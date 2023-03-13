Военное обозрение
Войти Регистрация

Грузинский премьер о Зеленском и других чиновниках Украины: их страна в состоянии войны, а они вмешиваются в дела Грузии

19
Грузинский премьер о Зеленском и других чиновниках Украины: их страна в состоянии войны, а они вмешиваются в дела Грузии

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили раскритиковал президента Украины за его высказывания по проходящим в стране протестам. Напомним, что Зеленский поддержал всех тех, кто вышел на акции протеста в Тбилиси, назвав их всех «стремящимися к демократическому успеху Грузии».


Зеленский:

Спасибо вам за то, что вы выходите на улицы под украинскими флагами, поёте украинский гимн. Украина с вами. Нет такого украинца, который бы не желал успеха демократии в Грузии.

Реагируя на этот пассаж главы киевского режима, грузинский премьер обвинил Зеленского в поддержке акций протеста и беспорядках в Тбилиси.

В эфире одного из крупнейших каналов Грузии Гарибашвили заявил, что вызывает немало странностей тот факт, что человек, страна которого находится в состоянии войны, находит время «на то, чтобы откликаться на деструктивную акцию за рубежом».

Премьер-министр Грузии:

Он откликается на то, что здесь проводят несколько тысяч человек. И это прямое свидетельство того, что он мотивирован, включен в этот процесс для того, чтобы у нас что-то изменилось, что-то произошло.

Гарибашвили обвинил украинские власти в прямом вмешательстве в события в Грузии. Он упомянул заявления Кличко и Арахамии, которые высказали слова о «необходимости политических перемен в Грузии».

Премьер-министр Грузии:

Вышли они, ещё какие-то лузеры. Требуют у нас перемен. Что это, если не прямое вмешательство? Пусть лучше позаботятся о своей стране.

Гарибашвили, продолжая комментировать заявления и призывы украинских властей, назвал причины поддержки с их стороны акций протеста в Грузии:

Они недовольны тем, что Грузия не включилась в вооружённый конфликт.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
19 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 07:28
    +5
    Куда конь с копытом,туда и рак с клешней. yesПытаются не мытьем,так катаньем в Грузии взобраться во власть
    1. Серёга64
      Серёга64 Сегодня, 07:59
      +2
      Цитата: dmi.pris1
      Куда конь с копытом,туда и рак с клешней. yesПытаются не мытьем,так катаньем в Грузии взобраться во власть

      Можно и проще. Каждой бочке затычка
      1. Аэродромный
        Аэродромный Сегодня, 08:04
        0
        Грузинский премьер о Зеленском и других чиновниках Украины: их страна в состоянии войны, а они вмешиваются в дела Грузии
        вот уровень знаний...или врёт. штаты рулят,дурилка ты картонная.
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 08:11
      0
      Лучшая характеристика зеленскому дана Лукашенко, он зловредная живность на волосяном покрове.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:32
    +5
    Подскажу что надо делать ,рецепт давно известен.
    1. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 08:05
      -1
      Цитата: tralflot1832
      Подскажу что надо делать ,рецепт давно известен.

      Сашка Воробей, предъявил бы,за "аву".
  3. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:35
    +3
    Ну вообще то Госдеп США вмешался в дела Грузии...приказав отозвать закон об иноагентах.
    Кучка майданутых грузинских прыгунов нагнула правительство Грузии...ха ха ха. request
    1. Аркадич
      Аркадич Сегодня, 07:42
      +2
      Это понятно , что американские уши торчат, у премьера смелости не хватило на них показать,а то от кормушки сразу уберут.
  4. Mouse
    Mouse Сегодня, 07:43
    +4
    а что краинцам одним тонуть что-ли... как можно больше за собой на дно потянут....
  5. Быков.
    Быков. Сегодня, 07:44
    +2
    Реагируя на этот пассаж главы киевского режима, грузинский премьер обвинил Зеленского в поддержке акций протеста и беспорядках в Тбилиси.

    Ну так они и хотят, чтоб вы тоже в эту кровавую авантюру Фашингтона вписались. Чтоб переложить на вас часть груза борьбы против России. Сейчас, когда победят грызынские соросята, победители начнут вас толкать в Абхазию и в Юж. Осетию.
  6. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 07:51
    +3
    Думаящая Грузия помнит 8.08: и это хорошо.
    1. Серёга64
      Серёга64 Сегодня, 08:01
      +2
      А таких подавляющее меньшинство. К сожалению
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:59
    +1
    Пусть лучше позаботятся о своей стране
    Некогда им заботиться о своей стране когда необходимо, чтобы о тебе ежедневно говорили и обсуждали, что ты сегодня сказал. Страна ничто - имидж все. От этого зависит приток денег и оружия, на котором тоже можно заработать. Пока Зеленский удачно, как лохов разводит Европу и американцев он будет к каждой бочке затычка.
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:03
    +1
    Грузинский премьер о Зеленском и других чиновниках Украины: их страна в состоянии войны, а они вмешиваются в дела Грузии
    Ви их не звали... да пофиг, они всё равно припёрлась к вам.
  9. mag nit
    mag nit Сегодня, 08:20
    +2
    Только депортация украинцев на убой, спасёт Грузию от дерьмократии.
  10. Комментарий был удален.
  11. Быков.
    Быков. Сегодня, 08:25
    0
    Кто знает, как по-грузински будет - небесная сотня?
  12. Stas157
    Stas157 Сегодня, 08:25
    0
    . Зеленский поддержал всех тех, кто вышел на акции протеста в Тбилиси, назвав их всех «стремящимися к демократическому успеху Грузии».

    Зеленский уже одну страну привел к демократическому успеху. Теперь того же грузинам желает!
  13. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:30
    0
    Ситуация такая странная . Киевский режим пытается поссорится со всеми ,с кем по идее должен иметь крепчайшие отношения. Это еще раз подчеркивает что Зелибоба всего лишь кукла laughing с рукой в ж................
  14. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:32
    0
    Будет странным, если полосатые не проплатят командировочные снайперам с окраины, как это было в 2014 г. на окраине. Долг платежом красен.