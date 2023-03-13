В Болгарии начались массовые выступления против военной помощи Украине

Сотни граждан Болгарии вышли на площадь перед президентской резиденцией в столице страны Софии с требованием обозначить полный нейтралитет страны в вооруженном конфликте на Украине. Они недовольны военной помощью киевскому режиму и общей поддержкой болгарским руководством антироссийской линии Запада.
Протестующие собрались у здания президентского дворца и развернули транспаранты с лозунгами «Болгария – зона мира!», «Мы не стреляем в наших братьев!», «Восточный фронт снова, но без нас!».
Известный болгарский ученый-физик Христо Лавчиев призвал правительство страны не играть в войну, поскольку те, кто рассуждают о войне России и НАТО, приближают Третью мировую войну.
Собравшиеся у президентского дворца болгары скандировали лозунги против НАТО. Также осуществлялся сбор подписей против перехода на евро и за сохранение национальной валюты – лева. Болгарская пресса сообщила, что данные выступления сегодня были организованы Болгарским национальным советом за мир и свободную и мирную Болгарию. Как рассказал журналистам один из протестующих, мир для Болгарии – самая лучшая политика и стратегия.
Впрочем, если вспомнить историю, то и во время Первой мировой войны, и во время Второй мировой войны рядовые болгары были лояльно настроены к России (СССР во втором случае) и не хотели с ней воевать. Но болгарское правительство исторически было прозападным и осуществляло политику вопреки воле, устремлениям, культуре и религии болгарского народа.
Точно такую же ситуацию мы можем наблюдать и в настоящее время. Кстати, в экономическом отношении Болгария отнюдь не выигрывает от ссоры с Россией и от украинского конфликта. Но и эти соображения не берутся в расчет действующими прозападными властями страны.