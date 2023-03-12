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Азербайджан вручил Ирану ноту протеста в связи с полётами военного самолёта над границей

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Азербайджан вручил Ирану ноту протеста в связи с полётами военного самолёта над границей

Азербайджан выразил протест Ирану, иранский посол в республике Сейед Аббас Мусави был вызван в МИД, где ему была вручена нота протеста. Причиной стал полет иранского военного самолета рядом с азербайджанской границей.


Министерства обороны и иностранных дел Азербайджана направили официальному Тегерану протест в связи с полетом иранского военного самолета в районе азербайджано-иранской границы с направления Зангиланского района, который до 2021 года контролировался непризнанной Нагорно-Карабахской республикой, в сторону Билясуварского района. При этом иранцы никак не пояснили полеты своей авиации и заранее не предупредили Баку о них.

11 марта принадлежащий Исламской Республике Иран военный самолет с 09:44 до 10:26 непрерывно выполнял полеты вдоль азербайджано-иранской государственной границы. (...) Самолет пролетел в 3-5 км от государственной границы между двумя странами, а в некоторых случаях и над государственной границей. Такое приближение (...) создают угрозу безопасности гражданской авиации и служат дальнейшему обострению двусторонних отношений

- говорится в заявлении МИД Азербайджана.

В Баку призвали Тегеран дать объяснения своим действиям и впредь больше их не предпринимать, официального заявления со стороны Ирана не последовало.

Стоит отметить, что в последнее время отношения Ирана и Азербайджана значительно охладели, Тегеран склоняется к сотрудничеству с Арменией, Баку дружит с Турцией. К тому же Азербайджану в последней карабахской войне помощь оказывал Израиль, как разведданными, так и поставкой военной техники, что очень не нравится Ирану.
Использованы фотографии:
https://mod.gov.az/ru
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16 комментариев
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  1. Пленник
    Пленник Сегодня, 14:13
    +8
    Иранцы воздушную границу нарушали? Если нет, можете сунуть эту ноту себе в зад ний карман штанов.
    1. Вождь_Бармалеев
      Вождь_Бармалеев Сегодня, 14:59
      -1
      Друг мой, чтобы не выглядеть до боли глупо, перед тем как рекомендовать кому-либо что-то куда-то засунуть, было бы неплохо изучить матчасть и законодательство. По договору о демаркации государственной границы между Ираном и Азербайджаном приграничной зоной считается полоса шириной по пять километров с каждой стороны границы. ЛЮБОЕ перемещение военной техники - не важно наземная она, воздушная или морская, возможно только после уведомления противоположной стороны. Уведомлением прописывается время, место и цель перемещений. Но Иран всегда клал с прибором на все международные договора. И за это его очень сильно недолюбливают все его соседи.
      1. Авиатор_
        Авиатор_ Сегодня, 15:07
        0
        Но Иран всегда клал с прибором на все международные договора. И за это его очень сильно недолюбливают все его соседи.
        Ну да. Особенно Израиль.
  2. Alien From
    Alien From Сегодня, 14:14
    0
    Все смешалось, передел идёт полным ходом, мир меняется, люди-нет.
  3. Митирофан
    Митирофан Сегодня, 14:14
    +2
    Молодцы иранцы !!! Натовский азербайджан заскулил..
    А то помнится израиль хотели на свои аэродромы пригласить ..
    Пашинян теперь заорет на весь мир Убрать русских!!!
    А мы не уйдем назло всем
    1. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 14:17
      +3
      Цитата: Митирофан
      Натовский азербайджан заскулил

      Сдаётся мне что турецкий. Слишком много султан на себя нахлобучил, да ещё природа подкинула. Чую, надорвётся.
      1. Митирофан
        Митирофан Сегодня, 14:35
        0
        Цитата: НДР-791
        Цитата: Митирофан
        Натовский азербайджан заскулил

        Сдаётся мне что турецкий. Слишком много султан на себя нахлобучил, да ещё природа подкинула. Чую, надорвётся.

        Чую выйдет Турция из нато ..! И Россия даст им карт бланш на Грецию и Болгарию negative Пусть ятаганами работают )))
        А Россия должна с англосаксами разобраться и по полной за ВСЕ !
        1. Novichek)
          Novichek) Сегодня, 15:18
          0
          Чую выйдет Турция из нато
          . После землятресения, шансов все меньше, по тому как надежда на выход из НАТО и при Эрдогане то была призрачной, а щас если на выборах его " обнесут", то новые люди сразу под штаты лягут
    2. сайгон
      сайгон Сегодня, 14:51
      0
      Знаете Азербайджан сам свой и не совсем про турецкий как не странно им свои интересы дороже чем тюрский мир под эгидой турков .
      Действия Азербайджана болие понятны чем метательства Пашиняна и части армян.
      Вот с Персами зря кусаются
  4. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 14:18
    +2
    Иран спит и видит Азербайджан своей богатой северной провинцией - что-то вроде того, что все как-бы персы должны жить в едином государстве. При этом претензии на всё нижнее поволжье официально ПОКА не озвучиваются но про исторические корни проблемы (Шаркил он же Саркел, Астрахань опять же) вслух говорят уже не только на кухнях. Очень интересное это государство - Иран. И фига у него всегда в кармане, и камень за пазухой. Посмотрим, что дальше будет - Иран предложил дружбу саудитам, но те пока мнутся - с такими друзьями врагов не надо...
  5. isv000
    isv000 Сегодня, 14:22
    0
    Азербайджан вручил Ирану ноту протеста в связи с полётами военного самолёта над границей

    А не пора ли азербайджанцам в родную гавань?! Шибко борзеть начали, украина-2.0... На той стороне азеров поболее будет, отщепенцы...
  6. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 14:27
    +1
    Не знаю кто точно, но американские уши тут точно торчат!
    То они с Арменией постоянно скубутся, теперь Иран виноват, скоро Турция нарисуется. На счет Грузии я уже молчу. Америкосы не могут справится на Украине, теперь по периметру нас проверяют.
    1. Митирофан
      Митирофан Сегодня, 14:43
      -1
      Цитата: Fizik13
      Америкосы не могут справится на Украине, теперь по периметру нас проверяют.

      Все так именно ! Пытаются нож России в печень воткнуть..
      Мы уворачиваемся ..хе хе
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:48
    0
    Азербайджан ,принимает позицию Израиля и США?Пытается плющить Иран на ровном месте.Как то странно ,семейство Алиевых (кстати они долгожители в президентах,только в Африке ещё могут быть потомственные президенты)всегда все свои ходы просчитывают наперёд ,не очень Россию напрягая.Наши и Иранские кораблики река - море ,азербацджанцы не досматриваю,а могут,но не хотят.
  8. Див Дивыч
    Див Дивыч Сегодня, 14:57
    0
    Не знал, что Азербайджан не дружит с Ираном.

    А с Турцией дружит Азербайджан, или тоже только бизнес и ничего личного?
    1. Авиатор_
      Авиатор_ Сегодня, 15:14
      0
      Не знал, что Азербайджан не дружит с Ираном.
      У персов есть провинция Иранский Азербайджан с центром в Тебризе. В конце 40-х Иосиф Грозный попытался его присоединить к Советскому Азербайджану, но не вышло, хотя у тех повстанцев тогда откуда-то возникло много немецкого оружия. С той поры всё осталось на своём месте, но персидские азербайджанецы никуда не делись. Вот поэтому персы за территориальную целостность даже Шумерии, боятся прецедента.