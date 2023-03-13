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В Болгарии начались массовые выступления против военной помощи Украине

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В Болгарии начались массовые выступления против военной помощи Украине

Сотни граждан Болгарии вышли на площадь перед президентской резиденцией в столице страны Софии с требованием обозначить полный нейтралитет страны в вооруженном конфликте на Украине. Они недовольны военной помощью киевскому режиму и общей поддержкой болгарским руководством антироссийской линии Запада.


Протестующие собрались у здания президентского дворца и развернули транспаранты с лозунгами «Болгария – зона мира!», «Мы не стреляем в наших братьев!», «Восточный фронт снова, но без нас!».

Известный болгарский ученый-физик Христо Лавчиев призвал правительство страны не играть в войну, поскольку те, кто рассуждают о войне России и НАТО, приближают Третью мировую войну.

Собравшиеся у президентского дворца болгары скандировали лозунги против НАТО. Также осуществлялся сбор подписей против перехода на евро и за сохранение национальной валюты – лева. Болгарская пресса сообщила, что данные выступления сегодня были организованы Болгарским национальным советом за мир и свободную и мирную Болгарию. Как рассказал журналистам один из протестующих, мир для Болгарии – самая лучшая политика и стратегия.

Впрочем, если вспомнить историю, то и во время Первой мировой войны, и во время Второй мировой войны рядовые болгары были лояльно настроены к России (СССР во втором случае) и не хотели с ней воевать. Но болгарское правительство исторически было прозападным и осуществляло политику вопреки воле, устремлениям, культуре и религии болгарского народа.

Точно такую же ситуацию мы можем наблюдать и в настоящее время. Кстати, в экономическом отношении Болгария отнюдь не выигрывает от ссоры с Россией и от украинского конфликта. Но и эти соображения не берутся в расчет действующими прозападными властями страны.
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14 комментариев
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  1. VLAD-96
    VLAD-96 Сегодня, 09:07
    +6
    Вряд ли поможет, ставленники запада во власти и да же не обратят внимание на глас народа!
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 09:07
    +6
    Спасибо,конечно.Тем болгарам,у которых есть головы на плечах.К сожалению,не они определяют политику этого государства
  3. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 09:07
    -1
    Но болгарское правительство исторически было прозападным и осуществляло политику вопреки воле, устремлениям, культуре и религии болгарского народа.
    И ВОВ показала, как помогали)) братушки)).
  4. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 09:08
    +2
    Мне кажется ставленники "мирового капитала" т.е. президенты и правители в ЕС плюют "с высокой колокольни" на все эти протесты.
  5. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 09:12
    0
    Болгарам нужно свергать прозападное правительство, кастрировать всех прозападных марионеток и вывести Болгарию из НАТО.
    Только тогда мы в России поверим в серьёзность их намерений.
  6. Geodez
    Geodez Сегодня, 09:13
    0
    Сотни это очень мало, хотя если оценивать по фото то тут речь даже не о сотнях, а скорее о десятках, где массовость?.. Не те уже болгары, на такие акции надо собирать 10 ки тысяч.
  7. astepanov
    astepanov Сегодня, 09:16
    +3
    Довелось мне несколько лет назад побывать в Болгарии. Уже тогда у "братушек" антироссийские настроения были очень сильны - и не только среди молодежи, но даже среди тех, кто еще помнил Вторую мировую. При этом все соглашались, что распад СЭВ и системы соцлагеря больно ударили по экономике (особенно по сельскому хозяйству), но внятно объяснить суть претензий к СССР и России никто не смог. Всё сводилось к иждевенческому "нас кинули". Вот что пропаганда делает!
    1. solar
      solar Сегодня, 11:03
      0
      СЭВ не сам по себе развалился. Нашлись "добрые люди". Им и СССР-то был в тягость, не то что СЭВ.
      ... последнюю историческую сессию СЭВ в 1990 году в Софии. Советскую делегацию возглавлял Николай Рыжков. Он спокойно заявил, что торговля за переводные рубли между странами СЭВ прекращается. Валютой должен служить доллар, а цена за любой товар должна быть не ниже мировой. Люди в зале были растеряны. Ошеломлённая чешская делегация заявила: «Но в таком случае нам придется выйти из СЭВ?!» А Рыжков ответил: «Ну и выходите. Да пожалуйста!»...
  8. Grossvater
    Grossvater Сегодня, 09:19
    +1
    Цитата: astepanov
    Вот что пропаганда делает!

    Да причем здесь пропаганда! Ну вот такие они, такие.
  9. kaufman
    kaufman Сегодня, 09:39
    -3
    Не будем себя обманывать. Нет там массовых выступлений. Не большое шествие. И все. Через 3-5 дней максимум никто и не вспомнит об этом
  10. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 09:49
    0
    Да разгонят их без зазрения совести. И "самые демократичные" СМИ- не дёрнуться. А, на действительно массовые выступления, рассчитывать не приходиться. Воюем сами. Кроме нас с этой чумой никто воевать не будет.
  11. APASUS
    APASUS Сегодня, 10:12
    0
    Вот не верю я вам братушки ,уж слишком ваши слова часто расходятся с делами .
  12. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:15
    0
    Сотни граждан Болгарии вышли на площадь
    Это разве "массовые выступления"? Вот когда выйдут десятки тысяч тогда уже можно говорить о массовости. А лозунги у демонстрантов правильные, еще бы добавит "Американских марионеток - правительство в отставку!".
  13. Костадинов
    Костадинов Сегодня, 11:09
    0
    Сотни это очень мало, хотя если оценивать по фото то тут речь даже не о сотнях, а скорее о десятках, где массовость?.. Не те уже болгары, на такие акции надо собирать 10 ки тысяч.

    Я бил на етом митинге у Дворца культурьи и потом прошли по улицам до президенства. Там било не мене 2 тисячи человек(колона демонстрантов более километр) что для Болгарии сегодня неплохо. Никакая партия не сможет вьивести больше людей на митинг сегодня.
    Но общество еще не чувствует реальная угроза участия Болгарии в войне. Все думают что все закончится в ближайших месяцев. Если кто то попитается втянут нас в войну с России, то будет весьма решительная реакция огромного мнозинства. Одними митингами не закончится.