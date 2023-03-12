Российские войска в районе Запорожья уничтожили склад боеприпасов ВСУ, размещенный на территории «Укрэнергочермет» - Минобороны

Воздушные силы ВСУ лишились двух вертолетов, нанесены удары по пунктам управления двух бригад ВСУ, уничтожен склад боеприпасов, размещенный на территории гражданского объекта. Об этом говорится в новой сводке Минобороны.За минувшие сутки российские войска поразили два пункта управления ВСУ, размещенные в районах Красный Лиман и Дробышево ДНР. Под удар попали пункт управления 111-й бригады ТРО и 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ. В районе Запорожья уничтожен склад боеприпасов, который был размещен на территории предприятия "Укрэнергочермет". Однако попытка замаскировать склад среди гражданских объектов не удалась.Кроме того, Воздушные силы ВСУ лишились сразу двух вертолетов Ми-8, в обоих случаях постарались зенитчики. Один вертолет был сбит "средствами противовоздушной обороны" в районе Темировки Запорожской области, а второй - в районе Двуречной Харьковской области.На основных направлениях идут бои, значительных изменений в ситуации нет, но продвижение на некоторых участках российских войск продолжается. На Купянском войска "Западной" группировки нанесли удары по противнику в районах Масютовка, Двуречная, Першотравневое Харьковской области и Новоселовское ЛНР. Кроме того, на данном направлении уничтожены пять украинских ДРГ. Потери ВСУ составили до 45 всушников, два броневика и четыре автомобиля.На Красно-Лиманском войска группировки "Центр" поражена живая сила и техника ВСУ в районах Площанка ЛНР, Терны, Ямполовка и Григоровка ДНР. Потери противника составили: до 100 украинских военнослужащих, один броневик, четыре пикапа, гаубица Д-30 и САУ Гвоздика.На Донецком направлении войска группировки "Южная" ведут активные боевые действия сразу на нескольких участках, уничтожив более 220 всушников, одну БМП, три броневика, семь автомобилей и гаубицу Д-30. На Южно-Донецком и Запорожском группировка войск "Восток" ведут боевые действия в районах Угледара, Пречистовки и Золотой Нивы. На территории Запорожской области уничтожены три украинские ДРГ. Потери ВСУ: свыше 50 всушников, два броневика, четыре автомобиля и гаубица Д-30.На Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы уничтожена самоходная артиллерийская установка Гвоздика.