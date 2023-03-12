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Швейцария приняла решение утилизировать списанные британские зенитные комплексы вместо передачи их Украине

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Швейцария приняла решение утилизировать списанные британские зенитные комплексы вместо передачи их Украине

Швейцарское Минобороны приняло решение об утилизации зенитных ракетных комплексов Rapier (Рапира) британского производства. Несмотря на давление других стран Европы, данные ЗРК на Украину отправлены не будут, Швейцария намерена и дальше придерживаться запрета на поставки вооружений воюющим странам.


Армия Швейцарии списала 60 зенитных комплексов Rapier, закупленных у Великобритании в конце 80-х годов прошлого века. Несмотря на то, что комплексы полностью исправны и даже прошли модернизацию в 2017 году, принято решение их утилизировать, чтобы они не попали на Украину.

По данным издания NZZ am Sonntag, теоретически ЗРК можно было отправить и Киеву, но нейтралитет нужно поддерживать. Власти даже проигнорировали решение, принятое в 2006 году, которое говорит о том, что все системы иностранного производства, снимаемые с вооружения, необходимо продавать стране-производителю, в данном случае Великобритании. Однако Лондон непременно отправит их Киеву, а это не устраивает Берн.

Ракеты хоть и старые, но еще не устаревшие. Их можно было бы очень эффективно использовать против таких низколетящих целей, как беспилотники (...) киевские власти могли бы использовать эти системы для защиты инфраструктуры

- заявил бывший главный редактор Allgemeine Schweizerische Militaerzeitschrift (ASMZ) Петер Шнайдер.

Снятие комплексов с вооружения и утилизация начались еще в конце прошлого года, на сданный момент одна партия ЗРК уже отправилась в металлолом, три другие ждут своей очереди.
Использованы фотографии:
Минобороны Великобритании
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21 комментарий
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  1. Jarys_Valach
    Jarys_Valach Сегодня, 17:20
    +4
    Vypadá to, že Švýcaři mají rozum,když odmítají zaslat zbraně bojující straně...
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 17:28
      +6
      Цитата: Jarys_Valach
      Vypadá to, že Švýcaři mají rozum,když odmítají zaslat zbraně bojující straně...

      Здравый смысл у них (швейцарцев) один, это просчитать для себя репутационныве, а в итоге - финансовые потери.
      1. Mitos
        Mitos Сегодня, 17:58
        +6
        Пусть и так, но они не потеряли разум в отличии от соседей.
      2. Alien From
        Alien From Сегодня, 18:22
        +1
        Эти будут сидеть на деньгах даже если случится апокалипсис, да, такие это ребята ушлые feel
    2. Быков.
      Быков. Сегодня, 18:28
      +1
      Цитата: Теренин
      Цитата: Jarys_Valach
      Vypadá to, že Švýcaři mají rozum,když odmítají zaslat zbraně bojující straně...

      Здравый смысл у них (швейцарцев) один, это просчитать для себя репутационныве, а в итоге - финансовые потери.

      Поздно. Свой нейтральный статус, они благополучно смыли в унитаз.
  2. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 17:23
    +2
    Армия Швейцарии списала 60 зенитных комплексов Rapier, закупленных у Великобритании в конце 80-х годов прошлого века. Несмотря на то, что комплексы полностью исправны и даже прошли модернизацию в 2017 году, принято решение их утилизировать, чтобы они не попали на Украину.
    А вместо устаревших средств ПВО британского производства вна Украину отправится партия спортивных рогаток (антидроновых) и швейцарская шоколадка. good
  3. Адриан28
    Адриан28 Сегодня, 17:24
    +2
    Армия Швейцарии списала 60 зенитных комплексов Rapier

    60 комплексов могли бы доставить гемороя.
    1. vorobejti
      vorobejti Сегодня, 17:55
      +1
      Соглашусь. После Фолклендского конфликта, где ЗРК показал свою низкую эффективность против низколетящих целей, комплекс был модернизирован. С задачей прикрытия объектов инфраструктуры Украины он бы возможно справился. (Но только не с гиперзвуковым АРК Кинжал).
  4. isv000
    isv000 Сегодня, 17:27
    +4
    Армия Швейцарии списала 60 зенитных комплексов Rapier, закупленных у Великобритании в конце 80-х годов прошлого века. Несмотря на то, что комплексы полностью исправны и даже прошли модернизацию в 2017 году, принято решение их утилизировать, чтобы они не попали на Украину.

    Где то далеко, на холмах Кукуева, раздался страшный в своём отчаянии тоскливый вой, загребущие руки опустились в бессилии - не дадут гномы шумерам ништяков на халяву...
  5. Hyperion
    Hyperion Сегодня, 17:28
    0
    Отправят на утилизацию куда-нибудь, а от туда...
    1. Адриан28
      Адриан28 Сегодня, 17:32
      +1
      утилизация начались еще в конце прошлого года, на сданный момент одна партия ЗРК уже отправилась в металлолом
  6. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 17:39
    -1
    Ну хоть один голову включил...
    Хотя могут и на.... обмануть.
  7. janin
    janin Сегодня, 17:43
    -1
    Швейцарский сыр, иногда вправляет мозги швейцарцам!
  8. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 17:52
    +2
    Пока рано хвалить швейцарцев. Когда подтвердят утилизацию этих ЗРК своими силами, вот тогда и будем их нахваливать. Комплексы в любом случае будут утилизированы либо сыроварами либо нашими военными.
  9. Томпсон
    Томпсон Сегодня, 17:57
    0
    Дочка, говорят что ты в садике материшься?
    Пи..ят! Последнее слово ключевое
  10. Васян1971
    Васян1971 Сегодня, 17:57
    +1
    принято решение их утилизировать, чтобы они не попали на Украину.

    Это же надо: «чтобы они не попали на Украину.»! Вот уж, где зрада! wassat
  11. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 18:03
    +1
    Швейцария приняла решение утилизировать списанные британские зенитные комплексы вместо передачи их Украине
    recourse логично. Где еще взять качественную сталь для своего производства, да еще дагом, то есть безплатно? request Своя рубашка ближе к телу. Германия как поставщик качественной стали, все в прошлом.... как и Франция. recourse
  12. polpot
    polpot Сегодня, 18:12
    +2
    Вспомнили что нейтралитет выгоднее чем участие на стороне одной из сторон , поздновато , придётся ещё долго доказывать свою нужность России и КНР.
    1. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 18:27
      +1
      К сожалению, Швейцария уже не является нейтральной в полном смысле этого слова, поскольку присоединилась к необязательным (поскольку введены не от имени ООН) санкциям, обозначив тем самым свою позицию.
      Но разума в башке у руководства Швейцарии явно побольше, чем у Макронов всяких.
  13. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 18:13
    +2
    Хоть кто- то останется нейтральным . Шведам хочется примкнуть , то к немцам, то к НАТО.
  14. RealPilot
    RealPilot Сегодня, 18:25
    +1
    Цитата: Теренин
    Цитата: Jarys_Valach
    Vypadá to, že Švýcaři mají rozum,když odmítají zaslat zbraně bojující straně...

    Здравый смысл у них (швейцарцев) один, это просчитать для себя репутационныве, а в итоге - финансовые потери.

    Разумеется!
    Термин "швейцарский банк" ныне утратил свою привлекательность после того, как они согласились на американские требования о раскрытии счетов.
    "Швейцарский шоколад" сделан из импортного какао...

    Но вот "швейцарский нейтралитет" - это последнее, что у них остается хотя бы в плане собственной безопасности. Они надеются, что если снова русские разозлятся, то их в благодарность хотя бы не тронут. Ну и денежки снова принесут...