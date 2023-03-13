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Американское издание: США занимаются утилизацией списанного вооружения, поставляя его Украине

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Американское издание: США занимаются утилизацией списанного вооружения, поставляя его Украине

Соединенные Штаты являются основным спонсором режима Зеленского, поставляя ему большую часть военной помощи. Однако, новое оружие и боеприпасы составляют лишь незначительную часть переданного Украине, в основном Киев получает старое вооружение, часть из которого уже списана. Таким образом Вашингтон убивает сразу двух зайцев: вооружает украинскую армию для войны против России, а заодно избавляется от старого оружия. Об этом сообщает American Thinker.


Отправка Украине уже списанного вооружения обходится гораздо дешевле, чем утилизация по всем правилам. Согласно американским законам, списанное вооружение, а также боеприпасы, необходимо утилизировать, для этого разработана целая процедура, но она очень дорогостоящая. И тут подворачивается Украина, которая остро нуждается в оружии и боеприпасов для отражения "нападения" России. И все вооружение, которое находилось на складах в ожидании утилизации, поехало в Европу.

Процесс обезвреживания оружия стоит очень дорого. Отправляя Украине старое вооружения, срок хранения и эксплуатации которого подходит к концу, США и их союзники по НАТО просто-напросто избавляют себя от этих расходов

- пишет издание.

По подсчетам американских экспертов, США оказало Украине военную помощь на 46,6 млрд. долларов, тогда как утилизация всего, что отправилось Киеву, стоила в районе 35 млрд. В то же время запасы вооружений у американцев подходят к концу, в ближайшее время Вашингтон может резко снизить объемы поставок. Об этом представители администрации Байдена уже неоднократно предупреждали Зеленского и его окружение. Сейчас США делают "последний рывок", наращивая поставки оружия и боеприпасов для весеннего контрнаступления. Если оно "не выстрелит", то это будет означать фактический крест на отправке новых вооружений. Все дело в том, что в США очень любят считать деньги, а отправлять Киеву дорогостоящее оружие и не получать от этого прибыли никто не будет.
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16 комментариев
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  1. kaufman
    kaufman Сегодня, 07:01
    0
    Прошу прощения , а что тогда значит МТЛБ с зенитными башнями , а попытки модернизировать Т62, а гаубицы 1943 года?
    1. Татьяна
      Татьяна Сегодня, 07:22
      -1
      Вашингтон убивает сразу двух зайцев: вооружает украинскую армию для войны против России, а заодно избавляется от старого оружия.

      И ещё Вашингтон получает за это ДВОЙНОЙ финансовый ГЕШЕФТ в виде "лёгких" денег:
      1) по возрату долгов Украины за американские кредиты на её вооружение и
      2) не надо самим США тратиться на его утилизацию собственного устаревшего и б/ушного вооружения в самих США, которая сама по себе дорого стоит и требует доролнительных финансовых вложений.

      И это не говоря о реализации Вашингтоном своих СТРАТЕГИЧЕСКИХ геополитических целей по установлению своего КОЛОНИАЛЬНОГО наднационального мирового господства.

      СПРАВКА
      Геше́фт (нем. Geschäft): Гешефт (истор.) — коммерческое дело, основанное на спекуляции низшего разбора или на обмане; отсюда «гешефтмахерство» — деятельность, имевшая своим предметом неблаговидную спекуляцию. Гешефт (разг.) — спекулятивная, выгодная сделка.
    2. Джунгар
      Джунгар Сегодня, 07:23
      +1
      Это означает "применение по назначению"... Оружия и техники на войну надо много и разного
    3. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 07:23
      +1
      На счёт зенитных башен,открою "страшный " секрет.Вот таким " добром"производилось бы вооружение гражданских судов в случае их мобилизации.Те ещё линкоры получатся..Ещё много открытий чудных мы увидим далее.Склады хранения надо разгрузить и не всегда за эти склады ответственно МО РФ.
      1. AlexVas44
        AlexVas44 Сегодня, 07:52
        0
        Цитата: tralflot1832
        На счёт зенитных башен,открою "страшный " секрет

        Конечно секрет, ведь это совсем не башня, а ограждение вокруг стволов, чтобы наводчика волной морскою не смыло. laughing
    4. Аркадич
      Аркадич Сегодня, 07:37
      +1
      Вот это сейчас к чему? Не попытки модернизировать, а модернизация техники находящейся на хранении. США с абрамсов собирается снимать современные изделия, дабы не превратить в трофеи. Разницу ощущаете? По мотолыгам с зенитками и т.д. надо разбираться, может заказ от войск был на подобные изделия, опыт примения уже был, местная разработка вариантов много. Если изделие может выполнять свои функции какая разница какого она года.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:04
    +2
    Пишут ,что Украина вышла на третье место по импорту вооружений.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 07:14
      0
      Цитата: tralflot1832
      Пишут ,что Украина вышла на третье место по импорту вооружений.

      Импорт импорту рознь. Старье тоже в импорт записали. ))) Старичок думал, что его "импорта" хватит надолго. Но такими темпами утилизации не дотянет Байден до переизбрания. Ничо! Потом Зеля в мемуарах напишет : "Мы бы победили, но у США оружия не хватило" )))
  3. Knizhnik
    Knizhnik Сегодня, 07:09
    +1
    "Старое" и "списанное" это две большие разницы. Эксплуатация и продажа "списанного" снаряжения запрещена. Может, всё-таки речь идёт об "устаревшем"?
  4. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 07:24
    +2
    США оказало Украине военную помощь
    По правилам русского языка США(Соединённые ШТАТЫ Америки) не оказало, а оказали помощь, Хоть кто их трансгендерных знает как их правильно называть.
    1. Александр 3
      Александр 3 Сегодня, 07:40
      +1
      Оно оказало помощь и то, кому оказало помощь ,перепродало это другим.
    2. AlexVas44
      AlexVas44 Сегодня, 07:46
      +1
      Цитата: Fitter65
      не оказало, а оказали помощь,

      А если зайти с другого бока: вдруг США оказала помощь? Т.е. развивая глубокую мысль - США это страна, значит она. lol
  5. Керенский
    Керенский Сегодня, 07:44
    +1
    Отправка Украине уже списанного вооружения обходится гораздо дешевле, чем утилизация по всем правилам.

    Отложим в сторону снаряды и стволы. А что дорогого в утилизации остального?
    "Почистить" от приблуд тот же танк невеликих денег стоит. 2 человека (отставника -пенсионера) за неделю управятся. И можно выставлять шасси (бульдозер, кран, трелёвочник, трактор (по навесному оборудованию)) на ПРОДАЖУ. Коммунальные машины (каналопромывочные, уборочные, вышки) только монтаж навесного с питанием от КОМ.
  6. вовка
    вовка Сегодня, 07:46
    +2
    Продолжаем недооценивать соперника
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:48
    +1
    Американцы и чтобы действовали без выгоды для себя? Деньги считать умеют и этого у них не отнять. Даже сегодня вбухивая огромные средства в Украину, как в "черную дыру" предполагают в итоге получить свою выгоду (политическую, экономическую).
    в основном Киев получает старое вооружение, часть из которого уже списана.
    Старое, но убивает.
  8. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 07:52
    +1
    Секрет Полишинеля, америкосы всегда так делали, Саддама агента ЦРУ так вели на захват кувейта, что б в операции "буря в пустыне" уменьшить запасы оружия от холодной войны оставшееся и новое протестировать. Все так делают, нормальная практика, америкосам везёт у них всегда есть под рукой папуасы готовые убиться списанным оружием.