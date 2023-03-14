ЗРК Patriot в пути на Украину: способны ли эти комплексы повлиять на ход СВО

«Кинжал» – это дефицитная и очень сложная баллистическая ракета, предназначенная для преодоления самых современных систем противовоздушной обороны. Он может летать со скоростью, в 10 раз превышающей скорость звука. Это одна из немногих специализированных систем, из-за которых НАТО, в случае столкновения с Россией, придется проявлять осторожность в отношении того, как она решит их использовать… Использование драгоценного сложного вооружения для нанесения ударов по инфраструктуре, когда можно было бы использовать более слабое оружие, сбивает с толку»,

ЗРК Patriot: первый опыт применения

Современные модернизации комплекса «Пэтриот» и его характеристики

Современный опыт применения ЗРК Patriot

Насколько комплексы «Пэтриот» повлияют на военный конфликт на Украине?

«Patriot действительно предназначен для борьбы с баллистическими ракетами. Он не так эффективен против крылатых ракет и уж точно не может быть эффективен против беспилотников»,

«Для захвата Patriot в этом случае надо проводить чуть ли не фронтовую наступательную операцию, но и даже в этом случае успех далеко неочевиден. Во всяком случае, в руки российских военных еще не попала ни одна боевая машина M142 HIMARS, что уж тут говорить о ЗРК Patriot»,

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[1]. Противоракетная оборона: противостояние или сотрудничество? / под ред. А. Арбатова и В. Дворкина; Моск. Центр Карнеги. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2012.

[2]. См. Lewis G. N., Postol T. Video Evidence on the Effectiveness of Patriot during the 1991 Gulf War // Science and Global Security. – 1993. – Vol. 4. – № 1. – P. 1–64.

[3]. Макаренко С. И. Противодействие беспилотным летательным аппаратам. Монография. – СПб: Наукоемкие технологии, 2020.