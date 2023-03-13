Российские войска закрепились в Красногоровке и подошли к Каменке, что севернее Авдеевки

Пока основное внимание приковано к происходящему в Артёмовске (Бахмуте), не менее значимые события разворачиваются к западу от Донецка. В частности, речь идёт об операции российских войск в районе Авдеевки.Украинская сторона подтверждает вхождение российских войск в село Красногоровка (не путать с одноимённым городом), находящееся чуть севернее Авдеевки. По последним сведениям, ВС РФ закрепились в этом населённом пункте и продвинулись в сторону Каменки – села, примыкающего к Авдеевке с северо-востока. К утру понедельника, 13 марта, российские подразделения смогли закрепиться на северных подступах к Каменке и выбить украинские формирования с одного из рубежей этого укрепрайона.Одновременно с этим идёт охват авдеевской группировки противника с юга. Идут бои по линии Первомайское-Водяное-Северное.Таким образом, вырисовываются тактические клещи, в которых оказывается группировка ВСУ в Авдеевке. ВСУ уже потеряли контроль над южным участком автодороги между городами Авдеевка и Константиновка. Для снабжения авдеевского гарнизона у противника остаётся фактически только одна дорога – через населённые пункты Ласточкино и Орловка в сторону линии Покровск-Селидово, что на западе ДНР.По сути, ситуация напоминает происходящее в Артёмовске, где у ВСУ тоже под контролем только одна дорога в город и, соответственно, из него. В связи с этим украинские военные подозревают, что российские войска сознательно оставляют по одной дороге за ВСУ, чтобы, пристрелявшись по ней, уничтожить как можно большее число сил и средств при попытке украинских войск деблокировать другие направления и сами гарнизоны в этих городах.