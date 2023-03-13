В Германии призвали создать контактную группу из ведущих стран Запада для мирного урегулирования конфликта на Украине

В Европе все громче звучат призывы к мирному урегулированию конфликта на Украине, но требований к Украине о начале немедленных переговоров с Россией пока не прозвучало. Все еще находится на уровне предложений.В Германии предлагают создать некую "контактную группу", которая могла бы заняться вопросом мирного урегулирования на Украине. С таким предложением выступил экс-глава Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер. По его словам, необходимо запустить мирный процесс, а заняться этим могли бы несколько стран, входящих в это сообщество. В качестве основных он предлагает США, Великобританию, ФРГ и Францию, которые должны образовать "ядро", а остальных участников можно набрать попозже.Задачей этой группы является посредничество в переговорах Украины и России, а также в заключении мирного договора. Фактически Ишингер предлагает не оставлять Киев без надзора и вести переговоры только в присутствии западных советников, которые должны удержать Зеленского от опрометчивых шагов, а в действительности защитить свои интересы или что-то выторговать.При этом подчеркивается, что требовать немедленных переговоров от Украины не нужно, это равносильно капитуляции Киева.Ранее руководство некоторых стран ЕС, в частности Германии и Франции, заявляло о недопустимости вмешательства в потенциальные переговоры Украины и России. Тот же Шольц подчеркивал, что Киев должен самостоятельно решать, каким будет мирный договор и как заканчивать конфликт. Зеленский на переговорах должен выступать самостоятельной фигурой, а не западной марионеткой.В то же время, ни США, ни Европа не согласны на мирные переговоры на условиях России, поэтому выступают за продолжение боевых действий, надеясь, что ВСУ нанесут поражение российской армии и тем самым обеспечат Украине, а значит и Западу, возможность диктовать свои условия Москве.