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Председатель КНР назвал воссоединение Тайваня с КНР приоритетной задачей для Пекина

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Председатель КНР назвал воссоединение Тайваня с КНР приоритетной задачей для Пекина

Переизбранный на третий срок председатель КНР сделал заявление, касающееся Тайваня. По словам Си Цзиньпина, выступившего на церемонии закрытия сессии Всекитайского собрания народных представителей (вариант сессионного парламента), Пекин намерен неуклонно следовать по пути воссоединения Отечества».


Председатель КНР подчеркнул, что воссоединения Тайваня и КНР – приоритетная задача, на решение которой нельзя жалеть усилий.

Тем временем в командовании НОАК, а также в МИД страны, в очередной раз призвали США отказаться от поставок оружия на Тайвань и от «превращения Тайваня в анти-Китай».

На самом же Тайване впервые за последние годы обозначился значительный рост популярности партии «Гоминьдан». Изначально эта партия основной задачей провозглашала объединение Китая, но только под властью Тайбэя. Сегодня партийный актив выступает с менее острыми формулировками в этом плане, давая всё же понять, что объединение Китая действительно может принести Тайваню больше пользы, чем вреда. Для Вашингтона такой подход неприемлем, а потому в случае победы партии на выборах спецслужбы США могут попытаться организовать уже «Тайваньский майдан» с попыткой сохранить подконтрольные себе силы в органах тайваньской власти. И Пекин, безусловно, рассматривает и такой сценарий развития событий.
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10 комментариев
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  1. monetam
    monetam Сегодня, 06:37
    +3
    Очнь здорово! Вот что бы очень не помешало, так это открытие второго фронта против Штатов и их марионеток!
    1. Михаил Драбкин
      Михаил Драбкин Сегодня, 08:39
      0
      Пекин намерен неуклонно следовать по пути воссоединения Отечества

      —-Поражает спокойная, непреклонная уверенность и непрерывно растущая мощь КНР!

      —-Ахиллесова пята Китая - отсутствие от слова «нулевой» боевого опыта ВМС и ВВС. И опыт СВ - очень сомнительной ценности.

      —-Китай воплощает стратегию Сунь Цзу «лучшая победа достигается без боя», и планирует принудить Тайвань к мирному воссоединению неоспоримой и гигантской массой вооруженных сил.
  2. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 06:43
    +4
    Посмотрим после 21-го, если сумеют скоординировать действия с ВВП, то будет интересно.
  3. kaufman
    kaufman Сегодня, 06:46
    +3
    Вопрос в том каким образом они хотят вернуть Тайвань, если ограничится дипломатическими потугами, это затянется на годы.
    Если проводить военную операцию - то сейчас самое время.
    Пока не усилили Австралию и Новую Зеландию, пока Япония не завершила переход от армии самообороны к армии , готовой к стратегическим операциям
  4. Препона
    Препона Сегодня, 06:50
    +1
    С 90-ых сопли жуют по Тайваню, но тогда хватило 2-ух АУГов...
  5. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 06:59
    +2
    Э, нет! Не тот это случай, что бы америкосы пустили дело на самотек. Или сами бы слились. Тайвань для них критически важен. Тут же интересы и их верных сателлитов. От Японии, до Австралии.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:59
    +2
    воссоединения Тайваня и КНР – приоритетная задача, на решение которой нельзя жалеть усилий.
    Как я понимаю под "усилиями" подразумеваются в т.ч. при необходимости и военные. Но Китай пока не хочет развязывать военный конфликт (хотя на словах готов к нему), т.к. уверен, что сможет решить этот вопрос мирным путем, но это при условии невмешательства американцев. А американцы как раз и готовы вмешаться пока только поставляя оружие и инструкторов, а в случае необходимости и замутить беспорядки. В этом случае маловероятно, что КНР пустит это на самотек и отдаст на откуп американцам.
  7. syabroleonid
    syabroleonid Сегодня, 07:26
    +1
    Всё как у нас. Кравчук=Чан Кайши.Путин=Си.Тайвань=Украина.
  8. СВД68
    СВД68 Сегодня, 07:56
    +1
    Китаю не нужна война. Совсем. Не стоит надеяться, что он начнет войну. Наоборот, он будет всячески оттягивать ее начало.
    Война Китая нужна США, чтобы остановить Китай и остаться мировым гегемоном.
    Отсюда самой разумной политикой Китая является затягивание военного конфликта на Украине, чтобы Россия выбила там как можно больше оружия, техники, боеприпасов, финансов США и их вассалов. При этом Россия не должна потерпеть поражения, чтобы не стать еще одним вассалом США в войне против Китая.
  9. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 08:02
    0
    Китайцам повезло Тайвань на острове и в отличии от окраины физически не угрожает как в нашем случае, вот Китай и поднимая ставки ничем не рискует, в отличии от США, да большая часть закупается за деньги Тайванем оружие америкосское, но самое главное сатанистам приходится заниматься этим вопросом, тратя ресурсы (деньги, разведка и т.д) и время, а времени то нет. А у Китая есть.