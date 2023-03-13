Военное обозрение
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В Минобороны США решили продолжить использование «ленточного теста» для измерения уровня жировых отложений военнослужащих

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В Минобороны США решили продолжить использование «ленточного теста» для измерения уровня жировых отложений военнослужащих

Армия США будет и далее использовать «ленточный тест» для измерения жировых отложений у солдат и офицеров. Ранее исследования не раз доказывали ошибочность такого теста, но в Пентагоне убеждены, что он вполне пригоден для установления уровня ожирения военнослужащих.


Как сообщает сайт Military.com, американская армия изучила возможные альтернативы проверенному тесту и пришла к следующим выводам. Во-первых, решено использовать тест для грубой оценки уровня ожирения военных. Во-вторых, солдату позволено оспорить полученные результаты, если он наберет высокие баллы в общем армейском тесте на боевую пригодность. То есть, толстым быть не страшно, если с учебно-боевыми задачами справляешься.

Тест довольно прост в прохождении. Если военнослужащий превышает рекомендуемые пределы веса, используется измерительная лента для измерения шеи и талии у мужчин и шеи, талии и бедер у женщин. Эти показатели соотносятся с ростом военнослужащего, после чего делается оценка о степени ожирения.

В будущем планируется ограничить тест измерением талии солдата, независимо от пола. Если военнослужащий превышает норму телесного жира для службы, но набирает 540 баллов в общем тесте на боевую пригодность с не менее 80 баллами в каждом виде, он может отказаться от теста на жировые отложения. Об этом сообщает издание Army Times.

Военное командование, взвесив все аргументы «за» и «против», установило, что тест является достаточно точным и не имеет особого смысла тратить деньги на разработку новых методов исследования. Ведь измерительная лента стоит 5 долларов, а оборудование для сканирования тела – от 10 тысяч до 100 тысяч долларов.

Кстати, в соответствии с недавними исследованиями института экологической медицины армии США, которые проверили 1801 мужчину и 889 женщин, ленточный тест оказался более точным, если ограничиваться измерениями только талии военнослужащего.
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Использованы фотографии:
Министерство обороны США
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19 комментариев
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  1. Михаил Драбкин
    Михаил Драбкин Сегодня, 08:48
    +7
    … научные исследования очевидного..

    —-Предсказуемо!

    —-После миллионов потраченных НАСА на разработку шариковой ручки, работающей в невесомости - не удивительно. Когда хвастаясь, показали её советским космонавтам, американцы были в шоке когда Леонов вытащил из планшета… карандаш 2М твердости…
    1. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 09:27
      -1
      [quote]В Минобороны США решили продолжить использование «ленточного теста» для измерения уровня жировых отложений военнослужащих

    2. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 09:32
      +1
      Нет-нет! laughing зачем же пользоваться таким устаревшим оборудованием? wassat Надо изучать, измерять жир, делать операции за счёт дяди Сэма! Надо внимательно к жировым отложениям! Питание спициальное, диетолога в штат ввести....А то ишь! На чём crying экономить решили! wassat Стыдно им должно быть.((сарказм
    3. seregatara1969
      seregatara1969 Сегодня, 09:50
      0
      идиоты! портняжный метр в россии используют! строительную рулетку на худой конец, им же спецленту подавай
    4. solar
      solar Сегодня, 10:15
      0
      Это древний бородатый анекдот.
      На самом деле и наши и американцы использовали в космосе авторучки Zero Gravity Pen, известную также под названием Space Pen или ручки Фишера фирмы Fisher Space Pen Company.
      В рекламных целях фирма продавала ручки для использования в космосе по 6 долларов, цена в свободной продаже- около 100 долларов, их и сейчас активно используют, в том числе российские космонавты.
      https://ru.wikipedia.org/wiki/Space_Pen#:~:text=Space%20Pen%20(рус.,в%20специальном%20картридже%20под%20давлением.
  2. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 08:55
    +1
    Ну, в украинской армии несколько иные проблемы:
    Командир взвода Виктор Витусевич ногами избил солдата-срочника в казарме на Житомирщине. Видео попало в интернет, офицера отстранили, теперь он извиняется.

    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 09:15
      +3
      А он не боится,что он с этим солдатом окажется в одном окопе?При оружии.И там может возникнуть ситуация "случайного выстрела"?
      1. Аль Манах
        Аль Манах Сегодня, 09:28
        +1
        Походу там мозгов нет, одни мышцы, поэтому навряд ли он о таком думает.
      2. Reptiloid
        Reptiloid Сегодня, 09:35
        +1
        Вероятно, он знает, что не будет этого. У него другая специальность, не в окопе
        Цитата: dmi.pris1
        А он не боится,что он с этим солдатом окажется в одном окопе?.......
      3. sifgame
        sifgame Сегодня, 09:50
        0
        Он не боится, он не способен думать хоть на шаг вперед, нечем.
    2. 75Сергей
      75Сергей Сегодня, 09:27
      +1
      Пошёл в оружейную, взял ствол и выпустил весь рожок в этого свинорылого.
    3. solar
      solar Сегодня, 10:18
      0
      Откуда там взялся солдат - срочник, если призыва на срочную службу на Украине же год как нет?
      1. Розмари
        Розмари Сегодня, 11:18
        0
        Цитата: solar
        Откуда там взялся солдат - срочник, если призыва на срочную службу на Украине же год как нет?

        Так ранее призванных и уже отслуживших солдат срочной службы в запас никто не увольнял.
        А поскольку разницы ни в денежном довольствии, ни в чём-то другом между контрактником, мобилизованным и срочником, как я понял, там нет никакой, то срочников и мобилизованных контракт подписывать никто не заставляет.
  3. sergo1914
    sergo1914 Сегодня, 09:20
    +1
    Ведь измерительная лента стоит 5 долларов


    В Леруа Мерлен бесплатные бумажные измерительные ленты. Правда, всего 1 метр. Если попадется крупный боец или... , как сказать-то,... крупная боец, то ленты может не хватить. Вариант - взять клеящий карандаш и склеить две ленты. Сколько долларов я сейчас сэкономил армии США?
    1. Artemion3
      Artemion3 Сегодня, 09:45
      +1
      Вы не понимаете) будут выделены миллиарды долларов на разработку специальных камуфляжных лент для военных)
    2. Комментарий был удален.
  4. Snay
    Snay Сегодня, 09:44
    0
    М-да.. Клиника... А так типа не видно ?
  5. HefeДМБ69
    HefeДМБ69 Сегодня, 09:47
    -2
    А вот вопрос к публике. Почему российскому старшему офицеру ни разу не в падлу быть неимоверно жирным. Они вообще тесты по физо не обязаны проходить? Когда я служил срочную, в конце 60-х, жирных офицеров не было. Даже начальник полигона нашего, генерал Курушев, и тот подтянут был. Приезжал к нам пару раз летом на площадку, в открытом бассейне поплавать.
  6. sifgame
    sifgame Сегодня, 09:48
    +1
    А это точно толерантно? Как же бодипозитив и все такое.
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:10
    0
    используется измерительная лента для измерения шеи и талии у мужчин и шеи, талии и бедер у женщин.
    С новыми гендерными веяниями у "мужчин" тоже необходимо измерять объем бедер, чтобы не было дискриминации по гендерному признаку. А вообще-то меньше нужно гамбургеров жрать и запивать их колой.