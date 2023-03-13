Командующий Сухопутными войсками ВСУ Сырский: ЧВК «Вагнер» прорываются к центру Артемовска

В настоящее время ситуация в Артемовске (Бахмуте) остается сложной. Об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.
По утверждению высокопоставленного украинского генерала, сейчас штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» осуществляют наступление в Артемовске сразу с нескольких направлений.
ЧВК «Вагнер» пытаются прорвать оборону ВСУ и прорываются к центральным районам города
- цитирует Сырского Министерство обороны Украины.
Как рассказывает военачальник киевского режима, украинские формирования продолжают упорно оборонять город. Сырский утверждает, что артиллерийским и танковым огнем отражаются попытки постоянных атак на данном направлении.
Между тем, ситуация вокруг Артемовска и в самом городе становится все более печальной для украинских формирований. Если убрать пропагандистские заявления киевского режима, то очевидно, что удержание города дается ВСУ ценой колоссальных человеческих потерь.
Но, вероятно, политические и имиджевые соображения оказываются для главы киевского режима Владимира Зеленского превалирующими не только над военно-стратегической целесообразностью, но и над здравым смыслом. Уже сами украинские военные говорят, что Артемовск превращается из крепости в «братскую могилу» для ВСУ. Однако приказа оставить город до сих пор не поступает.