Деметрий Полиоркет. Триумф и поражение живого бога

В предыдущей статье мы говорили о происхождении и молодости Деметрия, сына Антигона Одноглазого, начале его карьеры полководца, первых победах и поражениях. Сегодня мы продолжим этот рассказ.
Живой бог
До 307 года до н. э. Деметрий воевал на территории Азии, но теперь он перенес боевые действия на территорию Европы. Во главе флота из 250 кораблей он атаковал Афины, где находился гарнизон Кассандра – сына Антипатра, правителя Македонии и союзника сатрапа Египта Птолемея. Кассандр ненавидел Александра Македонского и его семью, именно по его приказу были убиты мать великого завоевателя Олимпиада, его жена Роксана и единственный законный сын Александр. Он основал город Салоники и приказал заново отстроить Фивы.
Экспедиция Деметрия увенчалась полным успехом, ему удалось занять Афины и Пирейские гавани. Поскольку Кассандр не пользовался популярностью у афинян, жители города с радостью встретили Деметрия, провозгласив его Сотером (спасителем). Более того, поселив его в Парфеноне, они стали поклоняться ему, как богу-покровителю города, называя сыном Посейдона и Афродиты. Неким Гермоклом был написан гимн, в котором были такие строки:
«О, здравствуй, отпрыск Посейдона мощного,
Здравствуй, сын Киприды!
Иные боги далеко находятся,
И к ним мольбы напрасны,
И нет их здесь, не внемлет ни один,
А Ты – стоишь пред нами
Не каменный, не деревянный, но живой!
Мы молимся тебе:
О милосерднейший, дай поскорее мир нам,
Всемогущ ты ныне!»
Здравствуй, сын Киприды!
Иные боги далеко находятся,
И к ним мольбы напрасны,
И нет их здесь, не внемлет ни один,
А Ты – стоишь пред нами
Не каменный, не деревянный, но живой!
Мы молимся тебе:
О милосерднейший, дай поскорее мир нам,
Всемогущ ты ныне!»
Племянник Демосфена Демохар утверждает:
«Когда Деметрий возвращался с Левкады и Керкиры в Афины, его принимали не только с фимиамом, венками и возлияниями вина, но навстречу ему шли и хоровые и фаллические шествия с песнями и плясками; а потом они становились толпой, приплясывая и распевая, что он один истинный бог…
Некоторые из этих вещей докучали самому Деметрию, однако и всё прочее было до крайности постыдно и унизительно: святилища Афродиты Ламии и Леэны, алтари, возлияния, почитание как героев его льстецов Буриха, Адиманта и Окситенида. Даже пеаны пелись в честь каждого из них, так что сам Деметрий изумлялся происходящему и говорил, что при нем не осталось ни одного афинянина, великого и сильного духом».
Некоторые из этих вещей докучали самому Деметрию, однако и всё прочее было до крайности постыдно и унизительно: святилища Афродиты Ламии и Леэны, алтари, возлияния, почитание как героев его льстецов Буриха, Адиманта и Окситенида. Даже пеаны пелись в честь каждого из них, так что сам Деметрий изумлялся происходящему и говорил, что при нем не осталось ни одного афинянина, великого и сильного духом».
В афинском полисе появились новые филы (территориальные единицы) – Антигонида и Деметриада. Ранее 50 представителей каждой филы образовывали «Совет пятисот», теперь же он стал «Советом шестисот». К двум ранее существовавшим «священным» триерам афинского флота были добавлены ещё две, названные в честь Антигона и Деметрия.
Полемон в труде «О расписном портике в Сикионе» сообщает, что и фиванцы соорудили храмы его любовниц – Афродиты Ламии и Афродиты Леэны.
Вероятно, вы не удивитесь, узнав, что после поражения Деметрия его почитание афинянами полностью прекратилось.
В Афинах Деметрий женился второй раз, взяв замуж Эвридику, ведущую происхождение от Мильтиада. Однако это был лишь статусный брак, гораздо больше внимания Деметрий уделял упоминавшейся выше гетере Ламии, которую он взял в качестве трофея после победы у Саламина на Кипре. Намекая на прозвище Деметрия – «Осаждающий города», Ламию называли «Погубительницей городов».
На пути к царскому титулу
После захвата Афин Деметрий получил приказ отца атаковать остров Кипр, принадлежавший правителю Египта Птолемею. На этом острове была построена первая из огромных осадных машин Деметрия – Элеполис. Это была 9-этажная башня, на разных уровнях которой размещались катапульты и оксибелы.
Весной 306 года до н. э. Деметрий у города Саламин (в то время – крупнейший город Кипра, основанный выходцами с этого острова) разгромил войска брата Птолемея Менелая, а затем победил в морском сражении флот самого Птолемея.
Битва между Птолемеем и Деметрием у Саламина, гравюра XIX века
Во время этой битвы получили ранения три телохранителя Деметрия, находившиеся рядом с ним, один из них позже умер. Саламин капитулировал, остров Кипр перешел под власть Деметрия. Среди пленных оказались уже упоминавшая гетера Ламия и сын Птолемея Леонтиск (некоторые утверждают, что его матерью была знаменитая гетера Таис Афинская), которого Деметрий отпустил без выкупа.
После этой победы Антигон и Деметрий провозгласили себя царями. Вскоре их примеру последовали и другие диадохи. Полагают, что именно Деметрий первым в античном мире поместил свои портреты на монеты – до тех пор на них наносились изображения богов или умерших героев. На аверсе этой драхмы мы видим изображение Деметрия Полиоркета с бычьими рогами, а на реверсе – Посейдона:
Полиоркет
В следующем 305 году Деметрий решил наказать жителей острова Родос, которые отказались поддержать его поход против Кипра. Именно тогда были построены ужаснувшие всех мощные осадные машины, и Деметрий получил прозвище «Осаждающий города» – Полиоркет. Длина одного из таранов достигала 55 метров, утверждают, что требовалось не менее тысячи человек для управления им. Воображение современников поразила и колесная осадная башня «Гелеполис» («Покоритель городов»), высота которой составляла, по разным данным, от 30 до 40 метров, ширина – 18 метров, основание – около 20 метров.
Так выглядит осада Родоса армией Деметрия на одной из гравюр:
А это модель осадной башни «Гелеполис», изображение которой вы видели на предыдущей иллюстрации (Thessaloniki Technology Museum):
В 304 году до н. э. был заключен договор, согласно которому Родос, сохраняя автономию, становился союзником Антигона и Деметрия и выдал им заложников. Огромные осадные машины Деметрий оставил на острове, их бронзовые детали были использованы для строительства Колосса Родосского.
«Погубительница городов»
В том же 304 году до н. э. Деметрий вернулся в Грецию, отбросив от Афин осаждавшие город войска Кассандра. Весной 303 года до н. э. он направил свои войска на Пелопоннес, захватив Аргос, Коринф, Орхомен и Сикион, который на короткое время был переименован в Деметриаду.
По инициативе Деметрия в 302 году до н. э. был воссоздан Коринфский союз. Но в Афинах нарастало недовольство поведением Деметрия. Особую неприязнь афиняне теперь испытывали к гетере Ламии.
Ф. Кавчич, «Деметрий, Ламия и её подруга Дема»
Плутарх пишет об этой женщине:
«В ту пору красота её уже отцветала, и разница в летах между нею и Деметрием была очень велика, и все же своими чарами и обаянием Ламия уловила и оплела его так крепко, что одна лишь она могла называть Деметрия своим любовником – остальным женщинам он только позволял себя любить».
Он же:
«Среди многочисленных злоупотреблений и беззаконий, которые тогда творились, больнее всего, как сообщают, уязвил афинян приказ безотлагательно раздобыть двести пятьдесят талантов, ибо, увидев, что деньги собраны – а взыскивались они с неумолимою строгостью, – Деметрий распорядился передать всё Ламии и другим гетерам на средства для умывания, румяна и притирания. Больше убытка граждан тяготил позор, и молва была горше самого дела. Некоторые, правда, говорят, что эту шутку Деметрий сыграл не с афинянами, а с фессалийцами».
Продолжим цитировать Плутарха:
«Однажды от Деметрия прибыло посольство к Лисимаху, и тот, на досуге, показывал гостям глубокие шрамы у себя на бедрах и на руках, и говорил, что это следы львиных когтей и что остались они после схватки со зверем, наедине с которым запер его когда-то царь Александр. Тут послы со смехом заметили, что их царь тоже носит на шее следы от укусов дикого и страшного зверя – Ламии».
Бюст Лисимаха, музей сельджукской культуры, Кайсери, Турция
От Деметрия Ламия родила дочь – Филу. Но с 302 года до н. э. имя этой гетеры исчезает из исторических документов, возможно, она умерла во время родов.
Некоторые говорят и об интересе, который Деметрий проявлял к красивым юношам, один из которых – Демоклес Красивый, умер после того как, спасаясь от его домогательств, прыгнул в бане в котел с кипятком. Некоторое время Демоклес почитался афинянами как символ чести и свободолюбия этого полиса.
Катастрофа при Ипсе
Владения диадохов перед битвой при Ипсе (около 303 года до н. э.).
Усиление Антигона и Деметрия вызвало серьезное беспокойство других диадохов. Скоро началась новая война, в которой их противниками стали Селевк, Лисимах и Кассандр. Решающее сражение состоялось летом 301 года до н. э. во Фригии у Ипса.
Силы сторон были примерно равны, однако противники Антигона имели преимущество в количестве слонов: 480 против 75. В ходе сражения конные отряды Деметрия опрокинули всадников сына Селевка – Антиоха, но слишком увлеклись их преследованием. На поле боя Деметрий вернулся слишком поздно: его отец потерпел поражение и погиб в бою.
С десятью тысячами воинов он отступил в Эфес, а земли Антигона разделили между собой победители. Теперь на территории бывшей империи Александра Великого оказались четыре царства: Птолемея с центром в Египте, Лисимаха в Греции и Малой Азии, огромная азиатская держава Селевка и Македония, где правил Кассандр.
Афиняне отказались подчиняться Деметрию, но вернули размещённые в гавани корабли, казну и позволили уехать из города его третьей жене Деидамии (сестра Пирра). Многие другие полисы последовали примеру Афин. Свою власть Деметрий сохранил на Кипре, островах Эгеиды, в Коринфе, Мегаре и в нескольких городах западного побережья Малой Азии и в районе Черноморских проливов. Однако и союз его противников распался: теперь Птолемей и Лисимах объединились против Селевка.
Деметрий продолжил борьбу. В 300 (по другим данным – в 299) году до н. э. он нанес удар по владениям Лисимаха во Фракии. Заключил перемирие с Селевком, который взял замуж дочь Деметрия Стратонику, но позже вынужден был уступить её влюбленному в эту женщину сыну. Но Деметрий захватил и Киликию, что привело к обострению отношений с претендовавшим на эти земли Селевком.
В 294 году до н. э. Деметрий вновь подчинил себе Афины, но уступил Птолемею Кипр. А затем его призвал на помощь сын умершего в 297 году до н. э. Кассандра Александр, который никак не мог поделить Македонию со своим братом Антипатром. Деметрий опоздал: царь Эпира Пирр и Лисимах уже успели помочь братьям придти к мирному соглашению.
Явившийся Деметрий был приглашен Александром на «утешительный» пир, на котором этот диадох и зарезал хозяина. Пирр, сестра которого Деидамия была замужем за Деметрием (его третья жена), посоветовал македонцам не беспокоиться из-за пустяков: Деметрий – македонец из уважаемой семьи, опытный политик и хороший полководец, чего еще надо? Живите и радуйтесь. Брат Александра Антипатр предпочел с Деметрием не связываться и бежал из страны, македоняне провозгласили Полиоркета царём, и он правил здесь на протяжении 7 лет.
Теперь в державу Деметрия входили Македония, часть Греции и Малой Азии, некоторые острова. Но восстала Беотия. Мятеж был подавлен, однако во время осады Фив Деметрий был ранен стрелой в шею.
В 288 году до н. э. против Деметрия начали войну Птолемей, Лисимах и Пирр. Ему еще удалось победить Лисимаха у Амфиополя, но это был последний успех. Узнав о поражении мужа, его первая жена Фила, дочь Антипатра и мать наследника престола, покончила с собой. Деметрий отступил вначале в Грецию, потом – в Малую Азию. Здесь, в Милете 50-летний Деметрий женился пятый раз – на Птолемаиде, дочери Птолемея, с которой он обручился еще 13 лет назад. Он держался еще некоторое время, пока сын Лисимаха Агафокл не оттеснил его на восток, отрезав от последних владений.
Преследуемый Агафоклом, Деметрий перешёл через Таврские горы, оказавшись в государстве Селевка. Через несколько месяцев, он вынужден был сдаться ему. Как мы помним из предыдущей статьи, сын Деметрия Антигон предлагал за его свободу все имущество и самого себя в придачу. Однако Селевк не стал рисковать, освобождая столь серьезного и опасного противника. Деметрий, отец бывшей супруги Селевка, которая стала женой его наследника Антиоха, окончил жизнь почетным пленником в городе Апомея.
Сообщается, что поначалу он много охотился и занимался воинскими упражнениями, но потом, окончательно осознав, что никогда не вернёт свободу, впал в депрессию и апатию. Он умер в 283 году до н. э., причиной его смерти Плутарх называет обжорство и пьянство.
Прах Деметрия в золотой урне был отправлен в Грецию и передан его сыну и наследнику Антигону II Гонату (то есть из города Гонны). Он захоронил останки отца в основанном им городе Деметриада – близ Иолка. Через 7 лет, в 276 году до н. э., Антигон II, наняв около 9 тысяч кельтов и договорившись о союзе с Этолией, завоевал Македонию. Его потомки оставались на македонском престоле до 168 года до н. э., когда в войне против Рима потерпел поражение последний царь династии Антигонидов – Персей.