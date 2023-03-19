Киноч и Диманча: похожие снаружи, но разные внутри



Револьвер Киноча. Вид слева

Вот, Я делаю новое; ныне же оно явится;

неужели вы и этого не хотите знать?

Книга Исхода, 43:19



Револьвер Киноча. Вид справа



Револьвер Киноча и патроны к нему



Никелированный револьвер Киноча. Фото Rock Island Auction Company



Схема устройства револьвера Киноча системы Трантера. Обращает на себя внимание оригинальный запор верхней рамки револьвера при помощи сдвигающегося вниз изогнутого штифта



Устройство экстрактора револьвера Киноча



Спусковой крючок внутри спусковой скобы



Спусковой крючок, поставленный на защелку



Что в первую очередь бросается в глаза, когда видишь револьвер Диманча, это его массивная задняя часть, и невольно в голове возникает вопрос: «А что там?» Фото forgottenweapons.com



А вот так он выглядел в руке. Фото forgottenweapons.com



Полностью разобранный револьвер Диманча. Как видите, деталей в нем явно слишком много для боевого оружия. Хотя есть и оригинальное решение – УСМ вместе со спусковой скобой вынимается как одна деталь! Фото forgottenweapons.com



Детали подпружиненного ударника. Фото forgottenweapons.com



А вот так работали внутри задней части рамки обе звездочки. Большая толкала барабан, меньшая отводила назад ударник. Фото forgottenweapons.com

P. S.

В статьях про оружие мы уже не раз отмечали, что оно, во-первых, подвержено влиянию моды, как и все остальное, а во-вторых, что стремление сделать что-то свое в оружейной отрасли неистребимо точно так же, как и во всякой другой. Великое множество оружейников, видимо, рассуждало при этом так: «Я сделаю нечто новое, и вдруг оно придется людям по душе? Ведь как узнать, что будет…» Так в итоге появлялись подчас совершенно удивительные образцы оружия. На некоторые достаточно было посмотреть, чтобы сразу сказать – «от этого добра не будет!» Но их авторы на это внимания не обращали и с маниакальным упорством боролись за продвижение своих изделий.И что? Разве это так уж плохо?У них была возможность сделать нечто новое, они сделали это новое, и почему бы им его людям не предлагать? Недаром ведь сказано, что сколько людей, столько и предпочтений. А ещё сказано и так: «бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа» – то есть всегда следует быть наготове, потому что мало ли что кому и где понадобится!Вот и сегодня мы расскажем вам о двух конструкциях револьверов конца XIX века, которые явно претендовали на оригинальность, но по многим причинам «не пошли». И что, оказавшись хуже других, они сегодня затмили их… своей редкостью и ценой на аукционах, потому что коллекционеры любят что – диковинки, и богатеют на редкостях!Напомним, что классический револьвер имеет следующее устройство: спусковой крючок обычно служит не только спуском курка, но и взводит его, а также проворачивает барабан. Таково во всяком случае устройство револьвера двойного действия.Недостатком этой конструкции является большое усилие на спусковом крючке, снижающее меткость выстрела. Именно поэтому появились системы с ручным взведением курка, у которых усилие на спусковом крючке было небольшим. Правда, у таких револьверов снижалась скорострельность, но тут уже было ничего не поделать.Хотя нашлись изобретатели, постаравшиеся эти трудности обойти. В частности, бирмингемский фабрикант Уильям Трантер придумал двойной спусковой крючок, представлявший собой мощный рычаг с легким спуском. Чтобы стрелять из револьвера, оснащенного таким рычагом, в режиме одинарного действия, следовало сначала нажать на нижний отросток спускового крючка, выступавший за скобу-ограждение, что позволяло отвести курок назад и провернуть барабан.В этот момент можно было ещё и выстрелить, лишь слегка нажав на верхний спусковой крючок. А вот для того, чтобы стрелять ещё быстрее, следовало нажимать на оба спусковых крючка (и тот, что внизу, и тот, что наверху) одновременно, что превращало этот револьвер в оружие двойного действия. Кстати, не намного это конструкцию оружия усложняло, но все-таки чуть-чуть да усложняло!И в итоге нашелся промышленник Джордж Киноч, который арендовал оружейный завод Уильяма Трантера в 1885 году после выхода последнего на пенсию, и занялся на нем ко всему прочему производством револьверов собственной конструкции. Впрочем, не совсем собственной.Он являлся производителем и на этом основании сделал на револьвере соответствующую надпись. А вот был у него партнер по бизнесу Генри А. Шлунд, как раз и запатентовавший несколько инженерных решений, использованных в этих револьверах. То есть по сути дела это был револьвер Шлунда, хотя, наверное, с Киночем его конструкцию он обсуждал, и не раз.Кстати, ещё до того, как арендовать фабрику Трантера, Киноч основал успешную фабрику по производству боеприпасов и металлических изделий, известную как Lion Works. Он снабжал патронами британское и турецкое правительства и в конечном счете добился уважения и почета, и даже был избран в парламент. Но в 1888 году из-за разногласий с правлением компании он переехал в Южную Африку, где до самой своей смерти в 1891 году заключал контракты на поставку оружия и боеприпасов с лидерами буров.Но вернемся к его револьверу…В отличие от конструкции Трантера, в его револьвере оба спусковых крючка полностью закрыты спусковой скобой, а второй имеет подпружиненную защелку, позволяющую взводить курок револьвера одним действием и также спускать его без выстрела. Первый курок производит выстрел легким усилием (одинарное действие) или может использоваться в режиме двойного действия.Револьвер имеет закрытый курок с защелкой, приводимой в действие большим пальцем. На стволе имеется маркировка: «KYNOCH GUN FACTORY ASTON» (в верхней части ствола), и «CAL 380» на левой стороне рамы.Револьверы Шлунда завод Киноча выпустил в 1885 году, после чего они были предложены столичной полиции Лондона примерно в 1886 году в различных размерах и калибрах, но так и не были приняты на её вооружение.Дурные примеры, как говорится, заразительны.Вот и румынский капитан Хараламб Диманча из Бухареста то ли видел где-то револьвер Киноча, то ли и впрямь в то время распространилась мода на бескурковые револьверы, только сконструировал он нечто внешне очень похожее на этот револьвер. Но вот внутреннее устройство придумал свое. И не только придумал он новый револьвер, но и предложил его военному министерству, которое подвергло его испытанию.А затем он предложил его производить двум английским фирмам – предприятию Джорджа Киноча и компании «Гатлинг Армз». В общей сложности обе эти компании произвели около 1 000 единиц его револьверов. Но из-за технических трудностей производство их было остановлено, а на вооружение румынской армии был принят французский револьвер M1892.К 1885 году, когда он запатентовал свой револьвер, что-то новое придумать вроде бы было очень сложно. Но Диманче это удалось. Во всяком случае, он сумел придумать очень оригинальный по своей конструкции револьвер, аналогов которому вообще не было.Внешне он несколько напоминал револьверы Киноча, но имел ещё больших габаритов заднюю часть рамки, в которой скрывался стреляющий механизм весьма необычной конструкции.Начнем с того, что курка, бьющего по капсюлям патронов, в нем не было совсем. Был подпружиненный ударник с бойком. Причем механизм был устроен так, что перед выстрелом он отводился назад одним из зубьев расположенной внутри звездочки. Но звездочка эта была двойная, вернее, она состояла из двух звездочек: одной большей по размеру и меньшей, посаженных на одной оси. Так вот большая звездочка нажатием спускового крючка проворачивала барабан, устанавливая его в нужное положение, а меньшая отводила назад ударник, после чего она же его и спускала, и он шел вперед и наносил удар по капсюлю!Столь же странным образом револьвер и перезаряжался. В сторону у него откидывался не один барабан, а вся передняя часть его рамки вместе со стволом. Разблокировка поворотного узла рамки происходила выступом в задней её части, как и у револьверов Киноча, только вот сам блокиратор имел совсем другое и довольно сложное устройство.Экстрактор был также похож на такой же, применявшийся на револьвере Киноча, так что в какой-то степени револьвер Диманча можно считать его переусложненным клоном.Понятно, что револьвер работал, вот только деталей в нем было слишком уж много, и деталей довольно сложных. Разбирать его было делом совсем не легким, что тоже отнюдь не свидетельствовало в его пользу. Вот ничего у Диманча с ним и не получилось.Хотя никто не будет отрицать, что конструкция у него и впрямь получилась исключительно оригинальная!Фотографии револьверов Киноча предоставлены Alain Daubresse.