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Российская ПВО перехватила четыре украинские ракеты над Белгородом

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Российская ПВО перехватила четыре украинские ракеты над Белгородом

Фото иллюстрационное



Российская ПВО снова сработала над Белгородом и Белгородским районом, украинские вооруженные формирования попытались нанести очередной удар по гражданским объектам. На данный момент сообщается о четырех сбитых украинских ракетах. Об этом в своем ТГ-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

ВСУ снова попытались нанести удар по Белгороду, российская ПВО над городом перехватила четыре ракеты, обломки двух из них упали в частный сектор Белгородского района, повредив два дома. Также имеются сведения об одной пострадавшей, медицинская помощь ей уже оказывается. На место выехал глава района, работают экстренные службы. Последствия на земле уточняются, возможно, что будут обнаружены и другие повреждения, но менее разрушительные.

Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Было сбито 4 ракеты. (...) Также есть повреждения от обломков ракет в 2 частных домовладениях

- сообщил Гладков.

Местные жители сообщали о громких хлопках в небе, а также ярких вспышках во время работы российских зенитных комплексов. Чем именно ударили ВСУ по городу пока не сообщается.

Белгородская область с начала специальной военной операции неоднократно подвергалась ударам со стороны Украины, особенно страдают приграничные поселки и города. На сегодняшний день в 15 населенных пунктах введен режим чрезвычайной ситуации, ряд поселков опустел, жители вывезены в более безопасные районы.
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9 комментариев
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  1. Аргон
    Аргон Сегодня, 07:30
    +1
    Наверное просят ,чтоб и с этой стороны наши зашли. А то им нужно держать там войска, а мы не заходим.
    1. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 08:12
      +2
      Цитата: Аргон
      Наверное просят ,чтоб и с этой стороны наши зашли. А то им нужно держать там войска, а мы не заходим.

      кто зайдёт ? срочники,мобилизованые...кто ?
  2. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 07:40
    +7
    Вот одного не понимаю, почему мы не разносим Лемберг, оттуда вся зараза по Украине распространилась? Не плохо там население себя чувствует, по кафешкам сидят.
    1. Zorro21
      Zorro21 Сегодня, 08:05
      +1
      Цитата: Владимир М
      почему мы не разносим Лемберг, оттуда вся зараза

      Это такой "хитрый план" по утилизации бандеровцев и западного оружия. Вторым этапом будут армии НАТО которые обязательно войдут как миротворцы когда у Зеленского дела пойдут совсем туго.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 08:29
      0
      Все зараза не с Лемберга.А подальше.Не было бы их вмешательства и Лемберг был бы Львовом.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:53
    +2
    попытались нанести очередной удар по гражданским объектам
    Фашиствующие маньяки получающие удовольствие от убийства мирного населения. А такие подлежат только уничтожению.
  4. PVV66
    PVV66 Сегодня, 08:01
    +6
    Это может в Москве слышали хлопки в небе. А у нас слышали взрывы, такие что думали окна повылетают. Хлопают хлопушки.
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 08:18
      0
      Цитата: PVV66
      Хлопают хлопушки...

      ...до клакёры с квасными патриотами после обращений и речей...
  5. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 08:30
    0
    Действительно, достали эти политкорректные "хлопки". Так взрывы называют трусы и изворотливые подлецы. От хлопков люди не гибнут. Гибнут он взрывов. Этих перес... вших перестраховщиков хлопком бы, да по голове.