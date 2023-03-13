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Байден собирается выступить с обращением в связи с банкротством одного из крупнейших банков США

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Байден собирается выступить с обращением в связи с банкротством одного из крупнейших банков США

Американская администрация вынуждена комментировать банкротство одного из крупнейших банков страны. Речь идёт о «Банке Силиконовой долины», который в последние годы рассматривался в качестве одной из наиболее перспективных финансовых организаций США из-за направленности на вложения в ИТ-отрасль.


Сегодня анонсировано обращение президента США Джо Байдена по поводу «мер по обеспечению финансовой устойчивости в Соединённых Штатах». В частности, отмечено, что Байден отдал распоряжение главе американского Минфина Джанет Йеллен и своему экономическому советнику Лаэлю Брейнарду «провести работу с финрегуляторами для обеспечения устойчивой работы предприятий и компаний, сотрудничавших с банками Silicon Valley Bank и Signature Bank. Последний так же оказался в числе банкротов.

Ситуация такова, что общая сумма задолженности этих банков превышает 200 млрд долларов. С Silicon Valley Bank работают десятки компаний из сферы информатизации и высоких технологий. В США экономические эксперты отмечают, что пока ситуация во многом напоминает предпосылки финансового кризиса 2008 года, когда вместе с банками «посыпалась» система страхования, столкнувшаяся с необходимостью обеспечить выплаты по вкладам в банках-банкротах.

Если администрация Байдена не сможет обеспечить устойчивость банковской системы, то, как прогнозируется, финансовый кризис может оказаться значительно более серьёзным того, чем тот, который проявил себя около 15 лет назад.
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35 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 06:06
    +12
    Даже понятно, что скажет. Явно, виноват - лично Путин. А еще скажет, это необходимые жертвы ради поддержки демократии и войны на бывшей укарине. И потом, поздоровается с пустотой и упадет с трибуны.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 06:12
      +3
      Так там вся Америка банкрот, 30 трл. государственного долга это финансовый аут, вся надежда у них на локальную войну в Европе где они как обычно будут наблюдателями и главными выгодоприобретателями.
      1. Canecat
        Canecat Сегодня, 06:39
        +2
        Цитата: Silver99
        вся надежда у них на локальную войну в Европе где они как обычно будут наблюдателями и главными выгодоприобретателями.

        Обвинит Россию и Китай, объявит экономическую и какую еще нибудь войну, в прочем как обычно.
    2. Multig
      Multig Сегодня, 06:16
      +6
      Перестаньте накидывать им идеи!!!
    3. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 06:54
      +2
      Появляются подробности банкротства банка.Руководители банка получили огромные премии за отличную работу ,а на следующий день банк " лёг".Отличная работа ,ничего не напоминает.Да,в США ,страхуют вклад до 250 000$.
    4. Аргон
      Аргон Сегодня, 06:56
      +3
      Привет! Спасибо за веселое утро! Смеюсь , как представлю ,как он здоровается с пустотой и проваливается laughing laughing laughing
    5. ivan_nkl
      ivan_nkl Сегодня, 07:28
      +1
      Явно, виноват - лично Путин

      кто думает иначе - очень наивные люди незнакомые со сверхсекретными данными ЦРУ
  2. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 06:11
    +3
    Не забыл бы название банка.. И свою фамилию и должность. Или вообще, причину выступления.. Мы уже привыкли. Но все- таки..
    1. ivan_nkl
      ivan_nkl Сегодня, 07:32
      +1
      Не забыл бы название банка.. И свою фамилию и должность... причину выступления..

      причина не столь важна, главное страну пребывания не перепутать: может принять себя за самого Путина - придётся принимать жосткие меры
  3. Керенский
    Керенский Сегодня, 06:15
    +4
    Хм! Банк не стал страховать львиную долю активов (хотя это обычная практика), значит были готовы. Инвестировали в Хай-Тек по "эффекту выстрела". Если один проект круто сработал, то можно лавочку прихлопнуть. Ибо, если начать сворачивание финансирования на финальных стадиях остальных проектов, то это насторожит инвесторов, да и "большеголовые" могут свалить к другой кормушке. Остальные охи и обращения,- для народа.
    1. Андрей Николаев_4
      Андрей Николаев_4 Сегодня, 06:51
      +2
      Да,93% не застраховано.Вообще интересно,конечно,чем дело кончится—там уже и Маск готов вписаться вроде как
      1. Керенский
        Керенский Сегодня, 07:00
        +1
        Вообще интересно,конечно,чем дело кончится—там уже и Маск готов вписаться вроде как

        Вытащить такой банк нереально. Назначается антикризисный управляющий, который его банкротит, распродавая активы и возвертая взад вкладчикам по 3 цента за доллар. И вот тут на сцену выходит Маск, ибо он может отличить вкусняшки от какашек. Остальные ждут выручку от продажи офисной мебели и ксероксов б\у...
  4. Панкрат25
    Панкрат25 Сегодня, 06:16
    +2
    Ну наконец то, посыпалось, теперь есть желающие хранить свои сбережения в долларах?
    1. Черепавлик
      Черепавлик Сегодня, 06:37
      +3
      Цитата: Панкрат25
      есть желающие хранить свои сбережения в долларах?

      Надавать бы пинков нашим финансистам, которые рассуждали про "курс, комфортный для экспортеров".
    2. ivan_nkl
      ivan_nkl Сегодня, 07:35
      +1
      есть желающие хранить свои сбережения в долларах?

      стены санузла можно обклеить - авангардное решение, или от доллАров прикуривать, воображая себя руководителем мафии и т.д...
  5. Ryaruav
    Ryaruav Сегодня, 06:21
    +3
    очень хочется надеется что это только начало
    1. ivan_nkl
      ivan_nkl Сегодня, 07:37
      +1
      хочется надеется что это только начало

      песня советская есть: я так хочу, чтобы это не кончалось...
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:22
    +4
    ситуация во многом напоминает предпосылки финансового кризиса 2008 года
    И не исключено, что этим может и закончится - очередным кризисом, который потянет за собой и мировую финансовую систему. Про госдолг Сша конечно не скажет и обязательно в своем обращении несколько раз вспомнит Россию и лично Путина.
  7. литий17
    литий17 Сегодня, 06:31
    -1
    Про Америку все понятно... но вот информация о том что мы храним свои деньги и некоторую часть золотых запасов в федеральной системе США! Я не специалист, но в реалиях как наши шоу-шестерки и слуги народные вкладывали и уводили наши деньги к амерам... Логично предположить что как бы в банкротах не оказались!
    1. parabyd
      parabyd Сегодня, 06:36
      +5
      Уже давно не храним. Там оставалось около 2,5 млрд. А раньше сумма была около 200 млрд. Так что оттуда деньги всё вывели. И тем более там никогда не хранили золотой запас. Всё золото в России.
  8. Черепавлик
    Черепавлик Сегодня, 06:32
    +7
    Американцы! Храните деньги в сберегательной кассе, предпочтительно в рублях!
  9. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 06:32
    +3
    За него, сегодня, все скажет Уолл стрит.
  10. kaufman
    kaufman Сегодня, 06:43
    +2
    В любом случае , происходящее на Украине им на руку. Работает на их экономику. Если бы не было СВО то штатам сейчас было бы проблематичнее выбираться.
    1. ivan_nkl
      ivan_nkl Сегодня, 07:39
      +1
      было бы проблематичнее выбираться

      пришлось бы как-то объяснять американскому народу сей феномен - крах зелёной бумаги
  11. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 06:48
    +2
    Пока бидон выступит уже разыграется финансовый шторм.Япония начала первая,индексы просели золото взлетело.Посмотрим как "апостолу" демократии это удастся остановить словами,с словами у него плохо получается ,даже по бумажке.
    1. kaufman
      kaufman Сегодня, 06:56
      +2
      Год назад так же радовались , что в штатах бензин подскочил в цене , и что мол вообще все пропало. И ничего. Выкрутились. И здесь примут решение , выкрутятся , ещё и поимеют на ситуации, как обычно
  12. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 06:48
    +1
    Цитата: kaufman
    В любом случае , происходящее на Украине им на руку. Работает на их экономику. Если бы не было СВО то штатам сейчас было бы проблематичнее выбираться.

    Они в более аыгодной ситуации чем Европа; им вообще любой пожар в этом мире радость: "...Не было бы счастья, да несчастье помогло..."
  13. Андрей Николаев_4
    Андрей Николаев_4 Сегодня, 06:48
    +4
    Все-таки интересно в штатах работает система финмониторинга и рейтингования:Леман Бразерс на момент банкротства имел рейтинг трипл-ай (высший),а банк силиконовой долины за неделю до банкротства (2 марта) получил награду «Лучший банк года»)))
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 07:02
      +2
      Цитата: Андрей Николаев_4
      Все-таки интересно в штатах работает система финмониторинга и рейтингования:Леман Бразерс на момент банкротства имел рейтинг трипл-ай (высший),а банк силиконовой долины за неделю до банкротства (2 марта) получил награду «Лучший банк года»)))

      Тут недавно форумчанин говорил об афере на биржах акций...вероятно кто то крупно проиграл на акциях...от кого то ушло к кому то пришло.
      В финансах хорошо действует закон сообщающих сосудов...кто то хорошо наварился на 200 миллиардов долларов.
      1. Андрей Николаев_4
        Андрей Николаев_4 Сегодня, 08:37
        0
        Ну тут все просто: они крепко вложились в облигации когда учетная ставка была 0-025%,а сейчас она 4.5%
    2. ivan_nkl
      ivan_nkl Сегодня, 07:41
      +1
      интересно в штатах работает система финмониторинга и рейтингования

      Леман Бразерс этот мониторинг и заказывал - ничего личного, просто бизнес...
  14. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 06:58
    +2
    Кто же положил в карман 200 миллиардов долларов обанкротившегося банка себе в карман...кто в США роль Чубайса играет? what
  15. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 07:02
    +2
    Сдается мне, что напечатав денег, они притушат основной пожар. А, рассчитываться будут все остальные. Ну, в основном те, кто на доллар ставку делал. Так, что не надо за них беспокоиться. По нам ударит сильнее. Я имею ввиду, по простым людям.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 07:16
      +2
      Пока по закону печатать деньги запрещено,Республиканцы в конгрессе добро не дают по повышению уровня госдолга.
  16. al3x
    al3x Сегодня, 07:46
    +1
    Меня терзают смутные сомнения, но тот мировой кризис, который был 15 лет назад и в подметки не годится тому, который сейчас как бы есть в настоящее время.