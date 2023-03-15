Позиционный тупик или затишье перед бурей

Стремительное наступление Вооружённых сил Российской Федерации (ВС РФ), осуществлявшееся с самого начала специальной военной операции СВО, постепенно замедлилось и остановилось. Затем на отдельных направлениях вооружённым силам Украины удалось осуществить контрнаступление, где-то ВС РФ сами оставили позиции, но по большей части линия фронта стабилизировалась. Ситуация стала напоминать сражения времён Первой мировой войны – ВС РФ вроде бы и наступают, но продвижение идёт крайне медленно, скорее – оно выглядит как прогрызание позиций врага, когда один и тот же населённый пункт месяцами не уходит из лент новостей.
После проведённой в России частичной мобилизации в различных неофициальных источниках много говорилось о том, что ВС РФ начнут активные боевые действия тогда, когда замёрзнут грунты, для того чтобы техника не завязла в грязи. Затем сообщалось о наступлении в феврале 2023 года, в годовщину начала СВО, но уже на дворе март, а так ничего и не произошло. По-прежнему бойцы ВС РФ и частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» бьются за каждый дом в каждом населённом пункте, все так же видеоролики с обеих сторон показывают неизбежные потери – ни один военный конфликт столь высокой интенсивности не был столь широко освещаем.
Сейчас, когда началась весна и распутица на дорогах уже наступила, не стоит ожидать активных действий от обеих сторон, но что будет дальше? В каком направлении может развиваться конфликт на Украине в ближайшее время, к тому моменту, когда земля подсохнет?
Предположительно, могут быть рассмотрены три варианта: пессимистичный, осторожный и оптимистичный. Но сначала напомним о том, о чём заявляется практически открыто.
Контрнаступление ВСУ
А говорится о том, что ВСУ планируют осуществить контрнаступление, разбить ВС РФ и выйти к Крыму, отрезав часть Российской группировки от снабжения с этого направления и нанеся России непоправимые репутационные потери.
Для этого страны Запада максимально накачивают Украину современными вооружениями, в том числе наступательными. Бойцы ВСУ тренируются в странах Запада, наёмники и кадровые офицеры НАТО перемещаются на территорию Украины для непосредственного участия в боевых действиях.
По данным открытых источников, ВСУ планируют укомплектовать для весеннего наступления порядка 40 бригад, а то и более, вооружённых современным оружием. Всё это время натиск ВС РФ будут сдерживать насильно мобилизованные украинцы, которые своими трупами будут затыкать бреши на фронте.
Наступление может начаться с нанесения массированных ударов реактивными системами залпового огня (РСЗО) HIMARS и M270 MLRS (в немецкой версии MARS2), как с помощью штатных боеприпасов GMLRS с дальностью стрельбы порядка 70 километров, так и с использованием боеприпасов GLSDB, оснащённых боеприпасом SDB – планирующей авиабомбой малого диаметра GBU-39 в качестве головной части, с дальностью стрельбы до 150 километров (характерно, что информации о применении этих боеприпасов крайне мало, возможно, что ВСУ экономят их для решающего удара).
РСЗО HIMARS и боеприпас GLSDB
Удары РСЗО HIMARS будут дополнены применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) – камикадзе, в том числе новейшими Switchblade 600.
БПЛА-камикадзе Switchblade 600
Основными целями для вооружений большой дальности, скорее всего, станут склады топлива и боеприпасов, штабы, места сосредоточения военнослужащих и военной техники ВС РФ.
Для создания паники ВСУ, вероятнее всего, нанесут удары БПЛА большой дальности в глубину территории Российской Федерации – это могут быть оставшиеся модернизированные реактивные БПЛА Ту-141 «Стриж» или какие-либо новые изделия, разработанные ВПК Украины при помощи стран Запада. К примеру, украинская компания AeroDrone приступила к серийному производству БПЛА E-300 Enterprise и D-80 Discovery. При этом БПЛА E-300 Enterprise имеет полезную нагрузку до 300 килограмм и дальность полёта до 3 100 километров.
БПЛА E-300 Enterprise
Вряд ли ВСУ быстро получат много БПЛА большой дальности, поэтому удары с их помощью пока будут иметь, скорее всего, психологический эффект. Однако, учитывая то, что применение украинских вооружений большой дальности обеспечивает вся разведывательная инфраструктура стран НАТО, нельзя исключать и крайне болезненные для нас удары – вроде атаки на аэродром стратегической авиации в Энгельсе.
Артиллерийскую поддержку наступающих наземных подразделений обеспечат немецкие самоходные артиллерийские установки (САУ) PzH 2000, английские САУ AS-90, американские САУ M109 и другие артиллерийские орудия, поставленные странами НАТО.
САУ PzH 2000
Костяк ударной группировки могут составить немецкие танки Leopard исполнения 2A4, 2A5 и 2A6, а также британские танки Challenger 2, при поддержке лёгких французских танков AMX-10RC и более старых боевых машин типа Leopard 1.
Танки Leopard 2A5, Challenger-2 и лёгкий колёсный танк AMX-10RC
Несмотря на то, что именно новейшая западная бронетехника будет преподнесена как гарантия успешного наступления, основу сухопутной группировки ВСУ составят боевые машины советского образца. К примеру, Пакистан потенциально может передать ВСУ некоторое количество танков Т-80УД, ранее поставленных ему Украиной. Наверняка наскребут остатки и других танков советского производства по странам Восточной Европы.
Пехота ВСУ пойдёт в бой на американских бронетранспортёрах (БТР) M113, а может, к этому времени ВСУ успеют поставить более современные БТР Stryker и немецкие боевые машины пехоты (БМП) Marder.
БТР M113, БТР Stryker и БМП Marder
На время проведения наступления ВСУ постараются максимально осложнить действия Российских военно-воздушных сил (ВВС) и средств противовоздушной обороны (ПВО), для чего будут использоваться остатки истребительной авиации советского производства, вооружённой западным оружием – противорадиолокационными ракетами (ПРР) HARM, высокоточными планирующими авиабомбами JDAM-ER, а возможно, что и ракетами «воздух-воздух» AIM-120 AMRAAM.
Таким образом, в ближайшие несколько месяцев ВСУ потенциально могут завершить формирование достаточно сильного ударного кулака и попытаться повторить успешное контрнаступление сентября 2022 года.
Вопрос в том, к чему готовятся ВС РФ?
Можно сформировать как минимум три сценария развития событий – пессимистичный, осторожный и оптимистичный.
Пессимистичный сценарий
Пессимистичный сценарий предполагает, что ВС РФ не учли опыт осеннего наступления ВСУ, разведка своевременно не обнаружит концентрацию сил ВСУ, и в результате мы получим ещё одно отступление, с потерей людей, техники и территории.
Синие стрелки – направления осеннего наступления ВСУ 2022 года
В случае, если пессимистичный сценарий реализуется, то у ВС РФ не будет никаких оправданий, поскольку о предполагаемом весеннем наступлении ВСУ не говорит только ленивый, то есть ни о какой внезапности не может быть и речи.
Трудно даже предсказать последствия победы ВСУ – падение морального духа бойцов ВС РФ и гражданских на ранее освобождённых территориях (которых, скорее всего, ждут репрессии от властей Украины), значительно увеличится западная поддержка Украины – возможно, после этого ВСУ будут поставлены современные боевые самолёты и вертолёты, войска НАТО, уже практически не скрываясь, начнут действовать на территории Украины – лишь знаки различия снимут. К примеру, транспортное авиационное командование ВВС США приняло решение удалить со своих самолетов бортовые номера, эмблемы, номера авиационных частей и идентификационные коды, и даже надпись US Air Force, указывающую на их принадлежность к ВВС США – и, может, уже готовится к переброске американских войск на Украину?
Самолёт-заправщик Boeing KC-135R Stratotanker транспортного авиационного командования ВВС США в новой схеме окраски
Последствия для России могут быть самыми печальными – всеобщая мобилизация с переводом страны на военные рельсы и сопутствующее этому недовольство в обществе, или позорный мир, который лишь отсрочит следующее нападение стран НАТО на нашу страну. В такой ситуации даже применение тактического ядерного оружия по базам США и НАТО в Восточной Европе видится более предпочтительным вариантом.
Осторожный сценарий
В осторожном сценарии развития событий ВС РФ своевременно вскроют замыслы ВСУ и сумеют подготовиться к отражению наступления, однако сил для того, чтобы нанести контрудар, у России не будет. То есть после того, как ВСУ нанесут удар и будут разгромлены, продолжится медленное и планомерное наступление ВС РФ и ЧВК «Вагнер», подобно тому, как это происходит сейчас.
В этом случае Украина не получит никаких политических дивидендов – страны Запада вполне могут задуматься, есть ли смысл и далее утилизировать свою технику и бойцов на территории Украины. Под вопросом окажутся поставки крупных пакетов военной помощи, уменьшатся шансы на поставку ВСУ боевых самолётов и вертолётов. Увидев горящие на полях сражений танки Leopard, в Германии наконец могут задуматься над тем, в какую ловушку заманили их США.
Недостатком осторожного сценария является то, что в этом случае вновь произойдёт затягивание конфликта, а значит, будут неизбежны потери среди гражданского и мирного населения, ВСУ будут наносить удары по российским городам, выбирая в качестве целей школы, больницы и детские сады. Более того, осознав, что не смогут победить на поле боя, власти Украины могут решиться на опасные провокации с применением биологического, химического или даже ядерного оружия.
Оптимистичный сценарий
Оптимистичный сценарий предполагает, что ВС РФ готовятся не только отразить наступление ВСУ, но и начать собственное наступление. Если сейчас ВСУ готовятся к наступлению, сжигая в горниле войны неподготовленных мобилизованных бойцов, то после начала украинского наступления уже ВС РФ придётся сдерживать удар обученных и вооружённых странами Запада бригад ВСУ имеющимися силами, ограниченно вводя в бой резервы. После того, как наступательный порыв противника иссякнет, вновь сформированные, обученные, хорошо экипированные и вооружённые бригады нанесут удар.
Исходя из этого сценария, можно определить задачи обеих сторон – это необходимость вынудить противника первым пустить в бой свои подготовленные и укомплектованные для будущего наступления резервы, для того чтобы не допустить обрушения фронта.
Сейчас, когда ВС РФ и ЧВК «Вагнер» давят на уязвимые точки, потребность в использовании предназначенных для наступления резервов имеется у ВСУ. Пока неясно, привлекаются ли для обороны свежие силы, или пока ВСУ удаётся сдерживать наступление наскоро мобилизованными бойцами.
С высокой вероятностью это можно будет понять в случае, если на передовой появится новейшая западная бронетехника – танки Leopard 2 и/или Challenger 2. Если появятся, значит – украинская оборона трещит по швам.
С другой стороны, однозначным утверждением и это считать нельзя: как уже говорилось выше, основная тяжесть наступления всё равно ляжет на плечи боевых машин советского образца, поэтому ВСУ могут имитировать свою слабость – дескать, пришлось уже все резервы (новейшие западные танки) в бой пустить, тогда как основной ударный кулак по-прежнему будет готовиться к весеннему наступлению.
На каких направлениях может развиваться наступление ВСУ?
Маловероятно, что ВСУ решаться начать наступление на территорию Российской Федерации или Белоруссию, хотя и этого полностью исключать нельзя. Но этот сценарий – самоубийство для украинского режима. В случае вторжения на территорию России, будут задействованы не только кадровые военные и бойцы ЧВК «Вагнер», добровольцы и мобилизованные, но и части, укомплектованные призывниками, что резко увеличит количество подразделений, участвующих в боевых действиях с Российской стороны.
Соответственно, нападение на Белоруссию приведёт к прямому участию этой страны в конфликте, с соответствующими процедурами мобилизации. Кроме того, фактическое нападение Украины на третью страну может стать хорошим поводом для вмешательства других стран, например, тот же Китай может начать поставки вооружений не России, а Белоруссии, для отражения украинской агрессии.
Более вероятен широко обсуждаемый сценарий наступления ВСУ в направлении на Сватово и Кременную (ЛНР), на Угледар, а также на Мелитополь и Бердянск (Запорожская область). При этом приоритетным направлением может считаться наступление на Мелитополь и Бердянск, поскольку в случае успеха оно позволит отрезать Российскую группировку от Крыма.
Можно предположить, что одновременно с наступлением на Мелитополь и Бердянск ВСУ вновь нанесут удар по Крымскому мосту, рассчитывая полностью отрезать Крым от материковой части России. Вопреки мнению скептиков, сделать это они вполне могут, по понятным причинам возможные способы того, каким образом это можно реализовать, мы обсуждать не будем.
На каких направлениях может развиваться наступление ВС РФ?
Можно рассмотреть три варианта для наступления ВС РФ.
Первый вариант – после того, как наступление ВСУ иссякнет, ВС РФ могут развить наступление в тех же направлениях, где оно осуществляется сейчас – Артёмовск (Бахмут), Угледар, Марьинка и Авдеевка. В этом случае продолжится освобождение левобережной Украины вплоть до линии Днепра. В случае успеха Украина потеряет почти половину территории, значительную часть промышленного и мобилизационного потенциала. Логичным решением в рамках такого наступления стало бы уничтожение мостов через Днепр.
Второй вариант – наступление на Киев с территории Белоруссии. Целесообразность такого решения можно поставить под сомнение, как показывает исторический опыт, захват столицы далеко не всегда приводит к капитуляции страны. Зеленский и его свита наверняка сбегут и будут править Украиной «на удалёнке»: хотели бы ВС РФ их уничтожить – сделали бы это уже давно. Штурм Киева потребует много сил, будут огромные жертвы с обеих сторон, как среди военных, так и среди гражданского населения.
Третий вариант – создание северо-западного плацдарма, рассекающий удар с территории Белоруссии без прямой атаки на Киев с выходом к Приднестровью. В случае, если наступление будет проведено успешно, противник потеряет возможность осуществлять снабжение топливом, оружием и боеприпасами большей части группировки ВСУ, скованной боями на востоке.
Можно предположить, что в этом случае Польша может ввести войска на территорию Украины, но не для того, чтобы вступить в прямое столкновение с ВС РФ – сомнительно, что поляки решатся на коллективное самоубийство, ведь устав-то НАТО в этом случае уже не сработает, а для того, чтобы оттяпать часть Украины себе.
По сути третий вариант станет началом конца государства Украина.
Выводы
Наступление, которое ожидалось с обеих сторон в начале 2023 года, не состоялось. Можно предположить, что причинами этого стали не только неготовность сторон, но и непредсказуемо короткий период отсутствия распутицы на дорогах – в любой момент могло начаться потепление, которое быстро сбило бы темп наступающих войск.
Следующее окно возможностей откроется в ближайшее время, когда дороги подсохнут. Однако и в этом случае с наступлением не стоит затягивать, поскольку «зелёнка» будет более способствовать организации обороны, нежели наступления.
Остаётся надеяться, что ВС РФ отслеживают действия ВСУ, готовятся к обороне и к нападению, и дальнейшее развитие ситуации пойдёт по наиболее оптимистичному сценарию.