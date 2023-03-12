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Грузинские события: новая попытка цветной революции

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Грузинские события: новая попытка цветной революции

Пока Грузию сотрясают беспорядки, на которых всё чаще мелькают украинские флаги, президент страны гостила в США. Саломе Зурабишвили провела встречу с представителями американской администрации, в том числе с советником Байдена по нацбезопасности Джейком Салливаном.


После встреч на сайте Пентагона появился удивительный по уровню своего цинизма комментарий, где говорится, что Вашингтон крайне обеспокоен законопроектом, предусматривающим регистрацию неправительственных организаций в качестве иностранных агентов. В администрации Байдена этот законопроект, который, кстати, был отозван в Грузии, назвали «стигматизацией структур гражданского общества из-за их внешнего финансирования».

Цинизм американской трактовки уже в том, что в самих США ещё с 30-х годов прошлого века действует похожий закон об иностранных агентах. Но что можно США, то нельзя Грузии. Иначе, видимо, в Вашингтоне опасаются, что рядовые грузинские граждане узнают, что подавляющее большинство действующих в стране НКО, СМИ и политических структур находятся на зарубежном финансировании, соответственно защищая интересы не граждан Грузии, а тех, кто это финансирование осуществляет.

Глава российского МИД Сергей Лавров однозначно отметил, что акции протеста в Тбилиси являются во многом повторяющими киевский майдан. Там тоже лозунги изначально было одни, потом протест начали подминать под себя радикалы и спонсировать иностранные спецслужбы. Для тех же США крайне важно продолжать дестабилизировать ситуацию на границах России и рассаживать в кресла властей исключительно тех лиц, которые безоговорочно исполняют вашингтонский заказ. Для этого и проводится новая попытка цветной революции.

Рассуждения по этому поводу представил Михаил Леонтьев в своей авторской программе «Однако».

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19 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 19:09
    +10
    Пока Грузию сотрясают беспорядки, на которых всё чаще мелькают украинские флаги, президент страны гостила в США. Саломе Зурабишвили провела встречу с представителями американской администрации, в том числе с советником Байдена по нацбезопасности Джейком Салливаном.
    Не жалко ни Грузию, ни Армению. Вечные "братья" и не менее вечные ..... пропущу, чтобы не пачкаться. Сербам и крови не пожалею, а этим ...
    1. Проксима
      Проксима Сегодня, 19:24
      +3
      Цитата: Mavrikiy
      Не жалко ни Грузию, ни Армению. Вечные "братья" и не менее вечные ..... пропущу, чтобы не пачкаться. Сербам и крови не пожалею, а этим

      Да не в этом дело, уважаемый! Грузия граничит с Абхазией, Северной Осетией, Южной Осетией, с республиками Ставропольского края (с Карачаево-Черкесией, Чечнёй, Ингушетией например) с Дагестаном. Граница более чем протяженная! fellow Это всё кроме Абхазии и Южной Осетии официально Российские территории. На хрен такую пороховую бочку у себя иметь? stop
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 19:30
      +2
      Цитата: Mavrikiy
      Сербам и крови не пожалею, а этим ..

      А этим последнюю осину, спилю и в подарок пошлю.
  2. антивирус
    антивирус Сегодня, 19:17
    +1
    Жизнь продолжается.
    А наглость - второе счастье.
    Не для наших, им хватает денег в монако и сингапуре(патриоты).
    Свои "цветные" не могут организовать.


    ...
    Пока
    1. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 19:21
      0
      Цитата: антивирус
      Свои "цветные" не могут организовать....
      Пока

      Не согласен. НИКОГДА angry
  3. Пауль Зиберт
    Пауль Зиберт Сегодня, 19:19
    +4
    Цветные либерасты - они такие либерасты...
    1. Корона без вируса
      Корона без вируса Сегодня, 19:42
      -7
      я поставил за пост минус!!! am
      Это когда же Лия Ахеджакова стала вдруг "либерастом"?! am
      Да Вы, наверное, под стол пешком ходили - а она уже была "иконой" для СССР!!! hi
      1. КолВизин
        КолВизин Сегодня, 19:49
        0
        А те, что сзади? Тоже икона для вас??
        1. Корона без вируса
          Корона без вируса Сегодня, 20:13
          -1
          Цитата: КолВизин
          А те, что сзади? Тоже икона для вас??

          А кто там сзади - мне глубоко фиолетово - я их не знаю laughing
          Вопрос стоит конкретно про Ахеджакову!!! am

          Или Вы готовы всех, с кем Путин на фотках, сразу в Патриоты России записать?! bully
      2. Проксима
        Проксима Сегодня, 19:49
        +2
        Цитата: Корона без вируса
        Это когда же Лия Ахеджакова стала вдруг "либерастом"?!

        Один вопрос, вы с какой планеты прилетели, уважаемый? belay
      3. ORE
        ORE Сегодня, 20:09
        0
        А корона то с вирусом. И иконы у вас, иные.
        1. Корона без вируса
          Корона без вируса Сегодня, 20:17
          0
          Цитата: ORE
          А корона то с вирусом. И иконы у вас, иные.

          Конечно, с вирусом!!! Зайдите во "мнения" и прочитайте мои Сказки good

          «Теперь ты в Армии»
          https://topwar.ru/207665-teper-ty-v-armii-chast-pervaja.html

          «Теперь ты в Армии». «Без щей и каши – пусты желудки наши»
          https://topwar.ru/207824-bez-schej-i-kashi-pustynny-zheludki-nashi.html

          «Теперь ты в Армии». «За бедного шофёра замолвите слово...»
          https://topwar.ru/207992-teper-ty-v-armii-za-bednogo-shofera-zamolvite-slovo.html

          «Теперь ты в Армии». «Хлеб и зрелища»
          https://topwar.ru/208121-teper-ty-v-armii-hleb-i-zrelischa.html

          «Теперь ты в Армии». Айболит спешит на помощь
          https://topwar.ru/208260-teper-ty-v-armii-ajbolit-speshit-na-pomosch.html

          «Теперь ты в Армии». Жизнь прекрасна и удивительна
          https://topwar.ru/211023-teper-ty-v-armii-zhizn-prekrasna-i-udivitelna.html
      4. Пауль Зиберт
        Пауль Зиберт Сегодня, 20:18
        0
        Цитата: Корона без вируса
        Да Вы, наверное, под стол пешком ходили - а она уже была "иконой" для СССР!!!

        Ну я на эту "икону" не молился...
        Она мне рассказала что "значит хорошие сапоги, надо брать!"
        А я не оценил всю глубину её философской натуры...
  4. Alien From
    Alien From Сегодня, 19:28
    +1
    Как оказалось, все "союзные " оказались шалавами......
  5. Корона без вируса
    Корона без вируса Сегодня, 19:32
    -4
    Пример Грузии - это пример, что лучше сначала 100 раз промерять, а потом один раз отрезать laughing

    Ну вот скажите - нафик они замутили этот дурацкий закон??? жили себе спокойно, царствовали - и все ведь было хорошо!!!

    ципсота - можете меня минусовать, разрешаю)))
  6. Лешак
    Лешак Сегодня, 19:32
    0
    Хреново что у России под боком опять начинает тлеть запал от пороховой бочки и мы опять ничего не можем изменить.
  7. КолВизин
    КолВизин Сегодня, 19:41
    +4
    .............................................................................................................
  8. Корона без вируса
    Корона без вируса Сегодня, 20:06
    0
    Цитата: Проксима
    Цитата: Корона без вируса
    Это когда же Лия Ахеджакова стала вдруг "либерастом"?!

    Один вопрос, вы с какой планеты прилетели, уважаемый? belay

    Лично я - Планета Земля, рожден в СССР - а чЁ? bully
  9. Борис Сергеев
    Борис Сергеев Сегодня, 20:14
    0
    И никакой контр-игры со стороны России, одно разведение руками. При этом сплошь и рядом закулисные деятели, как в своё время Каха Бендукидзе, всплывают в родной Грузии на деньги, сделанные в России. Но это, как выясняется, их ни к чему не обязывает. Или в России нет тех, кто мог бы обязать?