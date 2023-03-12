Военнослужащие ВСУ сообщают о развёртывании российскими войсками автономных комплексов наблюдения «Муром-П»

По всем фронтам в РФ фиксируется новый комплекс "Муром-П". Имеет тепловизор и камеру с зумом. Может работать автономно с элеваторов и других высоких объектов

Российские военные начали применять на передовой для наблюдения за украинскими позициями комплексы дальнего визуального наблюдения "Муром-П". Об этом сообщают украинские источники со ссылкой на военнослужащих ВСУ.По данным, поступающим с линии соприкосновения, новые комплексы появились на всех направлениях, обеспечивая круглосуточный мониторинг обстановки. Благодаря камере и тепловизору, он обеспечивает обнаружение как личного состава, так и техники в любое время суток. Украинские военные получили указание уничтожать "Муром-П" при обнаружении.- заявил один из украинских военных добавив, что данный комплекс срисовывает человека камерой на дальности 10 км, тепловизором - 4 км. Технику видит тепловизором на расстоянии 8 км.Автономный мобильный комплекс видео-тепловизионного наблюдения "Муром-П" разработан российской компанией СТИЛСОФТ и был принят на снабжение пограничных войск ФСБ РФ в 2018 году. Комплекс быстро разворачивается и позволяет вести круглосуточное видео-тепловизионное, а также радиолокационное наблюдение, осуществлять контроль открытых участков местности и т.д.Для переноски комплекса используются специальные кейсы, развернуть "Муром-П" можно в любом месте, питание осуществляется как от сети, так и от генератора или солнечных батарей. Передача информации ведется по беспроводной технологии, может подавать специальные сигналы.