ЗРК Patriot в пути на Украину: способны ли эти комплексы повлиять на ход СВО

«Кинжал» – это дефицитная и очень сложная баллистическая ракета, предназначенная для преодоления самых современных систем противовоздушной обороны. Он может летать со скоростью, в 10 раз превышающей скорость звука. Это одна из немногих специализированных систем, из-за которых НАТО, в случае столкновения с Россией, придется проявлять осторожность в отношении того, как она решит их использовать… Использование драгоценного сложного вооружения для нанесения ударов по инфраструктуре, когда можно было бы использовать более слабое оружие, сбивает с толку»,

«Patriot действительно предназначен для борьбы с баллистическими ракетами. Он не так эффективен против крылатых ракет и уж точно не может быть эффективен против беспилотников»,

«Для захвата Patriot в этом случае надо проводить чуть ли не фронтовую наступательную операцию, но и даже в этом случае успех далеко неочевиден. Во всяком случае, в руки российских военных еще не попала ни одна боевая машина M142 HIMARS, что уж тут говорить о ЗРК Patriot»,

10 марта российские СМИ со ссылкой на газету Financial Times сообщили о том, что Украина, предположительно, получила один из двух комплексов зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, обещанных США и Германией, но пока не ввела его в эксплуатацию. Информация эта по итогу оказалась недостоверной, ибо через какое-то время журналисты Financial Times внесли правки в материал и в сноске внизу сделали уточнение – «первоначально сообщаемая информация о том, что Украина уже получила первую систему Patriot, не соответствует действительности».Сам материал английской газеты был немного о другом: там рассказывалось о том, что Украина нуждается в современных системах ПВО, поскольку те российские ракеты, которые были сбиты над Украиной, являлись в основном дозвуковыми крылатыми ракетами, в то время как высокоскоростные и баллистические ракеты, включая «Кинжалы», всегда поражали цели. Потому что украинские ВВС не обладают возможностями их сбить. Призывы в духе «дайте украинцам больше современного оружия » часто можно встретить в материалах на страницах западных СМИ, это уже стало обыденностью.По данным журналистов Financial Times, ПВО Украины за последний год заметно улучшилась, однако для перехвата быстродвижущихся баллистических ракет, в первую очередь «Кинжалов», ей по-прежнему не хватает средств «земля-воздух». В целом ракету «Кинжал» английская газета хвалила, но там не поняли, зачем ее применяют для ударов по энергетической инфраструктуре Украины.– пишет издание.Итак, ЗРК Patriot пока еще не на Украине, однако не возникает сомнений, что он там скоро появится. И предназначен он для того, чтобы сбивать баллистические ракеты и самолеты.Насколько эффективен этот комплекс? И как сильно он может повлиять на ход специальной военной операции? Эти вопросы и обсудим в данном материале.Первые комплексы ПВО «Пэтриот» (Patriot) были развернуты ВВС США в середине 80-х годов. «Пэтриот» являлся одним из первых систем ПВО театра военных действий (ТВД), которые предназначены для обороны американских войск и союзников США, дислоцированных за рубежом, от ракет малой дальности.Разработки в этой области подстегнул опыт войны в Персидском заливе 1991 года. В ходе этого конфликта Ирак выпустил до 88 ракет «Аль-Хусейн» по городам и военным базам в Израиле и Саудовской Аравии. «Аль-Хусейн» представляла собой модифицированную ракету типа «Скад» с дальностью примерно 600 км, небольшой обычной боеголовкой и крайне низкой точностью [1].Первая из систем ПРО ТВД – комплекс «Пэтриот» в варианте PAC-2, разработанный для оснащения Сухопутных войск США – к моменту вторжения иракцев в Кувейт в 1990 году только начала поступать на вооружение. Темпы производства были ускорены, и комплексы срочно переправили в Кувейт и Саудовскую Аравию: они прибыли как раз вовремя, чтобы перехватить 44 из запущенных иракцами ракет (остальные слишком сильно отклонялись от курса, и уничтожать их не имело смысла) [1].В ходе войны «Пэтриот» преподносились как весьма эффективное оружие, что, возможно, отчасти побудило Израиль не вступать в конфликт. На деле иракские «Скады» оказались слишком скоростными и (по случайности) слишком маневренными для ракет PAC-2, и большая часть перехватов не увенчалась успехом [2].Неудачный опыт применения комплекса «Пэтриот» в ходе войны в Персидском заливе 1991 года способствовал тому, что американцы модифицировали данный комплекс. В частности, в варианте PAC-2 использовалась ракета-перехватчик с радиолокационным наведением и обычной боевой частью, и изначально эта ракета разрабатывалась для выполнения задач ПВО, однако впоследствии ее модифицировали, в результате чего она получила новую боеголовку и взрыватель для использования против баллистических ракет. После 1991 года ЗРК Patriot в целом и противоракета PAC-2 в частности прошли серию существенных модернизаций.Кроме того, в 2001 году на вооружение Сухопутных войск США начала поступать новая противоракета PAC-3. Эта ракета-перехватчик, специально разработанная для решения задач ПРО, обладает меньшими размерами, большими маневренностью, радиусом действия и досягаемостью по высоте, чем PAC-2, и она оснащена контактно-ударной боеголовкой [1].Это дало результаты. Например, во время войны с Ираком в 2003 году ВС Ирака запустили по позициям американцев и их союзников 9 «Скадов», и все они были сбиты.В 2002 году единственными массовыми сухопутными средствами ПВО в вооруженных силах (BC) США остались ЗРК большой дальности Patriot РАС-3 и ПЗРК Stinger. При этом единственным средством ближнего действия были ракеты FIM-92 от ПЗРК Stinger, причём использовали их с различных платформ: ПЗРК Stinger (MANPADS, Man-ponable air-defense system), ЗРК малой дальности M1097 Avenger, боевая машина пехоты (БМП) ПВО M2 Bradley, универсальные пусковые установки MML (Multi-Mission Launcher) [3].На данный момент комплекс «Пэтриот» остается основным средством ПВО от широкой номенклатуры воздушных целей на средних и больших высотах. В дополнение к этому ЗРК Patriot играет роль средства перехвата баллистических ракет. В состав ЗРК «Пэтриот» входят ракеты воздушного перехвата и многофункциональная РЛС-подсистема. В настоящий момент эксплуатируется усовершенствованная версия этого ЗРК – Patriot РАС-3, принятая на вооружение в 2001 году. Многофункциональная РЛС AN/MPQ–53 используется в ЗРК Patriot РАС-3 для обнаружения, сопровождения и подсветки целей, слежения за ЗУР и передачи на них команд [3].Основные тактико-технические характеристики (ТТХ) РЛС AN/MPQ-53 следующие:В 2017 году ЗРК Patriot начал проходить масштабную программу модернизации по проекту PBD8 (Post-Deployment Build 8) и к 2019 году модернизацию уже прошли 2/3 комплексов, стоящих на вооружении BC США. Основные работы по модернизации предусматривают замену РЛС на новую многофункциональную станцию AN/MPQ-65A и переход на цифровую обработку сигналов. Это обеспечит повышение дальности обнаружения ЗРК до 230–240 км, а также повысит помехоустойчивость РЛС. Об этом, в частности, «Военное обозрение» сообщало в августе 2019 года.Основным средством поражения ЗРК Patriot РАС-3 является ЗУP MIM-104. Максимальная дальность стрельбы данной ЗУР по баллистической цели составляет 20 километров, а по аэродинамической цели 80 километров (минимальная 3 км), максимальная высота поражения цели составляет 24–25 км, максимальная скорость поражаемых воздушных целей – 1 600 м/с.В сентябре 2019 года атака дронов на один из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов Абкейк в восточной части Саудовской Аравии наделала много шума в СМИ, потому что системы Patriot и Hawk не смогли справиться с БПЛА. Это позволило в том числе и Министерству обороны РФ подвергнуть критике низкую эффективность американских ЗРК Patriot, которые не смогли отразить атаку на крупнейшие нефтяные объекты саудитов.Как отмечает доктор технических наук Сергей Макаренко в своей монографии «Противодействие беспилотным летательным аппаратам», негативный опыт боевого применения ЗРК Patriot РАС-3 против БПЛА при их атаке 14 сентября 2019 года нефтеперерабатывающих заводов в г. Абкейк и г. Хурайс в Саудовской Аравии показал, что эти ЗРК имеют чрезвычайно низкую эффективность против малоразмерных низколетящих БПЛА [3].Но дело в том, что ЗРК Patriot не предназначен для уничтожения беспилотников . «Пэтриот» должен в первую очередь обеспечивать защиту от вражеских бомбардировщиков и от оперативно-тактических ракет. Как отмечает все тот же С. Макаренко, характеристики РЛС данного ЗРК не позволяют с высокой достоверностью обнаруживать и брать на сопровождение малоразмерные БПЛА на высокой дальности.Малоразмерные БПЛА в принципе являются проблемой для любой системы ПВО, в том числе и российской. Например, результаты полигонных испытаний того же ЗРПК «Панцирь-С1» демонстрируют, что стрельба ракетным вооружением по малоразмерным БПЛА практически невозможна, а ЗРК «Стрела-10МЗ» оказался способен с невысокой эффективностью поражать устаревшие мини-БПЛА только в дневных условиях [3].У США ЗРК Patriot закупают в основном не для борьбы с беспилотниками. Тайвань, в частности, приобрел у американцев данные системы по той причине, что ЗРК «Пэтриот» ПАК-3 способен вести огонь не только по аэродинамическим целям, но и по головным частям ракет на пассивной траектории полета (на этапе падения). Учитывая современное оснащение этого комплекса, его РЛС вполне способна определять пуски баллистических и других ракет не только с территории КНДР (под предлогом наличия у Северной Кореи ракетно-ядерного оружия Тайваню и были проданы данные системы), но и соседнего Китая.Что касается самолетов и баллистических ракет, то здесь ЗРК «Пэтриот» зарекомендовал себя относительно неплохо. Так, по данным открытых источников, в сентябре 2014 года израильским ЗРК Patriot был сбит сирийский бомбардировщик Су-24, залетевший в оккупированную Израилем территорию Голанских высот, а в октябре 2017 года «Пэтриот» Саудовской Аравии сбил баллистическую ракету дальностью полета 750 километров, запущенную хуситами в районе столичного аэропорта Эр-Рияда.Теперь рассмотрим главный вопрос – насколько комплексы «Пэтриот» могут повлиять на ход военного конфликта на Украине?Сразу следует подчеркнуть, что данный комплекс не был испытан против российских баллистических ракет «Кинжал», и сами американцы не знают, насколько он окажется эффективен.В частности, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби отмечал в интервью CNN, что американский зенитно-ракетный комплекс не поможет Украине отражать атаки российских крылатых ракет.– заявил он, добавив, что возможности отражения атак гиперзвуковыми ракетами «ограничены».То есть с высокой вероятностью против российских ракет ЗРК Patriot будут не очень эффективны. Однако даже если предположить, что эффективность данных ПВО против ракет будет высокой, то два комплекса «Пэтриот» будут в состоянии закрыть небо только над очень ограниченной областью, например, над частью Киева.Куда большую угрозу ЗРК Patriot будет представлять для российской авиации , однако с учетом того, что российские ВВС так и не смогли завоевать господство в воздухе на Украине, и количество вылетов наших самолетов и вертолетов и так ограничено (в основном они наносят удары непосредственно на линии фронта), то едва ли два комплекса как-то серьезно повлияют на ситуацию.Достаточно часто можно встретить мнение о том, что США затягивают передачу Киеву ЗРК Patriot, ибо боятся, что он может оказаться в руках Российской армии, однако оно не имеет отношения к действительности. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок еще в конце прошлого года справедливо отмечал, что «Пэтриот» – оружие далеко не переднего края, и его стартовые позиции наверняка будут располагаться в глубоком тылу украинской армии, например, на прикрытии Киева или объектов на Правобережной Украине. отмечал эксперт. Более того, Ходаренок выразил сомнение, что ВС РФ смогут уничтожить данный комплекс, учитывая, что это высокомобильная система, и длительное время находится на одной и той же позиции она наверняка не будет.Подводя итог, можно констатировать, что наличие у ВСУ двух комплексов ЗРК «Пэтриот», хоть и усилит украинское ПВО, но на общую ситуацию в зоне военной операции серьезно не повлияет.