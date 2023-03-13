Российская ПВО перехватила четыре украинские ракеты над Белгородом

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Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Было сбито 4 ракеты. (...) Также есть повреждения от обломков ракет в 2 частных домовладениях

Российская ПВО снова сработала над Белгородом и Белгородским районом, украинские вооруженные формирования попытались нанести очередной удар по гражданским объектам. На данный момент сообщается о четырех сбитых украинских ракетах. Об этом в своем ТГ-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.ВСУ снова попытались нанести удар по Белгороду, российская ПВО над городом перехватила четыре ракеты, обломки двух из них упали в частный сектор Белгородского района, повредив два дома. Также имеются сведения об одной пострадавшей, медицинская помощь ей уже оказывается. На место выехал глава района, работают экстренные службы. Последствия на земле уточняются, возможно, что будут обнаружены и другие повреждения, но менее разрушительные.- сообщил Гладков.Местные жители сообщали о громких хлопках в небе, а также ярких вспышках во время работы российских зенитных комплексов. Чем именно ударили ВСУ по городу пока не сообщается.Белгородская область с начала специальной военной операции неоднократно подвергалась ударам со стороны Украины, особенно страдают приграничные поселки и города. На сегодняшний день в 15 населенных пунктах введен режим чрезвычайной ситуации, ряд поселков опустел, жители вывезены в более безопасные районы.