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Спикер ВСУ заявил об усложнении для украинских войск к западу от линии Сватово-Кременная

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Спикер ВСУ заявил об усложнении для украинских войск к западу от линии Сватово-Кременная

Накануне спикер так называемой восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявил об усложнении ситуации к западу от линии Сватово-Кременная. По его словам, российские войска «сосредоточили на Лимано-Купянском направлении профессиональную армию».


Череватый:

Наблюдается огромное количество артиллерийских обстрелов.

Важно отметить, что украинские войска к настоящему моменту оказались в такой ситуации, при которой попытка продвижения к Кременной оголяет фланг в районе Купянска и может позволить ВС РФ ещё ближе подойти к городу, контроль над которым был утрачен осенью 2022 года в результате украинского контрнаступления.

Теперь украинские войска анонсируют весеннее наступление. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк прямо заявил даже о сроках такого наступления: «Начнётся через два месяца». Прогнозируется, что начаться оно может после того, как подсохнет почва, которая сегодня создаёт значительные трудности для прохождения даже на гусеничной технике.

Чем дальше на запад продвигаются российские войска на Лимано-Купянском направлении, тем сложнее противнику на этом участке будет перейти к контрнаступательным действиям. Российские войска буквально ежедневно занимают новые и новые позиции противника, в том числе в лесах к западу от Кременной, уничтожают опорные пункты, колонны обеспечения, срывают проведение ротации ВСУ в зоне боевых действий. Однако значительного продвижения всё же пока нет, что свидетельствует о том, что противник всеми силами пытается удержаться на ранее захваченных рубежах, не считаясь с потерями.
Использованы фотографии:
Минобороны России
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5 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 06:20
    +3
    А у противника сейчас не хватает во-первых резервов, которые приоритетно идут в район Артемовска, а во-вторых гусеничной техники, которую запад поставляет мало (там больше колесных авто класса MRAP) а советские запасы уничтожены. А на фронте сейчас жидкая грязь, распутица пришла.
    Противнику, сейчас надо либо задействовать резервы, приготовленные для весеннего наступления, либо отступать, спрямляя линию фронта до естественной водной преграды на рубеже Оскола и Печенежского водохранилища. Оскол не глубокий но там болотистая пойма, которая труднопроходима.
    1. Аркадич
      Аркадич Сегодня, 07:20
      0
      Согласен, вы рассуждаете с концепции приоритета л/с армии над территорией, как и МО ВС, но у ВСУ другая стратегия получается ни смотря ни на что держать территории путем размера их на жизни в/служащих.
    2. стар
      стар Сегодня, 07:54
      0
      Зеленский меняет жизни своих подданных на время, необходимое для подготовки контрнаступления.

      По данным западных источников, украинская армия сейчас теряет на линии соприкосновения порядка двух тысяч человек в сутки.
      Чтобы хоть как-то залатать кадровые дыры в передовых частях, украинские генералы вынуждены бросать в бой мобилизованных, которые поступают прямиком из военкоматов. Далее в течение трех дней недалеко от передовых позиций под руководством инструкторов с ними проводится очень ускоренный курс подготовки, после чего мобилизованных сразу отправляют в бой, на доукомплектование подразделений вместо погибших, раненых и пропавших без вести.

      Перед херсонским наступом все было точно также, а тут ему еще и техники подогнали наши бывшие партнеры.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:30
    +1
    российские войска «сосредоточили на Лимано-Купянском направлении профессиональную армию»
    Начали, что-то подозревать? А на других направлениях какая армия противостоит ВСУ? Анонсируют свое наступление через два месяца не представляя, что будет к этому времени. Очевидно, что все надежды на западные танки, БМП и обученных в Англии и др. странах солдатиков, которых уже кидают под Артемовск.
  3. kaufman
    kaufman Сегодня, 06:40
    +1
    Нормально. Постараться улучшить положение перед началом паводка. Скоро движение практически встанет недели на три.
    Поэтому сейчас хорошо нужно улучшить положение , продвинуться, занять более выгодные позиции.
    На время распутицы подготовить резервы, аккумулировать ресурсы , технику и подготовится к отражению наступления