Американское издание: США занимаются утилизацией списанного вооружения, поставляя его Украине

Процесс обезвреживания оружия стоит очень дорого. Отправляя Украине старое вооружения, срок хранения и эксплуатации которого подходит к концу, США и их союзники по НАТО просто-напросто избавляют себя от этих расходов

Соединенные Штаты являются основным спонсором режима Зеленского, поставляя ему большую часть военной помощи. Однако, новое оружие и боеприпасы составляют лишь незначительную часть переданного Украине, в основном Киев получает старое вооружение, часть из которого уже списана. Таким образом Вашингтон убивает сразу двух зайцев: вооружает украинскую армию для войны против России, а заодно избавляется от старого оружия. Об этом сообщает American Thinker.Отправка Украине уже списанного вооружения обходится гораздо дешевле, чем утилизация по всем правилам. Согласно американским законам, списанное вооружение, а также боеприпасы, необходимо утилизировать, для этого разработана целая процедура, но она очень дорогостоящая. И тут подворачивается Украина, которая остро нуждается в оружии и боеприпасов для отражения "нападения" России. И все вооружение, которое находилось на складах в ожидании утилизации, поехало в Европу.- пишет издание.По подсчетам американских экспертов, США оказало Украине военную помощь на 46,6 млрд. долларов, тогда как утилизация всего, что отправилось Киеву, стоила в районе 35 млрд. В то же время запасы вооружений у американцев подходят к концу, в ближайшее время Вашингтон может резко снизить объемы поставок. Об этом представители администрации Байдена уже неоднократно предупреждали Зеленского и его окружение. Сейчас США делают "последний рывок", наращивая поставки оружия и боеприпасов для весеннего контрнаступления. Если оно "не выстрелит", то это будет означать фактический крест на отправке новых вооружений. Все дело в том, что в США очень любят считать деньги, а отправлять Киеву дорогостоящее оружие и не получать от этого прибыли никто не будет.