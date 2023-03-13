Военное обозрение
Войти Регистрация

Китайский эксперт в сфере авиации: Объёмы продаж китайских дронов в мире достигли 70 процентов от всего глобального рынка

22
Китайский эксперт в сфере авиации: Объёмы продаж китайских дронов в мире достигли 70 процентов от всего глобального рынка

Член национального комитета Китайской народной политической консультативной конференции (НПКК) Тан Чанхун, являющийся специалистом в области авиации, предлагает властям КНР ускорить разработку беспилотных летательных аппаратов. По его словам, Китай должен возглавить и разработку глобальных стандартов в сфере применения беспилотной авиации.


Как пишет китайское издание Global Times, Тан Чанхун предлагает оптимизировать механизмы доступа разработчиков беспилотных систем к рынку.

Из предложения:

Необходимо расширять сценарий применения БПЛА, в частности, начав испытания дронов в городах, а также в плане обмена данными как между самими дронами, так и между дронами и кораблями, транспортными средствами.

Издание приводит заявление китайского эксперта в сфере авиации Шу Чжэньцзе:

Промышленные преимущества индустрии беспилотников в Китае используются не в полной мере. В центре внимания при развитии и расширении отрасли должна стать координация между высокотехнологичными отраслями, включая связь 5G, искусственный интеллект, сферу больших данных.

По словам Шу, объёмы продаж китайских дронов в мире достигли 70 процентов от объёмов глобального рынка. Это более 8,6 млрд долларов по итогам 2020 года (оценки в самом Китае). При этом 9 из 10 проданных на экспорт китайских беспилотников были произведены компаниями из китайского аналога американской Силиконовой долины – центра в Шэньчжэне.

Отмечено, что развитие отрасли беспилотников в Китае и разработка норм их применения не позволит кому-либо монополизировать такого рода отрасль в мире.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
22 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. kaufman
    kaufman Сегодня, 06:59
    +4
    От кроссовок до беспилотников. Все делают, и самое интересное , что они умеют любое производство разворачивать в очень сжатые сроки.
    И авиадвигатели уже делают. И микрочипы.
    Как нам научится так же ??
    1. Klaus8691
      Klaus8691 Сегодня, 07:05
      +2
      Я бы даже сказал, от иголок до космических кораблей. Может дело в том, что меньше воруют и работают для своей Родины, а не на свой карман ?!
    2. Егоза
      Егоза Сегодня, 07:08
      -2
      Цитата: kaufman
      Как нам научится так же ??

      Китайцы всегда с удовольствием учатся и их отличает просто бешенная трудоспособность. Добавьте мотивацию, пропаганду и идеологию.
      Цитата: kaufman
      они умеют любое производство разворачивать в очень сжатые сроки.

      И советские люди могли это делать при И.В. Сталине. А сейчас... нет "движителя" - мотивации, пропаганды, идеологии.
      1. ЦитатаЛаврова
        ЦитатаЛаврова Сегодня, 07:41
        -1
        Вы в корне не правы, коллега! Вопрос не в идеологии или пропаганде (и первое, и особенно второе у нас очень даже есть. Не верите - включите ТВ), вопрос куда серьезнее - в том, что тогда ризменения в жизни страны, общества, в развитии подкрепляли ту самую идеологию и пропаганду, а сейчас реальность в жизни человека и реальность в тех же СМИ - две перпендикулярные плоскости, которые не то что не совпадают, но зачастую противоречат друг другу. можно перейти на пропаганду в 25 часов в сутки, можно уже не христианству (как вышло по факту) учить в школах, а вообще все образование в РПЦ отдать....то как только ребенок выйдет из класса в реальную жизнь, как только мы отключив ТВ пойдем в больницу, ЖКХ, мэрию и тд со своими проблемами - то моментально реальность превзойдет любую пропаганду.
        Не пропаганда людям нужна, а такая жизнь, страна, общество которые будут важнее любой пропаганды.
      2. kaufman
        kaufman Сегодня, 08:22
        0
        Вы забыли о мощном репрессивном аппарате. СССР умел , но всегда отставал от запада ( только в космосе преуспел ), а РФ не то что отстаёт , а просто за чертой мирового прогресса .
    3. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Сегодня, 07:09
      +3
      Очень просто - начать хотя бы если и не расстреливать, то сажать с конфискацией украденного до седьмого колена родства.
      Пока наказание не будет не взирая на персоналии и чины и неотвратимым - ничего не изменится.
      И вытекающее из первого - пока на посты не будут приходить друзья, родственники, любовники и тп, но только не по способностям профессионалы - ничего не изменится.
      Внимание вопрос - кто то реально считает, что с теми же персоналиями, что и сейчас все вышеперечисленное произойдёт? Нет? Ну тогда забудьте об аналогиях с СССР и Китаем.
      1. Canecat
        Canecat Сегодня, 08:15
        0
        Цитата: ЦитатаЛаврова
        Очень просто - начать хотя бы если и не расстреливать, то сажать с конфискацией украденного до седьмого колена родства.

        Это все хорошо, но достаточно посмотреть на личный автотранспорт некоторых содрудников следственных главков и сразу станет понятно кто в стране равнее равных и почему коррупция в высших эшелонах неикоренима.
        Воспитывать правильно надо с детского сада...
    4. Stas157
      Stas157 Сегодня, 07:39
      +2
      Цитата: kaufman
      Как нам научится так же ??

      С нынешней командой - ни как. Она выполняет качественно только одну задачу - собственное обогащение. На любые другие, ресурсов уже не хватает.
    5. ivan_nkl
      ivan_nkl Сегодня, 07:55
      0
      Как нам научится так же ??

      компартию у власти? ))
      1. Аэродромный
        Аэродромный Сегодня, 08:02
        0
        Китайский эксперт в сфере авиации: Объёмы продаж китайских дронов в мире достигли 70 процентов от всего глобального рынка
        я , давно тут говорил, что если китайское убрать из магазинов электротоваров,то будут 1...2... вещи на прилавках.(про остальные молчу)
      2. kaufman
        kaufman Сегодня, 08:24
        0
        Не дай Бог! Забыли как в поздне советские времена продавали звания героев соц труда? Как завязи в Афганистане , проблемы в нац республиках. Очереди , талоны. Штурмы вино водочных магазинов. Джинсы за любые деньги ?
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:42
    0
    объёмы продаж китайских дронов в мире достигли 70 процентов от объёмов глобального рынка
    Цифра внушительная и говорит о многом. В частности о том, что Китай вовремя понял перспективность направления и начал его развивать при полной поддержке КПК. Что тут скажешь, молодцы.
  3. ivan_nkl
    ivan_nkl Сегодня, 07:53
    0
    Объёмы продаж китайских дронов в мире достигли 70 процентов от всего глобального рынка

    войнушку затеяли американцы, а дивиденты достаются китайцам - абыдно, панимаш ((
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:53
    +1
    Вчера лазил по англицким сми,нашёл прелюборытную информацию.Уоррен Баффит финансовый " клещ" инвестор является одним из главных акционеров китайского автомобильного гиганта BYT с 2008,имеющий возможность влияния на политику развития концерна.Заблокирована постройка завода по производству электрокаров в Англии.КНР нечего боятся США ,американцы хранят свои деньги в Китае,дыры по санкциям обеспечены.Ни что не напоминает?!С БПЛА могут быть открытия чудные,как и с китайским автопромом.
    1. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Сегодня, 08:02
      -1
      А что не так с китайским автопромом? Особенно если вспоминать с чего он совсем недавно начал и то, как мы сейчас гордо его продукцию пытаемся выдать за наш "Москвич"!? А ещё лет 10 пройдет, где будет из автопром и где наш?
      И на счёт китайского качества. В прошлом году разговаривал с очень компетентными людьми в области мед.оборудования. так вот - зачастую, китайская техника стала по функциям и качеству превосходить продукцию мировых лидеров рынка и при этом, быть гораздо ниже по цене.
      Потому, не надо про качество так опрометчиво рассуждать. Особенно с учётом примеров в авиации, космонавтике и тд, Китай несётся вперёд в технологиях и качестве просто семимильными шагами. И это нельзя не признавать.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 08:28
        -1
        Китай несётся вперёд на все мировые деньги,вот и весь секрет.
        1. ЦитатаЛаврова
          ЦитатаЛаврова Сегодня, 08:30
          0
          Полнейшая ерунда! У нас что, мало денег на то, что бы если уж не нестись, то хотя бы бежать впереди общей массы? Нет, денег у нас более чем достаточно. Значит, как и говорил кот Матроскин, вопрос то не в деньгах, а в умении их эффективно инвестировать!
    2. kaufman
      kaufman Сегодня, 08:27
      0
      Там двусторонне все, богатые китайцы покупают земли в Канаде на случай конца света. Гигантский объём торговли . Диаспоры. Поэтому я сомневаюсь в конфликте между сша и китаем .
  5. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 08:08
    +2
    Как в Китае хотите? А что вы знаете про Китай? Работаю с двумя китайскими фирмами-предприятиями, так всё руководство это родственники и ни кого это не удивляет (причём одно с государственным капиталом, персонал несколько сот работников), почитайте сколько отдыхают в Китае в отпусках и сколько выходных сравните у нас, про технику безопасности вообще молчу мне чтобы отправить человека на работу на высоту надо кучу вопросов решить, там ткнули пальцем и тот полез.
    Не занимайтесь маниловщиной.
    1. kaufman
      kaufman Сегодня, 08:29
      0
      Представьте, знаю. Работаем с китайским оборудованием, много. Про ПБОТОС тоже не понаслышке. Сейчас в условиях санкций , если китайцы перекроют поставки .... сядем в лужу , господа.
    2. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 08:35
      0
      При модернизации дороги Пакистан КНР ,ни кто не считал ни китайцев ни пакистанцев ,только вперёд и с песней.
  6. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:32
    0
    Где наши подобные выступления ? Все же есть ,люди , мозги ,деньги