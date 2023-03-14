Обратная тяга – на Верхнем Ларсе снова многолюдно

Грузия отпускает
Весна пришла, а ней обострились проблемы отъехавших из России. Главной горячей точкой начала марта стала российско-грузинская граница, а точнее – пограничный переход Верхний Ларс.
Все дело в массовом потоке российских «туристов», которым в солнечной и гостеприимной Грузии вдруг стало некомфортно. Как утверждали очевидцы, на одном из участков Военно-Грузинской дороги образовалась многокилометровая пробка. Стояли по 4–5 часов. Немного антуража добавил снегопад, отчего дорогу перекрывали на три дня.
Но основную нагрузку на Верхний Ларс добавили сбежавшие из России в сентябре военнообязанные граждане. Причем причина возвращения более чем парадоксальная. В России не вышел приказ о завершении мобилизации и даже не объявили о моральном помиловании всех сбежавших. К слову, никаких других форм возмездия для трусов у нас нет.
Причиной возвращения в тот самый «мордор», из которого в панике уезжали прошлой осенью, стали вполне демократические процессы в самой Грузии. Местный парламент в первом чтении осмелился принять закон об иноагентах. Инициатива принадлежит движению «Сила народа» и состоит из двух законопроектов – «О прозрачности иностранного влияния» и «О регистрации иностранных агентов». По первому документы все конторы, получающие из-за рубежа до одной пятой своего годового дохода, автоматически становятся агентами иностранного влияния.
Парламентариям инициатива понравилась, и 7 марта законопроект был одобрен. Ничего преступного в этом нет – в Соединенных Штатах с 1938 года действует аналогичный закон «О регистрации иностранных агентов» (FARA – Foreign Agents Registration Act). Американцы приняли его на волне борьбы с фашизмом, но Третий рейх давно рухнул, а закон до сих пор жив. Мало того, члены «Силы народа» утверждают, что фактически скопировали суть своей инициативы с американского закона.
Идея проста – все организации, в той или иной мере представляющие интересы иностранных государств, должны об этом публично докладывать. В США это объяснили желанием облегчить оценку событий простыми гражданами и власть предержащими. В случае невыполнения требований закона несчастным грозит тюремное заключение.
Действительно, благая идея, хотя и немного драконовская. Только вот аналогичный российский закон в Америке вызывает настоящую аллергию. Например, австралийцам можно – в 2018 году они приняли Закон о программе прозрачности иностранного влияния. В Венгрии и Израиле аналогичные «иноагентские» ограничения работают уже шесть-семь лет.
Источник: reuters.com
В элитный клуб борцов с иностранным влиянием пожелали вступить и грузинские парламентарии. Но не задалось. Точнее, не разрешили. Слова посла США в Грузии Келли Дегнан:
«Тот, кто проголосует за любую версию закона, будет нести прямую ответственность за то, что подвергается риску евроатлантическое будущее Грузии».
Пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс заявил, что у США есть возможность наказать любого, кто посягнет на права человека. В любой стране мира. Собственно, после этого в Тбилиси и понеслось.
Домой, релоканты!
Пунктуация и синтаксис сохранены:
«Всем привет, скажите пожалуйста кто в курсе. Выпустят ли из Грузии с грузинскими долгами гражданина России. Нахождение в Грузии больше пол года, вроде автоматом резиденты страны и могут не выпустить?»
Или такое:
«Добрый день!!! Подскажите пожалуйста кто знает. Дорога из Грузии в Россию открыта. На обычных шинах пропускают?»
Эти панические возгласы из пабликов уехавших в Грузию. Не задались мартовские праздники у сбежавших, прямо скажем.
На первый взгляд вполне демократический протест вызвал у россиян центробежные настроения. Но ведь грузинские народные выступления поддержали и сами американцы, а европейцы в своих новостных лентах старательно разгоняли грузинский Майдан. Посмотрите на эти свежие лица молодых тбилисских революционеров, укутавшихся в национальные флаги и не боящиеся водометов полиции. Герои, в общем.
Только не видно русских любителей демократических ценностей в толпах протестующих. Они все на Верхнем Ларсе. И ведь нельзя сказать, что среди осенних перебежчиков один исключительный офисный планктон, который в трусости-то и обвинять постыдно. По меткому выражению Андрея Медведева назовем таких «соевыми либеральными снежинками».
Среди сбежавших от мобилизации есть и бывшие военные, пребывающие в запасе, наверняка многие с боевым опытом. Самая нужная сейчас в революционной Грузии каста людей. Они ведь любят демократию, а при тиранах им душно?
Не нужны местному Майдану оказались «хорошие русские». Мало того, релокантам опасно стало находиться в стране, в которой вот-вот голос народа будет услышан. Его, к слову, услышали, точнее – голос Госдепа, и об иноагентской шушере больше не говорят.
Законопроект отозван, президент пообещала наложить вето, хотя оно особо ничего не решает. Если бы парламент захотел закон об иностранном влиянии принять, слово президента легко бы обошли большинством голосов. А истинное лицо грузинского протеста очень хорошо характеризуют украинские и американские флаги в толпе, антироссийские лозунги, а позже крики «Сухуми! Сухуми!». Дальше все по обкатанной на Украине схеме «цветной революции» – молодежь клеит сердечки на щиты полиции и дарит цветы.
Характерная деталь – как только правительство пошло на уступки, уличный протест выдвинул новые условия. Сейчас на повестке дня отмена обязательного призыва в армию, а из некоторых источников звучат призывы к отставке правительства Грузии.
Но оставим тему грузинского протеста – в конце концов, это внутреннее дело суверенного государства. Пусть и несет оно ярко антироссийский контекст. Сейчас важно понять, что делать с блудными сынами и дочерями, неожиданно вспомнившими о российском гражданстве. Понять и простить?
Похоже, так и случится. А это прецедент с далеко идущими последствиями.
Во-первых, в стране еще немало не определившихся «ждунов», которых пример счастливого возвращения из Грузии может вдохновить. Подкопят немного деньжат и завернут в ближнее зарубежье. Из-за страха перед очередной волной мобилизации и чем еще покрепче. Опасаться теперь нечего. Можно же вернуться в любой момент, и ничего тебе не будет.
Расчет на то, что все потенциальные предатели выехали из России еще в прошлом году, очень наивен. Триумфальное бегство собратьев из Грузии добавит таким уверенность в правильности выбранного пути.
Во-вторых, молчание, пусть и презрительное, в отношении релокантов – это плевок в сторону остальных россиян. Которые не сбежали от мобилизации, проливают кровь на западных фронтах и чем могут, тем и помогают в сложившейся ситуации. Формально для государства они такие же граждане, что и сбежавшие трусы. На одной ступеньке, так сказать.
Нет, здесь нет призыва организовывать концентрационные лагеря для перевоспитания возвращенцев. Но на уровне государства должны быть сделаны некие выводы о свободах и гражданских правах таких личностей-иноагентов. Иначе эти выводы сделают вернувшиеся с полей специальной военной операции.
И в конце вернемся к вечной теме неприкаянного иностранного агента.
Канадские власти инициировали консультации по созданию реестра иноагентов. С заявлением 10 марта выступил министр общественной безопасности Канады Марко Мендичино. Госдеп ожидаемо молчит.
Ждем волны обратной миграции уже из Канады?