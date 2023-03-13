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Командующий Сухопутными войсками ВСУ Сырский: ЧВК «Вагнер» прорываются к центру Артемовска

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Командующий Сухопутными войсками ВСУ Сырский: ЧВК «Вагнер» прорываются к центру Артемовска

В настоящее время ситуация в Артемовске (Бахмуте) остается сложной. Об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.


По утверждению высокопоставленного украинского генерала, сейчас штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» осуществляют наступление в Артемовске сразу с нескольких направлений.

ЧВК «Вагнер» пытаются прорвать оборону ВСУ и прорываются к центральным районам города

- цитирует Сырского Министерство обороны Украины.

Как рассказывает военачальник киевского режима, украинские формирования продолжают упорно оборонять город. Сырский утверждает, что артиллерийским и танковым огнем отражаются попытки постоянных атак на данном направлении.

Между тем, ситуация вокруг Артемовска и в самом городе становится все более печальной для украинских формирований. Если убрать пропагандистские заявления киевского режима, то очевидно, что удержание города дается ВСУ ценой колоссальных человеческих потерь.

Но, вероятно, политические и имиджевые соображения оказываются для главы киевского режима Владимира Зеленского превалирующими не только над военно-стратегической целесообразностью, но и над здравым смыслом. Уже сами украинские военные говорят, что Артемовск превращается из крепости в «братскую могилу» для ВСУ. Однако приказа оставить город до сих пор не поступает.
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24 комментария
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 09:19
    +9
    Пригожин пишет,что ситуация тяжелая.Всуки грызутся за кажлый метр.Удачи "оркестру".
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 09:21
      +2
      Музыканты говорят что против них в Бахмуте используют дроны-камикадзе.А это уже наши новинки.Фото обломков по ссылке ниже.

      ВКС РФ применили новейший высокоточный боеприпас «Гром».

      На Украине нашли обломки изделия, которое по всем внешним признакам оказалось разработанным КТРВ комплексом ракетно-бомбового вооружения (УК РБВ) «Гром», представляющий из себя планирующий высокоточный боеприпас. Характерные надписи на корпусе, а также крылья, не дают ошибиться в идентификации объекта.Максимальная высота пуска "Грома" – более 10 км. При этом от высоты и траектории самолета перед сбросом зависит максимально возможная дальность полета боеприпаса.Данное изделие было испытано еще в конце 2018 года, однако за пределами стендов и полигонов ее никто не видел. Если данный боеприпас получит серийное производство, то это значительно умножит огневую мощь российской авиации в работе по наземным целям.

      https://t.me/milinfolive/97901

      Создан "Гром" по модульному принципу, что позволяет ему использовать три вида авиационных боеприпасов.

      Первый - управляемая ракета 9-А-7759 с боевым зарядом массой 315 килограмм. По своей боевой эффективности она в 1,8 раза превосходит свободнопадающую авиабомбу ОФАБ-250-270.
      Второй - управляемая авиабомба 9-А1-7759. Она имеет два заряда общей массой 480 килограмм. Максимальное время полета около 260 с. За это время она может преодолеть до 65 километров. Бомба по своими боевым показателям в 1,5 раза превосходит бомбу ОФАБ-500У.
      Третий тип боеприпаса в арсенале "Грома" тоже бомба 9-А2-7759, но уже с объемно-детонирующей боевой частью массой 370 килограмм. То есть, речь идет о так называемой вакуумной или термобарической бомбе. Она оснащена лазерным датчиком, позволяющим определить оптимальную высоту подрыва. Эффективность бомбы в два раза выше обычной корректируемой авиабомбы КАБ-500ОД.

      https://rg.ru/2023/03/12/novejshij-vysokotochnyj-boepripas-grom-primenili-v-hode-specoperacii.html
      1. Sebostyuan
        Sebostyuan Сегодня, 09:38
        -2
        От дронов- камикадзе страдает не только Вагнер. . Тут мы отстаем. Если в вермахте идет всё центролизованно, то у нас за счет интузиастов и зачастую вопреки. Дроны камикадзе про каторые идет речь- это гражданский спортивный FPV дрон. Пульт и очки в данной системе- многоразовые. Рама (Коптер- камикадзе к каторой крепиться боеприпас ) одноразовые и стоят в приделах 25-40тыс.р. Дальность с ретранслятором до 10км. Грузоподёмность до 3кг. Обучение оператора 2месяца.
        Инфа из ТГК- Русский беспилотник.
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 09:22
      +3
      Сырский-Дебальцевский после этой операции смело добавит новую регалию Артемовский, сдать две армии в котлах не каждому дано.
      1. стар
        стар Сегодня, 09:43
        0
        сдать две армии в котлах не каждому дано.

        С такими успехами может претендовать на место Залужного
    3. Советский Молдаван
      Советский Молдаван Сегодня, 09:25
      +2
      Что касается боеприпасов, я вчера сделал реверансов 550 штук, так что даже самые отъявленные нарциссы могут ими умыться. Ожидал, что будет хоть какая-то реакция. Реакции нет.

      Однако есть и позитивные моменты. Парни из Министерства обороны, бойцы, артиллеристы едут с Запорожья, едут с Донецка, даже едут с той самой Авдеевки, где сейчас точно также ведутся тяжелые бои и везут нам боеприпасы.

      У нас вчера было получено порядка 15 машин, сегодня порядка 12. И я думаю, что мы и дальше будем их получать, и каждый будет отрывать от себя то, что им нужно, потому что когда им потребуется помощь - мы придем к ним на помощь".

      Евгений Пригожин
  2. мазута
    мазута Сегодня, 09:20
    +2
    Интересно крысёныша урожденного во Владимирской области не коробит по ночам от прислуживания неонацистам?Раньше все плохо последователи власова заканчивали,посмотрим,что ждет этого...
    1. sergo1914
      sergo1914 Сегодня, 09:30
      +2
      Цитата: мазута
      Интересно крысёныша урожденного во Владимирской области не коробит по ночам от прислуживания неонацистам?Раньше все плохо последователи власова заканчивали,посмотрим,что ждет этого...


      Как так получилось? Закончил Московское высшее общевойсковое командное училище. Начинал службу в 1986 году командиром мотострелкового взвода. И оказался на другой стороне.
      1. Владимир М
        Владимир М Сегодня, 09:41
        0
        Правильнее эти вопросы, как так получилось, что выходцы с востока Украины оказались на той стороне, задавать - медведчукам, януковичам, абрамовичам, сурковым... Всего этого можно было избежать в 2014 - 15 годах.
      2. стар
        стар Сегодня, 09:44
        +1
        Как так получилось? Закончил Московское высшее общевойсковое командное училище. Начинал службу в 1986 году командиром мотострелкового взвода. И оказался на другой стороне.

        Предатель - это призвание.
      3. мазута
        мазута Сегодня, 09:48
        +3
        Я уже ранее писал,воюем сами с собой...Понятно,что утрирую.Но в данном случае у этого персонажа конечно же есть сослуживцы,приятели и т.д. Не может ли теперь наш враг получать важную информацию ?Вот что меня беспокоит.Понятно что тут это вопрос просто риторический,но "рыцарям плаща и кинжала"прошерстить связи данного индивида не помешает...
      4. Glock-17
        Glock-17 Сегодня, 09:54
        +1
        История повторяется. Все как фильме "Вечный Зов"
        https://www.youtube.com/watch?v=jbJkEmkKcOA&t=628s
      5. yuriy1863
        yuriy1863 Сегодня, 10:20
        +3
        Как так получилось? Закончил Московское высшее общевойсковое командное училище. Начинал службу в 1986 году командиром мотострелкового взвода. И оказался на другой стороне.

        Тоже поинтересовался биографией Сырского. Родился в РСФСР. В советское время успешная карьера; в период с начала службы в 1986 году до развала СССР, а это 5 лет, он награжден медалями "За боевые заслуги" и "За отличие в воинской службе" 2-й степени. Это для младшего офицера, по тем временам, особенно если он не участник БД в Афганистане, очень круто. Судя по блестящим результатам окончания военной академии, он с военной точки зрения, не без военного таланта. Но с моральной стороны... Сразу вспоминается сцена из фильма "72 метра".Такого же "поля ягода" украинский военный эксперт О. Жданов. Поэтому, если даже советская военная школа дает такие "отходы" в вопросах офицерской чести, то для подготовки современного российского офицерского корпуса, надо в корне менять воспитательный процесс, начиная его с семьи, продолжая в средней школе и т.д.
    2. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 09:36
      +1
      Раньше все плохо последователи власова заканчивали,посмотрим,что ждет этого...

      Это было как вы заметили раньше. А сегодняшние реалии таковы что после всего того что клоун со своей командой жить не тужить ему где не будь на берегу атлантического океана в штатах. Как пример кролик яцинюк которому пророчили всевозможные кары и который стоял у истоков всего этого.
  3. Подкидыш
    Подкидыш Сегодня, 09:21
    +1
    Увы! За зиму существенных изменений добиться очевидно не удалось. Больше месяца читаю о критичной для ВСУ ситуации в Бахмуте.
  4. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 09:21
    +1
    Иш ты, и наши(Пригожин) и их (Сырский) заявляют о сложностях в Артемовске.
    1. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 09:39
      -1
      Иш ты, и наши(Пригожин) и их (Сырский) заявляют о сложностях в Артемовске.

      Значит действительно там полная ....... и врать ни кто не хочет.
  5. ЦитатаЛаврова
    ЦитатаЛаврова Сегодня, 09:28
    -2
    Хватит уже писать про братскую могилу, котел и тп....мы тоже там не стоим в стороне и смотрим. Мы сами этим принижаем ценность жизней наших ребят, что столько месяцев ведут там бои.
    Очень важно понимать какое соотношение сил и средств, какое соотношение потерь.
    Даже просто по срокам освобождения города понятно, что это и нам стоит огромного напряжения сил. И, к сожалению, это не может проходить без потерь.
    И важно другое держать в голове - окончание зимы и то, что впереди ещё более укреплённые Славянск и Крамоторск, которые надо обязательно освобождать, что бы полностью контролировать донецкую область.
    И то, какое влияние бои за город окажут на состояние как ВСУ, так и ВС РФ покажет только время. Очень надеюсь, что это нас только закалит и станет основой для получения боевого опыта частями и соединениями, которым предстоит освобождать всю Украину. Очень важно не получить даже локальную пиррову победу, которая отложит дальнейшее освобождение Украины на какой то срок
  6. kaufman
    kaufman Сегодня, 09:37
    -2
    Думаю это большая ловушка для Оркестра. Уже на календаре середина марта , если верить западным данным ( можно верить, а можно и нет), то только за неделю 1100 убитых и 1500 раненных Вагнеров.
    Ещё раз - можно не верить. Но косвенно - Вагнер наступает в тяжелых условиях , результаты - улица за месяц. Очевидно что потери значительные. Можно сказать что более чем за пол года взяли половину города.
    При том , что Пригожин периодически заявляет о снарядном голоде.
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:42
    -4
    Если честно ,мы первый раз за СВО такую мясорубку ВСУ устроили ,ранее что то было ,но это было максимум бригада ВСУ.У них всегда была свобода манёвра.
    1. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 09:50
      0
      Если честно ,мы первый раз за СВО такую мясорубку ВСУ устроили ,ранее что то было

      Если ещё честнее то мы не знаем наших потерь. И по поводу устроили это большой вопрос ?
      1. BlackMokona
        BlackMokona Сегодня, 11:22
        0
        Цитата: частное лицо
        Если честно ,мы первый раз за СВО такую мясорубку ВСУ устроили ,ранее что то было

        Если ещё честнее то мы не знаем наших потерь. И по поводу устроили это большой вопрос ?

        Да тут понятно у кого больше. Когда лбом бьёшься об тяжело укреплённого противника в городских условиях, да ещё при сильной нехватке боеприпасов. То не сложно догадаться кто больше теряет.
    2. Комментарий был удален.
  8. 76СССР
    76СССР Сегодня, 09:54
    +1
    Цитата: sergo1914
    Как так получилось? Закончил Московское высшее общевойсковое командное училище. Начинал службу в 1986 году командиром мотострелкового взвода. И оказался на другой стороне.

    После развала Союза многие, как тогда казалось "наши", остались на другой стороне. В Афгане спиной к спине стояли, а сейчас нациков натаскивают в учебках. Есть на данном сайте тому живой пример, правда сейчас не пишет особо. Служил в СА, затем на Украине с 14-го года состоит инструктором во всяких терроборонах, учит стрелковому делу нациков, готовит диверсантов. И подобных примеров масса.
  9. О. Бендер
    О. Бендер Сегодня, 10:08
    -2
    Очистить донецкую агломерацию быстро не получается,сложно.Потери с обеих сторон немалые.Время играет на стороне ВСУ,пока бодаемся в артемовске они готовят новые укрепы.И снова все сначала....Может стоило бы взять город в охват и заблокировать,пусть дёргаются.Наверное сил для этого мало.Сугубо личное мнение основаное на общедоступной информации не более.Зеленка пойдёт через три недели,что для наступающих или штурмующих не есть гуд.Сравнивая с Мариуполем,по артемовску мало информации по мирняку,может имеет смысл заровнять все фабами к шутам и дело с концом.