем у Т-62 с хранения

        Интересно почему «гораздо хуже»?
        -хранились не в тех полях?
        -консервацию проводили не так?
        -хищения и мутные схемы 90-х по экспорту военной техники?

        А может т-72 с «хранения» уже расканнибалены и выпотрошены для выпуска Т-72Бххх иТ-90хх?
    8. 16112014nk
      16112014nk Сегодня, 12:14
      +6
      По данным турецкого издания Hurseda наши потери на Украине в ходе СВО - 889 танков.
      У ВСУ потери - 6320.
      1. parabyd
        parabyd Сегодня, 12:17
        0
        С учётом того, что в войска в мирное время в отдельные годы поставлялось и 1200 танков, то выглядит так, как будто не только восполняем, но и, возможно, наращиваем число танков
        1. Monster_Fat
          Monster_Fat Сегодня, 12:39
          +4
          Проблема в том, что не хватает заводов-мощностей для модернизации и ввода в действие хранящихся т-72, многие из которых в очень плохом состоянии и требуют полной переборки. Негде и некому это делать. Завод занимающийся т-62 находится наверное недалеко от мест хранения этих танков, вот он и занимается их вводом в строй. Но мне кажется, пора заказывать у друга Китая бронетехнику.
    9. Комментарий был удален.
      1. Leontrotsky
        Leontrotsky Сегодня, 12:42
        -2
        С чего вывод что под леопарды пустят Т-62м?
    10. Fizik13
      Fizik13 Сегодня, 12:17
      +10
      Т-62 модернизировать (восстановить после хранения и улучшить ТТХ) быстрее и дешевле.
      Вы же ведь не будите бросать БМП против танка?
      Так и здесь у Т-72 и Т-90 свои задачи, а у Т-62 свои.
      1. Ил-18
        Ил-18 Сегодня, 13:03
        +1
        Цитата: Fizik13
        у Т-72 и Т-90 свои задачи, а у Т-62 свои

        Тогда вместо "рапиры" надо Т-55. Нарезная Д-10т очень много может. А защищённый броней экипаж и, естественно, резко возросшая подвижность, заметно изменят поддержку пехоты в лучшую сторону. Не знаю, что там после модернизаций, но эффективная дистанция стрельбы от 200 до 14600 метров.
    11. Woroshilow
      Woroshilow Сегодня, 12:24
      +5
      Сразу ввидно поверхностно разбираетесь в вопросе.
      По оценочным данным THE MILITARY BALANCE, в Российской Федерации к 1995 году насчитывалось около 19 тысяч танков, но на вооружении находилось около 6-7 тысяч, а остальные располагались в резерве или на хранении. Более подробные данные по количеству танков (без учета запаса) в России на 1995 год:
      412 танков Т-54/-55,
      761 Т-62
      625 Т-64, (мы их не эксплуатируем, производство двигателей осталось в Украине)
      1938 Т-72 (Т-72А первых модификаций в девяностых практически все порезали)
      3144 Т-80. Это был основной танк, производившийся в СССР. основная часть из них Т-80БВ
      Какие тысячи потерянных семьдесятдвоек? Чего Вы верите в это ссанье в уши. Т-72 позиционируется в России как самый массовый ОБТ страны лишь по причине что завод производитель УВЗ сейчас по факту монополист.
    12. SSR
      SSR Сегодня, 12:26
      +2
      Цитата: _Ugene_
      Т-62 с хранения снимем, это сколько же тысяч Т-72 мы уже потеряли?

      Читаем.

      Производственные мощности "Уралвагонзавода", выпускающего современные Т-90М и модернизирующего Т-72 и Т-80, полностью загружены.

      Полностью загружены!
      Ремонтный завод, расположенный в поселке городского типа Атамановка под Читой в Забайкальском крае, получил контракт на модернизацию 800 танков Т-62М,

      Плюс снаряды скорей всего на хранении в большом количестве.
      применения 115-мм пушки 2А20 (У-5ТС) "Молот", получившей возможность применять дальнобойные ракеты.
      1. Tma197725
        Tma197725 Сегодня, 13:05
        -1
        Большее ссанье что 200 -300 затрофеили!
    13. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 12:29
      +1
      Нисколько тысяч. Российские танковые войска это не советские. В 2020г. общая штатная численность всех строевых частей составляла 2685 машин. Из них число новых и модернизированных танков (выпуска 2000 года и позднее) в строевых частях составляло порядка 1200 единиц. На начало 2023г. в сухопутных войсках 750 Т-72Б3 и Т-72Б3М. Но помимо сухопутных, они есть еще в ВДВ и ВМФ (всего более 200 шт.).
      На хранении действительно находятся тысячи танков, но что бы их расконсервировать и ввести в строевые части требуется время и (самое главное) производственные мощности. Поэтому потеря уже нескольких сотен танков становится критичной и требует одновременного запуска нескольких параллельных производств - отсюда и Т-62.
    14. Петр_Колдунов
      Петр_Колдунов Сегодня, 12:39
      +4
      Цитата: _Ugene_
      Т-62 с хранения снимем, это сколько же тысяч Т-72 мы уже потеряли?

      А как это коррелирует? Это гораздо более похоже на увеличение количества бронетехники в зоне боевых действий. А увеличение там необходимо очень нефиговое. С тем количеством, с которым мы до этого воевали, победит трудно.
      Так что всё делают правильно - посильно увеличивают количество единиц бронетанковой техники.
    15. Leontrotsky
      Leontrotsky Сегодня, 12:40
      0
      А с чего вывод что мы потеряли немерено танков? Во- первых, и на западных границах они должны быть в наличии. И снимать их для зоны СВО это значит ослабить западную группировку. Во-вторых, по русски написано, что Т-62М пойдут для усиления народных милиций освобожденных територррий и всяко лучше им иметь их, чем не иметь ничего. В- третьих, об этом уже писалось, что их планируют использовать в роли сау и они, всяко лучше, чем буксируемые пушки.
    16. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 12:52
      +1
      Т-62 с хранения снимем

      есть альтернатива - предлагаете с калашами укрепы штурмовать?
      1. IS-80_RVGK2
        IS-80_RVGK2 Сегодня, 13:26
        0
        Цитата: ivan1979nkl
        есть альтернатива - предлагаете с калашами укрепы штурмовать?

        Предлагаю не заниматься демагогией, а потрясти олигархов в интересах которых эта сво и ведется. И 5а выпавшие золотые монеты ударными темпами развернуть модернмзациб и строительство.
    17. Синоид
      Синоид Сегодня, 12:53
      +1
      Мильонов, что уж вы мелочитесь?
      Идёт не замена выведеных на время из строя машин, а увеличение бронетанкового кулака на фоне возможной денацификации/деанглосакции Европы.
    18. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 12:59
      0
      Кто стрелял с пушки 2А20.Прямой выстрел 1800 м ,а какой разброс снарядов,на сколько точна пушка.Выстел весит 22- 23 кг,весело его заряжать.
  2. pyagomail.ru
    pyagomail.ru Сегодня, 12:04
    +9
    принято решение о проведении модернизации танков Т-62, имеющихся на хранении.
    То, что решили снимать с хранения, а не отправлять на переплавку - это хорошо. Наверно, имеет смысл использовать эти модернизированные танки на каких-то вспомогательных направлениях. Может быть, переоборудовать их в БРЭМы, мостоукладчики, тяжелые БТРы (израильтяне делали такие из захваченных арабских Т-55). Не вижу в этом зрады.
    1. Охсетин
      Охсетин Сегодня, 12:11
      -6
      Проблема даже не в этом. Даже если их прям на 100% будут использовать как САУ за новыми танками и пехотой, то в такой близи от ЛБС он проживут недолго. Но, что-то подсказывает, что если в бой идут МТ-ЛБ и всё что угодно, то на Т-62М точно будут штурмовать укрепы, а там вообще без шансов для них.
      1. ivan1979nkl
        ivan1979nkl Сегодня, 13:00
        +1
        там вообще без шансов для них.

        а шансов у трёх бойцов (эквивалент экипажа) со стрелковым на укреп, наверное, больше?
    2. ЗВЕРОБОЙ
      ЗВЕРОБОЙ Сегодня, 12:14
      +4
      Совершенно верно hi Тем более 115 мм снарядов много, да и сама 2А20 очень неплохая пушка. Вопрос в использовании, но думаю машины и не собираются на передок отправлять.
      У этого танка свои задачи.
    3. Грица
      Грица Сегодня, 12:46
      +2
      Цитата: pyagomail.ru
      Может быть, переоборудовать их в БРЭМы, мостоукладчики, тяжелые БТРы (израильтяне делали такие из захваченных арабских Т-55). Не вижу в этом зрады.

      На соседней ветке ВО надсмехались, как мы на МТЛБ ставим 25-мм. пушки с кораблей. Дескать, полная ерунда и выглядит некрасиво. Думаю, если эти башенные установки устанавливать на базу Т-62 (Т-55, скорее всего уже фсё...), то тоже было бы очень неплохо. Вообще, не понимаю, что плохого в том, что старая техника еще послужит в бою? Уж всяко лучше воевать на старом танке, чем вообще без танка.
  3. Alien From
    Alien From Сегодня, 12:05
    -4
    Было бы замечательно, если всё, что написано в статье реальность. Сегодня статья Скоморохова про коптеры вышла, там все более похоже на правду.
    1. Dart2027
      Dart2027 Сегодня, 12:09
      +5
      Цитата: Alien From
      Сегодня статья Скоморохова про коптеры вышла, там
      сплошное нытье. Если бы это было похоже на правду, то ВСУ были бы под Москвой.
      1. DMFalke
        DMFalke Сегодня, 12:17
        0
        Обратно же, если бы всё было похоже на ложь, мы бы были уже Киеве.
      2. ivan1979nkl
        ivan1979nkl Сегодня, 13:01
        -1
        сплошное нытье

        типичные всепропальщики - ничего дельного взамен не предлагают
    2. tralmaster
      tralmaster Сегодня, 12:30
      +2
      Скоморохов это сила, спец во всем от презерватива до космичесвих ракет. И везде у нас все плохо. ФСБ пора внимание на этого спеца обратить,
  4. B44
    B44 Сегодня, 12:06
    +3
    Выглядит солидно, может быть старовата, но надежна. Любая дополнительная защита экипажа имеет значение.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:07
    +9
    Хорошо что сохранили 103 бронетанковый завод.Да и повеселее стал Т62 выглядеть.Наверно танк идёт для мобилизованных.
    1. Грица
      Грица Сегодня, 12:52
      +1
      Цитата: tralflot1832
      Наверно танк идёт для мобилизованных.

      Неважно, для кого он идет, научиться пользоваться им могут легко и молодые контрактники. Важно, что появится дополнительная боевая единица. Если они, предположим будут находиться на оборонительных позициях, зарытых по башню в землю, то это даст дополнительной уверенности тем, кто эти позиции держит. Плюс танк может в любую минуту сорваться и продвинуться в нужном направлении при необходимости. Это все таки намного лучше, чем безнадежно ждать "Армату" для подкрепления
  6. Роман Ефремов
    Роман Ефремов Сегодня, 12:09
    +4
    Пусть будут и Т-62, если они нужны на фронте. Главное - победить. Тепловизор - уже неплохо, я не думал, что им он достанется. Против Леопардов их посылать, конечно, не надо, но работа для них найдётся.
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 13:03
      0
      Против Леопардов их посылать, конечно, не надо

      танковые дуэти никто специально, думаю, устраивать не собирается
    2. Бек69
      Бек69 Сегодня, 13:10
      0
      Из засады засадить в бочок, думаете не возьмет? С Т34 против т6 ходили деды и побеждали, понимаю что потери, были большие. Кстати, товарищи танкисты, а боезапас у Т62 где хранится?
      1. Роман Ефремов
        Роман Ефремов Сегодня, 13:18
        0
        Из засады в бочок Леопарда и Т-34-76 возьмёт с любой дистанции. Бок у Леопарда очень тонкий.
        Боезапас у Т-62 в корпусе под башней и рядом с мехводом. В башне тоже несколько выстрелов первой очереди.
  7. seregatara1969
    seregatara1969 Сегодня, 12:11
    +4
    ожил один из десятков небольших заводиков . пусть небольшой, старенькие здания,но он дождался своего,он нужен снова своей армии. вот козырёчек от солнца бы ещё над башней придумали.
  8. antiaircrafter
    antiaircrafter Сегодня, 12:12
    0
    Очень замечательно. И на войне польза, и склады почистим.
    Потом можно бедным продавать.
  9. Vashek
    Vashek Сегодня, 12:12
    +4
    Решение правильное. Особенно именно сейчас, когда ВСУ получает чертову уйму разных БМП с защитой от снарядов 30 мм. по госту НАТО. Пушка Т-62 как раз то, что надо. Справится.
  10. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:12
    +2
    На 103-м бронетанковом ремонтном заводе показали модернизацию танков Т-62М для применения в зоне спецоперации
    . В конфликте вообще много техники используется разработанный и выпускаемой сильно давно.
    Таковы реалии... новое шибко дорого да и не хватает его, никому.
    1. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 13:09
      0
      Танк Т-62 имеет смысл применять как танк поддержки пехоты. Но только в случае слаженного экипажа. Хорошего стрелка, главным образом
      Есть ли такие экипажи?
  11. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 12:14
    +3
    Кроме того, на модернизированные Т-62М устанавливают новую систему управления огнем, значительно повышающую эффективность применения 115-мм пушки 2А20 (У-5ТС) "Молот", получившей возможность применять дальнобойные ракеты. Также на танки устанавливают электромеханическую мачту с многоспектральной гиростабилизированной оптико-электронной системой, тепловизорами, телевизионной камерой и лазерным дальномером, меняют двигатель, устанавливая новый дизель мощностью 780 л.с.
    Старичок Т-62 наверное аж охренел от такого количества омолаживающего бальзама. Улыбнуло что называется, дождался на старости лет перерождения. Вот ещё бы экипажи адекватные и тогда не то что на леопарда можно идти, но и на Абрамса. Аккуратненько на мягких лапах, то есть на новеньких гусеницах. good good good drinks drinks drinks
  12. sdivt
    sdivt Сегодня, 12:22
    +10
    Вообще не понимаю сарказма комментаторов к таким сообщениям.
    Народ, это - достаточно старая техника! И с каждым годом хранения новее она не становится. И недалёк тот день, когда она, не выходя из хранилищ, превратится в хлам, так ни разу и не выстрелив. И даже элементарная утилизация обойдется в разы дороже, чем просто хранение.
    Если не для сегодняшней ситуации, то - для чего мы их храним тогда?
    СВО - прекрасный вариант использования устаревшей техники. В конце концов, далеко не на каждом участке, и далеко не для каждой задачи нужна Армата и даже Т-90
    Так что - вполне повоюют Т-62, и для них найдутся свои задачи
  13. DMFalke
    DMFalke Сегодня, 12:22
    +2
    "Но самое главное - это, конечно, вооружение, оснащение, обучение и становление Вооруженных сил РФ как одной из самых современных армий мира. И в этом сегодня уже ни у кого нет сомнения. Если девять лет назад нам говорили: вот на парад повезли очередные консервные банки, ничего в них нет, и толку никакого от этого не будет, сегодня об этом не говорит никто", - подчеркнул Шойгу.


    "Сегодня все - кто со злостью, кто с одобрением - понимают и констатируют, что российская армия имеет больше 70%, а если говорить точнее, то почти 71% современного вооружения и техники. Это самый высокий процент среди всех армий мира", - сказал Шойгу в среду на встрече с коллективом компании "Роствертол".


    Источник: тасс.,14 июля 2021 года. 8 месяцев до событий.
    1. FoBoss_VM
      FoBoss_VM Сегодня, 12:40
      +4
      Всё оказалось пшиком. Враньем и наглой ложью высшего руководства страны своему народу
  14. Игораш
    Игораш Сегодня, 12:29
    +1
    Не пора ли главкома к ответственности за оптимизацию ,проведенную руками Сердюкова?Такими темпами придется и Т-10 с хранения снимать...
  15. Игорь К
    Игорь К Сегодня, 12:31
    0
    Судя по тому что "брови Брежнева" сняли увеличив в круговую стойкость от попадания рпг машина предназначается для поддержки пехоты против собственно пехоты противника.
  16. km-21
    km-21 Сегодня, 12:37
    -1
    Трудно сказать, насколько обновленная шестьдесятдвойка соответствует требованиям современных танков, но совершенно очевидно, что их использование является вынужденной мерой. А это значит, что наши танкостроители, несмотря на бодрые победные реляции, все-таки не сумели полностью оснастить армию современной техникой.

    Остается надеяться, что наши люди на передовой, несмотря ни на что как-нибудь преодолеют все трудности и в очередной раз победят фашистов, оснащенных гораздо более продвинутой техникой. А также на то, что кода-нибудь мы все-таки научимся критически оценивать свои возможности. не заниматься шапкозакидательством и не сдвигать планы вправо.
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 12:46
      0
      Армию на начало 2023г. современными танками оснастить сумели. Просто сама армия из массовой советской стала "профессионально-экспедиционной".

      Оценка Military Balance. На 2022г. во всех вооруженных силах РФ в строю находится 3330 единиц танков всех модификаций. Большая часть из них, 2840 танков, была в сухопутных войсках, оставшиеся - в воздушно-десантных войсках, морской пехоте и войсках береговой обороны.
      В целом, распределение по типам выглядит следующим образом:
      Т-72 старых версий: 650 единиц
      Т-80 старых версий: 360 единиц
      Т-72Б3 и Т-72Б3М: 1770 единиц
      Т-80БВМ: 190 единиц
      Т-90: 360 единиц

      Максимальное количество танков на базах хранения в РФ составляет, гипотетически, до 28,5 тысяч (на бумаге, многие машины в состоянии металлолома) и распределено следующим образом:
      Т-55: до 2800 единиц
      Т-62: до 2500 единиц
      Т-72: до 7000 единиц
      Т-80: до 3000 единиц
  17. Юн Клоб
    Юн Клоб Сегодня, 12:38
    0
    При Ельцине пилили Т-80, а не Т-62. Никто этих генералов не осудил.
  18. FoBoss_VM
    FoBoss_VM Сегодня, 12:39
    +1
    Тедеграм канал Zаписки Vетерана правильно сказал :
    Данное видео ни что иное, как дискредитация Российской армии. Ибо на парадах народу показывали "Арматы", "Бумеранги" и "Курганцы", а в итоге "глубокая модернизация советской техники, которой более 50 лет"...©
    Как там Шойгу себя ощущает ? Ничего не икается, нигде там не чешется у него ? Спит спокойно ? Ну ну ... До поры до времени
  19. spektr9
    spektr9 Сегодня, 12:44
    0
    У меня немного другой вопрос, я вижу столько восторгов от шапкозакидателей под этой статьей. Когда ура мобилизация будет, что бы всю эту счастливую, нахваливающую т-62 и чудо установки с корабельными орудиями на базе МБЛТ аудиторию уже отправят на фронт перемалывать врага ?
  20. 1 z1
    1 z1 Сегодня, 12:47
    +1
    Ключевой момент - заработало предприятие по ремонту бронетехники. На Т-62 руку набьют, кадры укомплектуют , оборудование обновят, может и за Т-72 возьмутся .
  21. acetophenon
    acetophenon Сегодня, 12:50
    0
    Цитата: Leontrotsky
    А про Т-62м уже писали, что планируют их использовать более в качестве гаубиц, ибо они всяко лучше буксируемых пушек.

    Танковые пушки вместо гаубиц... Лучше, чем буксируемые пушки... И еще три олуха "плюс" поставили... Или это ты сам?
  22. Blue Fox
    Blue Fox Сегодня, 12:59
    +1
    Если взять многосоткилометровую границу с укрорейхом хотя бы в Брянской, Курской областях. Допустим, в каждом втором приграничном селе разместить по танковому взводу Т-62 которые по "свистку" погранцов будут выдвигаться на уничтожение пытающихся перейти границу дргэшников, то сколько таких танков требуется? Сотни. Т-72,80,90 будем тут держать или бронеавтомобилями ограничимся которые вне дорог не везде пройдут? А Т-62 в варианте пограничной ММГ тут будут вполне на уровне.
    Или батальону территориальной обороны придать взвод танков, чтобы помимо стрелкотни иметь что-то из своих средств чтобы отбиться хотя бы от БТР и БМП противника на дальностях свыше 1000 метров? Плохо что ли?
  23. Колхоз-дело добровольное.
    Колхоз-дело добровольное. Сегодня, 13:08
    0
    Танки... а артиллерия? Д-1 в ходу. Тоже небось не от хорошей жизни.
  24. sergo1914
    sergo1914 Сегодня, 13:15
    0
    Начало разработки - 1958, опытные испытания - 1960. Воюет в 2023. Вот это задел на будущее советского танкостроения.
  25. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 13:25
    0
    Опубликовали репортаж генерала Гурулева. Ну, что тут скажешь... Наверное, в этих условиях и это какой-то выход, хуже от этих машин точно не будет. Но, возникает вопрос, а где те шедевры отечественного военпрома, которые мы наблюдали на выставках, парадах и танковых марафонах?
    А самый главный вопрос, кто ответит за разворованные деньги и неготовность армии вести реальную войну? По факту воюем добровольцами, контрактниками и музыкантами. Практика показала, что за восемь лет осады добровольческие отряды республик Донбасса выпестовались в боеспособные подразделения. А вот регулярная армия России оказалась вообще не у дел...