Деметрий Полиоркет. Триумф и поражение живого бога

Живой бог

«О, здравствуй, отпрыск Посейдона мощного,

Здравствуй, сын Киприды!

Иные боги далеко находятся,

И к ним мольбы напрасны,

И нет их здесь, не внемлет ни один,

А Ты – стоишь пред нами

Не каменный, не деревянный, но живой!

Мы молимся тебе:

О милосерднейший, дай поскорее мир нам,

Всемогущ ты ныне!»

«Когда Деметрий возвращался с Левкады и Керкиры в Афины, его принимали не только с фимиамом, венками и возлияниями вина, но навстречу ему шли и хоровые и фаллические шествия с песнями и плясками; а потом они становились толпой, приплясывая и распевая, что он один истинный бог…

Некоторые из этих вещей докучали самому Деметрию, однако и всё прочее было до крайности постыдно и унизительно: святилища Афродиты Ламии и Леэны, алтари, возлияния, почитание как героев его льстецов Буриха, Адиманта и Окситенида. Даже пеаны пелись в честь каждого из них, так что сам Деметрий изумлялся происходящему и говорил, что при нем не осталось ни одного афинянина, великого и сильного духом».

На пути к царскому титулу



Битва между Птолемеем и Деметрием у Саламина, гравюра XIX века

Полиоркет

«Погубительница городов»



Ф. Кавчич, «Деметрий, Ламия и её подруга Дема»

«В ту пору красота её уже отцветала, и разница в летах между нею и Деметрием была очень велика, и все же своими чарами и обаянием Ламия уловила и оплела его так крепко, что одна лишь она могла называть Деметрия своим любовником – остальным женщинам он только позволял себя любить».

«Среди многочисленных злоупотреблений и беззаконий, которые тогда творились, больнее всего, как сообщают, уязвил афинян приказ безотлагательно раздобыть двести пятьдесят талантов, ибо, увидев, что деньги собраны – а взыскивались они с неумолимою строгостью, – Деметрий распорядился передать всё Ламии и другим гетерам на средства для умывания, румяна и притирания. Больше убытка граждан тяготил позор, и молва была горше самого дела. Некоторые, правда, говорят, что эту шутку Деметрий сыграл не с афинянами, а с фессалийцами».

«Однажды от Деметрия прибыло посольство к Лисимаху, и тот, на досуге, показывал гостям глубокие шрамы у себя на бедрах и на руках, и говорил, что это следы львиных когтей и что остались они после схватки со зверем, наедине с которым запер его когда-то царь Александр. Тут послы со смехом заметили, что их царь тоже носит на шее следы от укусов дикого и страшного зверя – Ламии».



Бюст Лисимаха, музей сельджукской культуры, Кайсери, Турция

Катастрофа при Ипсе



Владения диадохов перед битвой при Ипсе (около 303 года до н. э.).