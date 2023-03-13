Китайская пресса: США сигнализируют о приближении мировой войны повышением своего оборонного бюджета

Высокие траты США на оборону говорят о большом риске глобальной войны

Из Соединённых Штатов приходят тревожные сигналы, считают обозреватели китайского издания Global Times.Издание отмечает, что значительное повышение военных расходов в американском бюджете является косвенным, а, возможно, и прямым признаком надвигающейся мировой войны.— пишет Global Times.В то время как китайские власти стараются придерживаться только оборонительной стратегии, Вашингтон ведёт себя очень агрессивно, отмечают авторы китайского издания. Здесь надо добавить, что КНР тоже не стоит на месте и, как может, развивает и усиливает свои вооружённые силы. Другое дело, что Пекин пока не может себе позволить того, что могут американцы - в плане объёмов военных расходов, хотя у Китая они тоже, не маленькие, мягко говоря - более 200 млрд долларов.По данным Global Times, оборонный бюджет Соединённых Штатов, который утвердил в этом году президент Байден, в четыре раза больше, чем у Китайской Народной Республики. Авторы издания считают, что в США хватает миллиардеров, которым выгодно чтобы разразился мировой конфликт, так как для них это хороший способ увеличить капиталы и списать долги.Ранее замминистра обороны США Майкл Маккорд заявил, что власти будут продвигать через Конгресс рекордный оборонный бюджет на 2024 год. При этом он добавил, что средства пойдут на пополнение запасов боеприпасов, а также помощь Украине.