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Российские дроны-камикадзе «Ланцет» прошли модернизацию с учётом применения в зоне спецоперации

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Российские дроны-камикадзе «Ланцет» прошли модернизацию с учётом применения в зоне спецоперации

Опыт применения барражирующих боеприпасов "Ланцет" в рамках спецоперации показал недостаточную мощность заряда для уничтожения некоторых видов бронетехники. В связи с этим была проведена модернизация БПЛА и в настоящее время российские войска получили новую версию "Ланцета" с более мощной боевой частью. Об этом рассказал информированный источник.


На сегодняшний день российские войска в зоне СВО применяют две модификации дронов-камикадзе "Ланцет" - базовую и улучшенную, что позволяет уничтожать различные цели противника, включая тяжелую бронетехнику. Новая модификация имеет три типа боеголовок - осколочно-фугасную, кумулятивную и термобарическую.

Базовая версия дрона - "Изделие-52", которая оснащена двойным Х-образным оперением, была существенно модернизирована по опыту применения в ходе СВО. В частности, дрон получил новую оптико-электронную систему наведения и систему управления с новым программным обеспечением и улучшенной управляемостью

- приводит РИА Новости слова источника.

В настоящее время барражирующий боеприпас "Ланцет" является основным беспилотником такого типа, применяемым в зоне спецоперации. Кроме него применяется также "КУБ", но о нем почти не сообщается, хотя в войска он поступает.

Базовая версия БПЛА "Ланцет-3" имеет взлетную массу 12 кг, из которой 3 кг приходится на боевую часть. Беспилотник развивает скорость от 80 до 110 км/час и может поражать цели в радиусе 40 км от оператора. Для наведения используются три системы: координатная, с помощью оптико-электронных средств и комбинированная. Беспилотник оснащен телевизионным каналом, передающим изображение цели и позволяющем подтвердить ее поражение. Взрыватель - предконтактный. Модифицированная версия дрона лишилась крестообразных крыльев и получила боевую часть массой 5 кг. Новый "Ланцет" может находиться в воздухе до одного часа и гарантированно поражать тяжелую бронетехнику противника.
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15 комментариев
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  1. Быков.
    Быков. Сегодня, 06:34
    +6
    Да, нужная модернизация. На видео хорошо видно, что Ланцетам часто не хватало мощности в БЧ.
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 06:51
      +2
      Очень интересно возреть сие. Особенно не крестообразное оперение. На герань 2 похоже вряд-ли будет, а вот на что?....
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 06:55
        0
        Подобное оперение видимо запутывается в сетках.Уже были кадры.Изделие развивается,совершенствуется
        1. Nikolaevich I
          Nikolaevich I Сегодня, 07:08
          +3
          Цитата: dmi.pris1
          Подобное оперение видимо запутывается в сетках.Уже были кадры

          "Изделие 52" (с 2 Х-образными крыльями) лишилось одного крыла и приобрело вместо крыла Х-образное хвостовое оперение (стало "изделием 51") ещё в Сирии...до СВО !
      2. Stas157
        Stas157 Сегодня, 07:12
        +2
        Цитата: Аргон
        Очень интересно возреть сие. Особенно не крестообразное оперение. На герань 2 похоже вряд-ли будет, а вот на что?....

        Скорее всего на Герань 2 и будет похожа. С увеличением массы потребовалось увеличение площади крыла.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 06:52
      +3
      Третья версия уже В принципе 5 кг кумулятивной БЧ должно хватить при атаке в крышу
      1. Аргон
        Аргон Сегодня, 07:07
        +2
        Суметь бы снизить вес аккумуляторов, вот возможностей появилось бы...
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:36
    +4
    российские войска получили новую версию "Ланцета" с более мощной боевой частью.
    О чем часто упоминалось комментаторами сайта с надеждами, что боевую часть дрона увеличат. На видеороликах частенько наблюдалось, что удар по технике, арт системам слабоват и зачастую приводит не к уничтожению, а всего лишь повреждению техники противника. Вот теперь посмотрим на эффективность боевого применения модернизированных дронов.
  3. Dos
    Dos Сегодня, 06:42
    +4
    hi Отличная игрушка получилась! Дай бог здоровья умельцам - разработчикам!
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 06:45
    +3
    5 кг это хорошо: у Ил-2 кассетные ПТАБЫ были примерно такого веса.
    1. Andy_nsk
      Andy_nsk Сегодня, 07:05
      +2
      5 кг это хорошо: у Ил-2 кассетные ПТАБЫ были примерно такого веса.

      У ИЛ-2 были кумулятивные ПТАБ весом всего 1,5 кг с массой ВВ 620 г, но зато производили и сбрасывали их сотнями тыс.шт.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:02
    +3
    Довольно быстро "Зала " отреагировала ,это уже вторая модернизация.Единственное что нашёл по другому БПЛА " Орион" ( иноходец) Кронштадт в Дубне ,перешёл на круглосуточную работу .
  6. Аргон
    Аргон Сегодня, 07:04
    0
    Ещё бы "коктейль Молотова' привязать где то сзади и надпись "евро Майдан"!
  7. Владимирский
    Владимирский Сегодня, 07:09
    +3
    Это не новость, уже с сентября применяют новую версию. А вы вот только проснулись.
  8. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 08:34
    0
    Модифицированная версия дрона лишилась крестообразных крыльев и получила боевую часть массой 5 кг. Новый "Ланцет" может находиться в воздухе до одного часа и гарантированно поражать тяжелую бронетехнику противника.

    Пусть производство ВВ повышенной мощности дорого, но подвижки есть. А б/ч весом 5 кг могут элементарно равняться 10-50 кг в тротиловом эквиваленте...
    Я помню, как лет 20 назад в статье говорилось, что в Казахстане получили ВВ в разы мощнее тротила...
    В Индии в 2010 году синтезировали ВВ в 60 раз мощнее гексогена:
    Сообщается, что в ближайшей перспективе армия страны заменит "начинку" своих боеприпасов именно на CL-20. По словам ученых, новое вещество в 15 раз мощнее октогена, который, в свою очередь, в четыре раза мощнее гексогена.
    Среди явных недостатков CL-20 называется его дороговизна: один килограмм взрывчатки стоит 70 тысяч рупий (1,53 тысячи долларов). Для сравнения: производство килограмма октогена обходится Индии в шесть тысяч рупий, а гексогена - всего в 750 рупий.

    Подробнее на РБК:
    https://www.rbc.ru/society/01/12/2010/5703e0ea9a79473c0df1792b
    * * *
    Модернизировать до полной победы...