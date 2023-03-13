Российские дроны-камикадзе «Ланцет» прошли модернизацию с учётом применения в зоне спецоперации

Базовая версия дрона - "Изделие-52", которая оснащена двойным Х-образным оперением, была существенно модернизирована по опыту применения в ходе СВО. В частности, дрон получил новую оптико-электронную систему наведения и систему управления с новым программным обеспечением и улучшенной управляемостью

Опыт применения барражирующих боеприпасов "Ланцет" в рамках спецоперации показал недостаточную мощность заряда для уничтожения некоторых видов бронетехники. В связи с этим была проведена модернизация БПЛА и в настоящее время российские войска получили новую версию "Ланцета" с более мощной боевой частью. Об этом рассказал информированный источник.На сегодняшний день российские войска в зоне СВО применяют две модификации дронов -камикадзе "Ланцет" - базовую и улучшенную, что позволяет уничтожать различные цели противника, включая тяжелую бронетехнику. Новая модификация имеет три типа боеголовок - осколочно-фугасную, кумулятивную и термобарическую.- приводит РИА Новости слова источника.В настоящее время барражирующий боеприпас "Ланцет" является основным беспилотником такого типа, применяемым в зоне спецоперации. Кроме него применяется также "КУБ", но о нем почти не сообщается, хотя в войска он поступает.Базовая версия БПЛА "Ланцет-3" имеет взлетную массу 12 кг, из которой 3 кг приходится на боевую часть. Беспилотник развивает скорость от 80 до 110 км/час и может поражать цели в радиусе 40 км от оператора. Для наведения используются три системы: координатная, с помощью оптико-электронных средств и комбинированная. Беспилотник оснащен телевизионным каналом, передающим изображение цели и позволяющем подтвердить ее поражение. Взрыватель - предконтактный. Модифицированная версия дрона лишилась крестообразных крыльев и получила боевую часть массой 5 кг. Новый "Ланцет" может находиться в воздухе до одного часа и гарантированно поражать тяжелую бронетехнику противника.