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Военнослужащие ВСУ сообщают о развёртывании российскими войсками автономных комплексов наблюдения «Муром-П»

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Военнослужащие ВСУ сообщают о развёртывании российскими войсками автономных комплексов наблюдения «Муром-П»

Российские военные начали применять на передовой для наблюдения за украинскими позициями комплексы дальнего визуального наблюдения "Муром-П". Об этом сообщают украинские источники со ссылкой на военнослужащих ВСУ.


По данным, поступающим с линии соприкосновения, новые комплексы появились на всех направлениях, обеспечивая круглосуточный мониторинг обстановки. Благодаря камере и тепловизору, он обеспечивает обнаружение как личного состава, так и техники в любое время суток. Украинские военные получили указание уничтожать "Муром-П" при обнаружении.

По всем фронтам в РФ фиксируется новый комплекс "Муром-П". Имеет тепловизор и камеру с зумом. Может работать автономно с элеваторов и других высоких объектов

- заявил один из украинских военных добавив, что данный комплекс срисовывает человека камерой на дальности 10 км, тепловизором - 4 км. Технику видит тепловизором на расстоянии 8 км.


Автономный мобильный комплекс видео-тепловизионного наблюдения "Муром-П" разработан российской компанией СТИЛСОФТ и был принят на снабжение пограничных войск ФСБ РФ в 2018 году. Комплекс быстро разворачивается и позволяет вести круглосуточное видео-тепловизионное, а также радиолокационное наблюдение, осуществлять контроль открытых участков местности и т.д.

Для переноски комплекса используются специальные кейсы, развернуть "Муром-П" можно в любом месте, питание осуществляется как от сети, так и от генератора или солнечных батарей. Передача информации ведется по беспроводной технологии, может подавать специальные сигналы.
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1 комментарий
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 20:27
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    Осталось только наладить ,после классификации цели ,наносить огневое поражение в режиме он - лайн.И будет нам счастье.