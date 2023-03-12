Глава МИД Украины Кулеба: Официальный Берлин не дает немецкой промышленности разрешения на производство снарядов для ВСУ

Я думаю, что Германия действительно могла бы больше помочь боеприпасами. (...) немецкая промышленность в моем присутствии требовала от немецкого правительства одного: подписанных контрактов. Так что проблема в правительстве

Германия могла бы нарастить поставки боеприпасов для украинской армии, особенно это касается артиллерийских снарядов, которых не хватает ВСУ, но власти ФРГ не дают этого делать. С соответствующим заявлением выступил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.Немецкая промышленность готова к производству боеприпасов крупных калибров для Киева, но правительство ФРГ не дает на это разрешения. По словам Кулебы, официальный Берлин не подписывает контракты на поставку снарядов для украинской армии, хотя прекрасно знает, что ВСУ испытывают потребность в большом количестве боеприпасов.- заявил украинский министр.Ранее немецкий канцлер Шольц обещал Зеленскому нарастить производства боеприпасов для ВСУ, но в Киеве все равно обвиняют Берлин в "недостаточной" военной помощи. Такие же обвинения звучат и со стороны Вашингтона, желающего полностью подмять под себя военную промышленность Германии. По имеющимся данным, во время последней встречи Джо Байден уже намекнул Олафу Шольцу на вариант с переносом производства тех же боеприпасов с территории Германии на территорию США. В ином случае Берлин просто не в состоянии удовлетворить потребности Украины в вооружениях и снарядах.Между тем западная пресса подтверждает, что ряд европейских стран уже исчерпал свои возможности по поставке боеприпасов Киеву и остался с пустыми арсеналами, пополнить которые будет не просто и не в ближайшее время. Однако, это не останавливает руководства НАТО, которое требует выложиться на все 100%, но обеспечить ВСУ снарядами перед контрнаступлением.