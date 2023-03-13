Грузинский премьер о Зеленском и других чиновниках Украины: их страна в состоянии войны, а они вмешиваются в дела Грузии

Спасибо вам за то, что вы выходите на улицы под украинскими флагами, поёте украинский гимн. Украина с вами. Нет такого украинца, который бы не желал успеха демократии в Грузии.

Он откликается на то, что здесь проводят несколько тысяч человек. И это прямое свидетельство того, что он мотивирован, включен в этот процесс для того, чтобы у нас что-то изменилось, что-то произошло.

Вышли они, ещё какие-то лузеры. Требуют у нас перемен. Что это, если не прямое вмешательство? Пусть лучше позаботятся о своей стране.

Они недовольны тем, что Грузия не включилась в вооружённый конфликт.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили раскритиковал президента Украины за его высказывания по проходящим в стране протестам. Напомним, что Зеленский поддержал всех тех, кто вышел на акции протеста в Тбилиси, назвав их всех «стремящимися к демократическому успеху Грузии».Зеленский:Реагируя на этот пассаж главы киевского режима, грузинский премьер обвинил Зеленского в поддержке акций протеста и беспорядках в Тбилиси.В эфире одного из крупнейших каналов Грузии Гарибашвили заявил, что вызывает немало странностей тот факт, что человек, страна которого находится в состоянии войны, находит время «на то, чтобы откликаться на деструктивную акцию за рубежом».Премьер-министр Грузии:Гарибашвили обвинил украинские власти в прямом вмешательстве в события в Грузии. Он упомянул заявления Кличко и Арахамии, которые высказали слова о «необходимости политических перемен в Грузии».Премьер-министр Грузии:Гарибашвили, продолжая комментировать заявления и призывы украинских властей, назвал причины поддержки с их стороны акций протеста в Грузии: