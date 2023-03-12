«В Бахмуте может случиться второе Дебальцево»: один из командиров ВСУ рассказал о тяжёлой ситуации в городе

Сейчас в Бахмуте идут бои прямо на улицах. (...) Особая опасность в том, что горловина так называемого оперативного котла составляет не более 4 километров. (...) Мы понимаем, что может быть повторение Дебальцево. Такая же ситуация, когда трассы отрезаны и целенаправленный выход войск может поставить под удар всю колонну. Из-за этой горловины в 4 км – это очень опасно

Бахмут может повторить судьбу Дебальцево, где в 2015 году украинская армия попала в котел. Стоит российским войскам перерезать пути снабжения, угроза полного окружения нависнет над украинской группировкой. Об этом заявил один из командиров украинских подразделений Денис Ярославский.Над подразделениями ВСУ, обороняющими Бахмут (Артемовск) нависла угроза нового котла, если подразделения российских войск перережут пути снабжения, может повториться ситуация 2015 года в Дебальцево, где целенаправленный вывод войск был невозможен по причине угрозы полного уничтожения войск. В Бахмуте сейчас осталась горловина всего в 4 км, а это очень мало, ситуация очень тяжелая.Примечательно, что обороной Бахмута руководит командующий сухопутными войсками ВСУ генерал Александр Сырский, который в 2015 году руководил и обороной Дебальцево.- заявил Ярославский.Вторит ему еще один украинский военный из 93-й бригады ВСУ. По его словам, как только российские войска перережут дорогу на Хромово, Бахмут превратится из крепости в одну большую "братскую могилу" для всех подразделений ВСУ, находящихся в городе. По его словам, если это случится, всплывет много того, что сейчас пытается скрывать украинское командование.Между тем еще вчера появилась информация, что штурмовики ЧВК "Вагнер" уже физически вышли на трассу в районе Хромово. Это последняя дорога с твердым покрытием, соединяющая Артемовск с Часовым Яром.