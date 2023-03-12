Американское издание: Обозначились явные точки напряжённости между США и Украиной, среди таких - Бахмут и вопрос Крыма

Изматывающая ВСУ оборона стратегически малозначимого Бахмута, планы войны за Крым, заявления по диверсии на газопроводах «Северный поток» - всё это те самые точки разногласия между Украиной и США. И разногласия углубляются.

Большинство в Вашингтоне понимает, что Украина прикладывает отчаянные усилия, чтобы защитить себя, но в администрации всё больше сетуют по поводу нескончаемых просьб и по поводу того, что Зеленский не проявляется должной благодарности.

Не бывает войн без неудач. И вопрос не в том, есть ли у Украины неудачи, а в том, как она собирается на них реагировать.