Швейцария приняла решение утилизировать списанные британские зенитные комплексы вместо передачи их Украине

Швейцарское Минобороны приняло решение об утилизации зенитных ракетных комплексов Rapier (Рапира) британского производства. Несмотря на давление других стран Европы, данные ЗРК на Украину отправлены не будут, Швейцария намерена и дальше придерживаться запрета на поставки вооружений воюющим странам.
Армия Швейцарии списала 60 зенитных комплексов Rapier, закупленных у Великобритании в конце 80-х годов прошлого века. Несмотря на то, что комплексы полностью исправны и даже прошли модернизацию в 2017 году, принято решение их утилизировать, чтобы они не попали на Украину.
По данным издания NZZ am Sonntag, теоретически ЗРК можно было отправить и Киеву, но нейтралитет нужно поддерживать. Власти даже проигнорировали решение, принятое в 2006 году, которое говорит о том, что все системы иностранного производства, снимаемые с вооружения, необходимо продавать стране-производителю, в данном случае Великобритании. Однако Лондон непременно отправит их Киеву, а это не устраивает Берн.
Ракеты хоть и старые, но еще не устаревшие. Их можно было бы очень эффективно использовать против таких низколетящих целей, как беспилотники (...) киевские власти могли бы использовать эти системы для защиты инфраструктуры
- заявил бывший главный редактор Allgemeine Schweizerische Militaerzeitschrift (ASMZ) Петер Шнайдер.
Снятие комплексов с вооружения и утилизация начались еще в конце прошлого года, на сданный момент одна партия ЗРК уже отправилась в металлолом, три другие ждут своей очереди.