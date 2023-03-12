Американское издание: Обозначились явные точки напряжённости между США и Украиной, среди таких - Бахмут и вопрос Крыма

Крупное американское издание Politico выходит со статьёй, в которой говорится об углубляющихся проблемах американо-украинского военного сотрудничества. В издании отмечено, что между Киевом и Вашингтоном обозначились явные «точки напряжённости». В частности, речь идёт о позиции США по Бахмуту и Крыму. Напомним, что военное командование США давно призывает Украину отступить из Бахмута и отказаться (по крайней мере, пока) от идеи военных атак на Крымский полуостров. В украинском командовании, как заявлено, считают, что в Бахмуте (Артёмовске) делают «всё правильно», а также, что «на Крым нужно обязательно начать наступление в ближайшее время».
Из материала Politico:
Изматывающая ВСУ оборона стратегически малозначимого Бахмута, планы войны за Крым, заявления по диверсии на газопроводах «Северный поток» - всё это те самые точки разногласия между Украиной и США. И разногласия углубляются.
В западном издании конкретизируется вопрос Бахмута. Отмечено, что в битве за этот город украинские войска тратят столько живой силы, оружия и боеприпасов, что это может просто-напросто лишить ВСУ возможности контрнаступления в дальнейшем. Однозначно даётся понять, что Запад предоставил оружие и боеприпасы не для того, чтобы командование ВСУ львиную долю таких поставок растратило в Бахмуте.
Также в статье говорится, что Киев вновь и вновь говорит Вашингтону, что помощь недостаточна и что нужно поставлять больше.
Из статьи со ссылкой на чиновников администрации Байдена:
Большинство в Вашингтоне понимает, что Украина прикладывает отчаянные усилия, чтобы защитить себя, но в администрации всё больше сетуют по поводу нескончаемых просьб и по поводу того, что Зеленский не проявляется должной благодарности.
В Politico пишут, что настойчивые заявления Зеленского о том, что Украина намерена возвращать Крым военным путём, только продлит войну. Отмечено, что Зеленскому неоднократно давали понять в США, что «вряд ли украинские войска смогут вытеснить Россию из Крыма, даже если они будут оснащены западным оружием».
Приводится заявление Джейсона Кроу – ветерана армии США, члена палаты представителей:
Не бывает войн без неудач. И вопрос не в том, есть ли у Украины неудачи, а в том, как она собирается на них реагировать.