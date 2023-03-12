Военное обозрение
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Американское издание: Обозначились явные точки напряжённости между США и Украиной, среди таких - Бахмут и вопрос Крыма

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Американское издание: Обозначились явные точки напряжённости между США и Украиной, среди таких - Бахмут и вопрос Крыма

Крупное американское издание Politico выходит со статьёй, в которой говорится об углубляющихся проблемах американо-украинского военного сотрудничества. В издании отмечено, что между Киевом и Вашингтоном обозначились явные «точки напряжённости». В частности, речь идёт о позиции США по Бахмуту и Крыму. Напомним, что военное командование США давно призывает Украину отступить из Бахмута и отказаться (по крайней мере, пока) от идеи военных атак на Крымский полуостров. В украинском командовании, как заявлено, считают, что в Бахмуте (Артёмовске) делают «всё правильно», а также, что «на Крым нужно обязательно начать наступление в ближайшее время».


Из материала Politico:

Изматывающая ВСУ оборона стратегически малозначимого Бахмута, планы войны за Крым, заявления по диверсии на газопроводах «Северный поток» - всё это те самые точки разногласия между Украиной и США. И разногласия углубляются.

В западном издании конкретизируется вопрос Бахмута. Отмечено, что в битве за этот город украинские войска тратят столько живой силы, оружия и боеприпасов, что это может просто-напросто лишить ВСУ возможности контрнаступления в дальнейшем. Однозначно даётся понять, что Запад предоставил оружие и боеприпасы не для того, чтобы командование ВСУ львиную долю таких поставок растратило в Бахмуте.

Также в статье говорится, что Киев вновь и вновь говорит Вашингтону, что помощь недостаточна и что нужно поставлять больше.
Из статьи со ссылкой на чиновников администрации Байдена:

Большинство в Вашингтоне понимает, что Украина прикладывает отчаянные усилия, чтобы защитить себя, но в администрации всё больше сетуют по поводу нескончаемых просьб и по поводу того, что Зеленский не проявляется должной благодарности.

В Politico пишут, что настойчивые заявления Зеленского о том, что Украина намерена возвращать Крым военным путём, только продлит войну. Отмечено, что Зеленскому неоднократно давали понять в США, что «вряд ли украинские войска смогут вытеснить Россию из Крыма, даже если они будут оснащены западным оружием».

Приводится заявление Джейсона Кроу – ветерана армии США, члена палаты представителей:

Не бывает войн без неудач. И вопрос не в том, есть ли у Украины неудачи, а в том, как она собирается на них реагировать.
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18 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 19:38
    +4
    Это частное мнение.Администрация самоходнооо деда не откажется от поддержки киевских убытков,что бы они не учудили.
    1. Проксима
      Проксима Сегодня, 19:41
      +3
      Когда пронаркоченный президент терят чувство реальности, то ничем хорошим для его "государства" это не закончится. Походом на Москву он часом не собирается? request
    2. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 20:08
      +3
      Обрадую ,тема Украины в подвалах.Запад ждёт с содраганием понедельника из за банкротства американского банка.В 2008 году банк вызвавший кризис потерял 300 млрд $,а сейчас банк банкрот теряет 202 млрд $.Может начаться цепная реакции,будут спасать ситуацию.
  2. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 19:41
    +2
    Дезинформация и рассада сомнений тоже есть тактика. В общем врут как дышат. Вброс в стиле украинских аквамэнов. Штатникам какраз выгодно чтоб всё что отойдет к рф было в ноль разнесено плюс обезлюдело и загажено всем чем можно.
  3. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 19:41
    +3
    Эти слухи-не более чем театр.
    Никаких разногласий на самом деле нет - пока Украина готова сражаться хоть за Крым, хоть за Донбасс, хоть за Марс - США и ЕС будут её поддерживать поставками оружия, боеприпасов и финансово.

    Ровно до тех пор пока Украина сражается с Россией и наносит ущерб русским войскам, приграничным регионам РФ и убивает русских.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 19:46
    0
    Сейчас сходил в западную параллельную реальность .Бывший посол США в России Джон Салливан взаявил: Путин В.В очень раздражён,что не может соблюдать прежний образ жизни.Он не может слетать в Сочи ,он может туда добраться только поездом.Уровень американской аналитики зашкаливает,но это ещё не дно.Дно им предстоит ещё пробить.Идиоты.Может быть поэтому Зе начинает хозяину перечить.Какой Крым, у власти бы удержаться.Вешать на площади в Киеве будут не американцев.Они будут только фотографировать.
  5. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 19:48
    +4
    не слушайте это херню.. очередная попытка забаюкать.. не важно что у них есть разногласия. у них есть одна цель, это цель нанести нам поражение.. и только от нее нужно отталкиваться .
  6. Tagan
    Tagan Сегодня, 19:48
    +1
    Цитата: dmi.pris1
    Это частное мнение.Администрация самоходнооо деда не откажется от поддержки киевских убытков,что бы они не учудили.

    Как знать. По-моему, попытка спихнуть подрыв газопроводов на "титульную нацию" возникла неспроста и выглядит, как повод, который можно будет задействовать в дальнейшем перед кидаловом.
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 19:52
    +1
    Американское издание: Обозначились явные точки напряжённости между США и Украиной, среди таких - Бахмут и вопрос Крыма
    . Вот о чем стоит помнить, так это о том, что в полосатики такая же сложная, инертная государственная машина, как и везде! Если планы однажды намечен, деньги на это заложены в бюджет, к делу пристроена масса народа, организаций, контор и прочих, эту машину остановить, запросто, не сможет никто!!!
    Теперь, либо дело будет сделано, либо... сломается/забуксует на месте, но это мало от кого зависит, у них там, эт точно.
    А вот от нас зависит, напрямую, это тоже факт.
    Так шо палки в колеса пихаем им, непрерывно.
  8. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 19:54
    0
    Американское издание: Обозначились явные точки напряжённости между США и Украиной, среди таких - Бахмут и вопрос Крыма

    Пора поднимать вопросы Аляски, Калифорнии и аннексированных территорий Мексики...
    А можно поискать, кому и за что платил царь Пётр I два миллиона ефимков...
    Или сколько будет стоить России Сувалкский коридор...
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 20:23
      0
      Кстати в Англии вброшена новая тема.Обсуждают какой то оползень на Канарских островах.Может возникнуть Мега - Цунами береговую Англию смоет.И ни какого Посейдона не надо. hi
  9. стар
    стар Сегодня, 19:58
    +1
    Не бывает войн без неудач. И вопрос не в том, есть ли у Украины неудачи, а в том, как она собирается на них реагировать.

    Поражение Украины - это проблемы не ее руководства, а руководства ЕС. Проиграет Украина = проиграет ЕС.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 20:12
      0
      Полностью поддерживаю вашу точку зрения,Украина для нас не главное.Она и так записана как наш актив,наша цель ЕС и НАТО.Их надо вывести из равновесия. hi
  10. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 20:06
    +1
    Пока они собираются наступать, РФ уже второй месяц наступает и скоро у незалежной не останется тех, кто бы мог реально наступать, разве что соседу на пятки laughing
    А теоретический удар по Крыму, может реально создать конфликт с вовлечением и началом третей мировой войны, это уже не шутки, если будет применено высокоточное оружие западного производства.
  11. Ivan F
    Ivan F Сегодня, 20:10
    0
    Зеленскому, корона спинной мозг сдавила и зелёная "земноводная" за шею душит. А администрация "цирка" недовольна, что клоун на арене начинает отклоняться, от программы выступления.
  12. Alien From
    Alien From Сегодня, 20:12
    0
    Как написано выше, самоходный дед это всего лишь кукла, там интересы больших денег играют первую скрипку. Небратьев или европейцев, да вообще кого либо там даже за инфузорий туфелек не считают. Се ля ви.
  13. lubesky
    lubesky Сегодня, 20:18
    0
    не проявляется должной благодарности


    Если вывести за скобки, что Украина и сама была рада стать жертвенным орудием против русского мира и банальной марионеткой, однако в этой фразе хочу отметить всю СУТЬ американского империализма. Штаты активно втягивали Украину в эту кровавую бойню долго лет, навязывая ЛОЖНЫЕ цели и обещая процветание этому народу и вот теперь, они ещё недовольны, что якобы марионетка не достаточно благодарна!

    Запомните украинцы! Обращаюсь к вам, а не к вашим неонацистам, им только смерть! Смотрите, как вас использовали и кинули под разъяренного медведя. Так Штаты поступают со всеми аборигенами, наивными народами а после, тупо сливают своих вассалов! Эта схема стандартная и с вами поступят также, не думайте, что вы для них особенные!

    И не будет никакой Европы, вы не часть "семьи", отрезанный ломоть и не будет никакого процветания!
  14. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 20:18
    0
    Avez vous déjà vu une marionnette être en désaccord avec son marionnettiste ?
    Impossible ! Juste du spectacle ...

    Вы когда-нибудь видели, чтобы марионетка не соглашалась со своим кукловодом ?
    Это невозможно! Просто шоу...