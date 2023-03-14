Обратная тяга – на Верхнем Ларсе снова многолюдно

Грузия отпускает



Источник: reuters.com

«Тот, кто проголосует за любую версию закона, будет нести прямую ответственность за то, что подвергается риску евроатлантическое будущее Грузии».

Домой, релоканты!

«Всем привет, скажите пожалуйста кто в курсе. Выпустят ли из Грузии с грузинскими долгами гражданина России. Нахождение в Грузии больше пол года, вроде автоматом резиденты страны и могут не выпустить?»

«Добрый день!!! Подскажите пожалуйста кто знает. Дорога из Грузии в Россию открыта. На обычных шинах пропускают?»