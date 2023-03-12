Российские ВКС начали применять в зоне СВО высокоточные планирующие авиабомбы

Российские ВКС начали применять в рамках спецоперации планирующие высокоточные авиабомбы, созданные на основе свободнопадающих бомб ФАБ-500 М62. Доказательством этого послужила неразорвавшаяся российская авиабомба, обнаруженная на окраине Донецка.
В Куйбышевском районе столицы ДНР на одной из улиц была обнаружена неразорвавшаяся авиабомба ФАБ-500 М62. Как заявляется, данный боеприпас упал с борта российского фронтового бомбардировщика по причине технической неисправности. Но не это главное, на самой авиабомбе обнаружены крылья, а на удалении примерно 500 метров от места падения - блок управления и коррекции, который и делает из свободнопадающей бомбы высокоточный боеприпас.
О том, что российская фронтовая авиация получила на вооружение планирующие авиабомбы со спутниковым наведением, доработанные из стандартных свободнопадающих авиабомб ФАБ-500 М62, сообщалось в начале января этого года. Однако, никаких доказательств этому представлено не было.
По данным Telegram-канал "Старше Эдды", авиабомбы такого типа стали "долгожданным ответом" используемым американцами JDAM, российские фронтовые бомбардировщики Су-24 и Су-34 получили возможность поражать цели с расстояния 30-40 километров, не входя в зону поражения украинской ПВО.
Появление таких комплексов на вооружении российских ВКС позволяет превратить в высокоточные боеприпасы авиабомбы калибра 250 и 500 кг, которых на складах еще довольно большое количество.
Ранее сообщалось, что российские ВКС применили для ударов по укрепрайону Авдеевки барражирующие авиационные бомбы УПАБ-1500.