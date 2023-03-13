Байден собирается выступить с обращением в связи с банкротством одного из крупнейших банков США

Американская администрация вынуждена комментировать банкротство одного из крупнейших банков страны. Речь идёт о «Банке Силиконовой долины», который в последние годы рассматривался в качестве одной из наиболее перспективных финансовых организаций США из-за направленности на вложения в ИТ-отрасль.Сегодня анонсировано обращение президента США Джо Байдена по поводу «мер по обеспечению финансовой устойчивости в Соединённых Штатах». В частности, отмечено, что Байден отдал распоряжение главе американского Минфина Джанет Йеллен и своему экономическому советнику Лаэлю Брейнарду «провести работу с финрегуляторами для обеспечения устойчивой работы предприятий и компаний, сотрудничавших с банками Silicon Valley Bank и Signature Bank. Последний так же оказался в числе банкротов.Ситуация такова, что общая сумма задолженности этих банков превышает 200 млрд долларов. С Silicon Valley Bank работают десятки компаний из сферы информатизации и высоких технологий. В США экономические эксперты отмечают, что пока ситуация во многом напоминает предпосылки финансового кризиса 2008 года, когда вместе с банками «посыпалась» система страхования, столкнувшаяся с необходимостью обеспечить выплаты по вкладам в банках-банкротах.Если администрация Байдена не сможет обеспечить устойчивость банковской системы, то, как прогнозируется, финансовый кризис может оказаться значительно более серьёзным того, чем тот, который проявил себя около 15 лет назад.