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В Германии призвали создать контактную группу из ведущих стран Запада для мирного урегулирования конфликта на Украине

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В Германии призвали создать контактную группу из ведущих стран Запада для мирного урегулирования конфликта на Украине

В Европе все громче звучат призывы к мирному урегулированию конфликта на Украине, но требований к Украине о начале немедленных переговоров с Россией пока не прозвучало. Все еще находится на уровне предложений.


В Германии предлагают создать некую "контактную группу", которая могла бы заняться вопросом мирного урегулирования на Украине. С таким предложением выступил экс-глава Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер. По его словам, необходимо запустить мирный процесс, а заняться этим могли бы несколько стран, входящих в это сообщество. В качестве основных он предлагает США, Великобританию, ФРГ и Францию, которые должны образовать "ядро", а остальных участников можно набрать попозже.

Задачей этой группы является посредничество в переговорах Украины и России, а также в заключении мирного договора. Фактически Ишингер предлагает не оставлять Киев без надзора и вести переговоры только в присутствии западных советников, которые должны удержать Зеленского от опрометчивых шагов, а в действительности защитить свои интересы или что-то выторговать.

При этом подчеркивается, что требовать немедленных переговоров от Украины не нужно, это равносильно капитуляции Киева.

Ранее руководство некоторых стран ЕС, в частности Германии и Франции, заявляло о недопустимости вмешательства в потенциальные переговоры Украины и России. Тот же Шольц подчеркивал, что Киев должен самостоятельно решать, каким будет мирный договор и как заканчивать конфликт. Зеленский на переговорах должен выступать самостоятельной фигурой, а не западной марионеткой.

В то же время, ни США, ни Европа не согласны на мирные переговоры на условиях России, поэтому выступают за продолжение боевых действий, надеясь, что ВСУ нанесут поражение российской армии и тем самым обеспечат Украине, а значит и Западу, возможность диктовать свои условия Москве.
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24 комментария
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 07:55
    +7
    "Мирное"разрешение конфлиата для них,это наше поражение.Понятно о каком "мире"там будет речь
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 08:05
      +2
      Нет мирного разрешения данного конфликта путем переговоров, от слова совсем. Освобождение территории нынешней Украины от скверны национализма это половина дела, если оставить хоть одну область это будет рассадник заразы и непрекращающаяся угроза. Лучшим решением вижу создание трех зон Новороссия по линии Киева, Малороссия и Окраина западные области русины, Закарпатье. Причем все Причерноморье с Одессой, Николаевом и Очаковом входят в состав России. Но видимо это решится только на поле боя. Руководителям Запада верить нельзя, области оставленные под их протекторатом вскоре войдут в состав НАТО, уже проходили на опыте Восточной Европы. Россия обязана сама !!! обеспечить свою безопастность.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 08:15
        +3
        Это было бы очень неплохо.Вопрос в другом-хватит ли у нас сил?Точнее у нашего руководства?Мы то что,приказали и в бой.Побеждаем и бывает гибнем,к великому сожалению.Вчера хоронили односельчанина,мобилизованногт...
        1. Silver99
          Silver99 Сегодня, 08:19
          +2
          Сомнения такие есть, но надеюсь в руководстве понимают что делают, все войны рано или поздно заканчиваются, так вот России надо выжать максимум из итогов этого противостояния, ведь Верховный 24 февраля 2022 г заявлял, что целью операции является и ликвидация угрозы с этого направления на десятилетия, а это достижимо только ликвидацией государственности нынешней Украины.
          1. Татьяна
            Татьяна Сегодня, 08:30
            0
            В качестве основных он предлагает США, Великобританию, ФРГ и Францию, которые должны образовать "ядро", а остальных участников можно набрать попозже.

            Опять Западом предлагается по Украине спеть вместе с Киевом и Россией "Старую песня о ГЛАВНОМ" fool , в то время как Россия гнусными от Запада "Минскими догоорённостями" наелась уже досыта! am
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:59
    +4
    Некая " контактная группа " будет нас принуждать к капитуляции?Энергоносители ,продовольствие мобилизационный ресурс у нас есть.Пусть попробуют нас принудить.Надеюсь до РВСН дело не дойдёт,они сами капитулируют.
    1. AlexVas44
      AlexVas44 Сегодня, 08:07
      +1
      Цитата: tralflot1832
      Некая " контактная группа " будет нас принуждать...

      Почему некая? Вполне конкретные Макрон и Меркель, разбавленные фигурами типа БОРИС. Других там просто на сегодня нет. laughing
      1. Быков.
        Быков. Сегодня, 08:18
        0
        Цитата: AlexVas44
        Цитата: tralflot1832
        Некая " контактная группа " будет нас принуждать...

        Почему некая? Вполне конкретные Макрон и Меркель, разбавленные фигурами типа БОРИС. Других там просто на сегодня нет. laughing

        Не получилось одолеть нас мытьём, будут пробывать катаньем.
    2. Хагакурэ
      Хагакурэ Сегодня, 08:32
      +1
      Найдут очередного горбачева или саню керенского и все ....
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:00
    +2
    В Германии призвали создать контактную группу из ведущих стран Запада для мирного урегулирования конфликта на Украине
    . Собрать поджигателей, что б пожар тушить... скажем так, это не оригинально.
    Вопрос... а кто у них там ведущий? Серьёзно, кого то там надо собирать?
    Там есть один, за главный, а остальные, так, шестёрки на подхвате.
  4. Mouse
    Mouse Сегодня, 08:03
    +4
    словоблудием и рукоблудием занимаются... это у них в крови... кручу-верчу об..... обмануть хочу....
  5. Gpn27
    Gpn27 Сегодня, 08:03
    +3
    Посредничество западных стран, а нам зачем? Пусть между собой и Украиной посредничают, как сейчас.
  6. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 08:03
    +3
    В Германии призвали создать контактную группу из ведущих стран Запада для мирного урегулирования конфликта на Украине

    Это из тех стран что санкции против нас вводили?
    Вот жулье европейское... новый Минск 3 хотят замутить.
    Снова Путина обмануть хотят сладкими обещаниями...
    надеюсь в этот раз он не поведется на это.
  7. smart_ups
    smart_ups Сегодня, 08:06
    +2
    Спасибо вам добрые европейцы. Один раз создали уже. "Минские соглашения" . Теперь не понятно когда разгребём всё это.
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:06
    +2
    В Германии предлагают создать некую "контактную группу"
    Германия во главе с Шольцом хочет стать посредником в каких-то переговорах? Не многовато берет на себя страна поставляющая оружие Киеву и представители которой неоднократно заявляли о необходимости "победы Украины на поле боя"? Немцы, как и французы сняли маски с улыбкой и показали, что они из себя представляют и как относятся к России. Шли бы вы лесом "миротворцы" хреновы.
  9. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 08:11
    +2
    Европейцам и ФРГ в частности нужно прекратить снабжать украину оружием и война через месяц сама кончится. И всё!
  10. Быков.
    Быков. Сегодня, 08:16
    0
    В Германии предлагают создать некую "контактную группу", которая могла бы заняться вопросом мирного урегулирования на Украине.

    Пчёлы против мёда! бгггг. Те, кто всю эту кровавую афёру организовал, предлагают в "миротворцы" перекрасить?!
  11. Непоймикто.
    Непоймикто. Сегодня, 08:16
    0
    Призвали, назвали, подчеркнули, усилили, нужное подчеркнуть.
  12. AKsvlad047
    AKsvlad047 Сегодня, 08:19
    +3
    Мир на территории нынешней украйны возможен только на условиях России, все остальные решения будут половинчатыми и направленные на затягивание конфликта на многие годы, с последующим переходом данной территории под контроль разных финансовых групп коллективного запада под предводительством англосаксов.
  13. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 08:24
    0
    ни США, ни Европа не согласны на мирные переговоры на условиях России, поэтому выступают за продолжение боевых действий, надеясь, что ВСУ нанесут поражение российской армии и тем самым обеспечат Украине, а значит и Западу, возможность диктовать свои условия Москве.

    Значит это группа стран НАТО по выдвижению России ультиматума о полной и безоговорочной капитуляции РФ на Украине.

    Критерии поражения России на Украине ясны и понятны каждому - сохранение нацистского, бандеровского, реваншистского режима в Киеве и сохранение за нацистской Украиной выхода к Чёрному морю, сохранение Одессы, Николаева и Херсона за нацистами, размещение там баз ВМС США.

    Без выхода Вооружённых Сил РФ к Днестру, на трассу Киев - Одесса на всем её протяжении никто не даст РФ никаких гарантий нейтралитета Украины и не размещения в ней войск и баз США и НАТО.

    Поэтому любые мирные переговоры по Украине на существующей ЛБС - это однозначное, крупнейшее поражение России на века, которое русский народ будет чувствовать поколения вперёд.
  14. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:26
    +1
    Далее по Ф. Раневской: " Я бы вас послала, но вижу, что вы уже оттуда...."
  15. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:27
    0
    Американцы руками Европы расчищают украинские земли от населения. Думаю еще для переговоров не пришло время ,они не готовы. Им надо еще проиграть Славянск и выйти РФ за границы Донецкой области .
  16. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 08:27
    0
    Наивно думать, что кто-то просто так отдать власть, тем больее ультра нацисты.
    Всё переговоры будут сводится к оттягивания времени, что бы насытить нацистов вооружениями и подготовить ВСУ.
    Только капитуляция укровермахта подписанная президентом США
  17. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 08:35
    0
    Хитромудрые какие! И рыбку съесть и на горках покататься. В случае тяжкого положения бандеровцев- обеспечить им спасение. В случае нашего тажкого положения- добить нас.