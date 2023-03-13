Спикер ВСУ заявил об усложнении для украинских войск к западу от линии Сватово-Кременная

Наблюдается огромное количество артиллерийских обстрелов.

Накануне спикер так называемой восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявил об усложнении ситуации к западу от линии Сватово-Кременная. По его словам, российские войска «сосредоточили на Лимано-Купянском направлении профессиональную армию».Череватый:Важно отметить, что украинские войска к настоящему моменту оказались в такой ситуации, при которой попытка продвижения к Кременной оголяет фланг в районе Купянска и может позволить ВС РФ ещё ближе подойти к городу, контроль над которым был утрачен осенью 2022 года в результате украинского контрнаступления.Теперь украинские войска анонсируют весеннее наступление. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк прямо заявил даже о сроках такого наступления: «Начнётся через два месяца». Прогнозируется, что начаться оно может после того, как подсохнет почва, которая сегодня создаёт значительные трудности для прохождения даже на гусеничной технике.Чем дальше на запад продвигаются российские войска на Лимано-Купянском направлении, тем сложнее противнику на этом участке будет перейти к контрнаступательным действиям. Российские войска буквально ежедневно занимают новые и новые позиции противника, в том числе в лесах к западу от Кременной, уничтожают опорные пункты, колонны обеспечения, срывают проведение ротации ВСУ в зоне боевых действий. Однако значительного продвижения всё же пока нет, что свидетельствует о том, что противник всеми силами пытается удержаться на ранее захваченных рубежах, не считаясь с потерями.