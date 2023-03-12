Италия может стать конкурентом Украины в вопросе получения немецких танков Leopard 2

Италия может стать конкурентом Украины в вопросе получения танков немецкого производства, в Риме задумались об обновлении танкового парка. Поскольку производство бронетехники займет большое время, то итальянцы намереваются взять часть танков в аренду у своих союзников по НАТО.
Военный конфликт на Украине заставил многие страны пересмотреть свое отношение к армии. В Италии задумались о замене существующего парка танков Ariete, а также боевых машин пехоты Dardo. В Риме считают, что существующая бронетехника уже устарела и требует замены. В Министерстве обороны Италии оценивают потребность армии в 250 танков, из которых 125 можно получить путем модернизации существующих ОБТ Ariete, а еще 125 нужно закупать, но на них нет средств.
Нам нужна срочная модернизация парка БТТ, в последний раз поставки новой бронетехники были осуществлены в 1980-х годах
- заявили в военном ведомстве Италии.
На этом фоне поступило предложение недостающие 125 танков взять в аренду, речь идет о немецких ОБТ Leopard 2, лучше всего 2A7. Данное заявление вызвало тихую панику в Киеве, который также рассчитывает на получение немецких танков. Зеленскому не нужны конкуренты, он согласен даже на старые итальянские танки C1 Ariete, разработанные еще в 80-х годах на базе немецкого Leopard 2, да итальянские власти отказываются поставлять танки Украине.
Италия относит танки к наступательному оружию, а поставки таких вооружений на Украину парламент республики не одобрял. Рим по-прежнему заявляет о намерении поставок только оборонительного.