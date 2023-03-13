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На Украине разработана новая система бесперебойного питания для пулемётов американского и российского производства

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На Украине разработана новая система бесперебойного питания для пулемётов американского и российского производства

Украинская армия в ближайшее время начнет получать на вооружение новые системы бесперебойного боепитания для пулеметов как американского производства, так и российского. Как пишет украинская пресса, в настоящее время система, получившая название MURENA, проходит испытания.


Первая партия систем бесперебойного питания для пулеметов поступила в войска для испытаний в боевых условиях. Как заявляют разработчики, предназначена она, в первую очередь, для американских пулеметов М240, в большом количестве поступивших в ВСУ в качестве военной помощи из США, а также для российских ПКМ и его модификаций. Не исключается, что в дальнейшем данная система будет адаптирована и для других пулеметов с ленточным питанием.

Как заявляют разработчики, система MURENA создана по такому же принципу, как и аналогичные системы в других странах, но отличается от них увеличенным боекомплектом. Военнослужащий с украинской разработкой может носить при себе 650 патронов к пулемету, а заодно и запасной ствол.

Для нас стала очевидной потребность украинских воинов в оптимизации способов переноса и быстрого использования увеличенного боекомплекта к пулемету (...) Мы разработали кронштейн для крепления "рукава“, который крепится на штатные элементы крепления короба для патронов пулеметов

- заявили разработчики.

Согласно предоставленным данным, вес "пустой" системы MURENA (короб, рукав и рюкзак) составляет 9 кг, в снаряженном состоянии (все тоже + запасной ствол и 650 патронов) - 28 кг.

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38 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:05
    +1
    Извиняюсь,опять что ли сайт ломают,через мобильное приложение трудно зайти на него.Сочи.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 09:10
      +2
      tralflot1832 hi, да похоже, опять чудная заставка, абра - кадабра и с третьей попытки.
    2. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 09:10
      +5

      tralflot1832 (Андрей С.)
      Сегодня, 09:05
      НОВЫЙ
      0
      Извиняюсь,опять что ли сайт ломают,через мобильное приложение трудно зайти на него.Сочи.
      Таки да, что то опять не ладное творится. А по статье, так это совсем не нОво. 30 кг потаскать за спиной... request
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 09:15
        +1
        Кто ходил в море на рыбаке дело привычное ,один из размеров "короба" с рыбой весит 30 кг.Долго не потаскаешь ,второй номер нужен. laughing
    3. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 09:10
      +1
      Да,слетает.Надо входить постоянно .По статье..Насколько в курсе была такая разработка и у нас.Носколько она "ушла"в войска,не знаю
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 09:13
        0
        dmi.pris 1 hi, вроде как частники клепали, в четырех расцветках по 80 кило рублей.
      2. insafufa
        insafufa Сегодня, 09:41
        0
        Цитата: dmi.pris1
        Да,слетает.Надо входить постоянно .По статье..Насколько в курсе была такая разработка и у нас.Носколько она "ушла"в войска,не знаю

        Спецназ юзает по полной.
        Волонтеры неравнодушные поставляют их тем бойцам которые не жалуются на то, что пулемет не той конструкции.
      3. Woroshilow
        Woroshilow Сегодня, 10:36
        0
        Да была, по моема система боепитания "Скорпион"
    4. Silver99
      Silver99 Сегодня, 09:16
      +2
      Можно еще одну ленту крест на крест на груди прилепить, ствол то запасной предусмотрели, а термостойкую рукавицу нет, интересно как они будут менять раскаленный ствол ? опять же немчура в годы ВОВ на MG-42 имело для этого второй номер расчета и меняли за 8 секунд, наши так и называли 8 секунд жизни на перебежку и смену позиции, а так 1500 выстрелов в минуту сплошного свинца.
      1. Бывший солда
        Бывший солда Сегодня, 09:40
        +2
        опять же немчура в годы ВОВ на MG-42 имело для этого второй номер расчета и меняли за 8 секунд

        У них вообще всё отделение крутилось вокруг мг-42 из-за его огневой мощи.
        1. Konnick
          Konnick Сегодня, 10:04
          +1
          У них вообще всё отделение крутилось вокруг мг-42 из-за его огневой мощи.

          До 44-го года. Войска СС перевооружали Штурмгеверами.

          Впоследствии в штате K.St.N.131V от 1.11.1944 эти взводы получили наименование «штурм». Соответственно два отделения М.Р.(штурм) – взвода состояли из девяти человек (восемь стрелков и один командир), вооруженных «Штурмгеверами», а в третьем отделении на те же девять человек был один пулемет, пять «Штурмгеверов» и три карабина с винтовочными гранатометами.

          Вполне очевидно просматривается нацеливание пехотных частей на позиционные бои (больше «Штурмгеверов», меньше пулеметов, снайперы)


          Это из книги Исаева "Дорога на Берлин".

          Штурмгевер был принят на вооружения из-за того, что пулеметчик был приоритетной целью снайперов, которыми были в составе наших пехотных подразделений в достаточном количестве. Чтобы сохранить и распределить мощность пехотного отделения с хорошо заметной целью как пулемет, решили вооружать пехотное отделение штурмгеверами без пулемета.
          Поэтому я считаю, что такая хлабуда нужна на бронетехнике или в дотах , а в ручных пулеметах применение непрерывного огня сразу раскрывает позицию пулеметчика и он становится жертвой снайпера. К тому же в штурмовых действиях это штука громоздкая, а в позиционных боях трудно вести прицельный непрерывный огонь из ручного пулемета в отличии от станкового.
      2. Deadушка
        Deadушка Сегодня, 10:16
        +1
        как они будут менять раскаленный ствол ?
        - теперь часто "ручку" приделывают, с нему можно одной рукой менять и без перчаток.
      3. Woroshilow
        Woroshilow Сегодня, 10:38
        +1
        Там для этого ручка к стволу приделана, у М240 то же есть
      4. Woroshilow
        Woroshilow Сегодня, 10:39
        0
        У MG-42 ствол не съемный, там кожух охлаждения, хотя точно уже не помню.
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 09:09
    +3
    Ага, у нас есть такой Скорпион называется, если не ошибаюсь. Параметры похожи только не слыхал пользуются ли популярностью у бойцов, вес то не малый.
    1. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 09:13
      +4

      Ропот 55 (АЛЕКСАНДР)
      Сегодня, 09:09
      НОВЫЙ
      0
      Ага, у нас есть такой Скорпион называется, если не ошибаюсь. Параметры похожи только не слыхал пользуются ли популярностью у бойцов, вес то не малый.
      Факт. Другое дело на стационарных установках - в вертолетах, на катерах...
    2. uav80
      uav80 Сегодня, 09:21
      +1
      Только скорпион в два раза легче, 4кг с небольшим...
    3. olegfbi
      olegfbi Сегодня, 09:42
      +4
      Скорпион есть в войсках и успешно применяется в зоне СВО. Да тяжеловат, но пулемётчиков подбирают с соответствующими физическими кондициями.
      1. svp67
        svp67 Сегодня, 10:40
        +1
        Цитата: olegfbi
        Скорпион есть в войсках и успешно применяется в зоне СВО. Да тяжеловат, но пулемётчиков подбирают с соответствующими физическими кондициями.

  3. mag nit
    mag nit Сегодня, 09:14
    +3
    Эта система годится только для схронов.
    1. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Сегодня, 09:20
      +4
      Тоже так думаю. Если побегать по лесам, кустарнику, да полазить по грязи - долго ли до того, как лента всю грязь в механизм пулемета затащит?
      Про носить - да, удобнее, чем коробки таскать в руках, или неприсоединенные ленты в РД, но так или иначе - скорее это подойдёт для относительно стационарных точек, чем для какого то маневренного боя.
      1. insafufa
        insafufa Сегодня, 09:45
        0
        Цитата: ЦитатаЛаврова
        Если побегать по лесам, кустарнику, да полазить по грязи - долго ли до того, как лента всю грязь в механизм пулемета затащит?

        В городском бою штурмовые отряды спокойно пользуются и особых жалоб не слышно от них.
  4. Eug
    Eug Сегодня, 09:25
    +2
    Интересно, а "расстрелянную" систему надо ведь сдавать для переснаряжения? Мое вИдение - емкость 250 патронов для бОльшей маневренности пулеметчика, а за ним еще 2й и возможно 3й номера с запасными патронными "картриджами" быстрого перезаряжания, у каждого по 2х250 патронов. Хотя, как по мне, протянуть ленту через рукав - та еще веселуха...
  5. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 09:25
    +2
    Долго не потаскаешь это раз; 2) ствол надо менять каждые 250 выстрелов, это по Печенегу, как по ПКМ и М-249 не помню; 3) Рассчет должен быть увеличен; Резюме: так мы опять приходим к пулемётным ротам I Мировой войны, для укрепрайонов годный товар, ну для всякой техники на модуль.Нам бы подошёл на Ми 8-МТШ.
    1. hohkn
      hohkn Сегодня, 09:48
      +1
      Сменные стволы идут только на "Печенег-2". У "Печенега" ствол не сменный, с принудительным охлаждением. Паузы, конечно, нужно делать, иначе всё равно греется. У ПКМ ствол меняется через 400 выстрелов. М-249 - не помню.
      У наших тоже есть система непрерывной подачи патронов - Скорпион. На Донбассе уже используется.
    2. Woroshilow
      Woroshilow Сегодня, 10:46
      0
      У Печенега ствол не съёмный, интересно станок для них сейчас производят, чет ни разу не видел видео или фото из СВО с нашими ПКП/ПКМ на станке
  6. sergo1914
    sergo1914 Сегодня, 09:26
    +2
    Посвящается всем фанатам первого "Хищника" со Шварцем (1987 год). Там Джесси Вентура (сержант Купер) таскал такую штуку по джунглям. Прошло 36 лет (тридцать шесть, Карл). Ее заново изобрели?
    1. KCA
      KCA Сегодня, 09:55
      +3
      Он таскал ну прям очень много, Вулкан не работает без внешнего электропитания, сколько аккумуляторов было? Потом отдача такая, что даже Терминатору для стрельбы холостыми КО злы сооружали , чтоб его об стену не размазало
    2. Woroshilow
      Woroshilow Сегодня, 10:49
      0
      Правда в том что на съемках фильма из него стреляли с помощью специального кронштейна, плюс для него нужно что бы кто то таскал танковый АКБ для этого пулемета.
  7. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 09:27
    +1
    Осталась "мэлач" - найти своего шварценеггера или здоровенного мексиканца.

    что бы таскать такую тяжесть. wassat
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 09:36
      +2
      Когда фильму снимали ,пулемётчик был привязан к колу вбитому в землю,а то бы снесло отдачей и в кадр трудно ловить. .На кадрах фильма его не видно.
  8. Vashek
    Vashek Сегодня, 09:29
    +1
    Вообще-то ствол нагревается и всё равно нужны паузы. Вот в MG-42 у пулеметчика было 3 сменных ствола и рукавица.
  9. DMFalke
    DMFalke Сегодня, 09:34
    +3
    Похоже по виду на американские вертолетные системы боепитания бортовых пулемётов. Вот только вертолёт стерпит лишние килограммы жесткой ленты, а спина бойца не вечна. Ничего лучше обычных лент для пехоты не изобрели.
    1. insafufa
      insafufa Сегодня, 09:52
      +2
      Цитата: DMFalke
      Похоже по виду на американские вертолетные системы боепитания бортовых пулемётов.

      Еще на пулеметах ШКАС времен второй мировой были такие ленты у нас с гибким подводом питания на ИЛ-4
      1. vovochkarzhevsky
        vovochkarzhevsky Сегодня, 10:57
        0
        Еще на пулеметах ШКАС времен второй мировой были такие ленты у нас с гибким подводом питания на ИЛ-4


        Однако на фото Ил-2 и пулемёт УБТ.
  10. Uprun
    Uprun Сегодня, 09:46
    0
    Одного запасного ствола маловато будет..... Для опорника или блок-поста сойдет, а в наступлении так себе, нужны Сталлоне и Шварцнегеры.
  11. APASUS
    APASUS Сегодня, 10:09
    0
    На Украине разработана новая система бесперебойного питания для пулемётов американского и российского производства

    Разработана и что ?
    Я уже писал про эти системы, у нас тоже такие есть и даже продается по 88 600 руб,много их на фронте ? Вот то то и оно


    https://front-ts.ru/item/skorpion
  12. vovochkarzhevsky
    vovochkarzhevsky Сегодня, 11:00
    0
    а также для российских ПКМ и его модификаций.


    С каких это пор советский пулемёт ПКМ 1969 года стал российским?