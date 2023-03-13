Председатель КНР назвал воссоединение Тайваня с КНР приоритетной задачей для Пекина

Переизбранный на третий срок председатель КНР сделал заявление, касающееся Тайваня. По словам Си Цзиньпина, выступившего на церемонии закрытия сессии Всекитайского собрания народных представителей (вариант сессионного парламента), Пекин намерен неуклонно следовать по пути воссоединения Отечества».
Председатель КНР подчеркнул, что воссоединения Тайваня и КНР – приоритетная задача, на решение которой нельзя жалеть усилий.
Тем временем в командовании НОАК, а также в МИД страны, в очередной раз призвали США отказаться от поставок оружия на Тайвань и от «превращения Тайваня в анти-Китай».
На самом же Тайване впервые за последние годы обозначился значительный рост популярности партии «Гоминьдан». Изначально эта партия основной задачей провозглашала объединение Китая, но только под властью Тайбэя. Сегодня партийный актив выступает с менее острыми формулировками в этом плане, давая всё же понять, что объединение Китая действительно может принести Тайваню больше пользы, чем вреда. Для Вашингтона такой подход неприемлем, а потому в случае победы партии на выборах спецслужбы США могут попытаться организовать уже «Тайваньский майдан» с попыткой сохранить подконтрольные себе силы в органах тайваньской власти. И Пекин, безусловно, рассматривает и такой сценарий развития событий.