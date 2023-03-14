Военное обозрение
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Обратная тяга – на Верхнем Ларсе снова многолюдно

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Обратная тяга – на Верхнем Ларсе снова многолюдно



Грузия отпускает


Весна пришла, а ней обострились проблемы отъехавших из России. Главной горячей точкой начала марта стала российско-грузинская граница, а точнее – пограничный переход Верхний Ларс.

Все дело в массовом потоке российских «туристов», которым в солнечной и гостеприимной Грузии вдруг стало некомфортно. Как утверждали очевидцы, на одном из участков Военно-Грузинской дороги образовалась многокилометровая пробка. Стояли по 4–5 часов. Немного антуража добавил снегопад, отчего дорогу перекрывали на три дня.

Но основную нагрузку на Верхний Ларс добавили сбежавшие из России в сентябре военнообязанные граждане. Причем причина возвращения более чем парадоксальная. В России не вышел приказ о завершении мобилизации и даже не объявили о моральном помиловании всех сбежавших. К слову, никаких других форм возмездия для трусов у нас нет.

Причиной возвращения в тот самый «мордор», из которого в панике уезжали прошлой осенью, стали вполне демократические процессы в самой Грузии. Местный парламент в первом чтении осмелился принять закон об иноагентах. Инициатива принадлежит движению «Сила народа» и состоит из двух законопроектов – «О прозрачности иностранного влияния» и «О регистрации иностранных агентов». По первому документы все конторы, получающие из-за рубежа до одной пятой своего годового дохода, автоматически становятся агентами иностранного влияния.

Парламентариям инициатива понравилась, и 7 марта законопроект был одобрен. Ничего преступного в этом нет – в Соединенных Штатах с 1938 года действует аналогичный закон «О регистрации иностранных агентов» (FARA – Foreign Agents Registration Act). Американцы приняли его на волне борьбы с фашизмом, но Третий рейх давно рухнул, а закон до сих пор жив. Мало того, члены «Силы народа» утверждают, что фактически скопировали суть своей инициативы с американского закона.

Идея проста – все организации, в той или иной мере представляющие интересы иностранных государств, должны об этом публично докладывать. В США это объяснили желанием облегчить оценку событий простыми гражданами и власть предержащими. В случае невыполнения требований закона несчастным грозит тюремное заключение.

Действительно, благая идея, хотя и немного драконовская. Только вот аналогичный российский закон в Америке вызывает настоящую аллергию. Например, австралийцам можно – в 2018 году они приняли Закон о программе прозрачности иностранного влияния. В Венгрии и Израиле аналогичные «иноагентские» ограничения работают уже шесть-семь лет.


Источник: reuters.com

В элитный клуб борцов с иностранным влиянием пожелали вступить и грузинские парламентарии. Но не задалось. Точнее, не разрешили. Слова посла США в Грузии Келли Дегнан:

«Тот, кто проголосует за любую версию закона, будет нести прямую ответственность за то, что подвергается риску евроатлантическое будущее Грузии».

Пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс заявил, что у США есть возможность наказать любого, кто посягнет на права человека. В любой стране мира. Собственно, после этого в Тбилиси и понеслось.

Домой, релоканты!


Пунктуация и синтаксис сохранены:

«Всем привет, скажите пожалуйста кто в курсе. Выпустят ли из Грузии с грузинскими долгами гражданина России. Нахождение в Грузии больше пол года, вроде автоматом резиденты страны и могут не выпустить?»

Или такое:

«Добрый день!!! Подскажите пожалуйста кто знает. Дорога из Грузии в Россию открыта. На обычных шинах пропускают?»

Эти панические возгласы из пабликов уехавших в Грузию. Не задались мартовские праздники у сбежавших, прямо скажем.

На первый взгляд вполне демократический протест вызвал у россиян центробежные настроения. Но ведь грузинские народные выступления поддержали и сами американцы, а европейцы в своих новостных лентах старательно разгоняли грузинский Майдан. Посмотрите на эти свежие лица молодых тбилисских революционеров, укутавшихся в национальные флаги и не боящиеся водометов полиции. Герои, в общем.

Только не видно русских любителей демократических ценностей в толпах протестующих. Они все на Верхнем Ларсе. И ведь нельзя сказать, что среди осенних перебежчиков один исключительный офисный планктон, который в трусости-то и обвинять постыдно. По меткому выражению Андрея Медведева назовем таких «соевыми либеральными снежинками».

Среди сбежавших от мобилизации есть и бывшие военные, пребывающие в запасе, наверняка многие с боевым опытом. Самая нужная сейчас в революционной Грузии каста людей. Они ведь любят демократию, а при тиранах им душно?

Не нужны местному Майдану оказались «хорошие русские». Мало того, релокантам опасно стало находиться в стране, в которой вот-вот голос народа будет услышан. Его, к слову, услышали, точнее – голос Госдепа, и об иноагентской шушере больше не говорят.

Законопроект отозван, президент пообещала наложить вето, хотя оно особо ничего не решает. Если бы парламент захотел закон об иностранном влиянии принять, слово президента легко бы обошли большинством голосов. А истинное лицо грузинского протеста очень хорошо характеризуют украинские и американские флаги в толпе, антироссийские лозунги, а позже крики «Сухуми! Сухуми!». Дальше все по обкатанной на Украине схеме «цветной революции» – молодежь клеит сердечки на щиты полиции и дарит цветы.

Характерная деталь – как только правительство пошло на уступки, уличный протест выдвинул новые условия. Сейчас на повестке дня отмена обязательного призыва в армию, а из некоторых источников звучат призывы к отставке правительства Грузии.

Но оставим тему грузинского протеста – в конце концов, это внутреннее дело суверенного государства. Пусть и несет оно ярко антироссийский контекст. Сейчас важно понять, что делать с блудными сынами и дочерями, неожиданно вспомнившими о российском гражданстве. Понять и простить?

Похоже, так и случится. А это прецедент с далеко идущими последствиями.

Во-первых, в стране еще немало не определившихся «ждунов», которых пример счастливого возвращения из Грузии может вдохновить. Подкопят немного деньжат и завернут в ближнее зарубежье. Из-за страха перед очередной волной мобилизации и чем еще покрепче. Опасаться теперь нечего. Можно же вернуться в любой момент, и ничего тебе не будет.

Расчет на то, что все потенциальные предатели выехали из России еще в прошлом году, очень наивен. Триумфальное бегство собратьев из Грузии добавит таким уверенность в правильности выбранного пути.

Во-вторых, молчание, пусть и презрительное, в отношении релокантов – это плевок в сторону остальных россиян. Которые не сбежали от мобилизации, проливают кровь на западных фронтах и чем могут, тем и помогают в сложившейся ситуации. Формально для государства они такие же граждане, что и сбежавшие трусы. На одной ступеньке, так сказать.

Нет, здесь нет призыва организовывать концентрационные лагеря для перевоспитания возвращенцев. Но на уровне государства должны быть сделаны некие выводы о свободах и гражданских правах таких личностей-иноагентов. Иначе эти выводы сделают вернувшиеся с полей специальной военной операции.

И в конце вернемся к вечной теме неприкаянного иностранного агента.

Канадские власти инициировали консультации по созданию реестра иноагентов. С заявлением 10 марта выступил министр общественной безопасности Канады Марко Мендичино. Госдеп ожидаемо молчит.

Ждем волны обратной миграции уже из Канады?
Автор:
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19 комментариев
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  1. andrewkor
    andrewkor Сегодня, 04:22
    +2
    Ну,а что с такими делать! В чёрные списки, прилюдно к столбу привязывать. В МГИМО гнобили парня за триколор и Z свои же сокурсники и что с ними решили? Предатели кругом .С таким планктоном Запад не победить. Нужны более крутые меры.
    Россия, тебе решать ,как дальше жить!
    Кстати в Узбекистан пререхало очень много IT компаний из России и Белорусии,все зарегистрировались и работают по профилю,но по данным МВД Узбекистана количество кибер преступлений за год(!) выросло в 50 (!) раз!!
    1. bairat
      bairat Сегодня, 04:48
      +3
      Кстати в Узбекистан пререхало очень много IT компаний из России и Белорусии,все зарегистрировались и работают по профилю

      Рассказывал один айти про эту зиму в Самарканде: отопления нет, холодно, э/э вырубается, связи нет. Нормально поработали))
  2. Uma Palata
    Uma Palata Сегодня, 04:41
    +3
    Что сказать...
    Пока нет нормы права, ограничивающей гражданские права этих "кочевников", всё сказанное здесь не более чем правильные фантазии. (Извините за использованную в комментарии тавтологию )
    Закон нужен или Постановление ВС РФ, на основании которых, например, "кочевники" лишаются возможности работать в бюджетных организациях, в любых органах власти любого уровня. Лишаются возможности преподавать в любом учебном заведении, государственном или частном.
    Моральное, этическое осуждение для "кочевников" это как по...(плохое слово)) ) ладошкой погладить. Ничто, просто поржут над нами.
    По моему скромному мнению обывателя, дилетанта в политике, нам нужна государственная идеология, целеуказание, куда идём. И законы, соответсвующие Цели, законы для защиты Державы от пятой колонны, от вредителей. Но это тоже фантазии.
    1. bairat
      bairat Сегодня, 05:11
      +4
      например, "кочевники" лишаются возможности работать в бюджетных организациях, в любых органах власти любого уровня. Лишаются возможности преподавать в любом учебном заведении, государственном или частном.

      Это тоже "ладошкой". С открытыми границами они все равно сбегут, не в Азию так в Южную Америку. Закон должен звучать так: хочешь кочевать - верни долг Родине. Тебя тут растили, обучали, защищали. Как вариант мальчики на полгода рыть окопы на брянщине, девочки шить форму для армии.
      1. не тот
        не тот Сегодня, 07:03
        +2
        Абсолютно солидарен!А вообще,по хорошему если,по людски..
        Вообще не пускать обратно этих всех [censored].Они своё отношение к стране и народу показали.Во всей красе.
    2. Qas
      Qas Сегодня, 07:08
      +1
      Это благое намерение невозможно реализовать.
      Кого будем "судить"? Гражданина РФ, в отпределенный период времени находившийся за пределами границ РФ? В эту же кучу всех туристов, да? По путевке или частным образом выехавших без разницы куда.
      Как их отсеивать? Давать расписываться поддерживаете ли вы СВО? Но это нарушение Конституции РФ. У нас многие не согласны с СВО, но сидят на попе ровно во всяких мягких креслах и ничего им не делается.
      Тут нужно глубже подходить как-то. А скорее всего восстанавливать доверие к власти, для начала.
  3. Luminman
    Luminman Сегодня, 04:48
    +2
    Не хочет эта протоплазма за Россию воевать, пусть воюет за Грузию. Но и за Грузию тоже не хочет...
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 05:07
      +2
      украинские и американские флаги в толпе
      И ни одного российского ! Домой сдриснули...А укра-инцы остались и руководят майданом - опыт есть !
  4. Велизарий
    Велизарий Сегодня, 05:07
    +11
    Статья с одной стороны правильная,но вот с другой стороны,скажем мягко..однобокая...
    Вот например не далее как вчера замминистра МИД РФ жалобно рассказывал ,что от зерновой сделки (которая разблокировали украинские порты), Украина получает колоссальную выгоды,а Россия не получает ничего поскольку ее опять обманули. Но в завершение этого плача ярославы грозно предупредил партнеров,что мы все равно продлеваем сделку только не на 120,а на 60 дней.
    Ну и как на этом фоне можно предъявлять какие -то претензии простым людям ? Тут автор пишет о "фронтах",а он не хочет задаться простым вопросом ,а собственно что такое вообще СВО,каков ее юридический статус ?
    Так что сначала нужно задать вопрос властям о их целях и задачах и приоритетах,а затем уже требовать что-то от граждан.
  5. Николай Малюгин
    Николай Малюгин Сегодня, 05:21
    0
    Во все тяжелые времена для России (СССР) определенная часть населения уезжала в Ташкент,Тбилиси,Алма-Ату...И это была Россия(СССР) .Сейчас,начиная с 1991 года Россия скукожилась.Не по вине граждан.А как писал поэт Вишневский-"...Когда Гусинский с Березовским ввели христианство на Руси".Появились понятия -Наш капиталист,Западный капиталист. Когда люди убеждены в том,чем больше полиции,тем вероятнее их безопасность.Иноагент-это человек получающий деньги от заказчика за границей. И все это ввели в закон.Не туда глядим. То,что сейчас происходит в России,пожары,хлопки,все это происходит от тщательно замаскированных людей. Которые возможно ходят рядом с нашими флагами,и поют наши песни. Такое уже было до войны. А после выяснилось,что не те люди были немецкими агентами. Настоящие проявились в первые дни войны. На которых и грех было подумать.
    1. ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67 Сегодня, 06:30
      +1
      Цитата: Николай Малюгин
      Во все тяжелые времена для России (СССР) определенная часть населения уезжала в Ташкент,Тбилиси,Алма-Ату...И это была Россия(СССР) .Сейчас,начиная с 1991 года Россия скукожилась.Не по вине граждан.А как писал поэт Вишневский-"...Когда Гусинский с Березовским ввели христианство на Руси".Появились понятия -Наш капиталист,Западный капиталист. Когда люди убеждены в том,чем больше полиции,тем вероятнее их безопасность.Иноагент-это человек получающий деньги от заказчика за границей. И все это ввели в закон.Не туда глядим. То,что сейчас происходит в России,пожары,хлопки,все это происходит от тщательно замаскированных людей. Которые возможно ходят рядом с нашими флагами,и поют наши песни. Такое уже было до войны. А после выяснилось,что не те люди были немецкими агентами. Настоящие проявились в первые дни войны. На которых и грех было подумать.

      Читая историю государства Российского выделил для себя несколько фактов.
      1. До революции определенной национальности людей запрещено было селиться далее Урала, за небольшим исключением! Чтобы были на виду.
      2. Революция. Кто стоял у руля? Большинство этой самой национальности!
      3. Смерть Ленина и приход к власти Сталина. Началась большая чистка. Были перегибы, согласен, но это от рвения местных властей. У самого отец пострадал от таких рьяных! ( В последствии реаьилитирован).
      И Сталин хорошо подчистил пятую колонну к началу войны! Полностью согласен с его действием и политикой! Если бы не вычистил, неизвестно чем бы закончилась ВОВ.
      4. Смерть Сталина. И все возвращается на круги своя! И чем больше времени проходит после смерти Сталина, тем для страны все хуже!
      5. Эта национальность вовсю подняла голову! Развалила СССР, обворовала всех и вся и теперь очередная ее задача порвать на княжества Россию!
      Кто со мной не согласен - минусуйте. Посмотрим сколько лжепатриотов на лжепатриотическом ВО!
  6. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 05:24
    +1
    Чрезмерное беспокойство о положении в (трудно сказать, что соседней) близко расположенной стране - явный признак намерения нивелировать проблемы собственной страны и собственных проблем.
    Нас больше должны беспокоить настроения в Мексике, где весьма агрессивно настроены к США...
    Что касается Грузии, пока есть ВГД и возможность её контроля, напрягаться по поводу проблем грузинской власти нет нужды.
    У России есть главная задача гораздо важнее.
  7. parusnik
    parusnik Сегодня, 05:45
    +2
    это плевок в сторону остальных россиян. Которые не сбежали от мобилизации, проливают кровь на западных фронтах и чем могут, тем и помогают в сложившейся ситуации.
     Особенно, со стороны Чубайса и подобных ему.. Им возвращаться не надо, им и так, там хорошо.Заработали на заколачивании гвоздей в гроб коммунизма, можно и отдохнуть,расслабиться. А не которым и совсем возвращаться не надо,призыву не подлежат, потомуштааа....Базу им создали..родственники и они не предатели,от слова совсем. laughing
  8. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 06:02
    +1
    Концерт по заявкам в Верхнем Ларсе продолжается! Билеты снова дорогие, так как спрос высокий. Артисты малых и больших академических театров возвращаются с гастролей!
    Бедные депутаты, придется им опять думать, что делать с понаехавшими laughing
  9. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 06:14
    0
    Иначе эти выводы сделают вернувшиеся с полей специальной военной операции.


    Так по моему и будет! Вернувшийся из боев обязательно спросит у своего коллеги/соседа/ знакомого: - А где это ты был во время сво?
    И самое малое в пятак!
  10. old_pferd
    old_pferd Сегодня, 06:28
    +2
    Чо выдумывать, автор?
    Нужно подтверждать реальность пробок на именно на КПП, а не просто на Военно-Грузинской дороге. Есть гугл- и яндекс карты с сервисами пробок, можно прочитать телеграм-канал Верхний Ларс ( который с флагом). Пробки последнюю неделю из-за снега на перевале, да и сейчас на Гудаури стоят.
    Сам там несколько лет назад стоял 6 часов в пробке из-за снега.
  11. Kuziming
    Kuziming Сегодня, 06:30
    0
    Цитата: andrewkor
    Ну,а что с такими делать! В чёрные списки, прилюдно к столбу привязывать. В МГИМО гнобили парня за триколор и Z свои же сокурсники и что с ними решили? Предатели кругом .С таким планктоном Запад не победить. Нужны более крутые меры.
    Россия, тебе решать ,как дальше жить!
    Кстати в Узбекистан пререхало очень много IT компаний из России и Белорусии,все зарегистрировались и работают по профилю,но по данным МВД Узбекистана количество кибер преступлений за год(!) выросло в 50 (!) раз!!

    К столбу? Это как вна? Пороть будем? Замечательное предложение.
    А я бы был рад, если бы родина встретила их тирамису.
  12. Mixweb
    Mixweb Сегодня, 06:48
    0
    Толку тут что комментировать. Ничего им не будет. Как жили до отъезда, так и будут жить. Государство, из страха вызвать новый отток "планктона", сделает вид, что ничего не случилось.
  13. У.Ченый
    У.Ченый Сегодня, 07:15
    0
    Ну так все эти кочующие "социально близкие" нашим власть имущим, кто же их наказывать будет.