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«В Бахмуте может случиться второе Дебальцево»: один из командиров ВСУ рассказал о тяжёлой ситуации в городе

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«В Бахмуте может случиться второе Дебальцево»: один из командиров ВСУ рассказал о тяжёлой ситуации в городе

Бахмут может повторить судьбу Дебальцево, где в 2015 году украинская армия попала в котел. Стоит российским войскам перерезать пути снабжения, угроза полного окружения нависнет над украинской группировкой. Об этом заявил один из командиров украинских подразделений Денис Ярославский.


Над подразделениями ВСУ, обороняющими Бахмут (Артемовск) нависла угроза нового котла, если подразделения российских войск перережут пути снабжения, может повториться ситуация 2015 года в Дебальцево, где целенаправленный вывод войск был невозможен по причине угрозы полного уничтожения войск. В Бахмуте сейчас осталась горловина всего в 4 км, а это очень мало, ситуация очень тяжелая.

Примечательно, что обороной Бахмута руководит командующий сухопутными войсками ВСУ генерал Александр Сырский, который в 2015 году руководил и обороной Дебальцево.

Сейчас в Бахмуте идут бои прямо на улицах. (...) Особая опасность в том, что горловина так называемого оперативного котла составляет не более 4 километров. (...) Мы понимаем, что может быть повторение Дебальцево. Такая же ситуация, когда трассы отрезаны и целенаправленный выход войск может поставить под удар всю колонну. Из-за этой горловины в 4 км – это очень опасно

- заявил Ярославский.

Вторит ему еще один украинский военный из 93-й бригады ВСУ. По его словам, как только российские войска перережут дорогу на Хромово, Бахмут превратится из крепости в одну большую "братскую могилу" для всех подразделений ВСУ, находящихся в городе. По его словам, если это случится, всплывет много того, что сейчас пытается скрывать украинское командование.

Между тем еще вчера появилась информация, что штурмовики ЧВК "Вагнер" уже физически вышли на трассу в районе Хромово. Это последняя дорога с твердым покрытием, соединяющая Артемовск с Часовым Яром.
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15 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 18:01
    +1
    Бойтесь.Но лучше-сдавайтесь.Живы останптесь. yes
    1. Eroma
      Eroma Сегодня, 18:17
      +1
      В Бахмуте может случиться второе Дебальцево»: Один из командиров

      Да уж быстрее бы, а то ждём не дождемся не как! feel
      По его словам, если это случится, всплывет много того, что сейчас пытается скрывать украинское командование

      Ой как интересно то! bully
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 18:34
      +1
      После Дебальцево был Минск-2, главное что б он не повторился. Не брать гадов в плен, и не верить Западу.
  2. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 18:02
    +8
    . Примечательно, что обороной Бахмута руководит командующий сухопутными войсками ВСУ генерал Александр Сырский, который в 2015 году руководил и обороной Дебальцево.

    Очень хотелось бы повторения Дебальцево, особенно с помощью Сырского.
    1. blackbeard
      blackbeard Сегодня, 18:06
      +5
      да-да это тот самый генерал-котел)
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 18:08
      +2
      На фото надпись напомнила на надписи гитлеровцев в немецких городах весной 1945...Ну,с последующей сдачей
  3. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 18:09
    -4
    Ну хватит плакаться, как в юмареске "крутое пике" несколько сот серий самолёт падал. Мощные группировки стоят, в любой момент готовые наши части окружить. Манштейну 20 км не хватило деблокировать паульса, а если б он снялся с города, вышел бы, не все но вышел. А тогда окружение было в несколько колец, не четко сегодняшнему и то упертость не дала выйти из окружения. Сырский как к себе домой в Бахмут ездиет.
    1. SSR
      SSR Сегодня, 18:32
      0
      [quote=алексей_444]Манштейну 20 км не хватило деблокировать паульса, а если б он снялся с города, вышел бы[quote]

      Вот это если бы, да кабы......
      Вообще неуместно.
      Бабка была бы дедом.
  4. zloybond
    zloybond Сегодня, 18:12
    0
    Так понимаю каждый раз, когда о Бахмуте в скобках или основным текстом слово Артемовск, то это для тех, кто чтит что город Российский город ведет свою историю с советских времен и никак иначе. Ну а Бахмут - это для них харам. Назло Окраине откажусь от истории, лишь бы по другому))). hi В общем новая история, какая то своя.
  5. Лешак
    Лешак Сегодня, 18:21
    +2
    Посмотрим. Прогноз хороший, хотелось бы чтобы страхи всушников воплотились в реальность. Если помогут музыкантам - всё сбудется. Бахмутовский котёл звучит неплохо.
  6. svp67
    svp67 Сегодня, 18:21
    +2
    Это последняя дорога с твердым покрытием, соединяющая Артемовск с Часовым Яром.
    Значит сейчас пойдут грязь месить... А нашим войскам срочно надо готовиться к возможному деблокирующему удару, который они явно готовят и который для них сейчас с политической точки зрения очень необходим
  7. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 18:22
    +1
    Не могу понять только одного: почему одни прилагают все усилия, чтобы раздавить нацистскую гадину, а другие спокойно продолжают набивать карманы и вместо новейших образцов вооружения лепят какую-то хрень...
    * * *
    Советские граждане были уверены, что победа будет за нами. Неужели пролитая кровь отцов и дедов, проливаемая сегодня кровь их детей и внуков ничему не учит, не переворачивает всё в душе и не сжимает сердце? Где это оружие, которое заставит умолкнуть нацистов навсегда?
  8. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 18:30
    0
    Цитата: алексей_444
    Ну хватит плакаться, как в юмареске "крутое пике" несколько сот серий самолёт падал. Мощные группировки стоят, в любой момент готовые наши части окружить. Манштейну 20 км не хватило деблокировать паульса, а если б он снялся с города, вышел бы, не все но вышел. А тогда окружение было в несколько колец, не четко сегодняшнему и то упертость не дала выйти из окружения. Сырский как к себе домой в Бахмут ездиет.

    Привязку вояжей г-ла Сырского к геолокации предъявите: please.
  9. zxmobil
    zxmobil Сегодня, 18:32
    0
    Прекрасные новости озвучивают все, котлы это отлично для морального состояния стратэгов, как сказал господин Медведев, свино бандеровского рэйха.
  10. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 18:44
    0
    Пусть все эти бандерлоги привыкают к коту при жизни им ещё вечно потом в аду в котле гореть.