ЗРК Patriot в пути на Украину: способны ли эти комплексы повлиять на ход СВО

10 марта российские СМИ со ссылкой на газету Financial Times сообщили о том, что Украина, предположительно, получила один из двух комплексов зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, обещанных США и Германией, но пока не ввела его в эксплуатацию. Информация эта по итогу оказалась недостоверной, ибо через какое-то время журналисты Financial Times внесли правки в материал и в сноске внизу сделали уточнение – «первоначально сообщаемая информация о том, что Украина уже получила первую систему Patriot, не соответствует действительности».
Сам материал английской газеты был немного о другом: там рассказывалось о том, что Украина нуждается в современных системах ПВО, поскольку те российские ракеты, которые были сбиты над Украиной, являлись в основном дозвуковыми крылатыми ракетами, в то время как высокоскоростные и баллистические ракеты, включая «Кинжалы», всегда поражали цели. Потому что украинские ВВС не обладают возможностями их сбить. Призывы в духе «дайте украинцам больше современного оружия» часто можно встретить в материалах на страницах западных СМИ, это уже стало обыденностью.
По данным журналистов Financial Times, ПВО Украины за последний год заметно улучшилась, однако для перехвата быстродвижущихся баллистических ракет, в первую очередь «Кинжалов», ей по-прежнему не хватает средств «земля-воздух». В целом ракету «Кинжал» английская газета хвалила, но там не поняли, зачем ее применяют для ударов по энергетической инфраструктуре Украины.
«Кинжал» – это дефицитная и очень сложная баллистическая ракета, предназначенная для преодоления самых современных систем противовоздушной обороны. Он может летать со скоростью, в 10 раз превышающей скорость звука. Это одна из немногих специализированных систем, из-за которых НАТО, в случае столкновения с Россией, придется проявлять осторожность в отношении того, как она решит их использовать… Использование драгоценного сложного вооружения для нанесения ударов по инфраструктуре, когда можно было бы использовать более слабое оружие, сбивает с толку»,
– пишет издание.
Итак, ЗРК Patriot пока еще не на Украине, однако не возникает сомнений, что он там скоро появится. И предназначен он для того, чтобы сбивать баллистические ракеты и самолеты.
Насколько эффективен этот комплекс? И как сильно он может повлиять на ход специальной военной операции? Эти вопросы и обсудим в данном материале.
ЗРК Patriot: первый опыт применения
Первые комплексы ПВО «Пэтриот» (Patriot) были развернуты ВВС США в середине 80-х годов. «Пэтриот» являлся одним из первых систем ПВО театра военных действий (ТВД), которые предназначены для обороны американских войск и союзников США, дислоцированных за рубежом, от ракет малой дальности.
Разработки в этой области подстегнул опыт войны в Персидском заливе 1991 года. В ходе этого конфликта Ирак выпустил до 88 ракет «Аль-Хусейн» по городам и военным базам в Израиле и Саудовской Аравии. «Аль-Хусейн» представляла собой модифицированную ракету типа «Скад» с дальностью примерно 600 км, небольшой обычной боеголовкой и крайне низкой точностью [1].
Первая из систем ПРО ТВД – комплекс «Пэтриот» в варианте PAC-2, разработанный для оснащения Сухопутных войск США – к моменту вторжения иракцев в Кувейт в 1990 году только начала поступать на вооружение. Темпы производства были ускорены, и комплексы срочно переправили в Кувейт и Саудовскую Аравию: они прибыли как раз вовремя, чтобы перехватить 44 из запущенных иракцами ракет (остальные слишком сильно отклонялись от курса, и уничтожать их не имело смысла) [1].
В ходе войны «Пэтриот» преподносились как весьма эффективное оружие, что, возможно, отчасти побудило Израиль не вступать в конфликт. На деле иракские «Скады» оказались слишком скоростными и (по случайности) слишком маневренными для ракет PAC-2, и большая часть перехватов не увенчалась успехом [2].
Неудачный опыт применения комплекса «Пэтриот» в ходе войны в Персидском заливе 1991 года способствовал тому, что американцы модифицировали данный комплекс. В частности, в варианте PAC-2 использовалась ракета-перехватчик с радиолокационным наведением и обычной боевой частью, и изначально эта ракета разрабатывалась для выполнения задач ПВО, однако впоследствии ее модифицировали, в результате чего она получила новую боеголовку и взрыватель для использования против баллистических ракет. После 1991 года ЗРК Patriot в целом и противоракета PAC-2 в частности прошли серию существенных модернизаций.
Кроме того, в 2001 году на вооружение Сухопутных войск США начала поступать новая противоракета PAC-3. Эта ракета-перехватчик, специально разработанная для решения задач ПРО, обладает меньшими размерами, большими маневренностью, радиусом действия и досягаемостью по высоте, чем PAC-2, и она оснащена контактно-ударной боеголовкой [1].
Это дало результаты. Например, во время войны с Ираком в 2003 году ВС Ирака запустили по позициям американцев и их союзников 9 «Скадов», и все они были сбиты.
Современные модернизации комплекса «Пэтриот» и его характеристики
В 2002 году единственными массовыми сухопутными средствами ПВО в вооруженных силах (BC) США остались ЗРК большой дальности Patriot РАС-3 и ПЗРК Stinger. При этом единственным средством ближнего действия были ракеты FIM-92 от ПЗРК Stinger, причём использовали их с различных платформ: ПЗРК Stinger (MANPADS, Man-ponable air-defense system), ЗРК малой дальности M1097 Avenger, боевая машина пехоты (БМП) ПВО M2 Bradley, универсальные пусковые установки MML (Multi-Mission Launcher) [3].
На данный момент комплекс «Пэтриот» остается основным средством ПВО от широкой номенклатуры воздушных целей на средних и больших высотах. В дополнение к этому ЗРК Patriot играет роль средства перехвата баллистических ракет. В состав ЗРК «Пэтриот» входят ракеты воздушного перехвата и многофункциональная РЛС-подсистема. В настоящий момент эксплуатируется усовершенствованная версия этого ЗРК – Patriot РАС-3, принятая на вооружение в 2001 году. Многофункциональная РЛС AN/MPQ–53 используется в ЗРК Patriot РАС-3 для обнаружения, сопровождения и подсветки целей, слежения за ЗУР и передачи на них команд [3].
Основные тактико-технические характеристики (ТТХ) РЛС AN/MPQ-53 следующие:
– рабочая длинна волны 5,5–6,7 см (4–6 ГГц);
– сектор обзора в режиме поиска: по азимуту от +45° до –45°;
– дальность обнаружения: при ЭПР цели: 0,1 м² (малоразмерные БПЛА или головная часть ракеты) – 70 км; 0,5 м² (средние БПЛА – ракета) – 100 км; 1,5 м² (большие БПЛА или истребитель) – 130 км; 10 м² (бомбардировщик) – 180 км;
– количество одновременно сопровождаемых целей – до 125;
– максимальная скорость сопровождаемых целей – 2 200 м/с;
– время обнаружения цели – 8–10 секунд.
В 2017 году ЗРК Patriot начал проходить масштабную программу модернизации по проекту PBD8 (Post-Deployment Build 8) и к 2019 году модернизацию уже прошли 2/3 комплексов, стоящих на вооружении BC США. Основные работы по модернизации предусматривают замену РЛС на новую многофункциональную станцию AN/MPQ-65A и переход на цифровую обработку сигналов. Это обеспечит повышение дальности обнаружения ЗРК до 230–240 км, а также повысит помехоустойчивость РЛС. Об этом, в частности, «Военное обозрение» сообщало в августе 2019 года.
Основным средством поражения ЗРК Patriot РАС-3 является ЗУP MIM-104. Максимальная дальность стрельбы данной ЗУР по баллистической цели составляет 20 километров, а по аэродинамической цели 80 километров (минимальная 3 км), максимальная высота поражения цели составляет 24–25 км, максимальная скорость поражаемых воздушных целей – 1 600 м/с.
Современный опыт применения ЗРК Patriot
В сентябре 2019 года атака дронов на один из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов Абкейк в восточной части Саудовской Аравии наделала много шума в СМИ, потому что системы Patriot и Hawk не смогли справиться с БПЛА. Это позволило в том числе и Министерству обороны РФ подвергнуть критике низкую эффективность американских ЗРК Patriot, которые не смогли отразить атаку на крупнейшие нефтяные объекты саудитов.
Как отмечает доктор технических наук Сергей Макаренко в своей монографии «Противодействие беспилотным летательным аппаратам», негативный опыт боевого применения ЗРК Patriot РАС-3 против БПЛА при их атаке 14 сентября 2019 года нефтеперерабатывающих заводов в г. Абкейк и г. Хурайс в Саудовской Аравии показал, что эти ЗРК имеют чрезвычайно низкую эффективность против малоразмерных низколетящих БПЛА [3].
Но дело в том, что ЗРК Patriot не предназначен для уничтожения беспилотников. «Пэтриот» должен в первую очередь обеспечивать защиту от вражеских бомбардировщиков и от оперативно-тактических ракет. Как отмечает все тот же С. Макаренко, характеристики РЛС данного ЗРК не позволяют с высокой достоверностью обнаруживать и брать на сопровождение малоразмерные БПЛА на высокой дальности.
Малоразмерные БПЛА в принципе являются проблемой для любой системы ПВО, в том числе и российской. Например, результаты полигонных испытаний того же ЗРПК «Панцирь-С1» демонстрируют, что стрельба ракетным вооружением по малоразмерным БПЛА практически невозможна, а ЗРК «Стрела-10МЗ» оказался способен с невысокой эффективностью поражать устаревшие мини-БПЛА только в дневных условиях [3].
У США ЗРК Patriot закупают в основном не для борьбы с беспилотниками. Тайвань, в частности, приобрел у американцев данные системы по той причине, что ЗРК «Пэтриот» ПАК-3 способен вести огонь не только по аэродинамическим целям, но и по головным частям ракет на пассивной траектории полета (на этапе падения). Учитывая современное оснащение этого комплекса, его РЛС вполне способна определять пуски баллистических и других ракет не только с территории КНДР (под предлогом наличия у Северной Кореи ракетно-ядерного оружия Тайваню и были проданы данные системы), но и соседнего Китая.
Что касается самолетов и баллистических ракет, то здесь ЗРК «Пэтриот» зарекомендовал себя относительно неплохо. Так, по данным открытых источников, в сентябре 2014 года израильским ЗРК Patriot был сбит сирийский бомбардировщик Су-24, залетевший в оккупированную Израилем территорию Голанских высот, а в октябре 2017 года «Пэтриот» Саудовской Аравии сбил баллистическую ракету дальностью полета 750 километров, запущенную хуситами в районе столичного аэропорта Эр-Рияда.
Насколько комплексы «Пэтриот» повлияют на военный конфликт на Украине?
Теперь рассмотрим главный вопрос – насколько комплексы «Пэтриот» могут повлиять на ход военного конфликта на Украине?
Сразу следует подчеркнуть, что данный комплекс не был испытан против российских баллистических ракет «Кинжал», и сами американцы не знают, насколько он окажется эффективен.
В частности, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби отмечал в интервью CNN, что американский зенитно-ракетный комплекс не поможет Украине отражать атаки российских крылатых ракет.
«Patriot действительно предназначен для борьбы с баллистическими ракетами. Он не так эффективен против крылатых ракет и уж точно не может быть эффективен против беспилотников»,
– заявил он, добавив, что возможности отражения атак гиперзвуковыми ракетами «ограничены».
То есть с высокой вероятностью против российских ракет ЗРК Patriot будут не очень эффективны. Однако даже если предположить, что эффективность данных ПВО против ракет будет высокой, то два комплекса «Пэтриот» будут в состоянии закрыть небо только над очень ограниченной областью, например, над частью Киева.
Куда большую угрозу ЗРК Patriot будет представлять для российской авиации, однако с учетом того, что российские ВВС так и не смогли завоевать господство в воздухе на Украине, и количество вылетов наших самолетов и вертолетов и так ограничено (в основном они наносят удары непосредственно на линии фронта), то едва ли два комплекса как-то серьезно повлияют на ситуацию.
Достаточно часто можно встретить мнение о том, что США затягивают передачу Киеву ЗРК Patriot, ибо боятся, что он может оказаться в руках Российской армии, однако оно не имеет отношения к действительности. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок еще в конце прошлого года справедливо отмечал, что «Пэтриот» – оружие далеко не переднего края, и его стартовые позиции наверняка будут располагаться в глубоком тылу украинской армии, например, на прикрытии Киева или объектов на Правобережной Украине.
«Для захвата Patriot в этом случае надо проводить чуть ли не фронтовую наступательную операцию, но и даже в этом случае успех далеко неочевиден. Во всяком случае, в руки российских военных еще не попала ни одна боевая машина M142 HIMARS, что уж тут говорить о ЗРК Patriot»,
– отмечал эксперт. Более того, Ходаренок выразил сомнение, что ВС РФ смогут уничтожить данный комплекс, учитывая, что это высокомобильная система, и длительное время находится на одной и той же позиции она наверняка не будет.
Подводя итог, можно констатировать, что наличие у ВСУ двух комплексов ЗРК «Пэтриот», хоть и усилит украинское ПВО, но на общую ситуацию в зоне военной операции серьезно не повлияет.
Использованная литература.
[1]. Противоракетная оборона: противостояние или сотрудничество? / под ред. А. Арбатова и В. Дворкина; Моск. Центр Карнеги. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2012.
[2]. См. Lewis G. N., Postol T. Video Evidence on the Effectiveness of Patriot during the 1991 Gulf War // Science and Global Security. – 1993. – Vol. 4. – № 1. – P. 1–64.
[3]. Макаренко С. И. Противодействие беспилотным летательным аппаратам. Монография. – СПб: Наукоемкие технологии, 2020.