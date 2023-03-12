Грузинские события: новая попытка цветной революции

Пока Грузию сотрясают беспорядки, на которых всё чаще мелькают украинские флаги, президент страны гостила в США. Саломе Зурабишвили провела встречу с представителями американской администрации, в том числе с советником Байдена по нацбезопасности Джейком Салливаном.После встреч на сайте Пентагона появился удивительный по уровню своего цинизма комментарий, где говорится, что Вашингтон крайне обеспокоен законопроектом, предусматривающим регистрацию неправительственных организаций в качестве иностранных агентов. В администрации Байдена этот законопроект, который, кстати, был отозван в Грузии, назвали «стигматизацией структур гражданского общества из-за их внешнего финансирования».Цинизм американской трактовки уже в том, что в самих США ещё с 30-х годов прошлого века действует похожий закон об иностранных агентах. Но что можно США, то нельзя Грузии. Иначе, видимо, в Вашингтоне опасаются, что рядовые грузинские граждане узнают, что подавляющее большинство действующих в стране НКО, СМИ и политических структур находятся на зарубежном финансировании, соответственно защищая интересы не граждан Грузии, а тех, кто это финансирование осуществляет.Глава российского МИД Сергей Лавров однозначно отметил, что акции протеста в Тбилиси являются во многом повторяющими киевский майдан. Там тоже лозунги изначально было одни, потом протест начали подминать под себя радикалы и спонсировать иностранные спецслужбы. Для тех же США крайне важно продолжать дестабилизировать ситуацию на границах России и рассаживать в кресла властей исключительно тех лиц, которые безоговорочно исполняют вашингтонский заказ. Для этого и проводится новая попытка цветной революции.Рассуждения по этому поводу представил Михаил Леонтьев в своей авторской программе «Однако».