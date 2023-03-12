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Российские ВКС начали применять в зоне СВО высокоточные планирующие авиабомбы

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Российские ВКС начали применять в зоне СВО высокоточные планирующие авиабомбы

Российские ВКС начали применять в рамках спецоперации планирующие высокоточные авиабомбы, созданные на основе свободнопадающих бомб ФАБ-500 М62. Доказательством этого послужила неразорвавшаяся российская авиабомба, обнаруженная на окраине Донецка.


В Куйбышевском районе столицы ДНР на одной из улиц была обнаружена неразорвавшаяся авиабомба ФАБ-500 М62. Как заявляется, данный боеприпас упал с борта российского фронтового бомбардировщика по причине технической неисправности. Но не это главное, на самой авиабомбе обнаружены крылья, а на удалении примерно 500 метров от места падения - блок управления и коррекции, который и делает из свободнопадающей бомбы высокоточный боеприпас.

О том, что российская фронтовая авиация получила на вооружение планирующие авиабомбы со спутниковым наведением, доработанные из стандартных свободнопадающих авиабомб ФАБ-500 М62, сообщалось в начале января этого года. Однако, никаких доказательств этому представлено не было.

По данным Telegram-канал "Старше Эдды", авиабомбы такого типа стали "долгожданным ответом" используемым американцами JDAM, российские фронтовые бомбардировщики Су-24 и Су-34 получили возможность поражать цели с расстояния 30-40 километров, не входя в зону поражения украинской ПВО.

Появление таких комплексов на вооружении российских ВКС позволяет превратить в высокоточные боеприпасы авиабомбы калибра 250 и 500 кг, которых на складах еще довольно большое количество.

Ранее сообщалось, что российские ВКС применили для ударов по укрепрайону Авдеевки барражирующие авиационные бомбы УПАБ-1500.
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12 комментариев
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  1. ЗВЕРОБОЙ
    ЗВЕРОБОЙ Сегодня, 18:30
    +3
    Может уже покончить с Авдеевкой применив ФАБ 9000?
    Мирного населения там уже давно нет, кого жалеем?
  2. svp67
    svp67 Сегодня, 18:31
    +2
    Новость то ДВОЯКАЯ. С одной стороны ОТЛИЧНО, что они появились, а с другой, что ж они до цели не долетают, а падают?
    1. Eroma
      Eroma Сегодня, 18:35
      0
      Дай Бог, что бы массовое производство пошло!
      Цитата: svp67
      что ж они до цели не долетают, а падают?

      Это, для создания информационного повода, официально заявить нельзя, конструкция то экспериментальная небось wink
    2. IGAR
      IGAR Сегодня, 18:36
      0
      Допилят, дело времени. В авральных условиях создан комплект.
      1. Aken
        Aken Сегодня, 18:39
        0
        Допилят, когда уже не нужно будет...
  3. Alien From
    Alien From Сегодня, 18:31
    +1
    Если это изделие как недавно было анонсировано (кустарщина) тогда ничего удивительного нет. Хорошо, что никто не пострадал.
  4. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 18:31
    +1
    Мда,такой случай,хорошо что наш боеприпас не разорвался...Что начали применять,то хорошо.По всей видимости по Авдеевке предназначалась
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 18:39
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Мда,такой случай,хорошо что наш боеприпас не разорвался...

      Да плохо, что и украинцы их показывают на своей территории не разорвавшимися... Что такое со взрывателями? Они получаются не срабатывают. Из-за чего? Из-за не штатной траектории полета? Он же явно рассчитан на вертикальное падение бомбы, а тут идет падение по касательной
  5. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 18:31
    0
    Начали применять - молодцы!
    Не сработала - плохо, надо делать выводы и не давать противнику для анализа образцы этих вооружений.

    зы Главное что теперь наши пилоты смогут избегать опасность поражения средствами ПВО шароварных.
  6. Black_Messiah
    Black_Messiah Сегодня, 18:34
    0
    Уже появились видео, как на Авдеевку такие падают.
    Видимо наконец-то смогли достаточно купировать ПВО в прифронтовой зоне
  7. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 18:38
    0
    применяют их уже давно. просто количество увеличилось, что не может не радовать
  8. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 18:39
    0
    Цитата: ЗВЕРОБОЙ
    Может уже покончить с Авдеевкой применив ФАБ 9000?
    Мирного населения там уже давно нет, кого жалеем?

    Цитата: ЗВЕРОБОЙ
    Может уже покончить с Авдеевкой применив ФАБ 9000?
    Мирного населения там уже давно нет, кого жалеем?

    ФАБ 9000 не обеспечивает полной реакции ВВ, отчего от них и отказались после Афгана: то есть они на складах есть, но... просто жаль выкидывать. Ещё одна причина в том, что её может нести минимум Ту-22М3 или Ту-95 МС. Рисковано их применять.