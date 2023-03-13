В Минобороны США решили продолжить использование «ленточного теста» для измерения уровня жировых отложений военнослужащих

Армия США будет и далее использовать «ленточный тест» для измерения жировых отложений у солдат и офицеров. Ранее исследования не раз доказывали ошибочность такого теста, но в Пентагоне убеждены, что он вполне пригоден для установления уровня ожирения военнослужащих.Как сообщает сайт Military.com, американская армия изучила возможные альтернативы проверенному тесту и пришла к следующим выводам. Во-первых, решено использовать тест для грубой оценки уровня ожирения военных. Во-вторых, солдату позволено оспорить полученные результаты, если он наберет высокие баллы в общем армейском тесте на боевую пригодность. То есть, толстым быть не страшно, если с учебно-боевыми задачами справляешься.Тест довольно прост в прохождении. Если военнослужащий превышает рекомендуемые пределы веса, используется измерительная лента для измерения шеи и талии у мужчин и шеи, талии и бедер у женщин. Эти показатели соотносятся с ростом военнослужащего, после чего делается оценка о степени ожирения.В будущем планируется ограничить тест измерением талии солдата, независимо от пола. Если военнослужащий превышает норму телесного жира для службы, но набирает 540 баллов в общем тесте на боевую пригодность с не менее 80 баллами в каждом виде, он может отказаться от теста на жировые отложения. Об этом сообщает издание Army Times.Военное командование, взвесив все аргументы «за» и «против», установило, что тест является достаточно точным и не имеет особого смысла тратить деньги на разработку новых методов исследования. Ведь измерительная лента стоит 5 долларов, а оборудование для сканирования тела – от 10 тысяч до 100 тысяч долларов.Кстати, в соответствии с недавними исследованиями института экологической медицины армии США, которые проверили 1801 мужчину и 889 женщин, ленточный тест оказался более точным, если ограничиваться измерениями только талии военнослужащего.