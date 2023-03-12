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Российские войска в районе Запорожья уничтожили склад боеприпасов ВСУ, размещенный на территории «Укрэнергочермет» - Минобороны

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Российские войска в районе Запорожья уничтожили склад боеприпасов ВСУ, размещенный на территории «Укрэнергочермет» - Минобороны

Воздушные силы ВСУ лишились двух вертолетов, нанесены удары по пунктам управления двух бригад ВСУ, уничтожен склад боеприпасов, размещенный на территории гражданского объекта. Об этом говорится в новой сводке Минобороны.


За минувшие сутки российские войска поразили два пункта управления ВСУ, размещенные в районах Красный Лиман и Дробышево ДНР. Под удар попали пункт управления 111-й бригады ТРО и 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ. В районе Запорожья уничтожен склад боеприпасов, который был размещен на территории предприятия "Укрэнергочермет". Однако попытка замаскировать склад среди гражданских объектов не удалась.

Кроме того, Воздушные силы ВСУ лишились сразу двух вертолетов Ми-8, в обоих случаях постарались зенитчики. Один вертолет был сбит "средствами противовоздушной обороны" в районе Темировки Запорожской области, а второй - в районе Двуречной Харьковской области.

На основных направлениях идут бои, значительных изменений в ситуации нет, но продвижение на некоторых участках российских войск продолжается. На Купянском войска "Западной" группировки нанесли удары по противнику в районах Масютовка, Двуречная, Першотравневое Харьковской области и Новоселовское ЛНР. Кроме того, на данном направлении уничтожены пять украинских ДРГ. Потери ВСУ составили до 45 всушников, два броневика и четыре автомобиля.

На Красно-Лиманском войска группировки "Центр" поражена живая сила и техника ВСУ в районах Площанка ЛНР, Терны, Ямполовка и Григоровка ДНР. Потери противника составили: до 100 украинских военнослужащих, один броневик, четыре пикапа, гаубица Д-30 и САУ Гвоздика.

На Донецком направлении войска группировки "Южная" ведут активные боевые действия сразу на нескольких участках, уничтожив более 220 всушников, одну БМП, три броневика, семь автомобилей и гаубицу Д-30. На Южно-Донецком и Запорожском группировка войск "Восток" ведут боевые действия в районах Угледара, Пречистовки и Золотой Нивы. На территории Запорожской области уничтожены три украинские ДРГ. Потери ВСУ: свыше 50 всушников, два броневика, четыре автомобиля и гаубица Д-30.

На Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы уничтожена самоходная артиллерийская установка Гвоздика.
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6 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 16:09
    +3
    Предприятие с "говорящим"названием..Энергетику на чермет... belay
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 16:27
      -3
      Это всё хорошо, а на Авдеевском направлении что нибудь изменится за год?
      1. Комментарий был удален.
      2. Жопир Туманов
        Жопир Туманов Сегодня, 16:43
        +1
        Авдеевку начали бомбить, как в свое время Азовсталь в Мариуполе.
      3. ivan_nkl
        ivan_nkl Сегодня, 16:44
        +2
        а на Авдеевском направлении что.. ?

        в Авдеевке портал - в течении года там нациков к Бандере телепортируют...
        1. Теренин
          Теренин Сегодня, 17:00
          0
          Цитата: ivan_nkl
          а на Авдеевском направлении что.. ?

          в Авдеевке портал - в течении года там нациков к Бандере телепортируют...

          А, как тогда объяснить заявление пермских мобилизованных от 11 марта т.г. (вчера)?

          https://yandex.ru/video/preview/7556532232100776581
  2. ivan_nkl
    ivan_nkl Сегодня, 16:15
    -1
    уничтожили склад боеприпасов ВСУ

    склады боеприпасов ВСУ ни к чему...