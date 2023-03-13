Военное обозрение
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Российские войска закрепились в Красногоровке и подошли к Каменке, что севернее Авдеевки

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Российские войска закрепились в Красногоровке и подошли к Каменке, что севернее Авдеевки

Пока основное внимание приковано к происходящему в Артёмовске (Бахмуте), не менее значимые события разворачиваются к западу от Донецка. В частности, речь идёт об операции российских войск в районе Авдеевки.


Украинская сторона подтверждает вхождение российских войск в село Красногоровка (не путать с одноимённым городом), находящееся чуть севернее Авдеевки. По последним сведениям, ВС РФ закрепились в этом населённом пункте и продвинулись в сторону Каменки – села, примыкающего к Авдеевке с северо-востока. К утру понедельника, 13 марта, российские подразделения смогли закрепиться на северных подступах к Каменке и выбить украинские формирования с одного из рубежей этого укрепрайона.

Одновременно с этим идёт охват авдеевской группировки противника с юга. Идут бои по линии Первомайское-Водяное-Северное.



Таким образом, вырисовываются тактические клещи, в которых оказывается группировка ВСУ в Авдеевке. ВСУ уже потеряли контроль над южным участком автодороги между городами Авдеевка и Константиновка. Для снабжения авдеевского гарнизона у противника остаётся фактически только одна дорога – через населённые пункты Ласточкино и Орловка в сторону линии Покровск-Селидово, что на западе ДНР.

По сути, ситуация напоминает происходящее в Артёмовске, где у ВСУ тоже под контролем только одна дорога в город и, соответственно, из него. В связи с этим украинские военные подозревают, что российские войска сознательно оставляют по одной дороге за ВСУ, чтобы, пристрелявшись по ней, уничтожить как можно большее число сил и средств при попытке украинских войск деблокировать другие направления и сами гарнизоны в этих городах.
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6 комментариев
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  1. Silver99
    Silver99 Сегодня, 08:13
    +3
    Сегодня в Донецке нет ни одного района города (((( который бы не обстреливался, в некогда миллионном городе живет порядка 400-500 тыс, без воды, тепла и света. Это просто боль СВО за год мы ничем не помогли людям.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 08:19
      +2
      Много дончан уехали еще до февраля 2022..Но это не снимает вины за недочеты,какие то недоделки,ошибки при планировании и осуществлении всего этого..
  2. Аэродромный
    Аэродромный Сегодня, 08:17
    0
    так туго всё,что кажется надолго, село за селом,месяц за месяцем,и в каждом" укрепрайонбетонный"вот-вот это пройдём...и опять...и снова...
  3. Glock-17
    Glock-17 Сегодня, 08:21
    0
    Немцы в свое время ушли сo Ржевского выступа из-за страха окружения. Зеленский наверное будет бодаться за Авдеевку до последнего.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:21
    0
    Вот что делают бонбы животворящие,неужели ПВО ВСУ у Авдеевки выбили.
  5. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 08:25
    -1
    Сложно сказать это мы оставляем им по одной дороге или они не дают нам окружить их, учитывая отсутствие преимуществ над орками как в численности так и в огневом поражении скорее второе. У нас одно преимущество время, да Донецк будет разрушен, гибнут мирные жители, но как не кощунственно это звучит лучше по городу чем по военным, мирных жителей у нас относительно много а вот готовых воевать военных кот наплакал. Ещё печальнее в том же Донецке пятая колонна несмотря на то что и ее тоже обстреливают продолжает снабжать орков координатами наших сил, понятно что мы говорим по попадание в гражданских, только потом вылазиет то в Рогозина попадут то в других.