Азербайджан вручил Ирану ноту протеста в связи с полётами военного самолёта над границей

11 марта принадлежащий Исламской Республике Иран военный самолет с 09:44 до 10:26 непрерывно выполнял полеты вдоль азербайджано-иранской государственной границы. (...) Самолет пролетел в 3-5 км от государственной границы между двумя странами, а в некоторых случаях и над государственной границей. Такое приближение (...) создают угрозу безопасности гражданской авиации и служат дальнейшему обострению двусторонних отношений

Азербайджан выразил протест Ирану, иранский посол в республике Сейед Аббас Мусави был вызван в МИД, где ему была вручена нота протеста. Причиной стал полет иранского военного самолета рядом с азербайджанской границей.Министерства обороны и иностранных дел Азербайджана направили официальному Тегерану протест в связи с полетом иранского военного самолета в районе азербайджано-иранской границы с направления Зангиланского района, который до 2021 года контролировался непризнанной Нагорно-Карабахской республикой, в сторону Билясуварского района. При этом иранцы никак не пояснили полеты своей авиации и заранее не предупредили Баку о них.- говорится в заявлении МИД Азербайджана.В Баку призвали Тегеран дать объяснения своим действиям и впредь больше их не предпринимать, официального заявления со стороны Ирана не последовало.Стоит отметить, что в последнее время отношения Ирана и Азербайджана значительно охладели, Тегеран склоняется к сотрудничеству с Арменией, Баку дружит с Турцией. К тому же Азербайджану в последней карабахской войне помощь оказывал Израиль, как разведданными, так и поставкой военной техники, что очень не нравится Ирану.